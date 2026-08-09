Тифлис, известный своими культурными традициями, был домом для многих поэтов Серебряного века.
Участники экскурсии узнают, какие события повлияли на творчество Маяковского, Гумилева, Бальмонта и Пастернака. Экскурсия включает посещение школы Гумилева и здания, где выступал Есенин.
Опытный гид Алексей, исследователь русской литературы, расскажет о связи между Грузией и великими поэтами. Экскурсия подходит для взрослых и старших школьников
Участники экскурсии узнают, какие события повлияли на творчество Маяковского, Гумилева, Бальмонта и Пастернака. Экскурсия включает посещение школы Гумилева и здания, где выступал Есенин.
Опытный гид Алексей, исследователь русской литературы, расскажет о связи между Грузией и великими поэтами. Экскурсия подходит для взрослых и старших школьников
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Узнать о жизни поэтов Серебряного века
- 🏛 Посетить знаковые литературные места
- 🗣 Услышать увлекательные истории от гида
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- ✍️ Вдохновиться атмосферой Тифлиса
Что можно увидеть
- Места творческой славы Маяковского
- Школа Гумилева
- Литературный перекресток Бальмонта и Пастернака
- Здание, где выступал Есенин
Описание экскурсии
За 3 часа вы:
- Посетите места творческой славы Маяковского
- Увидите школу, где учился Гумилев
- Отыщете литературный перекресток, на одной стороне которого жил Бальмонт, на другой гостил Пастернак
- Побываете в здании, где нелегально ночевал Мандельштам и выступал Есенин
Экскурсию для вас проведёт гид Алексей. Он работал внештатным экскурсоводом в Третьяковке. В Тбилиси начал исследовать связь русской литературы с Грузией — и нашёл гораздо больше, чем искал.
Организационные детали
Экскурсия будет интересна взрослым и детям старшего школьного возраста.
в субботу в 12:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€20
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Руставели
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нино — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 13 часов 20 минут
Провёл экскурсии для 44 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Нино, я представляю культурный центр в Тбилиси. Мы проводим литературно-исторические экскурсии в дружеском неформальном ключе. С нетерпением ждём встречи с вами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Замечательный гид Алексей подарил четыре незабываемых часа таких важных историй.
Это грамотно составленный маршрут с большим вниманием к гостям. Алексей с большой любовью рассказывает судьбы людей, судьбы поэтов, читает их стихотворения.
Экскурсию буду советовать всем, кто собирается в Тбилиси, обязательнов вернусь за другими экскурсиями Алексея. Большое филологическое спасибо!
Это грамотно составленный маршрут с большим вниманием к гостям. Алексей с большой любовью рассказывает судьбы людей, судьбы поэтов, читает их стихотворения.
Экскурсию буду советовать всем, кто собирается в Тбилиси, обязательнов вернусь за другими экскурсиями Алексея. Большое филологическое спасибо!
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А
Пишу отзыв спустя месяц, до сих пор теплые воспоминания от этой экскурсии, очень запало все. Это было круто! Огромная благодарность Алексею за профессионализм и душевность!
Для меня экскурсия была про судьбы,
Для меня экскурсия была про судьбы,
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M
Если коротко: экскурсия Алексея – уже достаточный повод приехать в Тбилиси!
На самом деле, она даже больше, чем экскурсия; это многослойный сплав истории, культуры, судеб, творчества, выбора… Здесь продумано каждое слово,
На самом деле, она даже больше, чем экскурсия; это многослойный сплав истории, культуры, судеб, творчества, выбора… Здесь продумано каждое слово,
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Ю
Замечательная во всех смыслах экскурсия, сильная и интересная, даже если вы не интересуетесь литературой и мало знаете про заявленных писателей. Она скорее — захватывающий рассказ о жизни, эпохе и людях,
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Алексей прекрасен! Умница, интеллектуал, высокообразованный молодой человек! Отлично структурирован и артистично подан материал, явно ощущается, что человек знает методологию, экскурсия выстроена безупречно, проходит на одном дыхании, мы не заметили 4
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И
Нашу экскурсию проводил Алексей. Со 100% уверенностью могу сказать, что это одна из лучших экскурсий, на которой я была. Алексей очень удобно выстроил маршрут, не говоря уже о том, насколько
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