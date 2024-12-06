-
Встретить 2026 год в Грузии: вино, горы, тёплая компания и та самая новогодняя атмосфера
Начать год красиво - значит прожить его красиво
«ночь в горах, совместный просмотр новогодних фильмов и настолки»
30 дек в 10:00
6 янв в 10:00
от 92 628 ₽
102 396 ₽ за человека
Новый год с винным спа и видом на горы
Забудьте о хостелах и гостевых домах - этот тур о комфорте и красоте Грузии
«Тут нас ждут маленькие виллы с камином, где после дегустации можно будет взять бокал и помечтать с видом на горы»
29 дек в 10:00
от 111 393 ₽ за человека
Встреча с Грузией глазами грузина
Встреча с Грузией: полное погружение! Горы, еда, вино, храмы
3 янв в 10:00
2 мар в 10:00
от 69 578 ₽ за человека
