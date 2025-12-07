Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Вы узнаете истории интересных домов, особняков и их владельцев, услышите городские предания. 5 4 отзыва

Георгий Ваш гид в Тбилиси Задать вопрос Индивидуальная экскурсия $70 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 4 отзыва 🇷🇺 русский 4 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ожидает: Увлекательные истории необычных домов и их жителей Увлекательная прогулка, для тех, кто уже видел самые известные достопримечательности города и хочет посмотреть другие ни менее интересные локации. Дом князей Габашвили. Дом писателей — бывший особняк мецената Сараджишвили, основателя коньячного производства на Кавказе. Тбилисский адрес Микаела Таривердиева, особняк Миловых. Дома, в которых останавливались Чайковский, Есенин и другие известные люди. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Важная информация: Не бронировать без согласования с гидом

Ежедневно с 11:00 до 17:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что включено Транспортно-экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Еда

Входные билеты Место начала и завершения? По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно с 11:00 до 17:00 Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Важная информация Не бронировать без согласования с гидом Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.