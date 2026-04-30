148 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия по городу познакомит вас с точкой зрения Востока на историю и культуру Тбилиси, в отличии от большинства прогулок, отражающих западный взгляд. Вы услышите интересные факты о Тифлисе, зафиксированные в трудах как арабских, так и других восточных и западных исследователей. Осмотрите все основные достопримечательности и окунётесь в историю, религию, обычаи и архитектуру Грузии на примере её уникальной столицы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Город на перекрестке торговых путей

Вы узнаете, как развивался Тбилиси с первого века нашей эры. Осматривая здания, послушаете истории грузинской столицы и рассказы о ее жителях. Многие люди сбегали на Кавказ и все мечтали вернуться в Тифлис. Кто-то искал здесь музу, кто-то хотел разбогатеть, одни приезжали за легендарным вином, другие — за водами Лагидзе. И был в Тифлисе базар, и было две главных площади, где встречались представители всего торгового мира. А купцы! Сколько купцов стекалось в Тифлис — ведь город располагался на пересечении всех торговых путей! Я покажу вам район, где зарождалась городская жизнь Тбилиси. Кстати, Военно-грузинская дорога начиналась там, где сейчас находится центр города.

Загадочная дружба культур и религий

Всем известно, что многонациональный Тбилиси — удивительный пример мирного существования разных культур и традиций. Вы узнаете, какие народности живут в тех или иных кварталах города. Изучите религиозные постройки разных религий, расположенные недалеко друг от друга. Раскроете, почему один арабский историк считал, что нет места лучше для мусульман в бывшем халифате, чем Тифлис.

Объекты маршрута

Метехский Храм Успения Богородицы, где вы познакомитесь с основателем города. Смотровая площадка у подножная храма — идеальное место, чтобы понять как развивался город. Вы увидите маленькие домики, типичные для Старого города и узнаете необычную историю этой местности.

Старый город, граница между районами «Кала» и «Тифлис» — уникальное место, недавно обнаруженное археологами.

Aбанотубани, или район серных бань — по одной из версий, фраза «иди в баню» появилась именно в Тифлисе.

Улица Шардена и торговые лавки — каждый, кто посещал Тифлис, будь то перс или европеец, дивился утвари, которую можно было найти в лавках этого чудесного городка. Ковры, шелк, всевозможная одежда, любого рода предметы обихода, украшения.

Сиони — церковь VI-VII веков, где хранится главная реликвия Грузии.

Церковь Анчисхати — первая каменная церковь города, одна из древнейших в Грузии. Она покажет вам все «шрамы» города, которые не видны с других точек.

Пройдя мимо остатков городской стены, мы поднимемся на площадь Свободы, покинув черты Старого города окажемся в его европейской части. Да, город изменился, появились современные здания, новые мосты, широкие дороги, но дух Тифлиса остался прежним. И вы обязательно это ощутите на нашей прогулке.