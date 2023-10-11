Тифлис был важной точкой на карте для поэтов Серебряного века. Вы узнаете, как они себя здесь чувствовали и как Грузия изменила их жизни.



Какие мастер-классы по самопиару проводил в городе Есенин, почему Мандельштама арестовали при въезде в Грузию, какие стихи здесь написал Пастернак и многое другое.