Билет на автобус
Экскурсия по Тбилиси на двухэтажном автобусе
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси с уникальной экскурсией на двухэтажном автобусе. Вас ждут самые яркие достопримечательности и незабываемая дегустация вина
Начало: Ул. Коте Абкхази 44
Расписание: Тур выезжает каждый день с 10:00 до 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
$20 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Комбинированная экскурсия: Тбилиси и Мцхета
Исследуйте красоту и историю двух грузинских столиц с комфортом двухэтажного автобуса-кабриолета
Начало: Коте Абхази 44
Расписание: Тур выезжает в 10:00
Завтра в 10:00
4 июл в 10:00
$35 за человека
Квест
до 1 чел.
Квест-экскурсия "1+1" с двумя гидами. Кто "орлы" - решит монетка
Начало: Сквер Дэда Эна, у памятника Родному языку
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$70 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ББанников24 июня 2025Экскурсия интересная, но аудиовизуальных не всегда совпадают с маршрутом по времени, что портит впечатление. Но этот не всегда. В основном все хорошо!
- ВВаликова11 июня 2025Сидели на верху, было плохо слышно про остановки, на которых можно было выйти и погулять. Так что проехали без остановок.
- ММалика20 июня 2024Спасибо Елене за экскурсию и ее интересные и увлекательные рассказы. Обязательно советую данную компанию.
- SSmartnat24 октября 2023Спасибо! Была в Тбилиси. Все было хорошо! Прекрасный офис, транспорт и отличные гиды! Есть пожелания по некоторым вопросам. Я по профессии
- ДДенисКизим15 августа 2018Тбилиси - дитя Востока и ЗападаПрекрасный гид, очень красивый город! Буду рекомендовать
- VVLADIMIR9 августа 2018Тбилиси - дитя Востока и ЗападаВеликолепно! Ирина - лучший Гид в Тбилиси и окрестностях!
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Блошиный рынок у Сухого моста»
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