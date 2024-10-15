ежедневно в 15:00

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Немецкий Тифлис

Погрузитесь в историю немецкой общины в Тбилиси, исследуя архитектурные шедевры и культурное наследие. Увлекательное путешествие в прошлое ждёт вас
Экскурсия «Немецкий Тифлис» открывает уникальные страницы истории города. В начале 19 века немцы внесли значительный вклад в развитие Тифлиса.

Участники узнают о переселении, его причинах и последствиях, а также увидят знаковые здания, такие как дом братьев Сименс и лютеранскую церковь.

Путешествие по улицам и площадям позволит оценить архитектурные шедевры и услышать интересные истории о жизни немецкой общины
4.8
15 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура
  • 📜 Исторические факты
  • 🎨 Культурное наследие
  • 👣 Прогулка по городу
  • 🏙️ Атмосфера старого Тбилиси
Немецкий Тифлис
Немецкий Тифлис
Немецкий Тифлис

Что можно увидеть

  • Дом братьев Сименс
  • Лютеранская церковь Святого Петра и Павла
  • Воронцовский дворец
  • Театр оперы и балета
  • Национальный музей
  • Галерея Зальцмана

Описание экскурсии

Прогулка по «немецким следам»

Вы пройдете по центральным улицам и площадям города, обращая внимания на здания, связанные с историей немецкой общины. Мы покажем дом братьев Сименс, благодаря которым в Тбилиси появился подвесной электрический телеграф, и лютеранскую церковь Святого Петра и Павла. А также знаменитые творения немецких архитекторов: Воронцовский дворец Симонсона, театр оперы и балета Шретера, национальные музей и галерею Зальцмана.

Нескучные истории

Мы расскажем множество интересных фактов о немецкой общине в Тифлисе: почему ее представителей называли «кукийцами», как в городе появились магазины с европейскими товарами и что в них продавали, где работали немцы и как их приняли местные жители. Кроме того, вы узнаете о знаменитых представителях диаспоры: замечательных педагогах, музыкантах, врачах, инженерах и промышленниках.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.

ежедневно в 10:00, 13:00, 16:30 и 19:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€99
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Вахтанга Горгасали
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 13:00, 16:30 и 19:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард
Эдуард — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 4249 туристов
Организуем авторские экскурсии по Грузии и Армении — яркие, душевные, безопасные. Вас ждут как хиты вроде Сигнахи и Казбеги, так и секретные места, которые знают только местные. Будут дегустации вин
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на семейных винодельнях, настоящие грузинские застолья и кулинарные мастер-классы. Все наши гиды — лицензированные, опытные, с блестящим знанием истории и живой любовью к своей культуре. Если хотите открыть настоящую Грузию — начнём это путешествие вместе!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
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2
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1
Нина
Экскурсия была заказана заранее, думали, что групповая, оказалась для нас двоих. Это даже хорошо, тк мы смогли с согласия гида посмотреть больше и немного изменить маршрут, в связи с тем,
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что у нас был частный интерес к теме Немецкий Тифлис. Гид Карина провела экскурсию по левому и правому берегу реки Кура, маршрут был интересным, насыщенным, полным ярких впечатлений от увиденного. У нас сложилась дружеская обстановка на экскурсии, тк мы задавали вопросы и сразу получали развернутые, полные деталей ответы. Гид Карина позволяла нам заглядывать в парадные особняков, увидеть архитектурные детали и понять значение немецкой слободы для Тифлиса. Увидели мы резиденцию Президента Грузии, много необыкновенных особняков, узнали о судьбах людей, оказавшихся в этом городе, о их влиянии на его облик, культуру и развитие. Побывали мы и в Каталическом Костеле, сориентировались в городе, прошли после окончания дальше самостоятельно осматривать интересные объекты. Экскурсия была длительной - 3 часа, но при этом не утомительной и легкой по восприятию благодаря Карине и её интересу к теме экскурсии.

Экскурсия была заказана заранее, думали, что групповая, оказалась для нас двоих. Это даже хорошо, тк мы
Экскурсия была заказана заранее, думали, что групповая, оказалась для нас двоих. Это даже хорошо, тк мы
Экскурсия была заказана заранее, думали, что групповая, оказалась для нас двоих. Это даже хорошо, тк мы
Экскурсия была заказана заранее, думали, что групповая, оказалась для нас двоих. Это даже хорошо, тк мы
Экскурсия была заказана заранее, думали, что групповая, оказалась для нас двоих. Это даже хорошо, тк мы
Экскурсия была заказана заранее, думали, что групповая, оказалась для нас двоих. Это даже хорошо, тк мы
Экскурсия была заказана заранее, думали, что групповая, оказалась для нас двоих. Это даже хорошо, тк мы
Экскурсия была заказана заранее, думали, что групповая, оказалась для нас двоих. Это даже хорошо, тк мы+1
Экскурсия была заказана заранее, думали, что групповая, оказалась для нас двоих. Это даже хорошо, тк мы
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Е
Мы получили удовольствие от индивидуальной экскурсии с гидом Кариной!
Тема оказалось неожиданно интересной, с множеством открытий! Немецкий след в истории Тбилиси оказался очень значимым! Маршрут очень классный, мы ныряли в неизвестные
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улочки, выныривали в интересных местах. Очень много интересных фактов узнали. Мы познакомились с немецкой архитектурой и увидели подлинные творения немецких зодчих! Мы параллельно посетили Грузинскую, Русскую православную и Католическую церковь, увидели синагогу и мечеть и все в одну экскурсию!

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J
Очень заинтересовала данная экскурсия. Необычное название сразу же интригует. Прекрасная Гид Карина очень подробно, интересно и вовлечено рассказывает самые неизведанные истории Тбилиси. Сразу становится понятно, что человек живет своим делом и изучает историю своего города. Информация преподносится крайне интересно и не скучно. Крайне рекомендую посетить именно данную экскурсию, так как ничего подобного я ещё не встречала!
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Р
Был на экскурсии по "немецкому Тифлису" с замечательным экскурсоводом Кариной. Это человек - энциклопедия и любящая свой город. Экскурсия прошла на одном дыхании. Мы обследовали улицы, заходили в подъезды домов с интересными интерьерами. Без экскурсовода я точно всего этого не увидел бы. Очень рекомендую. Сам пойду на новую экскурсию Карины поуже другому району Тбилиси.
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Э
Доброго всем дня! После большого перерыва, нам с супругом вновь удалось вернуться в Тбилиси.. Первое знакомство началось с экскурсии « Немецкий Тифлис», которую нам провела очаровательная Карина, знаток и преданный фанат своего дела. Экскурсия была очень содержательная, эмоциональная и незабываемая. . Огромное спасибо за впечатления, до скорой встречи!!
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В
Очень понравилась экскурсия! Гид рассказывала много интересных фактов, которые даже не всегда найдешь в интернете и на все наши вопросы отвечала с большим интересом. А в конце нас ещё и угостили бокалом вкусного грузинского вина — это было очень приятным сюрпризом!

Определенно рекомендую всем, кто хочет поближе познакомиться с городом!
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Входит в следующие категории Тбилиси

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