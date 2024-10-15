ежедневно в 15:00

Вы пройдете по центральным улицам и площадям города, обращая внимания на здания, связанные с историей немецкой общины. Мы покажем дом братьев Сименс, благодаря которым в Тбилиси появился подвесной электрический телеграф, и лютеранскую церковь Святого Петра и Павла. А также знаменитые творения немецких архитекторов: Воронцовский дворец Симонсона, театр оперы и балета Шретера, национальные музей и галерею Зальцмана.
Нескучные истории
Мы расскажем множество интересных фактов о немецкой общине в Тифлисе: почему ее представителей называли «кукийцами», как в городе появились магазины с европейскими товарами и что в них продавали, где работали немцы и как их приняли местные жители. Кроме того, вы узнаете о знаменитых представителях диаспоры: замечательных педагогах, музыкантах, врачах, инженерах и промышленниках.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.
ежедневно в 10:00, 13:00, 16:30 и 19:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€99
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Вахтанга Горгасали
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 13:00, 16:30 и 19:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 4249 туристов
Организуем авторские экскурсии по Грузии и Армении — яркие, душевные, безопасные. Вас ждут как хиты вроде Сигнахи и Казбеги, так и секретные места, которые знают только местные. Будут дегустации вин читать дальшеуменьшить
на семейных винодельнях, настоящие грузинские застолья и кулинарные мастер-классы.
Все наши гиды — лицензированные, опытные, с блестящим знанием истории и живой любовью к своей культуре.
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Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Нина
Экскурсия была заказана заранее, думали, что групповая, оказалась для нас двоих. Это даже хорошо, тк мы смогли с согласия гида посмотреть больше и немного изменить маршрут, в связи с тем, читать дальшеуменьшить
что у нас был частный интерес к теме Немецкий Тифлис. Гид Карина провела экскурсию по левому и правому берегу реки Кура, маршрут был интересным, насыщенным, полным ярких впечатлений от увиденного. У нас сложилась дружеская обстановка на экскурсии, тк мы задавали вопросы и сразу получали развернутые, полные деталей ответы. Гид Карина позволяла нам заглядывать в парадные особняков, увидеть архитектурные детали и понять значение немецкой слободы для Тифлиса. Увидели мы резиденцию Президента Грузии, много необыкновенных особняков, узнали о судьбах людей, оказавшихся в этом городе, о их влиянии на его облик, культуру и развитие. Побывали мы и в Каталическом Костеле, сориентировались в городе, прошли после окончания дальше самостоятельно осматривать интересные объекты. Экскурсия была длительной - 3 часа, но при этом не утомительной и легкой по восприятию благодаря Карине и её интересу к теме экскурсии.
+1
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Е
Евгений
Мы получили удовольствие от индивидуальной экскурсии с гидом Кариной! Тема оказалось неожиданно интересной, с множеством открытий! Немецкий след в истории Тбилиси оказался очень значимым! Маршрут очень классный, мы ныряли в неизвестные читать дальшеуменьшить
улочки, выныривали в интересных местах. Очень много интересных фактов узнали. Мы познакомились с немецкой архитектурой и увидели подлинные творения немецких зодчих! Мы параллельно посетили Грузинскую, Русскую православную и Католическую церковь, увидели синагогу и мечеть и все в одну экскурсию!
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J
Jana
Очень заинтересовала данная экскурсия. Необычное название сразу же интригует. Прекрасная Гид Карина очень подробно, интересно и вовлечено рассказывает самые неизведанные истории Тбилиси. Сразу становится понятно, что человек живет своим делом и изучает историю своего города. Информация преподносится крайне интересно и не скучно. Крайне рекомендую посетить именно данную экскурсию, так как ничего подобного я ещё не встречала!
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Р
Роман
Был на экскурсии по "немецкому Тифлису" с замечательным экскурсоводом Кариной. Это человек - энциклопедия и любящая свой город. Экскурсия прошла на одном дыхании. Мы обследовали улицы, заходили в подъезды домов с интересными интерьерами. Без экскурсовода я точно всего этого не увидел бы. Очень рекомендую. Сам пойду на новую экскурсию Карины поуже другому району Тбилиси.
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Э
Эльвира
Доброго всем дня! После большого перерыва, нам с супругом вновь удалось вернуться в Тбилиси.. Первое знакомство началось с экскурсии « Немецкий Тифлис», которую нам провела очаровательная Карина, знаток и преданный фанат своего дела. Экскурсия была очень содержательная, эмоциональная и незабываемая. . Огромное спасибо за впечатления, до скорой встречи!!
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В
Валерия
Очень понравилась экскурсия! Гид рассказывала много интересных фактов, которые даже не всегда найдешь в интернете и на все наши вопросы отвечала с большим интересом. А в конце нас ещё и угостили бокалом вкусного грузинского вина — это было очень приятным сюрпризом!
Определенно рекомендую всем, кто хочет поближе познакомиться с городом!