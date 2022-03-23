ежедневно в 15:00

Что вас ожидает

Прогулка по «немецким следам»

Вы пройдете по центральным улицам и площадям города, обращая внимания на здания, связанные с историей немецкой общины. Мы покажем дом братьев Сименс, благодаря которым в Тбилиси появился подвесной электрический телеграф, и лютеранскую церковь Святого Петра и Павла. А также знаменитые творения немецких архитекторов: Воронцовский дворец Симонсона, театр оперы и балета Шретера, национальные музей и галерею Зальцмана.

Нескучные истории

Мы расскажем множество интересных фактов о немецкой общине в Тифлисе: почему ее представителей называли «кукийцами», как в городе появились магазины с европейскими товарами и что в них продавали, где работали немцы и как их приняли местные жители. Кроме того, вы узнаете о знаменитых представителях диаспоры: замечательных педагогах, музыкантах, врачах, инженерах и промышленниках.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.