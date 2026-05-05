97 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Все дороги ведут в Тифлис

Прогулка по Тбилиси с потомственным тифлисцем из древнего рода
Вот уже несколько поколений моей семьи живёт в самом центре Тбилиси, а мой прадед когда-то привёз сюда из нашего поместья Нико Пиросмани.

Историй и баек за все это время накопилось немало! Посидим на моей террасе с вином и пойдём гулять — по Сололаки и Бейбутовой, где старые дома, дворы и улочки оживляют истории города и его жителей.
5
140 отзывов
Все дороги ведут в Тифлис
Все дороги ведут в Тифлис
Все дороги ведут в Тифлис

Описание экскурсии

Вино и виды. Посидим у меня на террасе, с которой виден весь Тифлис, выпьем немного вина и отправимся бродить по улочкам Тбилиси.

Прогулка по Сололаки и Бейбутовой. Вы услышите, увидите и почувствуете Тбилиси — город, где Европа сползает в Азию, а каждый двор — будто маленький театр.

Дворы и улицы. О, двор тифлиский, сколько драм, комедий ты отдал на откуп зрителю! Здесь — шипение шашлыка и громкие детские игры, старые балконы нависают словно гроздья винограда, а фонтанчики зовут охладиться.

Дома Тбилиси. Здания, где жили и творили Чайковский, Таривердиев, мадам Бозорджан (её дом снимался в «Семнадцати мгновениях весны»), адвокат Дулуханов и другие. На каждом углу оживают истории их жильцов и событий.

Атмосфера и судьбы людей. Прогулка станет театральным представлением, где разные грани города, его прошлое и настоящее сплетаются в яркие сцены прямо перед вами.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ника
Ника — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1070 туристов
Потомственный тифлисец из древнего рода. Дом моих предков стоит на улице Асатиани. Мой прадед привёз из нашего поместья в Шулаверах Пиросмани, который воспитывался в нашей семье. Характер нордический. Женат.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 140 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
137
4
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3
2
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2
Роман
Великолепная экскурсия! Всё прошло великолепно! Продуманный маршрут, много интересных фактов, приятная беседа на любые темы и обаяние гида в купе с бокальчиком вина раскрывают Тифлис совершенно с новой стороны) Здоровья Нике!
Великолепная экскурсия! Всё прошло великолепно! Продуманный маршрут, много интересных фактов, приятная беседа на любые темы и
Великолепная экскурсия! Всё прошло великолепно! Продуманный маршрут, много интересных фактов, приятная беседа на любые темы и
Великолепная экскурсия! Всё прошло великолепно! Продуманный маршрут, много интересных фактов, приятная беседа на любые темы и
Великолепная экскурсия! Всё прошло великолепно! Продуманный маршрут, много интересных фактов, приятная беседа на любые темы и
Великолепная экскурсия! Всё прошло великолепно! Продуманный маршрут, много интересных фактов, приятная беседа на любые темы и
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Н
Ника, большое спасибо за прекрасно проведенное время! Я уже рекомендую друзьям обязательно обратиться к Вам за новыми впечатлениями! Красота в глазах смотрящего! Тбилиси - чудесное место! Обязательно вернусь к Вам!
Смело берите данную экскурсию и не только эту😀.
Ника, большое спасибо за прекрасно проведенное время! Я уже рекомендую друзьям обязательно обратиться к Вам за
Ника, большое спасибо за прекрасно проведенное время! Я уже рекомендую друзьям обязательно обратиться к Вам за
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Екатерина
Экскурсия, даже не экскурсия, а погружение в Тбилиси, с местным жителем, что может быть интереснее! Ника встретил нас на авто, и первая часть погружения - была обзорная по разным районам
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города. Затем, нас радушно пригласили в дом, угостили домашним вином, которое в Грузии, наверное делает каждый)) И третья часть - пешая прогулка по колоритным улочкам Тифлиса. Ника - превосходный рассказчик, и каждый дом, связан с какой то личной историей. Изучение другой страны через местных жителей, с их точкой зрения, с их личными историями из жизни - это всегда обогащает и делает твое представление значительно шире!

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Д
Ника прекрасный гид. Много знает, хорошо и структурировано говорит, материал очень интересный и познавательный. Много шуток и поговорок. Доброжелателен, много историй из детства. Всем рекомендую!
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O
Несколько часов, проведенных с прекрасным человеком. Действительно, все дороги ведут в Тбилиси!
Несколько часов, проведенных с прекрасным человеком. Действительно, все дороги ведут в Тбилиси!
Несколько часов, проведенных с прекрасным человеком. Действительно, все дороги ведут в Тбилиси!
Несколько часов, проведенных с прекрасным человеком. Действительно, все дороги ведут в Тбилиси!
Несколько часов, проведенных с прекрасным человеком. Действительно, все дороги ведут в Тбилиси!
Несколько часов, проведенных с прекрасным человеком. Действительно, все дороги ведут в Тбилиси!
Несколько часов, проведенных с прекрасным человеком. Действительно, все дороги ведут в Тбилиси!
Несколько часов, проведенных с прекрасным человеком. Действительно, все дороги ведут в Тбилиси!
Несколько часов, проведенных с прекрасным человеком. Действительно, все дороги ведут в Тбилиси!
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Алла
Всем рекомендую данную экскурсию. Время пролетело замечательно, весело, познавательно. Ника отличный рассказчик, внимательный и гостеприимный. Все что надо для туриста! Спасибо огромное!
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