97 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Сначала мы посидим у меня на террасе, с которой виден весь Тифлис, выпьем вина и отправимся гулять по городу. Вот уже несколько поколений нашего рода живет в самом центре Тбилиси, а мой прадед когда-то привез сюда из нашего поместья Нико Пиросмани. Историй и баек за все это время накопилось немало! Поэтому эта прогулка – не только возможность взглянуть на город глазами местного жителя, но и шанс увидеть его в развитии не по книжным сухим данным, а в живых рассказах и воспоминаниях потомственного тифлисца.

Что вас ожидает

Тбилиси – это театр

Познакомившись и посидев немного на террасе, мы пойдем бродить по улочкам Тбилиси. Город, перенесший множество набегов и при этом впитавший разные культуры, и есть мой родной Тифлис (Тбилиси, Тпилиси, Теплоград). В самую жару, спускаясь вниз к мейдану (майдану), можно услышать и унюхать шипение шашлыка и его ароматы. Если вы зайдете в этот двор, то тут же станете гостем, вокруг вас разыграются сцены Великого Данелии, ноктюрны Параджанова, появляются лица героев Филлини и Челентано. О двор Тифлиский, сколько драм, комедий ты отдал на откуп зрителю! Идет по Сололаку Пупала (крашенная сумасшедшая), с игривой аристократической улыбкой ее прошлая красота светится под старым зонтом. Кика (глухонемой добрый сильный человек) в синем халате грузчика с алюминиевым тазом выбивает мелодию и старается что-то мычать, а детишки его дразнят, дергают за халат – он ловким движением ловит одного из них и дарит засаленные конфеты. Дама с крупными формами покоряет мужчин, слышится одобрительный свист. Чем ближе мейдан, тем уже становится улица Бейбутова (Энгельса, Асатиани). Из Европы мы сползаем в Азию. Балконы нависают как гроздья винограда, а фонтанчики зазывают охладиться. Вы – зрители и перед вами театр, а я заместитель режиссера и голос за кадром.

Дома Тбилиси – атмосфера, история, судьбы людей

Дом мадам Бозорджан – один из красивейших домов города Тбилиси (использован в съемке фильма «Семнадцать мгновений весны»). Дом Николая Чайковского, в котором часто гостил его брат Петр. Дом, в котором родился и жил Таривердиев, далее дом и аптека Отен, дом адвоката Дулуханова, Миловский дом. Знаменитая 43я тбилисская школа, клуб которой находится в Москве. Так, на каждом углу вы будете встречаться с историями, которые скрывают дома и улицы Тбилиси, а я постараюсь сделать так, чтобы эти истории по-настоящему ожили перед вашими глазами.