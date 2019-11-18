34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Легендарная дорога, судьбы людей и отстраненное величие природы

Дмитрий
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Дмитрий – ваш гид
Многие слышали о Военно-Грузинской дороге и о том, что она ведет к величественной горе Казбеку.

Сюда приезжают за прекрасными видами и фотошедеврами.

Но у каждого пути есть своя история – и история этой дороги связана со многими событиями 18-19 веков, которые составляют историю Грузии и о которых обязательно стоит узнать.
От
€200
150 за экскурсию
скидка25%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 11 часов
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча Мы заберем вас из отеля
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У этой экскурсии34 отзыва
5
Казбек – «Страж Востока»
Казбек – «Страж Востока»

Что вас ожидает

История Военно-Грузинской дороги
Мы отправимся в сторону единственного, на данный момент погранично—пропускного пункта с Россией. Я расскажу вам о том, как строилась дорога, как она была доведена до нынешнего статуса, будем проезжать мимо поселений, в которых когда-то проходила целая серия восстаний против власти в начале 19 века. Вы узнаете о местных традициях и легендах региона, о последствиях Георгиевского трактата и многих других фактах, которые повиляли на историю Грузии и взаимоотношения с другими странами.

Природные красоты
Этот тур — непрекращающееся любование окружающими пейзажами: горы, речки, водохранилища — все это будет непременными спутниками нашей поездки. Вы увидите средневековую крепость Ананури, горнолыжный курорт Гудаури, суровую красоту Крестового перевала и, конечно, главную цель нашей поездки — великана Казбека с древней церковью Гергети.

Казбек и литературные деятели
Дорога связана со многими судьбами известных личностей — прошло 200 лет с того времени, как Грибоедов, направляясь в Персию по этой дороге, остановился в Тифлисе. Здесь проезжал и Пушкин, который, путешествуя в Арзрум, заметил «угрюмого» великана, сияющего «царственными лучами». Вы узнаете о том, как переплелись жизни известных людей, приезжающих в Грузию по этой дороге. Если будет желание — я организую для вас прогулку на лошадях по живописным местам Казбека. Кроме того, расскажу о том, что такое праздник Ломисоба и как братья Сименсы связаны с Крестовым перевалом.

Маршрут

  • Выезд из Тбилиси, первая остановка — Жинвальское водохранилище.
  • Крепость Ананури, главный город Арагвских эриставов до 18 века.
  • Слияние двух речек Арагви у села Пасанаури.
  • Горнолыжный курорт Гудаури и Арка Дружбы.
  • Крестовый перевал.
  • Минеральный источник Нарзан.
  • Село патриарха Грузии.
  • Степанцминда (Казбеги), подъем к церкви Гергетской Троицы

Организационные детали

  • Обращаю ваше внимание на то, что мы работаем вместе с водителем, таким образом, я веду экскурсию, не отвлекаясь на дорогу!
  • Без удобной обуви лучше в Казбеги не ехать.
  • Начало экскурсии не позднее 9:30. Я заберу вас из места вашего прибывания.
  • В стоимость экскурсии не входит обед (остановка на обед 1ч.20мин.).
  • Подъем к церкви в Гергети на местном джипе входит в стоимость экскурсии.
  • Подъем к церкви можно заменить поездкой на водопад (по желанию).
  • Также можно устроить прогулку на лошадях. В таком случае дополнительная оплата на человека 35$ (для детей от 10 лет).

Когда проводится экскурсия
Круглый год. Но если зимой закрыт перевал, экскурсия проводится до Гудаури — в этом случае вы получите скидку 15% от оставшейся к доплате суммы.

Казбек – «Страж Востока»
Казбек – «Страж Востока»
Казбек – «Страж Востока»
Казбек – «Страж Востока»
Казбек – «Страж Востока»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Мы заберем вас из отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дмитрий
Дмитрий
Привет всем. Зовут меня Дмитрий, Дима, Дито... Мне 25 лет. Родился и вырос в этом замечательном городе, хоть и не грузин, зато настоящий Tбилисец. Студент Тбилисского Государственного Университета, востоковед, арабист. В общем, говорят, что я экскурсовод, что экскурсовод я не плохой, а еще я очень люблю свой город. Я не буду показывать вам неизведанный Тбилиси. Все уже давно изведано, все давно изучено, нет в городе ни одного места, которое не знает другой тбилисец. Я постараюсь показать вам город таким, каким его вижу я.
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34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

18 ноября 2019
Были на экскурсии с Дмитрием в тот день, когда в горах выпал первый снег . Многие советовали перенести поездку , "ничего не увидите". Решили ехать, о чем ни на секунду не пожалели. Может быть какие-то виды и не открылись , но повествование Дмитрия- выше всяких похвал!!! Это именно тот гид, с которым интересно поговорить на любую тему , после экскурсии с которым у Вас возникнет желание узнать еще больше, подумать и поразмышлять. С этим гидом Казбек будет интересен в любую погоду ! Спасибо Дмитрию за оперативно внесенные в маршрут изменения, за внимание и заботу!
11 ноября 2019
Хочу поблагодарить Дмитрия за прекрасную экскурсию. Просто не хватает слов описать весь восторг и полученные впечатления от этого дня и программы. Экскурсия настолько увлекательна, что время проходит незаметно. Все легко , непринужденно, насыщено, интересно, комфортно. Познания Дмитрия об истории своей страны, традициях, обычаях невероятны. Экскурсия очень понравилась и мне и моим родителям.
Рекомендую очень!
Еще раз огромное Вам спасибо!!!
1 октября 2019
Дмитрию большой респект и благодарности за такую замечательную экскурсию! Красивейшие места, волшебные пейзажи... и все это приправлено великолепными рассказами Дмитрия (он серьезный эрудит!) Поездка достаточно динамичная, очень увлекательная, затрагивает историю и религию! Все прошло на одном дыхании. Прекрасный день с очень приятными людьми!
15 августа 2019
Как и обещали на сайте, от экскурсии получили море удовольствия! Отлично все продумано - маршрут, время на остановки для фото, рассказов, перекусов и т.д. Много интересной информации, но абсолютно не навязчивой! Прекрасные места! Отличная компания! Все было здорово! Спасибо Дмитрию за прекрасно проведенное время и за то, что помог влюбиться в Грузию еще больше!
2 июля 2019
Экскурсия очень интересная, маршрут продуман, и даже заезд по серпантину от Степанцминды к церкви Святой Троицы включён в стоимость, что очень приятно. Казбек загадочен и величественен. Намоленные места с невероятной энергетикой. Очень рекомендуем. Дмитрий очень интересно и доступно преподносит материал.
26 июня 2019
Небольшой отзыв от благодарных туристов:) Ездили с детьми 6-то и 10-три лет. Очень понравилась экскурсия, разнообразная, весёлая, познавательная! Дети ничуть не устали, получили огромный заряд позитивной энергии! Очень много узнали про Грузию! Дима, огромное спасибо за этот день! Он долго останется в нашей памяти!
5 июня 2019
Огромное спасибо, Дмитрий, за этот волшебный день, который мы провели с вами и замечательным водителем Жаком. Прекрасная экскурсия, потрясающие виды, неистощимый юмор заставляют нас с мужем вновь и вновь возвращаться в памяти к этому дню. Больше я не ищу других гидов в Тбилиси, потому что лучше Дмитрия просто никого нет! Дима и Жак, из-за таких, как вы невозможно остаться равнодушным к вашей вкусной, ароматной и удивительно прекрасной стране! Я не прощаюсь, я говорю: «До новых встреч!»
29 мая 2019
Мы были вчетвером, нам очень понравилось, день пролетел незаметно, горы, воздух, виды, истории- все захватывало дух и надолго будет в памяти, спасибо Дмитрию и водителю Васо за прекрасный день!
20 апреля 2019
Замечательная экскурсия. Дмитрий хороший рассказчик и отлично знакомит с историей. Экскурсия идеально спланирована по времени. Море впечатлений, хорошее настроение и красивые фотографии гарантированы. Большое спасибо!
Valiantsin
8 апреля 2019
Грузин и армянин увезли в горы и под веселые разговоры показали нам Казбек. Безумно красиво и интересно!
Ещё 24 отзыва

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