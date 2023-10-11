Пройти по местам жизни и творчества известных русских поэтов в компании увлечённого гида
Тифлис был важной точкой на карте для поэтов Серебряного века. Вы узнаете, как они себя здесь чувствовали и как Грузия изменила их жизни.
Какие мастер-классы по самопиару проводил в городе Есенин, почему Мандельштама арестовали при въезде в Грузию, какие стихи здесь написал Пастернак и многое другое.
Какие мастер-классы по самопиару проводил в городе Есенин, почему Мандельштама арестовали при въезде в Грузию, какие стихи здесь написал Пастернак и многое другое.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
За 3 часа вы:
- Посетите места творческой славы Маяковского
- Увидите школу, где учился Гумилев
- Отыщете литературный перекресток, на одной стороне которого жил Бальмонт, на другой гостил Пастернак
- Побываете в здании, где нелегально ночевал Мандельштам и выступал Есенин
Экскурсию для вас проведёт гид Алексей. Он работал внештатным экскурсоводом в Третьяковке. В Тбилиси начал исследовать связь русской литературы с Грузией — и нашёл гораздо больше, чем искал.
Организационные детали
Экскурсия будет интересна взрослым и детям старшего школьного возраста.
в субботу в 12:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро Руставели
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу в 12:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нино — Организатор в Тбилиси
Здравствуйте! Меня зовут Нино, я представляю культурный центр в Тбилиси. Мы проводим литературно-исторические экскурсии в дружеском неформальном ключе. С нетерпением ждём встречи с вами.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
P
PITER
11 окт 2023
הדרכה מצוינת עם עומק. אלקסי אדם שמרגיש את התרבות, שמסוגל להעביר הנושא בצורה חוויתית. אני ואישתי היו מרותקים וחושבים שזאת ההדרכה אחת מהטובות שאנו שמענו בעבר. אנו רוצים רק לאחל לאלקסי בריאות ואושר. בברכה פיטר וחנה
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