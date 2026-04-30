148 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Знакомство с Тифлисом

Увидеть город глазами тбилисца и востоковеда
Экскурсия по городу познакомит вас с точкой зрения Востока на историю и культуру Тбилиси, в отличии от большинства прогулок, отражающих западный взгляд.

Вы услышите интересные факты о Тифлисе, зафиксированные в трудах как арабских, так и других восточных и западных исследователей.

Осмотрите все основные достопримечательности и окунётесь в историю, религию, обычаи и архитектуру Грузии на примере её уникальной столицы.
5
233 отзыва
Знакомство с Тифлисом
Знакомство с Тифлисом
Знакомство с Тифлисом

Описание экскурсии

Город на перекрестке торговых путей

Вы узнаете, как развивался Тбилиси с первого века нашей эры. Осматривая здания, послушаете истории грузинской столицы и рассказы о ее жителях. Многие люди сбегали на Кавказ и все мечтали вернуться в Тифлис. Кто-то искал здесь музу, кто-то хотел разбогатеть, одни приезжали за легендарным вином, другие — за водами Лагидзе. И был в Тифлисе базар, и было две главных площади, где встречались представители всего торгового мира. А купцы! Сколько купцов стекалось в Тифлис — ведь город располагался на пересечении всех торговых путей! Я покажу вам район, где зарождалась городская жизнь Тбилиси. Кстати, Военно-грузинская дорога начиналась там, где сейчас находится центр города.

Загадочная дружба культур и религий

Всем известно, что многонациональный Тбилиси — удивительный пример мирного существования разных культур и традиций. Вы узнаете, какие народности живут в тех или иных кварталах города. Изучите религиозные постройки разных религий, расположенные недалеко друг от друга. Раскроете, почему один арабский историк считал, что нет места лучше для мусульман в бывшем халифате, чем Тифлис.

Объекты маршрута

Метехский Храм Успения Богородицы, где вы познакомитесь с основателем города. Смотровая площадка у подножная храма — идеальное место, чтобы понять как развивался город. Вы увидите маленькие домики, типичные для Старого города и узнаете необычную историю этой местности.

Старый город, граница между районами «Кала» и «Тифлис» — уникальное место, недавно обнаруженное археологами.

Aбанотубани, или район серных бань — по одной из версий, фраза «иди в баню» появилась именно в Тифлисе.

Улица Шардена и торговые лавки — каждый, кто посещал Тифлис, будь то перс или европеец, дивился утвари, которую можно было найти в лавках этого чудесного городка. Ковры, шелк, всевозможная одежда, любого рода предметы обихода, украшения.

Сиони — церковь VI-VII веков, где хранится главная реликвия Грузии.

Церковь Анчисхати — первая каменная церковь города, одна из древнейших в Грузии. Она покажет вам все «шрамы» города, которые не видны с других точек.

Пройдя мимо остатков городской стены, мы поднимемся на площадь Свободы, покинув черты Старого города окажемся в его европейской части. Да, город изменился, появились современные здания, новые мосты, широкие дороги, но дух Тифлиса остался прежним. И вы обязательно это ощутите на нашей прогулке.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро Авлабари
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2365 туристов
Привет всем. Зовут меня Дмитрий, Дима, Дито… Родился и вырос в этом замечательном городе, хоть и не грузин, зато настоящий тбилисец. Окончил факультет Востоковедения по специальности Арабиста в Тбилисском государственном
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университете. Также специалист по аналитике данных. Разбираюсь в архитектуре и церковном зодчестве, увлекаюсь культурологией и кавкасиологией, лингвистикой, фольклором и другими гуманитарными науками. Провожу экскурсии в том числе на английском. Я не буду показывать вам неизведанный Тбилиси и другие уголки Сакартвело. Всё уже давно изведано, всё давно изучено, нет в городе ни одного места, которое не знает другой тбилисец. Я постараюсь показать вам страну такой, какой вижу её я.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 233 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
226
4
5
3
2
2
1
Сергей
Доброго времени и крепкого здоровья! Ура!
Сегодня произошло наше первое знакомство с Тбилиси! Помог нам во всём гид Дмитрий!
Мы в восторге от экскурсии! Профессионально с историческими экскурсами основываясь на артефактах памятников
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мы провели время. Получили много информации о Грузинском народе, культуре, обычаях и искусстве. Посетили с удовольствием атмосферные исторические места. Экскурсия чётко организована по времени, материал излагался артистично, хорошо запоминался. От души благодарим Дмитрия! Желаем здоровья и дальнейшего развития!
туристы Сергей и Лариса!

Доброго времени и крепкого здоровья! Ура!
Доброго времени и крепкого здоровья! Ура!
Доброго времени и крепкого здоровья! Ура!
Доброго времени и крепкого здоровья! Ура!
Доброго времени и крепкого здоровья! Ура!
Доброго времени и крепкого здоровья! Ура!
Доброго времени и крепкого здоровья! Ура!
Доброго времени и крепкого здоровья! Ура!+2
Доброго времени и крепкого здоровья! Ура!
Доброго времени и крепкого здоровья! Ура!
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К
На фоне гидов рассказывающих нелепые фантастические легенды и небылицы, Дмитрий просто находка. Я был приятно удивлен его эрудированностью в темах, которые экскурсии непосредственно не касались, а наше общение на арабском было вишенкой на торте. Могу уверенно рекомендовать 👌
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Елена
Приехав впервые в Грузию, побывали на обзорной пешей экскурсии по Тбилиси с Дмитрием. Прогуливаясь по улочкам города, узнали много интересной информации от человека с историческим образованием. Маршрут был хорошо выстроен, с акцентами на исторические, культурные, архитектурные моменты. Дмитрий грамотно отвечал на все вопросы и в конце сориентировал нас по городу. Спасибо, Дмитрий. Мы полюбили Тбилиси.
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Е
01.07.2026 Дмитрий провел нам обзорную экскурсию по Тбилиси. Состав нашей группы - 3 взрослых (мама + папа + взрослый сын (19 г.)). Всем было интересно. Дмитрий очень эрудированный человек, имеет глубокие знания истории. Выражаем Дмитрию благодарность.
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Екатерина
Dmitrii's a gift from God himself!
He's always in touch and answers in the blink of an eye. He let us know all the details before we booked the tour and
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made us feel so comfortable! Dmitrii's someone who truly cares and goes above and beyond any expectations. He's so communicative and able to present a fascinating picture of the change of kingdoms, betrayals, and great deeds of people without an absurd fall into any historical version or legend. We've visited all the possible and even temporarily closed sights, including the small archaeological museum. He was taking our breath away at every stop we made, because it was a real labor of love.

Dmitrii doesn't consider tourists to be walking wallets. He didn't take us to his friends' eateries like many local guides might do.

Finally, he’s a super sweet, delicate and well educated person. My heart is full! I thank you, Dmitrii, from the bottom of my heart. I guess, and I can’t thank you enough!

I can definetly say that if you are looking for someone who could be your guide to the ancient world, book him and look no further!

///

Если вы ещё не в курсе, будьте в курсе, господа:
Дмитрий — маг крутых экскурсий, настоящая звезда!
дарит людям море знаний и на факты тонкий взгляд.
«Служит своему призванию», про такого говорят камень маски старых улиц оживить способен он, как бокал Киндзмараули освежает рацион!
Знают в городе Тбилиси — и летит по миру весть:
среди полчищ алчных гидов, Дмитрий — светоч.
Так и есть!

Dmitrii's a gift from God himself!
Dmitrii's a gift from God himself!
Dmitrii's a gift from God himself!
Dmitrii's a gift from God himself!
Dmitrii's a gift from God himself!
Dmitrii's a gift from God himself!
Dmitrii's a gift from God himself!
Dmitrii's a gift from God himself!+1
Dmitrii's a gift from God himself!
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Евгения
Дмитрий, спасибо вам! Экскурсия на 1000%, присоединяемся ко всем положительным отзывам о профессионализме, индивидуальном подходе и приятном общении. Исторический, серьезный рассказ о Тбилиси, нам с мамой было очень интересно!
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