Вы отправитесь в захватывающее приключение, которое начнётся с эры динозавров. Погуляете по заповеднику с карстовой пещерой, фантастической смотровой площадкой и колхидским лесом. Полюбуетесь Мартвильским каньоном и его водопадами. Готовы обернуться в вуаль истории, которая тянется до периода, когда даже грузинского вина ещё не было?

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Сладости и вино на завтрак

Путешествовать на голодный желудок, тем более по Грузии, категорически нельзя. Поэтому перед поездкой мы угостим вас традиционными закусками, сэндвичами и вином. Не оставим голодными даже веганов!

Заповедник «Сатаплия»

Парк Юрского периода по-грузински . Мы осмотрим следы динозавров и пройдём по тропе мимо скульптур доисторических ящеров в натуральную величину.

. Мы осмотрим следы динозавров и пройдём по тропе мимо скульптур доисторических ящеров в натуральную величину. Пчелиный обрыв . Название заповедник получил в честь диких пчел, в изобилии обитавших у обрыва, с которого открывается захватывающий вид.

. Название заповедник получил в честь диких пчел, в изобилии обитавших у обрыва, с которого открывается захватывающий вид. Карстовая пещера . В пещере длиною 300 метров вы увидите множество сталагмитов, а в одном из залов — сталактит «Каменное сердце», которому более 20 млн лет. Также здесь протекает подземная река, где обитают разнообразные пещерные существа.

. В пещере длиною 300 метров вы увидите множество сталагмитов, а в одном из залов — сталактит «Каменное сердце», которому более 20 млн лет. Также здесь протекает подземная река, где обитают разнообразные пещерные существа. Смотровая площадка «Хрустальный мост» . Для многих это место может быть самым интересным объектом «Сатаплии». Мост высотой 800 метров с прозрачным полом над пропастью и неописуемым видом. В ясные дни вам откроется вид на Кутаиси, монастырь Гелати и большую часть всей Имеретии.

. Для многих это место может быть самым интересным объектом «Сатаплии». Мост высотой 800 метров с прозрачным полом над пропастью и неописуемым видом. В ясные дни вам откроется вид на Кутаиси, монастырь Гелати и большую часть всей Имеретии. Колхидский лес и музей. Для любителей ботаники последняя точка будет настоящей находкой. Множество растений-эндемиков, которые можно встретить лишь здесь, не оставят вас равнодушными.

Мартвильский каньон — долина водопадов

Вы полюбуетесь изумрудными водопадами и при желании сплавитесь по водам каньона «святого духа» среди острых скал и плюща. Каньон длиной 2400 метров состоит из верхней и нижней частей, разделённых песчаной косой. В нижней части есть пешеходная тропа и несколько смотровых площадок с видами на водопады, а верхняя часть доступна для катания на лодках.

На прогулке вы увидите рукотворные чудеса на берегах каньона — водяную мельницу и бани, в которых два века назад отдыхали князья Дадиани, правители Мегрелии. Каньон — идеальное место для фотографий: солнечное небо и голубая вода сливаются в сказочном пейзаже.

Организационные детали