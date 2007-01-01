Гастрономический VIP-тур на 7 дней

Вы знаете, чем грузинское застолье и кухня отличается от европейских

Вы знаете, чем грузинское застолье и кухня отличается от европейских? Правильно, для выходцев из Грузии, застолье — не просто еда, застолье для Грузин — это замечательный повод встретиться и пообщаться с интересными людьми или обсудить последние новости.

В том числе и о политике.

Отличительные особенности грузинской кухни — обилие всевозможных специй и приправ, которые изготавливаются из смесей 60-70 трав, а также особое умение приготовления мясных блюд.
Гастрономический VIP-тур на 7 дней
Гастрономический VIP-тур на 7 дней
Гастрономический VIP-тур на 7 дней
Гастрономический VIP-тур на 7 дней
Гастрономический VIP-тур на 7 дней
Гастрономический VIP-тур на 7 дней

Что вы увидите 🤩

  • Тбилиси (обзорная экскурсия)
  • Уплисцихе
  • Музей Сталина
  • Мцхета
  • Храм Светицховели
  • Храм Джвари
  • Степанцминда (Казбеги)
  • Крепость Ананури
  • Источник минеральной воды
  • Смотровая площадка на Крестовом перевале
  • Храм Святой Троицы в Гергети
  • Кахети
  • Гомборский перевал
  • Напареули
  • Монастырь Святого Георгия
  • Сигнахи
  • Проспект Давида Агмашенебели
  • Сухой мост

Что вас ожидает:

    1 день

    Экскурсия по старому Тбилиси

    Прибытие в Тбилиси. Встреча с представителем фирмы. Трансфер — заселение в отель. По узким улочкам, пересекая главную улицу города — Проспект Руставели, спустимся к старым кварталам Тбилиси и минуя Патриархат Грузии выйдем прямо к одной из главных церквей столицы — к собору Сиони. Здесь находится бесконечное количество различных памятников истории, музеев, театров и просто интересных достопримечательностей. Большой интерес у многих вызывает сказочная улица Шардени на которой вечером собирается бомонд города. Улица Шардени место паломничества туристов. По новой канатной дороге поднимемся на самый верх горы Мтацминда на вершине которой раскинулась крепость Нарикала.
    Сам город имеет целую плеяду храмов и церквей различных эпох. Среди них стоит отметить древнейшие исторические объекты, такие как монастыри Сиони, храм Метехи, главный кафедральный собор Св. Троица, мост Мира, парк Рике и многое другое. Тбилиси больше всего славится своими серными банями, Тбилисские серные бани, расположенные в старом городе. Это более 30 горячих серных источников, над которыми еще в средневековье были сооружены роскошные здания, где желающие смогут по достоинству оценить их. Бронироваеи номера в Серных банях (за дополнительную плату). Ужин в национальном ресторане — живая музыка — танцы. Трансфер в отель.
    2 день

    Экскурсия в Уплисцихе

    Это не просто пещеры. Это целая эпоха. Это дом для миллионов человек, которые здесь жили, спали, обедали и ужинали, рожали детей и умирали, и уходили воевать. Это огромные залы, которые просто на просто выдолблены в скале руками неведомых нам людей. Это туннель, который связывал жителей Уплисцихе с рекой Кура, имеющей важное значение в жизни местного населения. Вот только на сегодняшний день не все эти пещеры можно посмотреть.
    Так, например, на западе этой отвесной скалы есть пещерные ходы, до которых теперь просто невозможно добраться, и только воображение помогает представить себе, что может скрываться за стенами–скалами.
    Когда на территорию Уплисцихе пришли христиане, им очень не понравился этот языческий храм с его культами и поклонениями. И, начиная с 337 года, между христианами и жителями языческого Уплисцихе разразилась самая настоящая война. Всё закончилось тем, что жрецы и жители священного города-скалы были изгнаны со своих насиженных мест, а некоторые даже подвергнуты пыткам и казням.

    Экскурсия в музей Сталина

    Многие годы город Гори был самым обычным городом Грузии. И, наверное, таким бы обычным и остался, если бы в 1879 году в обычной крестьянской семье сапожника Виссариона Джугашвили и его жены Екатерины не родился обычный мальчик, которого назвали Иосиф или просто Сосо, и который впоследствии стал вождём народов России — Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Музей, состоит из трёх частей. И каждая часть рассказывает о каком-то отдельном периоде жизни Сталина. Рядом с музеем стоит дом в котором жил Сталин очень скромный. Недалеко от дома, где родился Сталин, стоит одинокий вагон, в котором вождь народа ездил по стране.
    Святой город Мцхета — древняя столица Грузии
    Мцхета расположена на слиянии рек Арагви и Куры на расстоянии. Согласно старинной хронике Давида Багратиони, город был основан легендарным царем Мцехотосом, сыном первого правителя Картли, во второй половине I в. до н. э. и являлся столицей государства Карлти (Иберии) до V в. н. э. Дегустация вин в винном доме Мцхета. Обед в ресторане

    Экскурсия в храм Светицховели

    Одним из самых известных храмов в Грузии является величавый Светицховели, который расположен в центре Мцхеты. Патриарший собор Светицховели был построен в 1010-1029 гг. зодчим Арсукисдзе на месте первой в Грузии христианской церкви (IV в. )

    Экскурсия в храм Джвари

    Самый популярный памятник Грузии. Он стоит на самом краю скалы. Невозможно представить себе Мцхетский пейзаж без Джвари. Храм исполнен гениальной простоты, спокойствия, строгости и гармонии.
    Удивительно, но крохотный монастырь Джвари оказывает чуть ли не большее воздействие, чем гигантский Светицховели. Прикоснувшись к грубым каменным стенам, чувствуешь что-то необъяснимое. Джвари был построен правителем Восточной Грузии над деревянным крестом, поставленным на горе Святой Нино. Трансфер в отель.
    3 день

    Экскурсия в Степанцминда (Казбеги)

    Завтрак в отеле. Длительность экскурсии с 09.00–21.00. Наш маршрут четко делится на три части — до Крестового перевала, сам Крестовый перевал и после Крестового перевала. Первая остановка в дороге. Жинвальское водохранилище. Располагается в сорока километрах к северу от Тбилиси на реке Арагви и обеспечивает грузинскую столицу водой и электричеством. Плотина на Арагви была построена в 1985 году, ее высота превышает сто метров, ширина — четыреста метров. Объем воды в водохранилище составляет более полумиллиарда кубических метров. Раскинувшееся между горных вершин бирюзовое зеркало водохранилища необычайно живописно в любое время года.

    Крепость Ананури. Вторая остановка

    Она расположена на Военно-Грузинской дороге в 70 км от Тбилиси там, где вливается в Арагви небольшая река Ведзатхеви. Ананури служила главным опорным пунктом для грозных арагвских эриставов, правителей этого края. К сожалению, в настоящее время от всего комплекса большого замка сохранилась только цитадель. Крепость относится к ранней феодальной эпохе и служила форпостом обороны, перекрывая дорогу, ведущую из Дарьяльского ущелья. Ананури принадлежал одному из сильнейших феодальных родов поздней средневековой Грузии — арагвским эриставам. Этот пункт защищал центральную часть эриставства, он прикрывал отступление в горы, как местных жителей, так и населения центральных частей страны.
    Источник минеральной воды. Третья остановка
    У въезда в село Надибани. Холодная минеральная вода, необычайно богатая железом, в результате чего источник полностью покрыт ржавчиной красного цвета. Пить ее желательно на месте. Если взять ее с собой, то ввиду чрезмерной насыщенности железом вода быстро «заржавеет» и уже через полчаса станет мутной. Хотя при этом ее вкусовые качества не меняются. За какие-то 20-30 минут мы поднимемся вверх почти на 1200 метров.
    Смотровая площадка на Крестовом перевале. Четвертая остановка
    Это не самая высокая его точка, но именно отсюда открывается захватывающий вид на окрестности.
    Степанцминда (Казбеги). Пятая остановка
    Административный центр района, в 1921—2007 годах носивший название Казбеги. Здесь мы можем при желании пообедать (оплачивается дополнительно). В нашем распоряжении несколько хороших ресторанов, в которых кроме обычного меню грузинской кухни предлагают блюда, характерные конкретно для данного региона Грузии — Хеви
    В гостях у горцев — дегустация хинкали и экскурсия в Гергети
    Побывать на родине хинкали и попробовать блюдо, приготовленное по старому рецепту — обязательный пункт программы. Трансфер на джипах к храму Святой Троицы в Гергети — расположенной у подножья горы Казбек.
    Главной достопримечательностью Степанцминда является Троицкая церковь в Гергети, расположенная на высоте 2170 метров у подножья Казбека, прямо над городом Степанцминда. Построенная в XIV веке святыня является единственным крестово-купольным храмом в области Хеви. Подле храма сохранилась средневековая колокольня. Во время нашествия на Тбилиси персов (1795 год) в Гергети укрывали крест святой Нино. Довольно крутой серпантин, ведущий к храму представляет собой грунтовую дорогу, пройти которую возможно только на внедорожнике. Подъем и спуск занимают около часа. Возвращение в Тбилиси
    4 день

    Экскурсия в Кахети

    Завтрак в отеле. Грузия является одним из старейших винодельческих регионов в мире. Плодородные долины Южного Кавказа всегда были главными винодельческими районами Грузии. Более того, Грузию как страну не возможно даже представить без вина. На сегодняшний день в мире известно лишь 7 технологий изготовления вина, и 2 из них — грузинские. В Кахети выдавленный виноградный сок держат в месте с виноградной кожурой и семечками почти 2 недели и лишь потом разделяют. Поэтому кахетинское вино получается сухим и очень крепким. А в Имерети и в Рача после выжимания сока его сразу отделяют от «отжимок», и вино получается полусухим, очень похожим на шампанское. Настоящему винному туристу, Имерети и Рача могут предложить свои уникальные сорта винограда и винное наследие, которые станут наградой для тех смельчаков, которые не боятся отклониться от проторенного пути во имя знакомства с ними!
    Маршрут проложен через Гомборский перевал
    По пути следования выделяется — значительный памятник грузинской архитектуры позднеантичной и раннефеодальной эпох- город крепость Уджарма IV в, являлась одним из важнейших городов-крепостей Грузии
    Экскурсия в Напареули — «винный дом близнецов»
    Село Напареули расположено в Кахети, между грядой Гомбори и горами Кавкасиони. Напареули известно в мире как одна из микро зон популярного виноделия. В 2014 году братья Гия и Гела основали уникальный в мире «Музей Квеври и вина из Квеври». Музейный комплекс состоит из 8-ми метрового квеври (винного кувшина) и нескольких залов, где описан полный процесс производства квеври (кувшинов) и выдержки в них вин. В музее представлена коллекция вин «Виного дома близнецов», которая отметила свое 15-летие, различные архивные фотодокументы, информация о породах грузинской лозы, о квеври, марани, сацнехели. Самая значительная часть музея – это три разрезанных 500-литровых квеври со стеклянной стенкой. Таким образом, гости имеют возможность наблюдать за полным процессом выдержки вина в квеври - отжим винограда, брожение, самоочищение, природная фильтрация, становление вина и чачи. Дегустация в «винном доме близнецов» 3 бокалов вина собственного производства. Размещение в отеле г. Телави

    Дегустация блюд в ресторане «Близнецов»:

    • Хлеб Шоти
    • Сыр Имеретинский
    • Салат из свежих огурцов, помидор
    • Баклажаны с орехами
    • Куриный салат
    • Аджапсандал
    • Хапапури по Имеретински
    • Курица в чесноке — «Чкмерули»
    • Жареная картошка
    • Шашлык из свинины
    • Ткемали
    • Боржоми, лимонад
    • Кахетинское белое вино — 0,250 литра за 1 человека
    5 день
    Монастырь Святого Георгия (монастырь Св. Нинов Бодбе)
    Завтрак в отеле. Сегодня монастырь Бодбе действующий. На территории монастыря расположена могила св. Нино, ниже в овраге, бьет лечебный источник. Особенно огромный интерес вызывает, для любителей физических нагрузок дорога к чудодейственному роднику. Рядом с источником построена купальня, и организовано купание желающих.

    Экскурсия в город Сигнахи

    Пожалуй, первое с чего стоит начать при знакомстве с городком Сигнахи — это посетить его крепость. Эта крепость считается самой красивой и самой живописной во всей Грузии. Сюда, для того, чтобы посмотреть на то, что когда-то имело гигантские размеры, приезжают туристы не только из России и из стран ближнего зарубежья, но и туристы из Европы и даже Америки. Поздно вечером возвращаемся в Тбилиси.
    В гостях у гостеприимных кахетинцев
    • Дегустация 2 сортов вин
    • Белое - сухое *Ркацители*
    • Красное - сухое *Саперави*
    • Дегустация чачи - (Виноградная чача собственного приготовления)

    Застолье по Кахетински. Меню:

      1. Горячие блюда
      • Хинкали
      • Шашлык из свинины или теленка на углях
      • Хачапури с сыром
      • Сацабела — Ткемали подливы к мясным блюдам
      • Хлеб, грузинский лаваш
      2. Салаты
      • Овощные — 5 видов
      3. Спиртное. Грузинское сухое разливное вино собственного изготовления – по грузинской технологии из квеври
      • Белое «Кахети» — 0.250 л. на человека
      • Красное «Саперави» — 0.250 л. на человека
      • Грузинская чача — 0.100 грамм на человека
      5. Прохладительные напитки
      • Минеральная вода, Боржоми, Набеглави, лимонад
      6 день

      Проспект Давида Агмашенебели

      Завтрак в отеле. Экскурсия по отреставрированному проспекту Давида Агмашенебели. Первоначальное название — Михайловский проспект (1851 г. ). Обновленный проспект Давида Агмашенебели (бывшая ул. Плеханова), расположенный в центре столицы, был торжественно открыт 23 ноября 2011 года — в день православного праздника «Гиоргоба» и в честь празднования 8-й годовщины «Революции роз». После реставрации проспекта каждое здание сохранило свой исторический облик.
      Посещение блошиного рынка на Сухом мосту
      Где вы можете подобрать для себя памятные подарки о посещение Грузии. Сухой мост — главный антикварный рынок города, к тому же находящийся под открытым небом. Здесь можно найти абсолютно всё: старинные вещи, украшения, пластинки и фотоаппараты, часы и посуду, антиквариат и картины. Только отсюда можно привезти действительно уникальные вещи ручной работы, и вы точно будете знать, что они изготовлены ограниченным тиражом. Чуть ниже продающих сувениры старьевщиков расположился вернисаж-базар, где картины можно купить по ценам от пяти лари — и до пяти тысяч. Общение с местными мастерами, художниками и торговцами – неиссякаемый источник историй о Тбилиси. Такого вы не найдете ни в одном путеводителе.
      Завершением маршрута — посещение новой пешеходной туристической зоны, которая была открыта 3 июня 2019 года и включает в себя — площадь Орбелиани, часть улиц Атонели, Пурцеладзе и Пхови. На первых этажах зданий новой пешеходной зоны размещены различные торговые объекты, рестораны и кафе. По завершению реставрации проекта каждое здание сохранило свой исторический облик. Трансфер в отель.
      7 день
      Завтрак в отеле. Свободное время. Трансфер в аэропорт

      Важная информация:

      • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь, обязательно иметь при себе паспорт.
      • На протяжении всего путешествия вас будет сопровождать и обслуживать персональный транспорт с водителем и сопровождающий (разные люди).
      • Туристическая компания не несёт ответственность за работу таможенных, пограничных служб, а также за пробки и ремонты на дорогах и погодные условия.

      Цены на экскурсионный тур

      Для 2 человекДля 3 человекДля 4 человекДля группы 5-6 человекДля группы 7-15 человекДля группы 1-5 человек
      Взрослые
      $1 200
      $980
      $930
      $870
      $780
      Дети до 4 лет

      Ответы на вопросы

      Что входит
      • Встреча — проводы — аэропорт
      • Размещение в отеле г. Тбилиси 2 х м/н — 5 ночей (завтрак вкл. )
      • Размещение в отеле г. Телави 2х м/н — 1 ночь (завтрак вкл. )
      • Трансферы на комфортабельном транспорте
      • Сопровождающий гид по маршруту
      • Проездные и входные билеты в места посещений
      • В день приезда — Ужин в национальном ресторане
      • 1 обед в ресторане по маршруту
      • Дегустация хинкали
      • Экскурсия в музей кувшинов
      • Дегустация 3 бокалов вин в «Близнецах»
      • Обед в «Близнецах» с вином
      • Дегустация 2 сортов вин и чачи в Сигнахи
      • В гостях у фермеров — Застолье по кахетински с вином и чачей
      • Внедорожник в Гергети
      • По маршруту в автомобиле Wi-Fi бесплатно
      Что не входит
      • Питание — обеды — ужины (кроме указанных в программе)
      • Личные расходы
      Где начинаем и завершаем
      Начало: у входа в метро *Авлабари*
      Завершение: у метро *Авлабари*
      Когда и сколько длится?
      Когда: По договоренности
      Экскурсия длится около 7 дней
      Кто ещё будет на экскурсии?
      Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
      Нужно оплачивать всё сразу?
      Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
      А если я передумаю?
      • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
      • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
      У меня есть вопрос
      Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
      Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

      Начало экскурсии обговаривается с вами

      Роберт О.
      Роберт О.
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