Б Банников Экскурсия по Тбилиси на двухэтажном автобусе Экскурсия интересная, но аудиовизуальных не всегда совпадают с маршрутом по времени, что портит впечатление. Но этот не всегда. В основном все хорошо!

В Валикова Экскурсия по Тбилиси на двухэтажном автобусе Сидели на верху, было плохо слышно про остановки, на которых можно было выйти и погулять. Так что проехали без остановок.

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