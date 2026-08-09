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Литературная экскурсия «Серебряный век в Тифлисе»

Путешествие по местам, где творили великие поэты Серебряного века. Узнайте, как Грузия вдохновляла их на создание шедевров. Присоединяйтесь
Тифлис, известный своими культурными традициями, был домом для многих поэтов Серебряного века.

Участники экскурсии узнают, какие события повлияли на творчество Маяковского, Гумилева, Бальмонта и Пастернака. Экскурсия включает посещение школы Гумилева и здания, где выступал Есенин.

Опытный гид Алексей, исследователь русской литературы, расскажет о связи между Грузией и великими поэтами. Экскурсия подходит для взрослых и старших школьников
5
14 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Узнать о жизни поэтов Серебряного века
  • 🏛 Посетить знаковые литературные места
  • 🗣 Услышать увлекательные истории от гида
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • ✍️ Вдохновиться атмосферой Тифлиса
Литературная экскурсия «Серебряный век в Тифлисе»
Литературная экскурсия «Серебряный век в Тифлисе»
Литературная экскурсия «Серебряный век в Тифлисе»

Что можно увидеть

  • Места творческой славы Маяковского
  • Школа Гумилева
  • Литературный перекресток Бальмонта и Пастернака
  • Здание, где выступал Есенин

Описание экскурсии

За 3 часа вы:

  • Посетите места творческой славы Маяковского
  • Увидите школу, где учился Гумилев
  • Отыщете литературный перекресток, на одной стороне которого жил Бальмонт, на другой гостил Пастернак
  • Побываете в здании, где нелегально ночевал Мандельштам и выступал Есенин

Экскурсию для вас проведёт гид Алексей. Он работал внештатным экскурсоводом в Третьяковке. В Тбилиси начал исследовать связь русской литературы с Грузией — и нашёл гораздо больше, чем искал.

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым и детям старшего школьного возраста.

в субботу в 12:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€20
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Руставели
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нино
Нино — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 13 часов 20 минут
Провёл экскурсии для 44 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Нино, я представляю культурный центр в Тбилиси. Мы проводим литературно-исторические экскурсии в дружеском неформальном ключе. С нетерпением ждём встречи с вами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
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3
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1
Полякова
Замечательный гид Алексей подарил четыре незабываемых часа таких важных историй.
Это грамотно составленный маршрут с большим вниманием к гостям. Алексей с большой любовью рассказывает судьбы людей, судьбы поэтов, читает их стихотворения.
Экскурсию буду советовать всем, кто собирается в Тбилиси, обязательнов вернусь за другими экскурсиями Алексея. Большое филологическое спасибо!
Замечательный гид Алексей подарил четыре незабываемых часа таких важных историй.
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А
Пишу отзыв спустя месяц, до сих пор теплые воспоминания от этой экскурсии, очень запало все. Это было круто! Огромная благодарность Алексею за профессионализм и душевность!
Для меня экскурсия была про судьбы,
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про людей, которые дружили, влюблялись, творили, писали, предавали, прощали и возвращались. Алексей рассказывал с такой любовью и увлечением, что мы слушали, раскрыв рты. Были и исторические факты, и легенды, и не банальные истории, и даже чтение стихов! Отдельное приятное удивление аудиосопровождение🥰многие песни я добавила в свой плейлист, и прослушиваю до сих пор, на повторе.
Эмоций положительных много, все не описать, вообщем ребят, не сомневайтесь — берите экскурсию, не пожалеете! 5 звёзд из 5⭐️

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M
Если коротко: экскурсия Алексея – уже достаточный повод приехать в Тбилиси!

На самом деле, она даже больше, чем экскурсия; это многослойный сплав истории, культуры, судеб, творчества, выбора… Здесь продумано каждое слово,
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а факты дополняются живыми стихотворениями. Дается толчок узнать что-то новое и неизвестное об известном. Есть, о чем подумать, и что почувствовать. А еще великолепная подача и вовлекающая атмосфера)) Мы очень рады, что попали на эту встречу, будем рекомендовать ее всем друзьям.

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Ю
Замечательная во всех смыслах экскурсия, сильная и интересная, даже если вы не интересуетесь литературой и мало знаете про заявленных писателей. Она скорее — захватывающий рассказ о жизни, эпохе и людях,
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прежде всего. Рассказ с живой прогулкой по прекрасному Тбилиси.
Гид Алексей очень большой профессионал и горящей своей профессией человек. Материал представлен артистично, порой мурашки покрывали тело, когда стоя во дворе одного из писателей, невольно начинаешь так ярко представлять себе события тех лет, а мимо проходят нынешние жильцы и собака лает с балкона ушедшего поэта.
У меня абсолютно прекрасные и восторженные ощущения, обязательно посетите эту экскурсию, если даже вы ненадолго в Тбилиси, это микс интересных фактов о важных достопримечательностях города и его литературной жизни.
Большое спасибо Алексею и команде:)

Замечательная во всех смыслах экскурсия, сильная и интересная, даже если вы не интересуетесь литературой и мало
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Ирина
Алексей прекрасен! Умница, интеллектуал, высокообразованный молодой человек! Отлично структурирован и артистично подан материал, явно ощущается, что человек знает методологию, экскурсия выстроена безупречно, проходит на одном дыхании, мы не заметили 4
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часов, проведенных на жуткой жаре) Много интересных и уникальных фактов, связанных с историей Тбилиси 20-х и 30-х годов 20 века, глубокое погружение в мир поэзии серебряного века. Впечатлило и то, что Алексей сам многое читает наизусть. Однозначно рекомендую!

Алексей прекрасен! Умница, интеллектуал, высокообразованный молодой человек! Отлично структурирован и артистично подан материал, явно ощущается, что
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И
Нашу экскурсию проводил Алексей. Со 100% уверенностью могу сказать, что это одна из лучших экскурсий, на которой я была. Алексей очень удобно выстроил маршрут, не говоря уже о том, насколько
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интересно было его слушать. Алексей смог заинтересовать, я думаю, всех, кто был на этой экскурсии, так как подача материала настолько грамотоно выстроена, что даже не замечаешь этих 3 часов. Очень рекомендую этот тур.

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