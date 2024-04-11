Исторический калейдоскоп: от Юрского периода до древнего города-призрака
Увидеть следы динозавров, насладиться заповедной природой
Вы отправитесь в захватывающее приключение, которое начнётся с эры динозавров. Погуляете по заповеднику с карстовой пещерой, фантастической смотровой площадкой и колхидским лесом. Полюбуетесь Мартвильским каньоном и его водопадами.
Готовы обернуться в вуаль истории, которая тянется до периода, когда даже грузинского вина ещё не было?
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Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Сладости и вино на завтрак
Путешествовать на голодный желудок, тем более по Грузии, категорически нельзя. Поэтому перед поездкой мы угостим вас традиционными закусками, сэндвичами и вином. Не оставим голодными даже веганов!
Заповедник «Сатаплия»
Парк Юрского периода по-грузински. Мы осмотрим следы динозавров и пройдём по тропе мимо скульптур доисторических ящеров в натуральную величину.
Пчелиный обрыв. Название заповедник получил в честь диких пчел, в изобилии обитавших у обрыва, с которого открывается захватывающий вид.
Карстовая пещера. В пещере длиною 300 метров вы увидите множество сталагмитов, а в одном из залов — сталактит «Каменное сердце», которому более 20 млн лет. Также здесь протекает подземная река, где обитают разнообразные пещерные существа.
Смотровая площадка «Хрустальный мост». Для многих это место может быть самым интересным объектом «Сатаплии». Мост высотой 800 метров с прозрачным полом над пропастью и неописуемым видом. В ясные дни вам откроется вид на Кутаиси, монастырь Гелати и большую часть всей Имеретии.
Колхидский лес и музей. Для любителей ботаники последняя точка будет настоящей находкой. Множество растений-эндемиков, которые можно встретить лишь здесь, не оставят вас равнодушными.
Мартвильский каньон — долина водопадов
Вы полюбуетесь изумрудными водопадами и при желании сплавитесь по водам каньона «святого духа» среди острых скал и плюща. Каньон длиной 2400 метров состоит из верхней и нижней частей, разделённых песчаной косой. В нижней части есть пешеходная тропа и несколько смотровых площадок с видами на водопады, а верхняя часть доступна для катания на лодках.
На прогулке вы увидите рукотворные чудеса на берегах каньона — водяную мельницу и бани, в которых два века назад отдыхали князья Дадиани, правители Мегрелии. Каньон — идеальное место для фотографий: солнечное небо и голубая вода сливаются в сказочном пейзаже.
Организационные детали
В стоимость включены: — трансфер на комфортабельном минивэне с кондиционером Mercedes Benz Vito или Nissan Elgrand — полноценный завтрак — перекус в дороге: чурчхела, фрукты, напитки (чай, кофе, вино, вода) — услуги профессионального гида
Дополнительные расходы: — билеты в заповедник «Сатаплия»: 17,25 лари за взрослого; 5,5 лари за ребёнка от 6 до 18 лет; детям до 6 лет — бесплатно — билеты в Мартвильский каньон: 23 лари за взрослого; 5,5 лари за ребёнка от 6 до 18 лет; детям до 6 лет — бесплатно — катание на лодке — 17 лари за человека
Экскурсию проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Shako — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 381 туриста
Привет, дорогие гости! Меня зовут Шако. Я родился и вырос в Тбилиси и бесконечно люблю свою страну. Вот уже 6 лет мы с командой профессиональных гидов успешно приоткрываем завесу тайны читать дальше
богатой грузинской души. На протяжении 5 лет я путешествовал по Европе и жил в самых разных городах, что помогло составить яркие и насыщенные программы грузинских каникул, которые никого не оставят равнодушным. Наша мечта — показать вам Грузию нашего детства! Ту Грузию, которую каждый из нас любит всем сердцем!