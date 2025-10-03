Откройте для себя Тбилиси сквозь армянскую призму — город, в котором на каждом шагу отзывается голос древней и влиятельной общины.
Описание экскурсииАрмянский Тбилиси: пересечение культур Армяне Тбилиси — это не просто диаспора. Это часть ДНК города. Тбилиси всегда был городом пересечений — культур, языков, религий. И среди всех народов, веками живших здесь, армяне сыграли особую, даже решающую роль в становлении города. Когда-то их было большинство: они строили храмы, школы, театры, больницы, создавали архитектуру, торговали, творили, делали пожертвования на общее благо. Армяне были мэрами Тбилиси, его архитекторами и меценатами. Влияние армян на облик, дух и историю города настолько велико, что без него невозможно представить Тбилиси XIX - XX веков. Наша экскурсия — это прогулка по ушедшей, но не забытой странице истории, где армяне часто определяли лицо города не меньше, чем грузины, русские, евреи или немцы. Живая прогулка-история Это не просто экскурсия. Это живая прогулка-история, где звучат голоса тех, кто делал Тбилиси таким, каким мы его знаем. Во время экскурсии вы получите карточки с подлинными цитатами жителей и гостей Тифлиса разных эпох: от армянских меценатов до французских путешественников. Именно вам выпадет честь рассказать экскурсантам о каком-то важном событии, человеке или здании Тбилиси. Важная информация: Что важно знать перед экскурсией:
- Экскурсия проходит полностью пешком, поэтому важна удобная обувь.
- Длина маршрута — около 2 км, без резких подъемов, но с брусчаткой и лестницами.
- Экскурсия проводится при любой погоде. В прохладное время года возьмите теплую одежду и зонт/дождевик.
- Возрастных ограничений нет, но экскурсия не адаптирована для людей с ограниченной подвижностью или детских колясок. Экскурсия также не адаптирована под детскую аудиторию.
- Во время экскурсии участники получают карточки с ролями — если вы не хотите участвовать, просто скажите об этом заранее.
Экскурсия проводится ежедневно в 11:00 и 14:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник Саят-Нове на площади Мейдан и храм Сурб Геворг
- Памятник Сергею Параджанову и Манташевские ряды
- Караван-сарай семьи Арцруни и Армянский базар
- Храм Норашен и дом Ходжапарукова
- Парадную дома Теймуразянца
- Дом Бебутовых
- Дом Айвазовского
- Парадную Вартанова
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Перекус, вода
- Сувенирная продукция
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, 1-й пер. Горгасали, 5 (памятник Саят-Нове)
Завершение: Тбилиси, площадь Свободы, д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится ежедневно в 11:00 и 14:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
И
Изольда
3 окт 2025
Замечательная экскурсия с прекрасным эрудированным интеллигентным гидом. мы с радостью погрузились в жизнь тбилистцев-армян, познакомились с результатом творений этого народа, их традициями. спасибо огромное нашему гиду, который провел экскурсию 02.10.1025 в 16-00
Входит в следующие категории Тбилиси
