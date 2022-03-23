Немецкий Тифлис

Погрузиться в историю немецкой общины в Тбилиси с профессиональным гидом

5
1 отзыв
Мини-группа
В начале 19 века произошло массовое переселение немцев в Закавказье.

Вы узнаете, какие исторические, экономические и политические события этому предшествовали.

Как новые жители вписались в жизнь Тифлиса, в каких районах они поселились и чем обогатили город.

Рассмотрите произведения немецких архитекторов и посетите лютеранскую церковь.
Немецкий Тифлис
Немецкий Тифлис
Немецкий Тифлис
Немецкий Тифлис
Немецкий Тифлис
Немецкий Тифлис
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Что вас ожидает

Прогулка по «немецким следам»

Вы пройдете по центральным улицам и площадям города, обращая внимания на здания, связанные с историей немецкой общины. Мы покажем дом братьев Сименс, благодаря которым в Тбилиси появился подвесной электрический телеграф, и лютеранскую церковь Святого Петра и Павла. А также знаменитые творения немецких архитекторов: Воронцовский дворец Симонсона, театр оперы и балета Шретера, национальные музей и галерею Зальцмана.

Нескучные истории

Мы расскажем множество интересных фактов о немецкой общине в Тифлисе: почему ее представителей называли «кукийцами», как в городе появились магазины с европейскими товарами и что в них продавали, где работали немцы и как их приняли местные жители. Кроме того, вы узнаете о знаменитых представителях диаспоры: замечательных педагогах, музыкантах, врачах, инженерах и промышленниках.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Вахтанга Горгасали
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 15:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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J
23 мар 2022
Очень заинтересовала данная экскурсия. Необычное название сразу же интригует. Прекрасная Гид Карина очень подробно, интересно и вовлечено рассказывает самые неизведанные истории Тбилиси. Сразу становится понятно, что человек живет своим делом и изучает историю своего города. Информация преподносится крайне интересно и не скучно. Крайне рекомендую посетить именно данную экскурсию, так как ничего подобного я ещё не встречала!

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