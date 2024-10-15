ежедневно в 15:00

Экскурсия «Немецкий Тифлис» открывает уникальные страницы истории города. В начале 19 века немцы внесли значительный вклад в развитие Тифлиса. Участники узнают о переселении, его причинах и последствиях, а также увидят знаковые здания, такие как дом братьев Сименс и лютеранскую церковь. Путешествие по улицам и площадям позволит оценить архитектурные шедевры и услышать интересные истории о жизни немецкой общины

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Описание экскурсии

Прогулка по «немецким следам»

Вы пройдете по центральным улицам и площадям города, обращая внимания на здания, связанные с историей немецкой общины. Мы покажем дом братьев Сименс, благодаря которым в Тбилиси появился подвесной электрический телеграф, и лютеранскую церковь Святого Петра и Павла. А также знаменитые творения немецких архитекторов: Воронцовский дворец Симонсона, театр оперы и балета Шретера, национальные музей и галерею Зальцмана.

Нескучные истории

Мы расскажем множество интересных фактов о немецкой общине в Тифлисе: почему ее представителей называли «кукийцами», как в городе появились магазины с европейскими товарами и что в них продавали, где работали немцы и как их приняли местные жители. Кроме того, вы узнаете о знаменитых представителях диаспоры: замечательных педагогах, музыкантах, врачах, инженерах и промышленниках.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.