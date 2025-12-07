Вы узнаете истории интересных домов, особняков и их владельцев, услышите городские предания.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Увлекательные истории необычных домов и их жителей Увлекательная прогулка, для тех, кто уже видел самые известные достопримечательности города и хочет посмотреть другие ни менее интересные локации. Дом князей Габашвили. Дом писателей — бывший особняк мецената Сараджишвили, основателя коньячного производства на Кавказе. Тбилисский адрес Микаела Таривердиева, особняк Миловых. Дома, в которых останавливались Чайковский, Есенин и другие известные люди. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Важная информация: Не бронировать без согласования с гидом
Ежедневно с 11:00 до 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Еда
- Входные билеты
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 11:00 до 17:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Не бронировать без согласования с гидом
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Прекрасная экскурсия от очень приятного эрудированного экскурсовода. Отличный маршрут, интересная информация про все локации, Георгий отвечает на все дополнительные вопросы, а не просто рассказывает только об объектах по маршруту. Очень рекомендую.
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Р
Отличная экскурсия и грамотный экскурсовод
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Р
Отличная экскурсия и грамотный экскурсовод
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Л
Отличная экскурсия и грамотный экскурсовод
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