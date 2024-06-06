1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Аджарский хачапури и хинкали: кулинарный мастер-класс в Тбилиси
Погрузитесь в мир грузинской кухни, приготовив аджарский хачапури и хинкали в атмосфере уютной домашней кухни в центре Тбилиси
Начало: В центре Тбилиси
«Сопровождаться готовка будет колоритными байками и нескучными историями о традициях и жителях Тбилиси, местном быте и национальной кухне»
9 июня в 14:00
10 июня в 18:00
€36 за человека
скидка
27%
Групповая
10 часов
Все краски Кахетии: групповая экскурсия из Тбилиси
Откройте для себя богатую историю Кахетии. Включены дегустации вина, чурчхелы и сыра. Посетите Сигнахи, Телави и другие удивительные места
Начало: В Старом городе
«Здесь вас ждёт большая дегустация даров Грузии — чурчхелы, пастилы, мёда и чачи»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
26€19 за человека
скидка
50%
Групповая
10 часов
Из Тбилиси в Кахетию - в объятиях родины вина
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: мастер-классы по чурчхеле и хлебу, винные дегустации и прогулки по старинным городам
Начало: На проспекте Руставели
«А потом вас ждёт настоящий гастрономический праздник с домашним сыром, ароматным свежевыпеченным хлебом и местным вином»
Расписание: ежедневно в 09:15 и 09:20
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
36€18 за человека
скидка
69%
Групповая
11 часов
Кахетия - жемчужина грузинского виноделия и истории
Погрузитесь в атмосферу древней Кахетии, открыв для себя уникальные вина и исторические сокровища
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
«А в Манави оцените грузинские сникерсы — чурчхелу — и домашнее вино (35-40 минут)»
Расписание: ежедневно в 09:10
45€14 за человека
скидка
45%
Групповая
10 часов
Кахетия: вдохновение и вкус грузинского вина - Групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: от виноделия до духовных святынь и итальянских улочек Сигнахи
Начало: Возле метро Руставели
«Традиции виноградарства и дегустация»
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:15 и 09:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
47€26 за человека
Индивидуальная
11 часов
Популярное предложение
Гамарджоба, Кахетия, винный край
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: виноградники, монастырь Бодбе, романтичный Сигнахи и секреты грузинского виноделия ждут вас
«винная дегустация (8 лари с человека) и обед»
22 июня в 08:30
24 июня в 08:30
€174 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Реликвии Мцхеты и пещеры Уплисцихе
Храмы Мцхеты, пещерный город Уплисцихе и вина Картли
Начало: В районе метро "Руставели", винный бар "Санчо", ул...
«Дегустация Картлийских вин и чачи»
15 июня в 15:00
16 июня в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Кулинарный мастер-класс в Тбилиси: грузинская кухня от шеф-повара
Погрузитесь в мир грузинской кулинарии: готовьте хачапури и хинкали, наслаждайтесь вином и чачей в компании новых друзей
Начало: Недалеко от м. Руставели
«В процессе приготовления вы узнаете множество технологических секретов, интересных кулинарных фактов и забавных историй»
16 июня в 12:00
17 июня в 12:30
от €26 за человека
Индивидуальная
13 часов
Винный тур Кахетия: дегустация и культурное наследие Грузии
Откройте мир грузинского вина с эксклюзивной экскурсией по Кахетии, включая дегустации и посещение исторических мест
Начало: К месту проведения
«Также в музее вас ждет профессиональная дегустация одного или нескольких сортов вин, как домашних, так и производственных, а также мастер-класс по изготовлению грузинских сладостей»
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Сокровища Кахетинского региона: индивидуальная экскурсия в Тбилиси
Познакомьтесь с винодельческими традициями Кахетии, посетите знаменитые монастыри и гончарную мастерскую. Узнайте историю и секреты производства вина
Начало: Винный бар «Санчо», ул. Гиорги Ахвледиани,23
«Винное производство и дегустации»
15 июня в 15:00
16 июня в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
Познать все лучшие символы и вкусы Грузии на авто-экскурсии по знаменитому винному краю
Начало: По договорённости
«Город любви с чудесным видом на Алазанскую долину с её виноградниками и заснеженной цепью Кавказских гор, а также традиционные блюда кахетинской кухни и пара приятных сюрпризов»
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Дегустация грузинских вин, сыров и чурчхелы в винном баре Тбилиси
Погрузитесь в мир грузинских винодельческих традиций с эксклюзивной дегустацией в Тбилиси. Откройте для себя местные сорта вин, сыров и чурчхелы
Начало: В районе метро «Руставели»
«Дегустация 7 сортов вин, представителей самых разных микрозон Грузии (Кахетии, Имеретии, Картли, Рача, Лечхуми, Мукузани, Ахашени)»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от €52 за всё до 30 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Уникальный кулинарный мастер-класс в Тбилиси: Грузинская кухня своими руками
Погрузитесь в мир грузинской кухни на нашем мастер-классе в Тбилиси. Приготовьте хинкали, хачапури и другие блюда под руководством опытного шефа
Начало: В районе метро Грмагеле
«Гастрономические особенности Сакартвело»
12 июня в 17:30
13 июня в 17:30
от €108 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Грузинское вино: уникальный дегустационный класс в центре Тбилиси
Погрузитесь в атмосферу грузинского виноделия: узнайте его тайны, продегустируйте эксклюзивные вина и научитесь их выбирать
Начало: Около филармонии (центр)
«На дегустационном классе вы научитесь разбирать напиток на составляющие, подбирать вино к еде и наоборот, ориентироваться в винных картах, описывать свои пожелания по вину сомелье в ресторане или винотеке»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:30
от €16 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Кахетия - солнечная, историческая, винная
Увидеть, узнать и попробовать все самое главное, чтобы познать душу гордого и живописного края
Начало: У вашей гостиницы
«Ну и какое же путешествие по Грузии без национальной кухни»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€285 за всё до 6 чел.
Мини-группа
12 часов
Большой день в Кахетии
Десять часов исторических, природных и гастрономических впечатлений
Начало: В районе площади Мейдан
«🍷 Истории Телави сменятся гастрономическими открытиями — вас ждут винная дегустация и обед в компании Шуми, известной разнообразием виноградников»
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€109 за человека
Групповая
10 часов
Винная экскурсия в Кахетию: путешествие по родине вина
Погрузитесь в атмосферу древней винодельческой культуры Грузии, открыв для себя тайны изготовления вина и наслаждаясь дегустациями
Начало: В районе метро «Авлабар»
«После дегустаций вин, по пути в Тбилиси, мы отвезем вас в дом грузинского фермера, где на обед вас будут ждать ароматные блюда традиционной кухни и прохладное домашнее вино под сопровождение тостов хозяина дома»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€35 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Кахетию: от виноделия до истории
Исследуйте сердце грузинского виноделия, вдохновляющие исторические памятники и уникальные традиции Кахетии
Начало: От Вашего отеля в пределах Старого города
«Отведаете домашние блюда традиционной грузинской кухни, сможете принять участие в их приготовлении (например, шашлыка на виноградной лозе, хинкали, чурчхелы, грузинского хлеба)»
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
от 221€199 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
В Кахетию за красотами и вином
Однодневное путешествие из Тбилиси в Кахетию через Гомборский перевал. Посетите крепость Уджарма, собор Алаверди и замок Греми, попробуйте кахетинские вина
Начало: У вашего отеля
«Пообедаем в очень симпатичном ресторанчике на озере Илии, а дегустацию вин предлагаю провести прямо на заводе вин Киндзмараули, расположенном на территории старой крепости»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Сигнахи. Из Тбилиси в Кахетию
Святые места, старинные улочки, незабываемые виды, вкусная кухня и знаменитое грузинское виноделие
Начало: Ваш адрес
«Винный завод «Корпорация Киндзмараули» — личное знакомство с грузинским виноделием и процессом производства, возможность дегустации наверное лучших вин в их природной среде»
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
от €185 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Пьём вино и готовим грузинские блюда
Посетить мастер-класс по хинкали и хачапури и продегустировать лучшие сорта местных вин
Начало: В районе Хлебной площади
«Вы окунётесь в мир легенд и традиций местной гастрономии и в завершение мастер-класса с удовольствием отведаете свои кулинарные творения»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
€29 за человека
скидка
44%
Групповая
10 часов
Искры Кахетии: мастер-классы, еда, вино и живописные места
Попробовать регион на вкус, побывать в красивых уголках и погрузиться в историю. Групповая экскурсия
Начало: На улице Shota Rustaveli
«После чего вас ждёт настоящий гастрономический праздник с домашним сыром, свежеиспечённым хлебом и местным вином, чтобы полностью погрузиться в аутентичные вкусы Кахетии»
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
34€19 за человека
скидка
50%
Групповая
10 часов
Изысканные вкусы Кахетии: из Тбилиси - в винные места (в группе)
Попробовать вкуснейшее красное и потрясающее белое и прикоснуться к местной культуре
Начало: На улице Самгебро
«В стоимость включено: трансфер на автомобиле Mercedes-Benz Sprinter, сопровождение гида, дегустации»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
30€15 за человека
скидка
48%
Групповая
10 часов
Популярное предложение
Главное в Кахетии: экскурсия в мини-группе из Тбилиси
Вас ждет путешествие по Кахетии: от винодельческих традиций до духовных святынь и живописных пейзажей
Начало: У Метехского моста
«В программе будет бесплатная дегустация вина, грузинского бренди, мёда, чачи»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 09:00
31€16 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Готовим и едим: грузинская кухня в Тбилиси
Погрузитесь в мир грузинской гастрономии, научитесь готовить хинкали и хачапури под руководством опытного шеф-повара
Начало: В ресторане
«Вы узнаете об особенностях гастрономического достояния страны, услышите забавные истории о хинкали, научитесь отличать хачапури по-имеретински от хачапури по-мегрельски»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от €28 за всё до 15 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
9 часов
Кахетия 360: от еды и вина до святых мест и захватывающих видов
Полное погружение в гастрономию (с мастер-классами по желанию) и традиции живописного края
Начало: В месте вашего проживания в Тбилиси
«Гастрономический мастер-класс в ресторане — 5 лари/чел»
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
270€162 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кахетия - край старинных традиций и многообразия грузинских вин
Насладиться красотой региона и выжить на дегустациях
Начало: По договоренности
«Гид оставляет за собой право корректировать места посещения винных предприятий и дегустаций»
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€167 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Эстафета гидов: о Грузии - от местных жителей
Исследовать театр марионеток, посетить музей оружия и познакомиться с местной кухней в мини-группе
Начало: На Площади Свободы
«Из уст знатока национальной кухни вы узнаете историю происхождения названий грузинских блюд и их значения»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 17:30
Завтра в 11:00
9 июня в 13:00
€100 за человека
скидка
24%
Групповая
10 часов
Кахетия: винные традиции, древние храмы и гастрономическое наслаждение
Погрузитесь в мир грузинской культуры с экскурсией в Кахетию. Вас ждут впечатляющие вкусы, исторические памятники и живописные пейзажи
Начало: В районе Серных бань
«На этом гастрономические приключения не закончатся»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
25€19 за человека
Мини-группа
3 часа
Мастер-класс в гостях у шеф-повара
Научиться готовить блюда вкуснейшей грузинской кухни и душевно провести время за столом
Начало: В поселке Загэс (окраина Тбилиси)
«Грузия останется для вас неисследованной, пока вы не откроете секреты местной гастрономии»
Расписание: ежедневно в 15:00
21 июня в 15:00
22 июня в 15:00
€50 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
Огни ночного Тбилиси
Побывать в лучших ресторанах и пабах, которые идеально подходят именно вам
Начало: В центре города
«Вас ожидают рестораны, бары и клубы высокой ценовой категории»
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
225€169 за всё до 6 чел.
скидка
70%
Групповая
10 часов
Винный тур по Кахетии: уникальное путешествие в мир грузинских вин
Погрузитесь в атмосферу грузинского гостеприимства и культуры вина. Экскурсия по Кахетии - это не только дегустация, но и знакомство с историей
Начало: На ул. Ованеса Туманяна
«В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter, сопровождение гида, все дегустации»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
89€27 за человека
скидка
12%
Мини-группа
1 час
Пьём вино в сердце Старого Тбилиси
Дружеская встреча в винном погребе 17-го века с увлекательными историями и дегустацией
Начало: На улице Коте Абхази
«Ваша дегустация пройдёт в аутентичном погребе 17-го века»
Завтра в 13:00
9 июня в 12:00
17€15 за человека
скидка
32%
Групповая
10 часов
Групповая поездка в Кахетию: Бодбе, Сигнахи и Цинандали
Из Тбилиси - к историческим, архитектурным и винодельческим богатствам региона
Начало: В районе Серных бань
«В стоимость включены: транспорт, дегустации (вино, чача, мёд, чурчхела), вода и бесплатный Wi-Fi»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
28€19 за человека
Групповая
11 часов
Винный тур по Кахетии: От Сигнахи до Телави через монастырь Бодбе
Приглашаем вас в путешествие по Кахетии, где каждый шаг открывает новые вкусы и истории. Вас ждет не просто экскурсия, а погружение в мир вина и традиций
«Наша программа подарит вам множество гастрономических открытий и историй о Кахетии»
Расписание: Каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $25 за человека
Групповая
11 часов
Кахетия: Сигнаги, Бодбе, Телави и погреб Шато Квевреби дегустация вин и чача
Начало: Грузия, Тбилиси, ул. Вахтанга Горгасали, 3
«Солнечная Алазанская долина, возвышающийся над ней древний монастырь Бодбе, итальянские улицы Сигнахи, длинная крепостная стена, вкус грузинских блюд и вино»
Расписание: Каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$25 за человека
Индивидуальная
11 часов
В гости к грузинским чеченцам: путешествие в Панкисское ущелье
Отправиться в малоизвестный регион грузинских чеченцев и посетить душевное застолье в местной семье
«Кофе-чай по дороге оплачиваются дополнительно (по желанию)»
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
€235 за всё до 6 чел.
Групповая
3 часа
Тифлис - город контрастов: от парка Рике до дегустации вина в погребе XVII века
Начало: Площадь Свободы, УЛ.А.С. Пушкина 1
«В конце прогулки вас ждет дегустация местного вина в погребе XVII века»
Расписание: Встречаемся ежедневно с 10:45 и 17:45, Ждём опоздавших не более 15 минут!
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
$30 за человека
скидка
80%
Групповая
4 часа
Пешеходная экскурсия по Тбилиси: исторические сокровища и винная дегустация
Откройте для себя душу Тбилиси: пройдите по древним улицам, услышите легенды и отведайте ароматные вина
Начало: Метро Авлабари, у памятника Мимино
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
65$13 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Интересная Кахети, с посещением Крепостей, Храмов и дегустацией вина
Начало: Отель или место Вашего проживания в городе Тбилиси
«Поужинаем по-кахетински: с настоящим домашним вином и, конечно же, кахетинским шашлыком»
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 220$198 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Школа грузинского кулинара: душевный мастер-класс в Тбилиси
Научиться готовить три традиционных блюда под руководством профессионального повара
Начало: У ст. метро «Авлабар»
«В процессе я расскажу о застольных традициях, гастрономических обычаях и культуре моей любимой Грузии»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€45 за человека
скидка
69%
Групповая
10 часов
Волшебная Кахетия: в группе - из Тбилиси
Уехать на восток Грузии, чтобы погулять по городу любви, обнять 900-летний платан и попробовать вино
Начало: В районе площади Мейдан
«В стоимость входит сопровождение гида, транспортное обслуживание, дегустация закусок и разных сортов вин, как и в начале экскурсии, так и в конце»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 08:45
45€14 за человека
скидка
35%
Групповая
3.5 часа
Ключ к Тбилиси - интерактивная групповая экскурсия с гидом-медиатором
Открыть неведомые тайны многоликого города, продегустировать вино и горячий хлеб
Начало: На площади Свободы
«Отправимся на дегустацию вин, произвёденных местными виноделами из лучших сортов грузинского винограда»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
60€39 за человека
скидка
50%
Групповая
10 часов
Кахетия: в поисках сокровищ Грузии
Святые места, захватывающие пейзажи и море дегустаций - на групповой экскурсии по винному краю
Начало: В центре города
«Кроме дегустаций, вы также сможете научиться готовить настоящий грузинский деревенский хлеб»
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
50€25 за человека
Индивидуальная
8 часов
Священная Мцхета и аристократический Шато Мухрани
Посетить духовную столицу Грузии и винодельню в старинной усадьбе князя из рода Багратиони
Начало: На площади Вахтанга Горгасали
«Это может быть экскурсия по помещениям с обзором архитектуры и истории, прогулка по винному комплексу 19 века, дегустации, различные эногастрономические мастер-классы, обзор квалификации и сортов вин»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от €180 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна6 июня 2024Экскурсия в Кахетию нам очень понравилась. Отличный гид Джамал, очень комфортабельная машина и все места куда он нас возил просто потрясающие.
- ААлия5 июня 2024Спасибо Александру и Виктории за прекрасно организованный мастер-класс. Под их чутким руководством мы приготовили хинкали с говядиной и травами и
- ЯЯрослав5 июня 2024Тур очень насыщенный и разнообразный, с нами была экскурсовод Нана - она прекрасно разбирается в теме и рассказала много нового
- ГГригорий5 июня 2024Второй год подряд, третья экскурсия с уважаемым Зурабом, где мы заново открываем для себя Грузию. После каждой экскурсии возникает ощущение,
- ААнна5 июня 2024Спасибо за прекрасную поездку, яркие впечатления и очаровательного экскурсовода Лану! Мы очень довольны и считаем, что нам повезло с гидом. Передайте так же благодарность водителю Гие за безопасное вождение. Успехов вам, мира, благополучия и процветания!
- ННина5 июня 2024Посетили Кахетию 5 июня, экскурсовод - Лана. Всё прекрасно! История, культура, природа и еда в идеальном балансе. Энергетика, контакт, всё
- ММила5 июня 2024Ну что,сбылась моя мечта,научиться готовить хингали и хачапури. И все это благодаря Свете и Гии. Попав к ним в дом,мы
- ААнетта5 июня 2024Замечательная экскурсия, полная, интересная. Отдельное спасибо гиду - очень интересно рассказывает, с отличным чувством юмора)
- ВВладимир5 июня 2024Отличная экскурсия в Сигнахи. С нами был экскурсовод Рони, просто огонь. Он знает ответы на любые вопросы. Это человек, который
- ППолина4 июня 2024От экскурсии остались только самые положительные эмоции. Дегустации вин, чачи, сыра, свежеиспеченного хлеба - просто восторг!:) прекрасная Алазанская Долина, ресторан
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Гастрономические»
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Сейчас в Тбилиси в категории "Гастрономические" можно забронировать 111 экскурсий и билетов от 13 до 450 со скидкой до 80%. Туристы уже оставили гидам 6444 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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