97 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вот уже несколько поколений моей семьи живёт в самом центре Тбилиси, а мой прадед когда-то привёз сюда из нашего поместья Нико Пиросмани. Историй и баек за все это время накопилось немало! Посидим на моей террасе с вином и пойдём гулять — по Сололаки и Бейбутовой, где старые дома, дворы и улочки оживляют истории города и его жителей.

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Цена за 1-2 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Вино и виды. Посидим у меня на террасе, с которой виден весь Тифлис, выпьем немного вина и отправимся бродить по улочкам Тбилиси.

Прогулка по Сололаки и Бейбутовой. Вы услышите, увидите и почувствуете Тбилиси — город, где Европа сползает в Азию, а каждый двор — будто маленький театр.

Дворы и улицы. О, двор тифлиский, сколько драм, комедий ты отдал на откуп зрителю! Здесь — шипение шашлыка и громкие детские игры, старые балконы нависают словно гроздья винограда, а фонтанчики зовут охладиться.

Дома Тбилиси. Здания, где жили и творили Чайковский, Таривердиев, мадам Бозорджан (её дом снимался в «Семнадцати мгновениях весны»), адвокат Дулуханов и другие. На каждом углу оживают истории их жильцов и событий.

Атмосфера и судьбы людей. Прогулка станет театральным представлением, где разные грани города, его прошлое и настоящее сплетаются в яркие сцены прямо перед вами.