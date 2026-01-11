34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Военно-Грузинская дорога — это не просто путь через перевалы. Здесь рождались легенды и вспыхивали восстания, вершились судьбы писателей и дипломатов. А над всем этим возвышается Казбек — суровый великан Кавказа. На экскурсии вы увидите крепости и храмы, узнаете о событиях 18–19 веков, прочувствуете атмосферу горных селений и подниметесь к церкви Гергети у подножия Казбека.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

История и дорога

Мы отправимся по знаменитой Военно-Грузинской дороге — единственному сухопутному маршруту, соединяющему Грузию и Россию. Я расскажу, как она строилась, какие события здесь разворачивались и как дорога изменила историю страны. Мы проедем мимо сёл, где вспыхивали восстания, поговорим о Георгиевском трактате и местных традициях.

Казбек и литература

По этой дороге проезжали Грибоедов и Пушкин. Первый останавливался в Тифлисе на пути в Персию, второй писал об «угрюмом великане», сияющем «царственными лучами». Вы узнаете, как дорога соединяла Грузию с великими людьми и как их судьбы переплелись с этим маршрутом.

Природные красоты

Жинвальское водохранилище — 15 мин на фотостоп

— 15 мин на фотостоп Крепость Ананури, резиденция арагвских эриставов — около 1 ч

резиденция арагвских эриставов — около 1 ч Слияние рек Арагви у Пасанаури — 15 мин

— 15 мин Горнолыжный курорт «Гудаури» и Арка Дружбы — 30 мин

— 30 мин Крестовый перевал и минеральный источник — 15 мин

— 15 мин Село, где родился Патриарх всея Грузии — 20 мин

— 20 мин Степанцминда, Казбек и подъём к церкви Гергети — 2 ч

Организационные детали

Для групп от 4 человек действуют скидки: если вас 4-6 человек — стоимость за каждого €75, если больше 7 — €59.

Как проходит экскурсия

В стоимость включены все транспортные расходы, в том числе джип к церкви Гергети

В случае закрытия перевала зимой маршрут сокращается до Гудаури, а стоимость уменьшается на 15%. Взамен можно подняться на канатке и насладиться панорамой на высоте 2800 м

Мы работаем в паре с водителем, чтобы я мог полностью сосредоточиться на рассказе

Транспорт

1–2 человека — седан (чаще всего Ford Fusion или аналогичный класс)

3–6 человек — Mercedes Vito или Viano

7 и более человек — микроавтобус

По желанию вы сможете