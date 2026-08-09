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прежде всего. Рассказ с живой прогулкой по прекрасному Тбилиси.

Гид Алексей очень большой профессионал и горящей своей профессией человек. Материал представлен артистично, порой мурашки покрывали тело, когда стоя во дворе одного из писателей, невольно начинаешь так ярко представлять себе события тех лет, а мимо проходят нынешние жильцы и собака лает с балкона ушедшего поэта.

У меня абсолютно прекрасные и восторженные ощущения, обязательно посетите эту экскурсию, если даже вы ненадолго в Тбилиси, это микс интересных фактов о важных достопримечательностях города и его литературной жизни.

Большое спасибо Алексею и команде:)