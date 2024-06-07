1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Аджарский хачапури и хинкали: кулинарный мастер-класс в Тбилиси
Погрузитесь в мир грузинской кухни, приготовив аджарский хачапури и хинкали в атмосфере уютной домашней кухни в центре Тбилиси
Начало: В центре Тбилиси
«На кулинарном мастер-классе вы приготовите сырные лодочки по старинному аджарскому рецепту и слепите хинкали, как это делают в горных деревнях»
9 июня в 14:00
10 июня в 18:00
€36 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
Скрытые сокровища Тбилиси: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, открывая его скрытые сокровища. Узнайте легенды, насладитесь архитектурой и откройте новые ракурсы столицы Грузии
Начало: На площади Мейдан в Старом городе
«А еще вы непременно спуститесь к скрытой жемчужине — водопаду в Инжировом ущелье, и услышите легенды о происхождении Тифлиса в квартале знаменитых серных бань»
9 июня в 14:00
10 июня в 10:00
20€15 за человека
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
Популярное предложение
По Тбилиси - душевно и зажигательно: групповая экскурсия
Откройте для себя душу Тбилиси: живые истории, традиционные вкусы и уникальные места, которые останутся в памяти навсегда
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
9 июня в 11:00
10 июня в 16:00
30€15 за человека
скидка
55%
Групповая
11 часов
Влюбиться в Казбеги: путешествие из Тбилиси с посещением Гудаури
Исследуйте красоты Грузии: от Жинвальского водохранилища до величественного Казбека с профессиональным гидом
Начало: У Метехского моста
«Мы поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается прекрасный вид на это природное чудо»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
33€15 за человека
скидка
27%
Групповая
10 часов
Все краски Кахетии: групповая экскурсия из Тбилиси
Откройте для себя богатую историю Кахетии. Включены дегустации вина, чурчхелы и сыра. Посетите Сигнахи, Телави и другие удивительные места
Начало: В Старом городе
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
26€19 за человека
скидка
44%
Групповая
11 часов
Навстречу Казбеку: путешествие по культурным сокровищам Грузии
Вас ждет путешествие по знаковым местам Грузии, где каждый шаг открывает новую страницу истории
Начало: На проспекте Шота Руставели
«Далее в программе уединённый уголок природы, где спряталась святая обитель»
Расписание: ежедневно в 09:15 и 09:20
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
32€18 за человека
скидка
70%
Групповая
10 часов
Путешествие из Тбилиси в Казбеги: дух гор и истории Грузии
Откройте для себя душу Грузии, путешествуя из Тбилиси в Казбеги с опытным гидом и комфортом микроавтобуса
Начало: На площади Свободы
«Насладитесь с разных ракурсов легендарной горой Казбек»
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
9 июня в 09:10
60€18 за человека
скидка
69%
Групповая
11 часов
Кахетия - жемчужина грузинского виноделия и истории
Погрузитесь в атмосферу древней Кахетии, открыв для себя уникальные вина и исторические сокровища
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
«Откройте этот живописный и благословенный край на нашей экскурсии в группе до 15 человек»
Расписание: ежедневно в 09:10
45€14 за человека
Групповая
3 часа
Тбилиси - первое свидание: путешествие по древнему городу
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, где древность и современность переплетаются в удивительном танце
Начало: У Серных бань
«Следом я покажу Инжировое ущелье, живописный водопад и расскажу, что было в этих местах раньше»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Завтра в 17:00
9 июня в 10:00
€15 за человека
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
Пешеходная экскурсия по Тбилиси: путешествие в душу города
Откройте для себя уникальный Тбилиси: исторические места, вдохновляющие истории и живописные виды Старого города
Начало: Пл. Свободы
«Отсюда, пройдя через маленькие дворики, где почти не бывает туристов, спустимся в самое романтичное место Тбилиси — Инжировое ущелье, чтобы полюбоваться небольшим, но живописным водопадом»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
30€15 за человека
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
Тбилиси с огоньком: увлекательное путешествие по историческим местам
За 3,5 часа вы увидите самые яркие достопримечательности Тбилиси, окунетесь в атмосферу города и попробуете национальные блюда
Начало: Площадь Свободы
«Вы полюбуетесь одной из лучших панорам Тбилиси и «познакомитесь» с Матерью Грузией, а спустившись вниз, найдёте настоящий водопад в центре города и прикоснётесь к истокам Тифлиса в районе Серных бань»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
9 июня в 11:00
10 июня в 16:00
30€15 за человека
скидка
45%
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия в Казбеги: Монастырь на Казбеке и крепость Ананури
Путешествие в Казбеги из Тбилиси - идеальный способ исследовать Грузию. Посетите монастырь на Казбеке и крепость Ананури за один день
Начало: Возле метро Руставели
«А финальная цель, конечно, монастырь у подножия великого Казбека — аскетичный, но поражающий гармонией с окружающей природой»
Расписание: ежедневно в 08:45, 09:00 и 09:15
Завтра в 09:00
10 июня в 08:45
47€26 за человека
скидка
45%
Групповая
10 часов
Кахетия: вдохновение и вкус грузинского вина - Групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: от виноделия до духовных святынь и итальянских улочек Сигнахи
Начало: Возле метро Руставели
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:15 и 09:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
47€26 за человека
скидка
55%
Групповая
10 часов
День в истории Грузии: Мцхета, Уплисцихе, музей Сталина
Откройте для себя сердце Грузии в путешествии по Мцхете, Уплисцихе и дому Сталина с опытным гидом
Начало: На площади Свободы
«Мы погуляем по древнему городу-крепости, высеченному в вулканических скалах»
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
9 июня в 09:10
60€27 за человека
скидка
55%
Групповая
11 часов
Увлекательное путешествие из Тбилиси в Казбеги: природа и история Грузии
Путешествие по величественным горам Грузии, историческим местам и скрытым жемчужинам природы
Начало: На площади Свободы
«Вы сможете попробовать природный нарзан»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
33€15 за человека
скидка
20%
Групповая
10 часов
Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: виноградники, древние храмы, дегустации вина и мастер-классы. Насладитесь природой и историей этого уникального края
Начало: В районе серных бань
«Будут дегустации, мастер-классы, много природной красоты и истории»
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
30€24 за человека
скидка
39%
Групповая
10 часов
Казбек и Дарьяльское ущелье: путешествие по карте Грузии
Откройте для себя дух Грузии, путешествуя по Военно-Грузинской дороге с захватывающими видами и историческими местами
Начало: В районе Серных бань
«По дороге будет несколько красивых остановок и удивительных природных явлений:»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
23€14 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
3.5 часа
Пешеходная экскурсия по Тбилиси: от Старого города до серных бань
Проведите незабываемый день, погружаясь в историю и культуру Тбилиси, открывая для себя его красоту и уникальность
Начало: Площадь Свободы
«Я буду рада с вами прогуляться по городу, где за каждым домом и улицей стоит большая история, а живописные балкончики и причудливые стили фасадов рисуют неповторимую архитектуру Тбилиси»
Завтра в 09:00
11 июня в 15:00
120€90 за всё до 7 чел.
Мини-группа
10 часов
Грузинское сафари: марсианские пейзажи и монастырь Давид-Гареджи
Погрузитесь в атмосферу дикой природы Грузии, открывая пустынные пейзажи и древние монастыри
Начало: На площади Европы в Тбилиси
«За 2 часа по бездорожью вы полюбуетесь необычными пейзажами, просторами, понаблюдаете за огромными стадами овец (зимой) и, может быть, заметите черепах (весной)»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
€64 за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Увлекательное путешествие по Тбилиси и Мцхете
Погрузитесь в историю Тбилиси и Мцхеты, исследуя их древние улочки, святыни и архитектурные памятники. Уникальная возможность узнать больше о Грузии
Начало: В центре города по договорённости с гидом
«От водопада — к старейшей площади города»
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€154 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Душевный Тбилиси: Путешествие по городу и его истории
Познакомьтесь с Тбилиси по-новому: от серных бань до узких улочек Старого Города и винных лавок
Начало: Площадь Свободы
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
от €50 за всё до 10 чел.
скидка
29%
Индивидуальная
2.5 часа
Тбилиси - шкатулка сокровищ и историй: уникальное путешествие
Погрузитесь в атмосферу грузинской столицы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: в районе метро Авлабари
«Насладитесь красотой Инжирового ущелья, где в самом сердце города бушует водопад, а у плачущей скалы услышите непростую историю дворца царицы Дареджан»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 75€53 за всё до 10 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
3 часа
Тбилиси: городская экскурсия с погружением в культуру
Исследуйте уникальную атмосферу Тбилиси, узнайте истории и легенды, отведайте традиционные блюда и вина
Начало: У храма Метехи
«Вы осмотрите символ города — крепость Нарикала, а после — спустимся по винтовой лестнице в Инжирное ущелье к очаровательному водопаду»
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
от 170€85 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Экскурсия по Тбилиси: История, культура и виноделие за один день
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, открывая его исторические сокровища и культурные традиции на увлекательной экскурсии
«Инжирное ущелье, где вы увидите водопад прямо в центре Тбилиси»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от €180 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
8 часов
Винный тур по Кахетии: дегустация, история и культурное наследие
Путешествие по Кахетинскому кругу - это встреча с древними памятниками, вином и природой. Вас ждут незабываемые виды и гостеприимство солнечного края
Начало: По договоренности
«Поездка по Кахетинскому кругу – это встреча с величавыми древними памятниками истории, искусства, архитектуры, религии и дикой, манящей своей первозданностью, природы»
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€167 за всё до 4 чел.
скидка
50%
Групповая
11 часов
Ешь! Молись! Отдай сердце Казбеку! (из Тбилиси в группе)
Путешествие по Военно-Грузинской дороге: горные виды, исторические памятники и национальная кухня. Встреча с величием Казбека и панорамами Кавказского хребта
Начало: В центре Тбилиси
«Жинвальское водохранилище — пейзажи и ярмарка»
Расписание: ежедневно в 08:45
9 июня в 08:45
10 июня в 08:45
50€25 за человека
скидка
59%
Групповая
3.5 часа
Тбилиси - любовь с первого взгляда: групповая экскурсия по старому Тифлису
Познакомьтесь с колоритом Тбилиси, прогуляйтесь по старинным улицам, посетите знаковые места и насладитесь панорамными видами с крепости Нарикала
Начало: В районе метро Авлабари
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
32€13 за человека
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Военно-Грузинская дорога: путешествие в сердце Кавказа
Откройте для себя дух Кавказа, путешествуя по легендарной Военно-Грузинской дороге с уникальными пейзажами и культурным наследием
«Проехав по Военно-Грузинской дороге, вы, как по ниточке, соберёте главные впечатления Кавказских гор: пейзажи, сошедшие со страниц фэнтези-книг, ожившие истории прошлого и ароматы сочного мяса с тестом»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€161 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Популярное предложение
Гамарджоба, Кахетия, винный край
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: виноградники, монастырь Бодбе, романтичный Сигнахи и секреты грузинского виноделия ждут вас
«По дороге равнинные пейзажи сменятся уходящими вдаль виноградниками — вас встретит знаменитая Алазанская долина»
22 июня в 08:30
24 июня в 08:30
€174 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми: индивидуальная экскурсия
Узнайте историю христианства в Грузии, посетите Мцхету и Боржоми, насладитесь природой и вкусной едой. Индивидуальный подход и комфорт гарантированы
«В путешествии по Мцхете и Боржоми вы познакомитесь с историей развития христианства на грузинской земле, разнообразием местной природы, а также откроете легенды и ценные секреты местных деревушек, мимо которых обычно проезжают»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€206 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по Военно-Грузинской дороге к Казбеку и древним храмам
Увлекательное путешествие по Военно-Грузинской дороге к подножию Казбека. Полюбуйтесь крепостью Ананури, небесно-голубым озером и попробуйте легендарные хинкали
Начало: От Вашего отеля в пределах Старого города
«Потрясающая природа и история Большого Кавказа»
16 июня в 08:30
17 июня в 08:30
от 228€206 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Тбилиси: вдохновляющее путешествие по городу Музы
Откройте для себя магию Тбилиси, где каждый уголок рассказывает уникальную историю слияния культур и искусств
Начало: У выхода из метро Авлабар
Завтра в 10:30
9 июня в 15:00
от 90€81 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Увлекательное путешествие по Военно-Грузинской дороге и крепости Ананури
Откройте великолепие Грузии в путешествии в Казбеги: от бирюзовых вод Жинвальского водохранилища до величественного Казбека
Начало: У вашего отеля
«Военно-Грузинская дорога – это постоянная смена пейзажей»
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Реликвии Мцхеты и пещеры Уплисцихе
Храмы Мцхеты, пещерный город Уплисцихе и вина Картли
Начало: В районе метро "Руставели", винный бар "Санчо", ул...
«В 10 км от Гори, на берегу реки Куры находится один из редчайших памятников в мире – древнейший город-крепость Уплисцихе, высеченный в вулканических скалах хребта Квернаки»
15 июня в 15:00
16 июня в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Тбилиси мой любимый и родной: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, узнайте о его истории, культуре и традициях. Прогулка по старинным улочкам и знаковым местам города
Начало: В районе метро Авлабари, в Старом Тбилиси
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€75 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Монастырь Джвари, крепость Ананури и церковь Гергети
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Военно-Грузинской дороге, откройте для себя монастырь Джвари, крепость Ананури и церковь Гергети
«Незабываемой красоты пейзажи будут открываться вам постоянно»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
€180 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Кахетия - песнь солнца, гор и виноградной лозы
Индивидуальная экскурсия по Кахетии: старинные монастыри, романтичный Сигнахи, винодельни и усадьба Цинандали. Погрузитесь в историю и культуру Грузии
«Пейзажи и еда здесь просто великолепны»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия по Тбилиси: панорамы, история и винная дегустация
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, наслаждаясь его историей, культурой и вином в одной экскурсии
Начало: В районе метро «Авлабари»
«Кроме того, вы, конечно, исследуете район Серных бань, найдете водопад в ущелье Легвтахеви и не пропустите улицу Шарден»
9 июня в 10:00
13 июня в 09:30
от €52 за всё до 9 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Уплисцихе и Боржоми: путешествие и отдых
Исследуйте скальный город Уплисцихе и оздоровьтесь в термальных источниках Боржоми в одной поездке
Начало: У вашего отеля в пределах Старого города
«Эта автомобильная экскурсия построена на контрастах: вас ждет погружение в разные исторические эпохи и наблюдение за сменяющими друг друга природными зонами»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
от 221€199 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Винный тур Кахетия: дегустация и культурное наследие Грузии
Откройте мир грузинского вина с эксклюзивной экскурсией по Кахетии, включая дегустации и посещение исторических мест
Начало: К месту проведения
«Исторические и природные памятники Кахетии»
Завтра в 10:30
10 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
Познать все лучшие символы и вкусы Грузии на авто-экскурсии по знаменитому винному краю
Начало: По договорённости
«За один день я покажу вам все знаменитые места Кахетии: древние памятники истории, уникальную грузинскую архитектуру и лучшие винные производства в обрамлении великой и прекрасной природы Кавказа»
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Тур одного дня из Тбилиси: Мцхета, Казбеги, Ананури
Автомобильная экскурсия по самым величественным и вдохновляющим местам Грузии
Начало: Тбилиси
«Гора Казбек, вторая по высоте в Грузии (5047 м»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Затерянное ущелье Трусо и долина нарзанов
Отправиться навстречу первозданной природе в одно из самых живописных мест Грузии
Начало: место вашего проживания
«Ущелье также называют долиной нарзанов: вы увидите многочисленные выходы минеральной воды и причудливые травертины — природные известковые отложения»
12 июня в 09:30
14 июня в 09:30
€188 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тифлисский Ренессанс 19 века: Живая история Сололаки и Мтацминда
Откройте врата в прошлое с экскурсией по Сололаки и Мтацминда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В Гаретубани
«Где-то в саду «встретите» обнявшего сосну опьяневшего романиста, влюбленного в Грузию — мусье Дюма»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€115 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Казбеги: главные и нетуристические тропы
Покориться красоте гор Кавказа в поездке по Военно-Грузинской дороге и узнать о ее памятниках
«Вы увидите этот пейзаж и первую столицу Грузии, Мцхету, с высоты, а я расскажу главное о ее истории»
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
€175 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна7 июня 2024Супер! Обязательно нужно съездить на эту экскурсию Гид интересно и весело провел экскурсию, время пролетело незаметно
- ГГенадий7 июня 2024Спасибо за интересную экскурсию. Экскурсия не долгая, очень удобно для тех, кто любит поспать утром 😊 Красивые пейзажи, уютный город Мцхета Рекомендую всем
- ЕЕлизаветта7 июня 2024Все прошло просто замечательно!!! у нас был потрясающий гид, очень-очень интересно рассказывал и веселый🌼 остались все под большим впечатлением и удовольствием✨
- ЕЕлена7 июня 2024Очень насыщенная интересная экскурсия. За один день увидели потрясающе красивую Грузию. Гид очень много и интересно рассказывал, ещё и песни пел по дороге. Удобный автобус с кондиционером. Всем рекомендую побывать.
- ННелли7 июня 2024Спасибо организаторам за великолепное, познавательное путешествие. Нам было вкусно, весело и пьяно. Природа, гостеприимство Грузии поражают. Обязательно вернёмся ещё раз. С любовью из Германии
- AAlexander6 июня 2024Георгий умный и интересный собеседник (отличный водитель, что тоже имеет значение) и просто приятный человек. Целый день с Георигем пролетел
- LLapin6 июня 2024Спасибо Давиду как организатору и гиду Еве с водителем, за отличную экскурсию. Все прошло гладко и везде нам сопутствовала удача:
- ООльга6 июня 2024Знакомство со Старым Тбилиси в первый день приезда - это лучшее решение, что я приняла в тот день! 😉 Давид погрузил
- ООльга6 июня 2024Счастье не за горами - Счастье В ГОРАХ! 🤗 Я благодарю Владимира, нашего Гида, за незабываемые эмоции, за наш тур в
- ИИван6 июня 2024Ребята, спасибо большое за организацию! Отдельное спасибо гиду за интересные рассказы о истории и культуре региона, за организацию визита в винодельни
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Природа и пейзажи»
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