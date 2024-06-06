Гастрономические экскурсии Тбилиси

Найдено 111 экскурсий в категории «Гастрономические» в Тбилиси, цены от €13, скидки до 80%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Аджарский хачапури и хинкали по рецептам горных деревень
Индивидуальная
2 часа
120 отзывов
Популярное предложение
Аджарский хачапури и хинкали: кулинарный мастер-класс в Тбилиси
Погрузитесь в мир грузинской кухни, приготовив аджарский хачапури и хинкали в атмосфере уютной домашней кухни в центре Тбилиси
Начало: В центре Тбилиси
«Сопровождаться готовка будет колоритными байками и нескучными историями о традициях и жителях Тбилиси, местном быте и национальной кухне»
9 июня в 14:00
10 июня в 18:00
36 за человека
Все краски Кахетии
🚌 На автобусе
скидка
27%
Групповая
10 часов
63 отзыва
Все краски Кахетии: групповая экскурсия из Тбилиси
Откройте для себя богатую историю Кахетии. Включены дегустации вина, чурчхелы и сыра. Посетите Сигнахи, Телави и другие удивительные места
Начало: В Старом городе
«Здесь вас ждёт большая дегустация даров Грузии — чурчхелы, пастилы, мёда и чачи»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2619 за человека
Из Тбилиси в Кахетию - в объятиях родины вина
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
10 часов
64 отзыва
Из Тбилиси в Кахетию - в объятиях родины вина
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: мастер-классы по чурчхеле и хлебу, винные дегустации и прогулки по старинным городам
Начало: На проспекте Руставели
«А потом вас ждёт настоящий гастрономический праздник с домашним сыром, ароматным свежевыпеченным хлебом и местным вином»
Расписание: ежедневно в 09:15 и 09:20
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
3618 за человека
Кахетия - родина вина, чачи и красоты
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
69%
Групповая
11 часов
184 отзыва
Кахетия - жемчужина грузинского виноделия и истории
Погрузитесь в атмосферу древней Кахетии, открыв для себя уникальные вина и исторические сокровища
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
«А в Манави оцените грузинские сникерсы — чурчхелу — и домашнее вино (35-40 минут)»
Расписание: ежедневно в 09:10
4514 за человека
Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся! Групповая экскурсия
🚗 На машине
скидка
45%
Групповая
10 часов
1539 отзывов
Кахетия: вдохновение и вкус грузинского вина - Групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: от виноделия до духовных святынь и итальянских улочек Сигнахи
Начало: Возле метро Руставели
«Традиции виноградарства и дегустация»
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:15 и 09:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
4726 за человека
Гамарджоба, Кахетия, винный край
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
207 отзывов
Популярное предложение
Гамарджоба, Кахетия, винный край
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: виноградники, монастырь Бодбе, романтичный Сигнахи и секреты грузинского виноделия ждут вас
«винная дегустация (8 лари с человека) и обед»
22 июня в 08:30
24 июня в 08:30
174 за всё до 3 чел.
Реликвии Мцхеты и пещеры Уплисцихе
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
23 отзыва
Реликвии Мцхеты и пещеры Уплисцихе
Храмы Мцхеты, пещерный город Уплисцихе и вина Картли
Начало: В районе метро "Руставели", винный бар "Санчо", ул...
«Дегустация Картлийских вин и чачи»
15 июня в 15:00
16 июня в 09:00
180 за всё до 6 чел.
Кулинарный мастер-класс в Тбилиси: вкусный и душевный
Индивидуальная
2.5 часа
66 отзывов
Кулинарный мастер-класс в Тбилиси: грузинская кухня от шеф-повара
Погрузитесь в мир грузинской кулинарии: готовьте хачапури и хинкали, наслаждайтесь вином и чачей в компании новых друзей
Начало: Недалеко от м. Руставели
«В процессе приготовления вы узнаете множество технологических секретов, интересных кулинарных фактов и забавных историй»
16 июня в 12:00
17 июня в 12:30
от 26 за человека
Кахетия - сокровищница грузинского вина
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
101 отзыв
Винный тур Кахетия: дегустация и культурное наследие Грузии
Откройте мир грузинского вина с эксклюзивной экскурсией по Кахетии, включая дегустации и посещение исторических мест
Начало: К месту проведения
«Также в музее вас ждет профессиональная дегустация одного или нескольких сортов вин, как домашних, так и производственных, а также мастер-класс по изготовлению грузинских сладостей»
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Сокровища Кахетинского региона
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
119 отзывов
Сокровища Кахетинского региона: индивидуальная экскурсия в Тбилиси
Познакомьтесь с винодельческими традициями Кахетии, посетите знаменитые монастыри и гончарную мастерскую. Узнайте историю и секреты производства вина
Начало: Винный бар «Санчо», ул. Гиорги Ахвледиани,23
«Винное производство и дегустации»
15 июня в 15:00
16 июня в 09:00
180 за всё до 6 чел.
Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
292 отзыва
Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
Познать все лучшие символы и вкусы Грузии на авто-экскурсии по знаменитому винному краю
Начало: По договорённости
«Город любви с чудесным видом на Алазанскую долину с её виноградниками и заснеженной цепью Кавказских гор, а также традиционные блюда кахетинской кухни и пара приятных сюрпризов»
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
180 за всё до 4 чел.
Дегустация грузинских вин, сыров и чурхчелы
Индивидуальная
1.5 часа
327 отзывов
Дегустация грузинских вин, сыров и чурчхелы в винном баре Тбилиси
Погрузитесь в мир грузинских винодельческих традиций с эксклюзивной дегустацией в Тбилиси. Откройте для себя местные сорта вин, сыров и чурчхелы
Начало: В районе метро «Руставели»
«Дегустация 7 сортов вин, представителей самых разных микрозон Грузии (Кахетии, Имеретии, Картли, Рача, Лечхуми, Мукузани, Ахашени)»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 52 за всё до 30 чел.
Кулинарный мастер-класс
Индивидуальная
4.5 часа
121 отзыв
Уникальный кулинарный мастер-класс в Тбилиси: Грузинская кухня своими руками
Погрузитесь в мир грузинской кухни на нашем мастер-классе в Тбилиси. Приготовьте хинкали, хачапури и другие блюда под руководством опытного шефа
Начало: В районе метро Грмагеле
«Гастрономические особенности Сакартвело»
12 июня в 17:30
13 июня в 17:30
от 108 за всё до 6 чел.
Грузинское вино: дегустационный класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
69 отзывов
Грузинское вино: уникальный дегустационный класс в центре Тбилиси
Погрузитесь в атмосферу грузинского виноделия: узнайте его тайны, продегустируйте эксклюзивные вина и научитесь их выбирать
Начало: Около филармонии (центр)
«На дегустационном классе вы научитесь разбирать напиток на составляющие, подбирать вино к еде и наоборот, ориентироваться в винных картах, описывать свои пожелания по вину сомелье в ресторане или винотеке»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:30
от 16 за всё до 10 чел.
Кахетия - солнечная, историческая, винная
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
59 отзывов
Кахетия - солнечная, историческая, винная
Увидеть, узнать и попробовать все самое главное, чтобы познать душу гордого и живописного края
Начало: У вашей гостиницы
«Ну и какое же путешествие по Грузии без национальной кухни»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
285 за всё до 6 чел.
Большой день в Кахетии
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
41 отзыв
Большой день в Кахетии
Десять часов исторических, природных и гастрономических впечатлений
Начало: В районе площади Мейдан
«🍷 Истории Телави сменятся гастрономическими открытиями — вас ждут винная дегустация и обед в компании Шуми, известной разнообразием виноградников»
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
109 за человека
В Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноград
🚗 На машине
Групповая
10 часов
304 отзыва
Винная экскурсия в Кахетию: путешествие по родине вина
Погрузитесь в атмосферу древней винодельческой культуры Грузии, открыв для себя тайны изготовления вина и наслаждаясь дегустациями
Начало: В районе метро «Авлабар»
«После дегустаций вин, по пути в Тбилиси, мы отвезем вас в дом грузинского фермера, где на обед вас будут ждать ароматные блюда традиционной кухни и прохладное домашнее вино под сопровождение тостов хозяина дома»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
35 за человека
Поездка в Кахетию, или Как рождается грузинское застолье
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
75 отзывов
Путешествие в Кахетию: от виноделия до истории
Исследуйте сердце грузинского виноделия, вдохновляющие исторические памятники и уникальные традиции Кахетии
Начало: От Вашего отеля в пределах Старого города
«Отведаете домашние блюда традиционной грузинской кухни, сможете принять участие в их приготовлении (например, шашлыка на виноградной лозе, хинкали, чурчхелы, грузинского хлеба)»
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
от 221199 за всё до 6 чел.
В Кахетию за красотами и вином
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
74 отзыва
В Кахетию за красотами и вином
Однодневное путешествие из Тбилиси в Кахетию через Гомборский перевал. Посетите крепость Уджарма, собор Алаверди и замок Греми, попробуйте кахетинские вина
Начало: У вашего отеля
«Пообедаем в очень симпатичном ресторанчике на озере Илии, а дегустацию вин предлагаю провести прямо на заводе вин Киндзмараули, расположенном на территории старой крепости»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
160 за всё до 4 чел.
Сигнахи. Из Тбилиси в Кахетию
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
96 отзывов
Сигнахи. Из Тбилиси в Кахетию
Святые места, старинные улочки, незабываемые виды, вкусная кухня и знаменитое грузинское виноделие
Начало: Ваш адрес
«Винный завод «Корпорация Киндзмараули» — личное знакомство с грузинским виноделием и процессом производства, возможность дегустации наверное лучших вин в их природной среде»
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
от 185 за всё до 5 чел.
Пьём вино и готовим грузинские блюда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
Пьём вино и готовим грузинские блюда
Посетить мастер-класс по хинкали и хачапури и продегустировать лучшие сорта местных вин
Начало: В районе Хлебной площади
«Вы окунётесь в мир легенд и традиций местной гастрономии и в завершение мастер-класса с удовольствием отведаете свои кулинарные творения»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
29 за человека
Искры Кахетии: мастер-классы, еда, вино и живописные места
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
44%
Групповая
10 часов
43 отзыва
Искры Кахетии: мастер-классы, еда, вино и живописные места
Попробовать регион на вкус, побывать в красивых уголках и погрузиться в историю. Групповая экскурсия
Начало: На улице Shota Rustaveli
«После чего вас ждёт настоящий гастрономический праздник с домашним сыром, свежеиспечённым хлебом и местным вином, чтобы полностью погрузиться в аутентичные вкусы Кахетии»
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
3419 за человека
Изысканные вкусы Кахетии: из Тбилиси - в винные места (в группе)
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
10 часов
10 отзывов
Изысканные вкусы Кахетии: из Тбилиси - в винные места (в группе)
Попробовать вкуснейшее красное и потрясающее белое и прикоснуться к местной культуре
Начало: На улице Самгебро
«В стоимость включено: трансфер на автомобиле Mercedes-Benz Sprinter, сопровождение гида, дегустации»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3015 за человека
Главное в Кахетии: экскурсия в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
48%
Групповая
10 часов
40 отзывов
Популярное предложение
Главное в Кахетии: экскурсия в мини-группе из Тбилиси
Вас ждет путешествие по Кахетии: от винодельческих традиций до духовных святынь и живописных пейзажей
Начало: У Метехского моста
«В программе будет бесплатная дегустация вина, грузинского бренди, мёда, чачи»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 09:00
3116 за человека
Грузинская кухня: готовим и едим
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
408 отзывов
Готовим и едим: грузинская кухня в Тбилиси
Погрузитесь в мир грузинской гастрономии, научитесь готовить хинкали и хачапури под руководством опытного шеф-повара
Начало: В ресторане
«Вы узнаете об особенностях гастрономического достояния страны, услышите забавные истории о хинкали, научитесь отличать хачапури по-имеретински от хачапури по-мегрельски»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 28 за всё до 15 чел.
Кахетия 360: от еды и вина до святых мест и захватывающих видов
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
9 часов
5 отзывов
Кахетия 360: от еды и вина до святых мест и захватывающих видов
Полное погружение в гастрономию (с мастер-классами по желанию) и традиции живописного края
Начало: В месте вашего проживания в Тбилиси
«Гастрономический мастер-класс в ресторане — 5 лари/чел»
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
270162 за всё до 7 чел.
Кахетия - край старинных традиций и многообразия грузинских вин
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
Кахетия - край старинных традиций и многообразия грузинских вин
Насладиться красотой региона и выжить на дегустациях
Начало: По договоренности
«Гид оставляет за собой право корректировать места посещения винных предприятий и дегустаций»
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
167 за всё до 4 чел.
Эстафета гидов: о Грузии - от местных жителей
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
1 отзыв
Эстафета гидов: о Грузии - от местных жителей
Исследовать театр марионеток, посетить музей оружия и познакомиться с местной кухней в мини-группе
Начало: На Площади Свободы
«Из уст знатока национальной кухни вы узнаете историю происхождения названий грузинских блюд и их значения»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 17:30
Завтра в 11:00
9 июня в 13:00
100 за человека
Кахетия - романтическая, вкусная, живописная
🚌 На автобусе
скидка
24%
Групповая
10 часов
168 отзывов
Кахетия: винные традиции, древние храмы и гастрономическое наслаждение
Погрузитесь в мир грузинской культуры с экскурсией в Кахетию. Вас ждут впечатляющие вкусы, исторические памятники и живописные пейзажи
Начало: В районе Серных бань
«На этом гастрономические приключения не закончатся»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
2519 за человека
Мастер-класс в гостях у шеф-повара
Мини-группа
3 часа
15 отзывов
Мастер-класс в гостях у шеф-повара
Научиться готовить блюда вкуснейшей грузинской кухни и душевно провести время за столом
Начало: В поселке Загэс (окраина Тбилиси)
«Грузия останется для вас неисследованной, пока вы не откроете секреты местной гастрономии»
Расписание: ежедневно в 15:00
21 июня в 15:00
22 июня в 15:00
50 за человека
Огни ночного Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Огни ночного Тбилиси
Побывать в лучших ресторанах и пабах, которые идеально подходят именно вам
Начало: В центре города
«Вас ожидают рестораны, бары и клубы высокой ценовой категории»
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
225169 за всё до 6 чел.
Винный тур по Кахетии: Сигнахи, монастырь Бодбе, Телави
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
70%
Групповая
10 часов
87 отзывов
Винный тур по Кахетии: уникальное путешествие в мир грузинских вин
Погрузитесь в атмосферу грузинского гостеприимства и культуры вина. Экскурсия по Кахетии - это не только дегустация, но и знакомство с историей
Начало: На ул. Ованеса Туманяна
«В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter, сопровождение гида, все дегустации»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8927 за человека
Пьём вино в сердце Старого Тбилиси
скидка
12%
Мини-группа
1 час
1 отзыв
Пьём вино в сердце Старого Тбилиси
Дружеская встреча в винном погребе 17-го века с увлекательными историями и дегустацией
Начало: На улице Коте Абхази
«Ваша дегустация пройдёт в аутентичном погребе 17-го века»
Завтра в 13:00
9 июня в 12:00
1715 за человека
Групповая поездка в Кахетию: Бодбе, Сигнахи и Цинандали
🚌 На автобусе
скидка
32%
Групповая
10 часов
19 отзывов
Групповая поездка в Кахетию: Бодбе, Сигнахи и Цинандали
Из Тбилиси - к историческим, архитектурным и винодельческим богатствам региона
Начало: В районе Серных бань
«В стоимость включены: транспорт, дегустации (вино, чача, мёд, чурчхела), вода и бесплатный Wi-Fi»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2819 за человека
Винный тур по Кахетии: Сигнахи, монастырь Бодбе, Телави
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
544 отзыва
Винный тур по Кахетии: От Сигнахи до Телави через монастырь Бодбе
Приглашаем вас в путешествие по Кахетии, где каждый шаг открывает новые вкусы и истории. Вас ждет не просто экскурсия, а погружение в мир вина и традиций
«Наша программа подарит вам множество гастрономических открытий и историй о Кахетии»
Расписание: Каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $25 за человека
Кахетия: Сигнаги, Бодбе, Телави и погреб Шато Квевреби дегустация вин и чача
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
16 отзывов
Кахетия: Сигнаги, Бодбе, Телави и погреб Шато Квевреби дегустация вин и чача
Начало: Грузия, Тбилиси, ул. Вахтанга Горгасали, 3
«Солнечная Алазанская долина, возвышающийся над ней древний монастырь Бодбе, итальянские улицы Сигнахи, длинная крепостная стена, вкус грузинских блюд и вино»
Расписание: Каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$25 за человека
В гости к грузинским чеченцам: путешествие в Панкисское ущелье
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
В гости к грузинским чеченцам: путешествие в Панкисское ущелье
Отправиться в малоизвестный регион грузинских чеченцев и посетить душевное застолье в местной семье
«Кофе-чай по дороге оплачиваются дополнительно (по желанию)»
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
235 за всё до 6 чел.
Тифлис - город контрастов. Интерактивная экскурсия и дегустация вина
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
110 отзывов
Тифлис - город контрастов: от парка Рике до дегустации вина в погребе XVII века
Начало: Площадь Свободы, УЛ.А.С. Пушкина 1
«В конце прогулки вас ждет дегустация местного вина в погребе XVII века»
Расписание: Встречаемся ежедневно с 10:45 и 17:45, Ждём опоздавших не более 15 минут!
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
$30 за человека
Обзорная экскурсия по Тбилиси и дегустация в подарок
🚶 Пешая
скидка
80%
Групповая
4 часа
480 отзывов
Пешеходная экскурсия по Тбилиси: исторические сокровища и винная дегустация
Откройте для себя душу Тбилиси: пройдите по древним улицам, услышите легенды и отведайте ароматные вина
Начало: Метро Авлабари, у памятника Мимино
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
65$13 за человека
Интересная Кахети, с посещением Крепостей, Храмов и дегустацией вина
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Интересная Кахети, с посещением Крепостей, Храмов и дегустацией вина
Начало: Отель или место Вашего проживания в городе Тбилиси
«Поужинаем по-кахетински: с настоящим домашним вином и, конечно же, кахетинским шашлыком»
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 220$198 за всё до 3 чел.
Школа грузинского кулинара: душевный мастер-класс в Тбилиси
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Школа грузинского кулинара: душевный мастер-класс в Тбилиси
Научиться готовить три традиционных блюда под руководством профессионального повара
Начало: У ст. метро «Авлабар»
«В процессе я расскажу о застольных традициях, гастрономических обычаях и культуре моей любимой Грузии»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
45 за человека
Волшебная Кахетия: в группе - из Тбилиси
🚌 На автобусе
скидка
69%
Групповая
10 часов
6 отзывов
Волшебная Кахетия: в группе - из Тбилиси
Уехать на восток Грузии, чтобы погулять по городу любви, обнять 900-летний платан и попробовать вино
Начало: В районе площади Мейдан
«В стоимость входит сопровождение гида, транспортное обслуживание, дегустация закусок и разных сортов вин, как и в начале экскурсии, так и в конце»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 08:45
4514 за человека
Ключ к Тбилиси - интерактивная групповая экскурсия с гидом-медиатором
🚶 Пешая
скидка
35%
Групповая
3.5 часа
2 отзыва
Ключ к Тбилиси - интерактивная групповая экскурсия с гидом-медиатором
Открыть неведомые тайны многоликого города, продегустировать вино и горячий хлеб
Начало: На площади Свободы
«Отправимся на дегустацию вин, произвёденных местными виноделами из лучших сортов грузинского винограда»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6039 за человека
Кахетия: в поисках сокровищ Грузии
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
50%
Групповая
10 часов
6 отзывов
Кахетия: в поисках сокровищ Грузии
Святые места, захватывающие пейзажи и море дегустаций - на групповой экскурсии по винному краю
Начало: В центре города
«Кроме дегустаций, вы также сможете научиться готовить настоящий грузинский деревенский хлеб»
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
5025 за человека
Священная Мцхета и аристократический Шато Мухрани
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Священная Мцхета и аристократический Шато Мухрани
Посетить духовную столицу Грузии и винодельню в старинной усадьбе князя из рода Багратиони
Начало: На площади Вахтанга Горгасали
«Это может быть экскурсия по помещениям с обзором архитектуры и истории, прогулка по винному комплексу 19 века, дегустации, различные эногастрономические мастер-классы, обзор квалификации и сортов вин»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 180 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Кахетия 360: от еды и вина до святых мест и захватывающих видов
    Экскурсия в Кахетию нам очень понравилась. Отличный гид Джамал, очень комфортабельная машина и все места куда он нас возил просто потрясающие.
  • А
    Алия
    5 июня 2024
    Кулинарный мастер-класс в Тбилиси: вкусный и душевный
    Спасибо Александру и Виктории за прекрасно организованный мастер-класс. Под их чутким руководством мы приготовили хинкали с говядиной и травами и
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    хачапури по-мегрельски. Александр подробно рассказал о тонкостях приготовления грузинских блюд и о том, какие различия есть в кухнях разных регионов страны. Виктория показывала, как правильно раскатать тесто. В итоге все получилось очень вкусно! Во время мастер-класса дегустировали вино и чачу. Спасибо Александру и Виктории за радушный прием! Рекомендую мастер-класс всем, кто хочет научиться готовить вкусные грузинские блюда!

  • Я
    Ярослав
    5 июня 2024
    Винный тур по Кахетии: Сигнахи, монастырь Бодбе, Телави
    Тур очень насыщенный и разнообразный, с нами была экскурсовод Нана - она прекрасно разбирается в теме и рассказала много нового
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    и познавательного. Поражаемся её самоотдаче, так как она всё успевала рассказывать и на русском, и на английском языке:) Интересно, что сумели заехать и на пешую прогулку, и в храм святой Нино, и конечно попробовать чурчхелу, шоти, вино и чачу. Изюминкой были фото с видом на Алазанскую долину. Единственный момент, который хочется посоветовать организатору - это продумать небольшой ланч в первой половине экскурсии. Единственный обед будет в 17:00, и к этому моменту мы сильно проголодались. В 11:00 есть мастер-класс и дегустация грузинского хлеба шоти, но этим наесться сложно. Было бы здорово вместе с шоти делать дополнительно какой-то перекус. Также мы не остались в большом восторге от вина, произведённом в винодельне Sekhnika, где проходит дегустация, но здесь на вкус и цвет - Грузия как раз и существует, чтобы найти то вино, которое нравится:)

  • Г
    Григорий
    5 июня 2024
    Поездка в Кахетию, или Как рождается грузинское застолье
    Второй год подряд, третья экскурсия с уважаемым Зурабом, где мы заново открываем для себя Грузию. После каждой экскурсии возникает ощущение,
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    что ты приехал к близкому родственнику, который не смотря на жару, длительность поездки, высокие подъемы и спуски, с большим удовольствием показывает красоты и материальную историю родной страны, сопровождая информативный исторический экскурс красивым русским языком. Интеллигентность и легкость в общении, насыщенность исторической информацией и ее грамотная подача, оптимально построенные маршруты, позволят Вам комфортно, информативно,красиво и вкусно (места аутентичной кухни) провести время в познании Грузии.

  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Главное в Кахетии: экскурсия в мини-группе
    Спасибо за прекрасную поездку, яркие впечатления и очаровательного экскурсовода Лану! Мы очень довольны и считаем, что нам повезло с гидом. Передайте так же благодарность водителю Гие за безопасное вождение. Успехов вам, мира, благополучия и процветания!
  • Н
    Нина
    5 июня 2024
    Кахетия - родина вина, чачи и красоты
    Посетили Кахетию 5 июня, экскурсовод - Лана. Всё прекрасно! История, культура, природа и еда в идеальном балансе. Энергетика, контакт, всё
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    получилось. На вопросы по истории и современном быте в Грузии Лана отвечала охотно и подробно. Еда и напитки на дегустациях были очень вкусными. Отдельное спасибо хозяевам винодельни Sekhnika, которые сами рассказали о своём вине и технологии производства. Всегда приятно слушать увлеченных и опытных людей.

  • М
    Мила
    5 июня 2024
    Пьём вино и готовим грузинские блюда
    Ну что,сбылась моя мечта,научиться готовить хингали и хачапури. И все это благодаря Свете и Гии. Попав к ним в дом,мы
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    с супругом,почувствовали такую теплоту. Показалось,что знакомы лет сто и просто заскочили пообедать. Вино,чача,хачапури,хингали и колорит грузинского народа,все это было. Советую пойти на этот курс. Получите море впечатлений. Мадлоба Света и Гия. Мы еще встретимся🙏

  • А
    Анетта
    5 июня 2024
    Из Тбилиси в Кахетию - в объятиях родины вина
    Замечательная экскурсия, полная, интересная. Отдельное спасибо гиду - очень интересно рассказывает, с отличным чувством юмора)
  • В
    Владимир
    5 июня 2024
    Искры Кахетии: мастер-классы, еда, вино и живописные места
    Отличная экскурсия в Сигнахи. С нами был экскурсовод Рони, просто огонь. Он знает ответы на любые вопросы. Это человек, который
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    действительно знает историю своего народа и доносит ее до туристов!! Рекомендуем данную экскурсию все очень понравилось. И погуляли, и поели, и продeгустировали👍

  • П
    Полина
    4 июня 2024
    Из Тбилиси в Кахетию - в объятиях родины вина
    От экскурсии остались только самые положительные эмоции. Дегустации вин, чачи, сыра, свежеиспеченного хлеба - просто восторг!:) прекрасная Алазанская Долина, ресторан
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    с видом на горы, монастырь, мощеные улицы города любви Сигнахи и, конечно же, прекрасная Нино, которая с интересом погружала нас в историю Грузии! Однозначно рекомендую!:)

    От экскурсии остались только самые положительные эмоции. Дегустации вин, чачи, сыра, свежеиспеченного хлеба - просто восторг!:)От экскурсии остались только самые положительные эмоции. Дегустации вин, чачи, сыра, свежеиспеченного хлеба - просто восторг!:)От экскурсии остались только самые положительные эмоции. Дегустации вин, чачи, сыра, свежеиспеченного хлеба - просто восторг!:)От экскурсии остались только самые положительные эмоции. Дегустации вин, чачи, сыра, свежеиспеченного хлеба - просто восторг!:)От экскурсии остались только самые положительные эмоции. Дегустации вин, чачи, сыра, свежеиспеченного хлеба - просто восторг!:)От экскурсии остались только самые положительные эмоции. Дегустации вин, чачи, сыра, свежеиспеченного хлеба - просто восторг!:)От экскурсии остались только самые положительные эмоции. Дегустации вин, чачи, сыра, свежеиспеченного хлеба - просто восторг!:)От экскурсии остались только самые положительные эмоции. Дегустации вин, чачи, сыра, свежеиспеченного хлеба - просто восторг!:)От экскурсии остались только самые положительные эмоции. Дегустации вин, чачи, сыра, свежеиспеченного хлеба - просто восторг!:)От экскурсии остались только самые положительные эмоции. Дегустации вин, чачи, сыра, свежеиспеченного хлеба - просто восторг!:)

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Гастрономические»

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Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
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