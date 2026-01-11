34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Военно-Грузинская дорога — это не просто путь через перевалы. Здесь рождались легенды и вспыхивали восстания, вершились судьбы писателей и дипломатов. А над всем этим возвышается Казбек — суровый великан Кавказа.
На экскурсии вы увидите крепости и храмы, узнаете о событиях 18–19 веков, прочувствуете атмосферу горных селений и подниметесь к церкви Гергети у подножия Казбека.
На экскурсии вы увидите крепости и храмы, узнаете о событиях 18–19 веков, прочувствуете атмосферу горных селений и подниметесь к церкви Гергети у подножия Казбека.
Описание экскурсии
История и дорога
Мы отправимся по знаменитой Военно-Грузинской дороге — единственному сухопутному маршруту, соединяющему Грузию и Россию. Я расскажу, как она строилась, какие события здесь разворачивались и как дорога изменила историю страны. Мы проедем мимо сёл, где вспыхивали восстания, поговорим о Георгиевском трактате и местных традициях.
Казбек и литература
По этой дороге проезжали Грибоедов и Пушкин. Первый останавливался в Тифлисе на пути в Персию, второй писал об «угрюмом великане», сияющем «царственными лучами». Вы узнаете, как дорога соединяла Грузию с великими людьми и как их судьбы переплелись с этим маршрутом.
Природные красоты
- Жинвальское водохранилище — 15 мин на фотостоп
- Крепость Ананури, резиденция арагвских эриставов — около 1 ч
- Слияние рек Арагви у Пасанаури — 15 мин
- Горнолыжный курорт «Гудаури» и Арка Дружбы — 30 мин
- Крестовый перевал и минеральный источник — 15 мин
- Село, где родился Патриарх всея Грузии — 20 мин
- Степанцминда, Казбек и подъём к церкви Гергети — 2 ч
Организационные детали
Для групп от 4 человек действуют скидки: если вас 4-6 человек — стоимость за каждого €75, если больше 7 — €59.
Как проходит экскурсия
- В стоимость включены все транспортные расходы, в том числе джип к церкви Гергети
- В случае закрытия перевала зимой маршрут сокращается до Гудаури, а стоимость уменьшается на 15%. Взамен можно подняться на канатке и насладиться панорамой на высоте 2800 м
- Мы работаем в паре с водителем, чтобы я мог полностью сосредоточиться на рассказе
Транспорт
- 1–2 человека — седан (чаще всего Ford Fusion или аналогичный класс)
- 3–6 человек — Mercedes Vito или Viano
- 7 и более человек — микроавтобус
По желанию вы сможете
- Прокатиться на лошадях по окрестностям Казбека (1 час, $35 с чел., для детей от 12 лет, только в сухую погоду; проводник ведёт лошадь под уздцы)
- Подняться на канатке в Гудаури до высоты 2800 метров
- Провести активно время на лыжах, сноуборде или попробовать полёт на параплане (аренда оплачивается отдельно, до трёх часов)
- Пообедать в одном из местных заведений, я помогу с выбором
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Если вас 6 и более, за каждого
|€75
|Если вас 5, за каждого
|€85
|Если вас 4, за каждого
|€100
|Если вас 1-3 человека, за каждого
|€120
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2365 туристов
Привет всем. Зовут меня Дмитрий, Дима, Дито… Родился и вырос в этом замечательном городе, хоть и не грузин, зато настоящий тбилисец. Окончил факультет Востоковедения по специальности Арабиста в Тбилисском государственном
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 53 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо большое за замечательные экскурсии! Дмитрий интеллигентный, внимательный, крайне ответственный и добрый человек! Знает, кажется, обо всем на свете, понимает и любит свою страну. Мы брали обзорную по городу и
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В Тбилиси были с подругой только на выходные и рады, что получилось в один из дней съездить на экскурсию с Дмитрием. Несмотря на погоду в предыдущие дни, повезло, что перевал
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Лучшая экскурсия среди тех, на которых нам удалось побывать в Грузии:) Общались с Дмитрием, будто мы старые друзья. Интересные истории, много интересных фактов узнали о Грузии. Все было супер! Обязательно
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Отличная экскурсия, можно смело рекомендовать! Дмитрий и наш водитель Жак сделали день незабываемым!
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Великолепный тур, который стоит своих денег, а Дмитрий - гид, которого можно рекомендовать.
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Ю
С огромным удовольствием присоединяемся ко всем восторженным отзывам в адрес Дмитрия. Чрезвычайно впечатлены сегодняшним днём, маршрутом, видами, и, конечно, общением с очень образованным, интеллигентным, доброжелательным человеком. Просто невероятный объём знаний,
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