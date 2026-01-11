34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Казбек - «Страж Востока»

Легендарная Военно-Грузинская дорога, судьбы людей и отстранённое величие природы
Военно-Грузинская дорога — это не просто путь через перевалы. Здесь рождались легенды и вспыхивали восстания, вершились судьбы писателей и дипломатов. А над всем этим возвышается Казбек — суровый великан Кавказа.

На экскурсии вы увидите крепости и храмы, узнаете о событиях 18–19 веков, прочувствуете атмосферу горных селений и подниметесь к церкви Гергети у подножия Казбека.
5
53 отзыва
Казбек - «Страж Востока»
Казбек - «Страж Востока»
Казбек - «Страж Востока»

Описание экскурсии

История и дорога

Мы отправимся по знаменитой Военно-Грузинской дороге — единственному сухопутному маршруту, соединяющему Грузию и Россию. Я расскажу, как она строилась, какие события здесь разворачивались и как дорога изменила историю страны. Мы проедем мимо сёл, где вспыхивали восстания, поговорим о Георгиевском трактате и местных традициях.

Казбек и литература

По этой дороге проезжали Грибоедов и Пушкин. Первый останавливался в Тифлисе на пути в Персию, второй писал об «угрюмом великане», сияющем «царственными лучами». Вы узнаете, как дорога соединяла Грузию с великими людьми и как их судьбы переплелись с этим маршрутом.

Природные красоты

  • Жинвальское водохранилище — 15 мин на фотостоп
  • Крепость Ананури, резиденция арагвских эриставов — около 1 ч
  • Слияние рек Арагви у Пасанаури — 15 мин
  • Горнолыжный курорт «Гудаури» и Арка Дружбы — 30 мин
  • Крестовый перевал и минеральный источник — 15 мин
  • Село, где родился Патриарх всея Грузии — 20 мин
  • Степанцминда, Казбек и подъём к церкви Гергети — 2 ч

Организационные детали

Для групп от 4 человек действуют скидки: если вас 4-6 человек — стоимость за каждого €75, если больше 7 — €59.

Как проходит экскурсия

  • В стоимость включены все транспортные расходы, в том числе джип к церкви Гергети
  • В случае закрытия перевала зимой маршрут сокращается до Гудаури, а стоимость уменьшается на 15%. Взамен можно подняться на канатке и насладиться панорамой на высоте 2800 м
  • Мы работаем в паре с водителем, чтобы я мог полностью сосредоточиться на рассказе

Транспорт

  • 1–2 человека — седан (чаще всего Ford Fusion или аналогичный класс)
  • 3–6 человек — Mercedes Vito или Viano
  • 7 и более человек — микроавтобус

По желанию вы сможете

  • Прокатиться на лошадях по окрестностям Казбека (1 час, $35 с чел., для детей от 12 лет, только в сухую погоду; проводник ведёт лошадь под уздцы)
  • Подняться на канатке в Гудаури до высоты 2800 метров
  • Провести активно время на лыжах, сноуборде или попробовать полёт на параплане (аренда оплачивается отдельно, до трёх часов)
  • Пообедать в одном из местных заведений, я помогу с выбором

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Если вас 6 и более, за каждого€75
Если вас 5, за каждого€85
Если вас 4, за каждого€100
Если вас 1-3 человека, за каждого€120
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2365 туристов
Привет всем. Зовут меня Дмитрий, Дима, Дито… Родился и вырос в этом замечательном городе, хоть и не грузин, зато настоящий тбилисец. Окончил факультет Востоковедения по специальности Арабиста в Тбилисском государственном
читать дальшеуменьшить

университете. Также специалист по аналитике данных. Разбираюсь в архитектуре и церковном зодчестве, увлекаюсь культурологией и кавкасиологией, лингвистикой, фольклором и другими гуманитарными науками. Провожу экскурсии в том числе на английском. Я не буду показывать вам неизведанный Тбилиси и другие уголки Сакартвело. Всё уже давно изведано, всё давно изучено, нет в городе ни одного места, которое не знает другой тбилисец. Я постараюсь показать вам страну такой, какой вижу её я.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 53 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
53
4
3
2
1
оксана
Спасибо большое за замечательные экскурсии! Дмитрий интеллигентный, внимательный, крайне ответственный и добрый человек! Знает, кажется, обо всем на свете, понимает и любит свою страну. Мы брали обзорную по городу и
читать дальшеуменьшить

горы! Выбрали не самый благоприятный сезон (начало января), на Новый год снегом завалило все, частично перекрыта была военно-грузинская дорога… но поездка получилась интересной, насыщенной и впечатляющей. Спасибо отдельное водителю Джими! Жаль, из-за снега не увидели монастырь Гергети (были накануне уведомлены, совместно согласовали и частично перестроили маршрут во избежание риска застрять в горах), в остальном все было замечательно! Красота гор и зимней Грузии потрясает! Хочу отметить, Дмитрий выполнил более чем на 100% все договоренности! Еще раз большое спасибо и успеха во всех делах! Рекомендуем!!!

Вам был полезен этот отзыв?
Алёна
В Тбилиси были с подругой только на выходные и рады, что получилось в один из дней съездить на экскурсию с Дмитрием. Несмотря на погоду в предыдущие дни, повезло, что перевал
читать дальшеуменьшить

был открыт и мы смогли посмотреть полную программу, места просто невероятной красоты, к тому же Дмитрий нам сделал прекрасные фото. Дорога хорошо спланирована и была неутомительной, благодаря аккуратному вождению Роланда, интересным историческим справкам Дмитрия и остановкам для осмотра и перекуса. А также в завершении мы заехали на вкусный обед в горах, где нас правильно научили есть местные блюда. По итогу, приятно провели день и очень многое узнали, спасибо!

В Тбилиси были с подругой только на выходные и рады, что получилось в один из дней
В Тбилиси были с подругой только на выходные и рады, что получилось в один из дней
Вам был полезен этот отзыв?
Лидия
Лучшая экскурсия среди тех, на которых нам удалось побывать в Грузии:) Общались с Дмитрием, будто мы старые друзья. Интересные истории, много интересных фактов узнали о Грузии. Все было супер! Обязательно
читать дальшеуменьшить

вернемся еще в Грузию и на экскурсии только с Дмитрием) А еще у нас был крутой водитель! В общем, смело езжайте, если хотите хорошо провести время, увидеть много красивых мест и узнать новые, интересные факты о Грузии. Спасибо! ♥️

Лучшая экскурсия среди тех, на которых нам удалось побывать в Грузии:) Общались с Дмитрием, будто мы
Лучшая экскурсия среди тех, на которых нам удалось побывать в Грузии:) Общались с Дмитрием, будто мы
Лучшая экскурсия среди тех, на которых нам удалось побывать в Грузии:) Общались с Дмитрием, будто мы
Лучшая экскурсия среди тех, на которых нам удалось побывать в Грузии:) Общались с Дмитрием, будто мы
Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
Отличная экскурсия, можно смело рекомендовать! Дмитрий и наш водитель Жак сделали день незабываемым!
Отличная экскурсия, можно смело рекомендовать! Дмитрий и наш водитель Жак сделали день незабываемым!
Отличная экскурсия, можно смело рекомендовать! Дмитрий и наш водитель Жак сделали день незабываемым!
Отличная экскурсия, можно смело рекомендовать! Дмитрий и наш водитель Жак сделали день незабываемым!
Отличная экскурсия, можно смело рекомендовать! Дмитрий и наш водитель Жак сделали день незабываемым!
Вам был полезен этот отзыв?
Антон
Великолепный тур, который стоит своих денег, а Дмитрий - гид, которого можно рекомендовать.
Великолепный тур, который стоит своих денег, а Дмитрий - гид, которого можно рекомендовать.
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
С огромным удовольствием присоединяемся ко всем восторженным отзывам в адрес Дмитрия. Чрезвычайно впечатлены сегодняшним днём, маршрутом, видами, и, конечно, общением с очень образованным, интеллигентным, доброжелательным человеком. Просто невероятный объём знаний,
читать дальшеуменьшить

которыми Дмитрий с нами охотно делился в увлекательной форме, с легкостью поддерживал разговор на любую тему, подробно отвечал на все наши вопросы – очень и очень приятный собеседник. Настоящий профессионал, увлечённый своим делом, с любовью к стране и огромными познаниями во многих областях. 12 часов пролетели совершенно незаметно, скучно и утомительно не было ни секунды, всегда находились темы для обсуждения и шуток:)
Дмитрий, огромное вам спасибо за вашу работу и то, как вы её выполняете! Всяческих успехов вам, много новых восторженных путешественников, которым ещё только посчастливится с вами познакомиться!
Отдельное спасибо Тимуру, водителю «красной ракеты», за то, что сделал наше путешествие таким комфортным, за приятную компанию и профессионализм во всех сложных дорожных ситуациях!
С уважением, Юлия Выходец и вся наша компания:)

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Тбилиси

Похожие экскурсии на «Казбек - «Страж Востока»»

Дорога к Казбеку: от древней Мцхеты до подножия великой горы
На машине
11 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Дорога к Казбеку: от древней Мцхеты до подножия великой горы
Путешествие от духовной столицы Грузии до величественного Казбека подарит незабываемые впечатления и уникальные открытия на каждом шагу
Начало: В районе серных бань
Завтра в 08:00
14 авг в 08:00
от €270 за всё до 6 чел.
Казбек покорить сложно, но он покорит вас
На машине
11 часов
24 отзыва
Групповая
до 19 чел.
Казбек покорить сложно, но он покорит вас
Из Тбилиси - за легендарными пейзажами и историями о Военно-Грузинской дороге
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
14 авг в 09:00
от €65 за человека
К тебе, Казбек
На машине
10 часов
133 отзыва
Групповая
до 17 чел.
К тебе, Казбек
Исследуйте красоту Казбека и его окрестностей, узнайте истории затопленных сёл и древней крепости Ананури
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
14 авг в 08:45
€17 за человека
К Казбеку по легендарным местам Военно-Грузинской дороги
Джиппинг
На машине
10 часов
31 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
К Казбеку по легендарным местам Военно-Грузинской дороги
Погрузитесь в атмосферу грузинской культуры, посетив знаковые места и наслаждаясь потрясающими пейзажами. Дегустация чачи и вина станет ярким дополнением
14 авг в 09:00
20 авг в 09:00
от €250 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Тбилиси
от €270 за группу