Мои заказы

Блошиный рынок у Сухого моста – экскурсии в Тбилиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Блошиный рынок у Сухого моста» в Тбилиси, цены от $20. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Экскурсия по Тбилиси на двухэтажном автобусе
На автобусе
Hop-on hop-off
1 час 12 минут
94 отзыва
Билет на автобус
Экскурсия по Тбилиси на двухэтажном автобусе
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси с уникальной экскурсией на двухэтажном автобусе. Вас ждут самые яркие достопримечательности и незабываемая дегустация вина
Начало: Ул. Коте Абкхази 44
Расписание: Тур выезжает каждый день с 10:00 до 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
$20 за человека
Комбинированная экскурсия - Тбилиси и Мцхета
На автобусе
4 часа
9 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Комбинированная экскурсия: Тбилиси и Мцхета
Исследуйте красоту и историю двух грузинских столиц с комфортом двухэтажного автобуса-кабриолета
Начало: Коте Абхази 44
Расписание: Тур выезжает в 10:00
Завтра в 10:00
4 июл в 10:00
$35 за человека
Квест-экскурсия "1+1" с двумя гидами. Кто "орлы" - решит монетка
Пешая
3 часа
Квест
до 1 чел.
Квест-экскурсия "1+1" с двумя гидами. Кто "орлы" - решит монетка
Начало: Сквер Дэда Эна, у памятника Родному языку
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$70 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Банников
    24 июня 2025
    Экскурсия по Тбилиси на двухэтажном автобусе
    Экскурсия интересная, но аудиовизуальных не всегда совпадают с маршрутом по времени, что портит впечатление. Но этот не всегда. В основном все хорошо!
  • В
    Валикова
    11 июня 2025
    Экскурсия по Тбилиси на двухэтажном автобусе
    Сидели на верху, было плохо слышно про остановки, на которых можно было выйти и погулять. Так что проехали без остановок.
  • М
    Малика
    20 июня 2024
    Комбинированная экскурсия - Тбилиси и Мцхета
    Спасибо Елене за экскурсию и ее интересные и увлекательные рассказы. Обязательно советую данную компанию.
  • S
    Smartnat
    24 октября 2023
    Комбинированная экскурсия - Тбилиси и Мцхета
    Спасибо! Была в Тбилиси. Все было хорошо! Прекрасный офис, транспорт и отличные гиды! Есть пожелания по некоторым вопросам. Я по профессии
    читать дальше

    режиссер и замечаю разные мелочи в решении и проведении отдельных этапов дегустации и мастер классов. Если интересно напишу подобнее, Куда могу послать? С уважением к SPUTNIK Наталия

  • Д
    ДенисКизим
    15 августа 2018
    Тбилиси - дитя Востока и Запада
    Прекрасный гид, очень красивый город! Буду рекомендовать
  • V
    VLADIMIR
    9 августа 2018
    Тбилиси - дитя Востока и Запада
    Великолепно! Ирина - лучший Гид в Тбилиси и окрестностях!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Блошиный рынок у Сухого моста»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия по Тбилиси на двухэтажном автобусе
  2. Комбинированная экскурсия - Тбилиси и Мцхета
  3. Квест-экскурсия "1+1" с двумя гидами. Кто "орлы" - решит монетка
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Монастырь Джвари
  6. Площадь Свободы
  7. Мост мира
  8. Крепость Ананури
  9. Театр марионеток Резо Габриадзе
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июле 2025
Сейчас в Тбилиси в категории "Блошиный рынок у Сухого моста" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 70. Туристы уже оставили гидам 103 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Тбилиси на 2025 год по теме «Блошиный рынок у Сухого моста», 103 ⭐ отзыва, цены от $20. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь