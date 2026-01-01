Мои заказы

Авторские туры на 6 дней в Мцхету

Найдено 3 тура в категории «6-дневные туры» в Мцхете, цены от 44 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.
Гурман-тур: пальчики оближешь - гастрономическое путешествие
6 дней
-
10%
Мы знаем, чем вас порадовать, угостить и впечатлить
5 мар в 10:00
12 мар в 10:00
от 46 276 ₽51 418 ₽ за человека
Грузинский маст-хэв - Грузия твоей мечты! 8 топовых городов за 5 дней
6 дней
-
20%
Пройтись по мосту над ущельем, погрузиться в культуру и попробовать вино и боржоми
4 мар в 10:00
11 мар в 10:00
от 45 052 ₽56 315 ₽ за человека
Горы, вино, великая история и люди: яркая Грузия
6 дней
-
10%
Будет красиво, интересно, ярко, харизматично - всё с размахом настоящей кавказской души
12 окт в 10:00
28 сен в 10:00
от 44 000 ₽49 000 ₽ за человека

