148 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы услышите интересные факты о Тифлисе, зафиксированные в трудах как арабских, так и других восточных и западных исследователей.
Осмотрите все основные достопримечательности и окунётесь в историю, религию, обычаи и архитектуру Грузии на примере её уникальной столицы.
Описание экскурсии
Город на перекрестке торговых путей
Вы узнаете, как развивался Тбилиси с первого века нашей эры. Осматривая здания, послушаете истории грузинской столицы и рассказы о ее жителях. Многие люди сбегали на Кавказ и все мечтали вернуться в Тифлис. Кто-то искал здесь музу, кто-то хотел разбогатеть, одни приезжали за легендарным вином, другие — за водами Лагидзе. И был в Тифлисе базар, и было две главных площади, где встречались представители всего торгового мира. А купцы! Сколько купцов стекалось в Тифлис — ведь город располагался на пересечении всех торговых путей! Я покажу вам район, где зарождалась городская жизнь Тбилиси. Кстати, Военно-грузинская дорога начиналась там, где сейчас находится центр города.
Загадочная дружба культур и религий
Всем известно, что многонациональный Тбилиси — удивительный пример мирного существования разных культур и традиций. Вы узнаете, какие народности живут в тех или иных кварталах города. Изучите религиозные постройки разных религий, расположенные недалеко друг от друга. Раскроете, почему один арабский историк считал, что нет места лучше для мусульман в бывшем халифате, чем Тифлис.
Объекты маршрута
Метехский Храм Успения Богородицы, где вы познакомитесь с основателем города. Смотровая площадка у подножная храма — идеальное место, чтобы понять как развивался город. Вы увидите маленькие домики, типичные для Старого города и узнаете необычную историю этой местности.
Старый город, граница между районами «Кала» и «Тифлис» — уникальное место, недавно обнаруженное археологами.
Aбанотубани, или район серных бань — по одной из версий, фраза «иди в баню» появилась именно в Тифлисе.
Улица Шардена и торговые лавки — каждый, кто посещал Тифлис, будь то перс или европеец, дивился утвари, которую можно было найти в лавках этого чудесного городка. Ковры, шелк, всевозможная одежда, любого рода предметы обихода, украшения.
Сиони — церковь VI-VII веков, где хранится главная реликвия Грузии.
Церковь Анчисхати — первая каменная церковь города, одна из древнейших в Грузии. Она покажет вам все «шрамы» города, которые не видны с других точек.
Пройдя мимо остатков городской стены, мы поднимемся на площадь Свободы, покинув черты Старого города окажемся в его европейской части. Да, город изменился, появились современные здания, новые мосты, широкие дороги, но дух Тифлиса остался прежним. И вы обязательно это ощутите на нашей прогулке.
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Отзывы и рейтинг
Сегодня произошло наше первое знакомство с Тбилиси! Помог нам во всём гид Дмитрий!
Мы в восторге от экскурсии! Профессионально с историческими экскурсами основываясь на артефактах памятников
He's always in touch and answers in the blink of an eye. He let us know all the details before we booked the tour and