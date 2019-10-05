97 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогулка с потомственным тифлисцем из древнего рода Калантаровых

Nika
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Nika – ваш гид
Сначала мы посидим у меня на террасе, с которой виден весь Тифлис, выпьем вина и отправимся гулять по городу.

Вот уже несколько поколений нашего рода живет в самом центре Тбилиси, а мой прадед когда-то привез сюда из нашего поместья Нико Пиросмани.

Историй и баек за все это время накопилось немало! Поэтому эта прогулка – не только возможность взглянуть на город глазами местного жителя, но и шанс увидеть его в развитии не по книжным сухим данным, а в живых рассказах и воспоминаниях потомственного тифлисца.
От 63 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии97 отзывов
4.96
Все дороги ведут в Тифлис
Все дороги ведут в Тифлис

Что вас ожидает

Тбилиси – это театр
Познакомившись и посидев немного на террасе, мы пойдем бродить по улочкам Тбилиси. Город, перенесший множество набегов и при этом впитавший разные культуры, и есть мой родной Тифлис (Тбилиси, Тпилиси, Теплоград). В самую жару, спускаясь вниз к мейдану (майдану), можно услышать и унюхать шипение шашлыка и его ароматы. Если вы зайдете в этот двор, то тут же станете гостем, вокруг вас разыграются сцены Великого Данелии, ноктюрны Параджанова, появляются лица героев Филлини и Челентано. О двор Тифлиский, сколько драм, комедий ты отдал на откуп зрителю! Идет по Сололаку Пупала (крашенная сумасшедшая), с игривой аристократической улыбкой ее прошлая красота светится под старым зонтом. Кика (глухонемой добрый сильный человек) в синем халате грузчика с алюминиевым тазом выбивает мелодию и старается что-то мычать, а детишки его дразнят, дергают за халат – он ловким движением ловит одного из них и дарит засаленные конфеты. Дама с крупными формами покоряет мужчин, слышится одобрительный свист. Чем ближе мейдан, тем уже становится улица Бейбутова (Энгельса, Асатиани). Из Европы мы сползаем в Азию. Балконы нависают как гроздья винограда, а фонтанчики зазывают охладиться. Вы – зрители и перед вами театр, а я заместитель режиссера и голос за кадром.

Дома Тбилиси – атмосфера, история, судьбы людей
Дом мадам Бозорджан – один из красивейших домов города Тбилиси (использован в съемке фильма «Семнадцать мгновений весны»). Дом Николая Чайковского, в котором часто гостил его брат Петр. Дом, в котором родился и жил Таривердиев, далее дом и аптека Отен, дом адвоката Дулуханова, Миловский дом. Знаменитая 43я тбилисская школа, клуб которой находится в Москве. Так, на каждом углу вы будете встречаться с историями, которые скрывают дома и улицы Тбилиси, а я постараюсь сделать так, чтобы эти истории по-настоящему ожили перед вашими глазами.

Все дороги ведут в Тифлис
Все дороги ведут в Тифлис
Все дороги ведут в Тифлис
Все дороги ведут в Тифлис
Все дороги ведут в Тифлис
Все дороги ведут в Тифлис
Все дороги ведут в Тифлис
Все дороги ведут в Тифлис
Все дороги ведут в Тифлис
Все дороги ведут в Тифлис
Все дороги ведут в Тифлис
Все дороги ведут в Тифлис
Все дороги ведут в Тифлис
Все дороги ведут в Тифлис
Все дороги ведут в Тифлис

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Nika
Nika
Потомственный Тифлисец из древнего рода. Дом моих предков стоит на улице Асатиани. Мой прадед привез из нашего поместья в Шулаверах Пиросмани, который воспитывался в нашей семье. Мне 55 лет, характер нордический, женат.
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97 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Елена
5 октября 2019
Ника, большое спасибо от нашей интернациональной компании. Очень интересная экскурсия. Ника - замечательный позитивный человек, интересный разказчик и собеседник. Гостеприимный хозяин. Узнали много интересного про Грузию, Тбилиси и их жителей. Все в легкой и непринужденной форме. Рекомендую.
1 октября 2019
Все дороги, несомненно, ведут в Тифлис...) Самые теплые слова благодарности за великолепную экскурсию, живую интересную беседу, вдохновение, любопытнейшие факты... Это не просто обзорная экскурсия, а весьма детальная, раскрывающая душу города...) Такие гиды редкость! Полюбили Тифлис всей душой! СПАСИБО за прекрасное время!
24 сентября 2019
Николоз - отличный рассказчик, прекрасно разбирающийся в истории. Его знания Тбилиси поражают. Благодаря экскурсии мы взглянули на город другими глазами. Николоз не водит по общеизвестным местам, его фишка - сказки, рассказы, легенды старого Тифлиса.
Это экскурсия для гурманов.
Алина
18 сентября 2019
Прогулка по Тбилиси с Ника была просто удивительная. Ника встетил нас, сделал небольшую обзорную экскурсию на машине, потом мы посидели у него на террасе, посмотрели город с высоты и попробовали его необыновенно вкусное вино, а затем отправились в глубину улочек старого города. Ника потрясающий рассказчик. Теперь мы совершенно точно и безоговорочно знаем, что все дороги ведут в Тифлис ! :)
26 августа 2019
Очень интересная экскурсия-прогулка с прекрасным собеседником. Скучно точно не будет!!!!
12 августа 2019
Блистательный рассказчик с очень глубокими и обширными знаниями. Богатый русский язык. Ника - лучший гид, влюблённый в свой город и свою страну! Настоятельно рекомендую!
24 июня 2019
Рекомендую всем!!! Всем ,кто хочет понять и полюбить город,кто хочет проникнуться его хлебосольством и гостеприимством,кому интересна история,кто хочет переместиться в прошлое,шагая по улицам сегодняшнего времени ,тогда вам сюда. Тот редкий случай(да простит меня трипстер),когда это и есть 100процентная необычная экскурсия от местных жителей ( а я их перезаказывала весьма и весьма не мало).
31 мая 2019
После экскурсии понимаешь почему её название -все дороги ведут в Тифлис. Увлекательная подача материала, высокая эрудированность Ника впечатляют. Больше пользы от экскурсии получат люди, рожденные в СССР, гид прекрасно знает как историю Грузии, так и Советского союза, выдающихся творческих, политических деятелей того времени.
20 мая 2019
Я заказывала экскурсию с Нико для своих родителей,и сказать, что они остались довольны будет недостаточно! Они были в восторге! Нико - очень эрудированный и тактичный человек, с ним легко и интересно в общении, экскурсия прошла на одном дыхании! Огромное спасибо, что подарили родителям прекрасный день в таком чудесном городе!
12 мая 2019
Замечательная экскурсия. Ника удивительный рассказчик и очень обаятельный человек. Приятно удивило его знание истории города. А в какие парадные мы заходили... Сколько интересных историй услышали... Обязательно посетите эту экскурсию. Останетесь довольны. Ника, спасибо Вам.
Ещё 87 отзывов

Nika проводит ещё 1 экскурсию

Тифлис — город модернаТифлис — город модернаТифлис — город модерна
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1 отзыв
Прогулка по городу с профессиональным историком архитектуры
Вы осмотрите самые яркие и запоминающиеся сооружения старого Тбилиси, построенные в стиле модерн (ар-нуво). Архитектура дореволюционного Тбилиси (тогда еще Тифлиса) отличается большим разнообразием направлений этого самого популярного стиля в мировой архитектуре рубежа 19-20 вв. На экскурсии вы познакомитесь с правобережным и левобережным модерном. Это две половинки одного целого, без которого невозможно представить себе неповторимое очарование этого древнего и вечно молодого города.

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Неповторимая архитектура, атмосфера и колорит грузинской столицы
Добро пожаловать в столицу Грузии! Я буду рада с вами прогуляться по городу, где за каждым домом и улицей стоит большая история, а живописные балкончики и причудливые стили фасадов рисуют неповторимую архитектуру Тбилиси. Вы познакомитесь с самыми важными эпохами города, увидите его главные достопримечательности, а возле легендарных серных бань узнаете о шелковом пути и владельцах караванов.

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