34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История Военно-Грузинской дороги

Мы отправимся в сторону единственного, на данный момент погранично—пропускного пункта с Россией. Я расскажу вам о том, как строилась дорога, как она была доведена до нынешнего статуса, будем проезжать мимо поселений, в которых когда-то проходила целая серия восстаний против власти в начале 19 века. Вы узнаете о местных традициях и легендах региона, о последствиях Георгиевского трактата и многих других фактах, которые повиляли на историю Грузии и взаимоотношения с другими странами.

Природные красоты

Этот тур — непрекращающееся любование окружающими пейзажами: горы, речки, водохранилища — все это будет непременными спутниками нашей поездки. Вы увидите средневековую крепость Ананури, горнолыжный курорт Гудаури, суровую красоту Крестового перевала и, конечно, главную цель нашей поездки — великана Казбека с древней церковью Гергети.

Казбек и литературные деятели

Дорога связана со многими судьбами известных личностей — прошло 200 лет с того времени, как Грибоедов, направляясь в Персию по этой дороге, остановился в Тифлисе. Здесь проезжал и Пушкин, который, путешествуя в Арзрум, заметил «угрюмого» великана, сияющего «царственными лучами». Вы узнаете о том, как переплелись жизни известных людей, приезжающих в Грузию по этой дороге. Если будет желание — я организую для вас прогулку на лошадях по живописным местам Казбека. Кроме того, расскажу о том, что такое праздник Ломисоба и как братья Сименсы связаны с Крестовым перевалом.

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