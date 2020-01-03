148 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Грузия
  2. Экскурсии

  3. Знакомство с Тифлисом

Увидеть город глазами тбилисца и востоковеда

Дмитрий
Задать вопрос
Дмитрий – ваш гид
Экскурсия по городу познакомит вас с точкой зрения Востока на историю и культуру Тбилиси, в отличии от большинства прогулок, отражающих западный взляд.

Вы услышите интересные факты о Тифлисе, зафиксированные в трудах арабских исследователей.

Осмотрите все основные достопримечательности и получите представление о том, что можно увидеть в разных уголках Грузии.
€25
10 за человека
скидка60%
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 4.5 часов
До 10 человек
Встреча У станции метро Авлабари
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии148 отзывов
4.95
Знакомство с Тифлисом
Знакомство с Тифлисом

Что вас ожидает

Город на перекрестке торговых путей

Вы узнаете, как развивался Тбилиси с 5 века до наших дней. Осматривая здания, вы будете слушать истории грузинской столицы и рассказы о его жителях. Многие люди сбегали на Кавказ, и почти все хотя бы раз в жизни приезжали в Тифлис. Кто-то искал здесь музу, кто-то хотел разбогатеть, одни приезжали за легендарным вином, другие – за водами Лагидзе. И был в Тифлисе базар, и было две главные площади, на которых можно было увидеть представителей всего торгового мира. А купцы! Сколько купцов стекалось в Тифлис – ведь город располагался на пересечении всех торговых путей! Я покажу вам район, где зарождалась городская жизнь Тбилиси. Кстати, Военно-грузинская дорога начиналась там, где сейчас находится центр города.

Загадочная дружба культур и религий

Всем известно, что многонациональный Тбилиси – удивительный пример мирного существования разных культур и традиций. Вы узнаете, какие народности живут в тех или иных кварталах города. Осмотрите религиозные постройки: церкви, мечети, синагогу, расположенные надалеко друг от друга. Узнаете, почему один арабский историк считал, что нет места лучше для мусульман в бывшем халифате, чем Тифлис.

Объекты маршрута

Метехский Храм Успения Богородицы — место, где вы познакомитесь с основателем города. Смотровая площадка у подножная храма — идеальное место, чтобы понять как развивался город. Вы увидите маленькие домики, типичные для старого города.

Старый город, граница между районами «Кала» и «Тифлис» — уникальное место, недавно обнаруженное археологами в сентре старого города. Дворец царя Вахтанга.

Aбаноэбис убани или район серных бань — по одной из версий, фраза «иди в баню» появилась именно в Тифлисе.

Улица Шардена и торговые лавки — каждый кто посещал Тифлис, будь то перс или европеец, дивился утвари, которую можно было найти в лавках этого чудесного городка. Ковры, шелк, всевозможная одежда, любого рода предметы обихода, украшения.

Сиони — церковь VI-VII веков, место где хранится главная реликвия Грузии.

Церковь Анчисхати — первая каменная церковь города, одна из древнейших церквей Грузии. Она покажет вам все “шрамы” города, которые не видны с других точек.

Пройдя мимо остатков городской стены, мы поднимемся на площадь Свободы, покинув черты Старого города окажемся в его европейской части. Да, город изменился, появились современные здания, новые мосты, широкие дороги, но дух Тифлиса остался прежним. И вы обязательно это ощутите на нашей прогулке.

Знакомство с Тифлисом
Знакомство с Тифлисом
Знакомство с Тифлисом
Знакомство с Тифлисом
Знакомство с Тифлисом
Знакомство с Тифлисом
Знакомство с Тифлисом

Экскурсия проводится ежедневно в 10:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура У станции метро Авлабари.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Дмитрий
Дмитрий
Привет всем. Зовут меня Дмитрий, Дима, Дито... Мне 25 лет. Родился и вырос в этом замечательном городе, хоть и не грузин, зато настоящий Tбилисец. Студент Тбилисского Государственного Университета, востоковед, арабист. В общем, говорят, что я экскурсовод, что экскурсовод я не плохой, а еще я очень люблю свой город. Я не буду показывать вам неизведанный Тбилиси. Все уже давно изведано, все давно изучено, нет в городе ни одного места, которое не знает другой тбилисец. Я постараюсь показать вам город таким, каким его вижу я.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

148 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 января 2020
Спасибо большое Дмитрию за экскурсию . Отдельная благодарность за экскурсию на английском . Вы любите и знаете свой город.. Очень рекомендую Дмитрия особенно для молодых
18 ноября 2019
Очень познавательная экскурсия!!! Время пролетело незаметно! Вся история города, главные достопримечательности и ответы на любые вопросы о Грузии!
Особенно рекомендую тем, кто серьёзно увлекается историей, Дмитрий знает ооочень много!!!
Отдельное спасибо за подсказку о ресторане, такого отличного сочетания цена-качества мы не встречали!
14 ноября 2019
Дмитрий, большое спасибо за великолепные 5 часов которые пролетели незаметно. Очень надеюсь, что наша встреча была не последней.
Для всех, кто хочет увидеть Тбилиси взглядом человека любящего и знающего свой город и вдобавок отличного рассказчика- вам к Дмитрию )
24 октября 2019
Экскурсия насыщенная и живая. Дмитрий интересный рассказчик, отлично знает историй и культуру Грузии. Ответил на все интересующие вопросы. 5 часов пролетели незаметно. Всем рекомендую данную экскурсию и экскурсовода.
17 сентября 2019
Экскурсия очень понравилась, Дмитрий просто фанат своего дела, влюбленный в Тбилиси и в Грузию. Очень глубокие знания истории, приятный молодой человек.
6 августа 2019
Были на экскурсии семьей 5 августа. Экскурсия отличная, мне, жене и детям очень понравилась. Дмитрий - образованный, воспитанный человек, любящий свой родной город и неравнодушный к его судьбе. Экскурсия спланирована грамотно. Мы были настолько увлечены рассказом Дмитрия, что не заметили, как пролетело время. Всем рекомендую посетить эту экскурсию.
4 июня 2019
Отличная экскурсия, восхищаемся знаниями Дмитрия! Спасибо! И по времени, и по маршруту, и по насыщенности - все удачно спланированно. Рекомендую!
21 мая 2019
16 мая были с Дмитрием на его экскурсии Знакомство с Тифлисом. Очень интересный рассказ об истории, о людях, о нравах, о событиях от Тифлиса до Тбилиси. Прекрасно выстроенный маршрут, отличные знания истории и культуры, интересный рассказ, доброжелательность и пунктуальность! 4,5 часа пролетели на одном дыхании. Сходите и вы, не пожалеете! Спасибо Дмитрий
20 мая 2019
Экскурсия просто супер!Дмитрий замечательный экскурсовод,видно что он действительно влюблён в свое дело!Было интересно и легко его слушать!!!Время пролетело незаметно!
18 мая 2019
Всем советую! Очень интересно. Много читал перед экскурсии,но, все равно, узнал Огромное количество новой информации! Дима реальный фанат своей профессии! Это было круто!!!
Ещё 138 отзывов

Дмитрий проводит ещё 2 экскурсии

Казбек – «Страж Востока»Казбек – «Страж Востока»Казбек – «Страж Востока»
скидка25%
От
€200
150 за экскурсию
11 часов
34 отзыва
Легендарная дорога, судьбы людей и отстраненное величие природы
Многие слышали о Военно-Грузинской дороге и о том, что она ведет к величественной горе Казбеку. Сюда приезжают за прекрасными видами и фотошедеврами. Но у каждого пути есть своя история – и история этой дороги связана со многими событиями 18-19 веков, которые составляют историю Грузии и о которых обязательно стоит узнать.
Мцхета от Армази до ИисусаМцхета от Армази до ИисусаМцхета от Армази до Иисуса
скидка35%
От
€100
65 за экскурсию
4.5 часов
24 отзыва
Разбираемся в истории христианства с востоковедом
Вы побываете в древней столице Иверии, одном из древнейших городов Кавказа. Месте, где уживались язычники-грузины и иудеи, а правили ими огнепоклонники персы. Именно в этот город, расположенный посередине шелкового пути, пришла проповедовать христианство Нино. Здесь 17 веков назад храбрый царь Мириан не побоялся раскола страны и изменил веру. И если вы хотите в полной мере ощутить мощь многовекового присутствия христианства в Грузии, Мцхета – наиболее подходящее для этого место.

Обзорные экскурсии в Тбилиси

По Тбилиси — душевно и зажигательно!По Тбилиси — душевно и зажигательно!По Тбилиси — душевно и зажигательно!
скидка50%
€20
10 за человека
3.5 часа
1513 отзывов
Запах свежего хлеба, звуки «итальянских двориков», потайные пути и знаковые уголки города
Моя экскурсия — это воодушевляющая комбинация фактов о Тбилиси, колоритных историй, песен и тостов. Так и только так можно знакомиться с ярким восточно-южным городом, где всё древнее и ветхое, но дорогое сердцу сплетается с космополитическим и современным. Здесь приглашают на свой балкон и угощают кофе, здесь за старой аркой прячется караван-сарай, а за стеклянными стенами — министерство юстиции. Я покажу вам все грани города — вы никогда не забудете Тбилиси от Мариам.
Тбилиси с огонькомТбилиси с огонькомТбилиси с огоньком
скидка50%
€10
5 за человека
3.5 часа
712 отзывов
Прогуляться по историческому центру с нескучными сюжетами, традициями, вкусами и видом на весь город
За 3,5 часа насыщенной экскурсии вы пройдете по всем главным местам Тбилиси, а я живым языком расскажу о прошлом и настоящем теплого города, о местном быте и образе жизни. От древнего собора Сиони и статуи Тамады до крепости Нарикала и Серных бань, через «итальянские» дворики и стеклянный мост Мира — прогулка зажжет в вас интерес к грузинской столице, сориентирует в городе и поможет прочувствовать неисчерпаемую душевность Тбилиси.
Тбилиси, каким его ждешьТбилиси, каким его ждешьТбилиси, каким его ждешь
скидка50%
€10
5 за человека
3.5 часа
341 отзыв
Узнать теплый город через историю, колорит, ароматы и вкусы вина на душевной прогулке без спешки
Своим гостям я говорю — улицы лучше, чем музей: только так можно «потрогать город», что в Тбилиси абсолютно необходимо! Моя прогулка станет для вас не просто неформальным путеводителем, но знакомством с душой столицы. В главных и секретных местах, в итальянских двориках и с бокалом вина — за 5 часов вы прочувствуете характер многоликого города.
Добро пожаловать в Тбилиси!Добро пожаловать в Тбилиси!Добро пожаловать в Тбилиси!
скидка50%
€10
5 за человека
3.5 часа
337 отзывов
Главные достопримечательности, уютные улицы и красочные дворики на дружеской обзорной экскурсии
Я покажу вам самые интересные места гостеприимного Тбилиси и поделюсь историями о древних храмах, царях и подвигах великих людей. Расскажу, как отличать домашнее вино от фабричного и где попробовать лучшие в городе хачапури. Одним словом, сделаю все, чтобы вы почувствовали знаменитое кавказское гостеприимство!
«В Тбилиси есть особенная прелесть...»«В Тбилиси есть особенная прелесть...»«В Тбилиси есть особенная прелесть...»
скидка50%
€10
5 за человека
3.5 часа
381 отзыв
Прогуляться по главным достопримечательностям города и вдохновиться его душой
Чтобы понять всю прелесть и душу Тбилиси, этот рай Кавказа, как писала Айседора Дункан, — город нужно обойти пешком. Во время этой пешеходной экскурсии вы прогуляетесь по центру Старого Тбилиси и увидите главные достопримечательности. Пройдёте по местам, которыми восхищались, в которых создавали свои бессмертные произведения знаменитые творцы далекого и недавнего прошлого, и познакомитесь с их историей.
Пешеходная экскурсия по ТбилисиПешеходная экскурсия по ТбилисиПешеходная экскурсия по Тбилиси
50 за экскурсию
4 часа
153 отзыва
Неповторимая архитектура, атмосфера и колорит грузинской столицы
Добро пожаловать в столицу Грузии! Я буду рада с вами прогуляться по городу, где за каждым домом и улицей стоит большая история, а живописные балкончики и причудливые стили фасадов рисуют неповторимую архитектуру Тбилиси. Вы познакомитесь с самыми важными эпохами города, увидите его главные достопримечательности, а возле легендарных серных бань узнаете о шелковом пути и владельцах караванов.

Выбирайте и другие экскурсии в Тбилиси

ГастрономическиеКрыши и панорамыЗа городомКазбегиВ другой городГориМцхетаТелавиОбзорныеКутаисиИстория и архитектураПешкомСо скидкойФотосессииНеобычные маршрутыКвестыКахетияНа автомобилеУплисцихеВардзияЗимойСигнахиВоенно-Грузинская дорогаВсеНа автобусеБоржомиМастер-классыИндивидуальныеНочныеГрупповыеНа кораблике