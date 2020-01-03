148 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия по городу познакомит вас с точкой зрения Востока на историю и культуру Тбилиси, в отличии от большинства прогулок, отражающих западный взляд. Вы услышите интересные факты о Тифлисе, зафиксированные в трудах арабских исследователей. Осмотрите все основные достопримечательности и получите представление о том, что можно увидеть в разных уголках Грузии.

Что вас ожидает

Город на перекрестке торговых путей

Вы узнаете, как развивался Тбилиси с 5 века до наших дней. Осматривая здания, вы будете слушать истории грузинской столицы и рассказы о его жителях. Многие люди сбегали на Кавказ, и почти все хотя бы раз в жизни приезжали в Тифлис. Кто-то искал здесь музу, кто-то хотел разбогатеть, одни приезжали за легендарным вином, другие – за водами Лагидзе. И был в Тифлисе базар, и было две главные площади, на которых можно было увидеть представителей всего торгового мира. А купцы! Сколько купцов стекалось в Тифлис – ведь город располагался на пересечении всех торговых путей! Я покажу вам район, где зарождалась городская жизнь Тбилиси. Кстати, Военно-грузинская дорога начиналась там, где сейчас находится центр города.

Загадочная дружба культур и религий

Всем известно, что многонациональный Тбилиси – удивительный пример мирного существования разных культур и традиций. Вы узнаете, какие народности живут в тех или иных кварталах города. Осмотрите религиозные постройки: церкви, мечети, синагогу, расположенные надалеко друг от друга. Узнаете, почему один арабский историк считал, что нет места лучше для мусульман в бывшем халифате, чем Тифлис.

Объекты маршрута

Метехский Храм Успения Богородицы — место, где вы познакомитесь с основателем города. Смотровая площадка у подножная храма — идеальное место, чтобы понять как развивался город. Вы увидите маленькие домики, типичные для старого города.

Старый город, граница между районами «Кала» и «Тифлис» — уникальное место, недавно обнаруженное археологами в сентре старого города. Дворец царя Вахтанга.

Aбаноэбис убани или район серных бань — по одной из версий, фраза «иди в баню» появилась именно в Тифлисе.

Улица Шардена и торговые лавки — каждый кто посещал Тифлис, будь то перс или европеец, дивился утвари, которую можно было найти в лавках этого чудесного городка. Ковры, шелк, всевозможная одежда, любого рода предметы обихода, украшения.

Сиони — церковь VI-VII веков, место где хранится главная реликвия Грузии.

Церковь Анчисхати — первая каменная церковь города, одна из древнейших церквей Грузии. Она покажет вам все “шрамы” города, которые не видны с других точек.

Пройдя мимо остатков городской стены, мы поднимемся на площадь Свободы, покинув черты Старого города окажемся в его европейской части. Да, город изменился, появились современные здания, новые мосты, широкие дороги, но дух Тифлиса остался прежним. И вы обязательно это ощутите на нашей прогулке.