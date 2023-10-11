Литературная экскурсия «Серебряный век в Тифлисе»

Пройти по местам жизни и творчества известных русских поэтов в компании увлечённого гида

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Тифлис был важной точкой на карте для поэтов Серебряного века. Вы узнаете, как они себя здесь чувствовали и как Грузия изменила их жизни.

Какие мастер-классы по самопиару проводил в городе Есенин, почему Мандельштама арестовали при въезде в Грузию, какие стихи здесь написал Пастернак и многое другое.
Литературная экскурсия «Серебряный век в Тифлисе»
Литературная экскурсия «Серебряный век в Тифлисе»
Литературная экскурсия «Серебряный век в Тифлисе»
Литературная экскурсия «Серебряный век в Тифлисе»
Литературная экскурсия «Серебряный век в Тифлисе»
Литературная экскурсия «Серебряный век в Тифлисе»
Литературная экскурсия «Серебряный век в Тифлисе»
Ближайшие даты:
14
окт
21
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

За 3 часа вы:

  • Посетите места творческой славы Маяковского
  • Увидите школу, где учился Гумилев
  • Отыщете литературный перекресток, на одной стороне которого жил Бальмонт, на другой гостил Пастернак
  • Побываете в здании, где нелегально ночевал Мандельштам и выступал Есенин

Экскурсию для вас проведёт гид Алексей. Он работал внештатным экскурсоводом в Третьяковке. В Тбилиси начал исследовать связь русской литературы с Грузией — и нашёл гораздо больше, чем искал.

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым и детям старшего школьного возраста.

в субботу в 12:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Руставели
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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11 окт 2023
הדרכה מצוינת עם עומק. אלקסי אדם שמרגיש את התרבות, שמסוגל להעביר הנושא בצורה חוויתית. אני ואישתי היו מרותקים וחושבים שזאת ההדרכה אחת מהטובות שאנו שמענו בעבר. אנו רוצים רק לאחל לאלקסי בריאות ואושר. בברכה פיטר וחנה

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