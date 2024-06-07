Семейные развлекательные экскурсии Тбилиси

Найдено 387 экскурсий в категории «Можно с детьми» в Тбилиси, цены от €9, скидки до 70%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Аджарский хачапури и хинкали по рецептам горных деревень
Индивидуальная
2 часа
120 отзывов
Популярное предложение
Аджарский хачапури и хинкали: кулинарный мастер-класс в Тбилиси
Погрузитесь в мир грузинской кухни, приготовив аджарский хачапури и хинкали в атмосфере уютной домашней кухни в центре Тбилиси
Начало: В центре Тбилиси
9 июня в 14:00
10 июня в 18:00
36 за человека
Cкрытые сокровища Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
130 отзывов
Скрытые сокровища Тбилиси: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, открывая его скрытые сокровища. Узнайте легенды, насладитесь архитектурой и откройте новые ракурсы столицы Грузии
Начало: На площади Мейдан в Старом городе
9 июня в 14:00
10 июня в 10:00
2015 за человека
Вино и история Кахетии (групповая экскурсия)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
70%
Групповая
10 часов
24 отзыва
Вино и история Кахетии (групповая экскурсия)
Погрузитесь в атмосферу Кахетии, родины вина. Узнайте о её истории, посетите монастырь Бодбе и насладитесь дегустацией вина в Телави и Сигнаги
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 09:15
9 июня в 09:15
10 июня в 09:15
5015 за человека
По Тбилиси - душевно и зажигательно
🚶 Пешая
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
2625 отзывов
Популярное предложение
По Тбилиси - душевно и зажигательно: групповая экскурсия
Откройте для себя душу Тбилиси: живые истории, традиционные вкусы и уникальные места, которые останутся в памяти навсегда
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
9 июня в 11:00
10 июня в 16:00
3015 за человека
Влюбиться в Казбеги за 1 день
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
55%
Групповая
11 часов
99 отзывов
Влюбиться в Казбеги: путешествие из Тбилиси с посещением Гудаури
Исследуйте красоты Грузии: от Жинвальского водохранилища до величественного Казбека с профессиональным гидом
Начало: У Метехского моста
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3315 за человека
Все краски Кахетии
🚌 На автобусе
скидка
27%
Групповая
10 часов
63 отзыва
Все краски Кахетии: групповая экскурсия из Тбилиси
Откройте для себя богатую историю Кахетии. Включены дегустации вина, чурчхелы и сыра. Посетите Сигнахи, Телави и другие удивительные места
Начало: В Старом городе
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2619 за человека
Из Тбилиси в Кахетию - в объятиях родины вина
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
10 часов
64 отзыва
Из Тбилиси в Кахетию - в объятиях родины вина
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: мастер-классы по чурчхеле и хлебу, винные дегустации и прогулки по старинным городам
Начало: На проспекте Руставели
Расписание: ежедневно в 09:15 и 09:20
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
3618 за человека
Навстречу величественному Казбеку: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
44%
Групповая
11 часов
62 отзыва
Навстречу Казбеку: путешествие по культурным сокровищам Грузии
Вас ждет путешествие по знаковым местам Грузии, где каждый шаг открывает новую страницу истории
Начало: На проспекте Шота Руставели
Расписание: ежедневно в 09:15 и 09:20
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
3218 за человека
Мцхета - путешествие в прошлое
🚗 На машине
Групповая
4 часа
613 отзывов
Мцхета из Тбилиси: духовное наследие и древние храмы
Погрузитесь в атмосферу священного Мцхета, узнайте о его роли в христианизации Грузии и величии древних храмов
Начало: В районе Авлабар
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
25 за человека
Из Тбилиси в Казбеги на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
70%
Групповая
10 часов
135 отзывов
Путешествие из Тбилиси в Казбеги: дух гор и истории Грузии
Откройте для себя душу Грузии, путешествуя из Тбилиси в Казбеги с опытным гидом и комфортом микроавтобуса
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
9 июня в 09:10
6018 за человека
Кахетия - родина вина, чачи и красоты
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
69%
Групповая
11 часов
184 отзыва
Кахетия - жемчужина грузинского виноделия и истории
Погрузитесь в атмосферу древней Кахетии, открыв для себя уникальные вина и исторические сокровища
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
Расписание: ежедневно в 09:10
4514 за человека
Тбилиси - первое свидание
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
146 отзывов
Тбилиси - первое свидание: путешествие по древнему городу
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, где древность и современность переплетаются в удивительном танце
Начало: У Серных бань
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Завтра в 17:00
9 июня в 10:00
15 за человека
Цари, прачки и тулухчи
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
148 отзывов
Цари, прачки и тулухчи: индивидуальная экскурсия по Тбилиси
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, узнайте о старых профессиях, посетите древние храмы и почувствуйте колорит города на индивидуальной экскурсии
Начало: У метро Авлабар
9 июня в 11:00
13 июня в 11:00
60 за всё до 6 чел.
В Тбилиси есть особенная прелесть…
🚶 Пешая
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
710 отзывов
Пешеходная экскурсия по Тбилиси: путешествие в душу города
Откройте для себя уникальный Тбилиси: исторические места, вдохновляющие истории и живописные виды Старого города
Начало: Пл. Свободы
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3015 за человека
Тбилиси с огоньком
🚶 Пешая
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
1393 отзыва
Тбилиси с огоньком: увлекательное путешествие по историческим местам
За 3,5 часа вы увидите самые яркие достопримечательности Тбилиси, окунетесь в атмосферу города и попробуете национальные блюда
Начало: Площадь Свободы
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3015 за человека
Монастырь на Казбеке - «высоко над семьею гор»
🚗 На машине
скидка
45%
Групповая
11 часов
1710 отзывов
Групповая экскурсия в Казбеги: Монастырь на Казбеке и крепость Ананури
Путешествие в Казбеги из Тбилиси - идеальный способ исследовать Грузию. Посетите монастырь на Казбеке и крепость Ананури за один день
Начало: Возле метро Руставели
Расписание: ежедневно в 08:45, 09:00 и 09:15
Завтра в 09:00
10 июня в 08:45
4726 за человека
Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся! Групповая экскурсия
🚗 На машине
скидка
45%
Групповая
10 часов
1539 отзывов
Кахетия: вдохновение и вкус грузинского вина - Групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: от виноделия до духовных святынь и итальянских улочек Сигнахи
Начало: Возле метро Руставели
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:15 и 09:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
4726 за человека
Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
55%
Групповая
10 часов
120 отзывов
День в истории Грузии: Мцхета, Уплисцихе, музей Сталина
Откройте для себя сердце Грузии в путешествии по Мцхете, Уплисцихе и дому Сталина с опытным гидом
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
9 июня в 09:10
6027 за человека
Из Тбилиси в Казбеги - через природные и исторические чудеса Грузии (в группе)
🚌 На автобусе
скидка
55%
Групповая
11 часов
35 отзывов
Увлекательное путешествие из Тбилиси в Казбеги: природа и история Грузии
Путешествие по величественным горам Грузии, историческим местам и скрытым жемчужинам природы
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3315 за человека
Вардзия, Хертвиси, Рабат и Боржоми: автобусная экскурсия в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Групповая
13 часов
21 отзыв
Вардзия, Хертвиси, Рабат и Боржоми: автобусная экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в историю Грузии с экскурсией по Вардзии, Хертвиси, Рабату и Боржоми. Откройте для себя уникальные памятники и насладитесь природными красотами
Начало: в районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
5040 за человека
Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)
🚌 На автобусе
скидка
20%
Групповая
10 часов
36 отзывов
Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: виноградники, древние храмы, дегустации вина и мастер-классы. Насладитесь природой и историей этого уникального края
Начало: В районе серных бань
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
3024 за человека
Казбек и Дарьяльское ущелье: Грузия с открытки
🚌 На автобусе
скидка
39%
Групповая
10 часов
515 отзывов
Казбек и Дарьяльское ущелье: путешествие по карте Грузии
Откройте для себя дух Грузии, путешествуя по Военно-Грузинской дороге с захватывающими видами и историческими местами
Начало: В районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
2314 за человека
Пешеходная экскурсия по Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
3.5 часа
472 отзыва
Пешеходная экскурсия по Тбилиси: от Старого города до серных бань
Проведите незабываемый день, погружаясь в историю и культуру Тбилиси, открывая для себя его красоту и уникальность
Начало: Площадь Свободы
Завтра в 09:00
11 июня в 15:00
12090 за всё до 7 чел.
Святая Мцхета: экскурсия в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
50%
Групповая
4.5 часа
92 отзыва
Святая Мцхета: путешествие по древним святыням в мини-группе
Познайте духовное наследие Грузии, посетив древний город Мцхета с его уникальными храмами и монастырями
Начало: У Метехского моста
Расписание: ежедневно в 12:00 и 12:15
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
4020 за человека
Сололаки: парадные, салоны и пансионы
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
183 отзыва
Секреты Сололаки: парадные залы и исторические особняки Тбилиси
Погрузитесь в историю Тбилиси, исследуя архитектурные шедевры и личные истории знаменитых жителей Сололаки
Начало: Площадь Свободы
9 июня в 11:00
13 июня в 11:00
от 5045 за всё до 9 чел.
Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
50 отзывов
Увлекательное путешествие по Тбилиси и Мцхете
Погрузитесь в историю Тбилиси и Мцхеты, исследуя их древние улочки, святыни и архитектурные памятники. Уникальная возможность узнать больше о Грузии
Начало: В центре города по договорённости с гидом
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
154 за всё до 4 чел.
Душевный Тбилиси: город и горожане
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
179 отзывов
Душевный Тбилиси: Путешествие по городу и его истории
Познакомьтесь с Тбилиси по-новому: от серных бань до узких улочек Старого Города и винных лавок
Начало: Площадь Свободы
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
от 50 за всё до 10 чел.
Тбилиси - шкатулка сокровищ и историй
🚶 Пешая
скидка
29%
Индивидуальная
2.5 часа
55 отзывов
Тбилиси - шкатулка сокровищ и историй: уникальное путешествие
Погрузитесь в атмосферу грузинской столицы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: в районе метро Авлабари
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 7553 за всё до 10 чел.
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
235 отзывов
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе: погружение в историю Грузии
Исследуйте сердце Грузии с эксклюзивной экскурсией по Мцхете и Уплисцихе, где история оживает на ваших глазах
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
50%
Индивидуальная
3 часа
447 отзывов
Тбилиси: городская экскурсия с погружением в культуру
Исследуйте уникальную атмосферу Тбилиси, узнайте истории и легенды, отведайте традиционные блюда и вина
Начало: У храма Метехи
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
от 17085 за всё до 6 чел.
Узнать Тбилиси за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
80 отзывов
Экскурсия по Тбилиси: История, культура и виноделие за один день
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, открывая его исторические сокровища и культурные традиции на увлекательной экскурсии
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 180 за всё до 15 чел.
Ешь! Молись! Отдай сердце Казбеку! (из Тбилиси в группе)
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
11 часов
32 отзыва
Ешь! Молись! Отдай сердце Казбеку! (из Тбилиси в группе)
Путешествие по Военно-Грузинской дороге: горные виды, исторические памятники и национальная кухня. Встреча с величием Казбека и панорамами Кавказского хребта
Начало: В центре Тбилиси
Расписание: ежедневно в 08:45
9 июня в 08:45
10 июня в 08:45
5025 за человека
Тбилиси - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
скидка
59%
Групповая
3.5 часа
164 отзыва
Тбилиси - любовь с первого взгляда: групповая экскурсия по старому Тифлису
Познакомьтесь с колоритом Тбилиси, прогуляйтесь по старинным улицам, посетите знаковые места и насладитесь панорамными видами с крепости Нарикала
Начало: В районе метро Авлабари
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3213 за человека
Военно-Грузинская дорога: путь, воплощающий Кавказ
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
50 отзывов
Популярное предложение
Военно-Грузинская дорога: путешествие в сердце Кавказа
Откройте для себя дух Кавказа, путешествуя по легендарной Военно-Грузинской дороге с уникальными пейзажами и культурным наследием
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
161 за всё до 4 чел.
Гамарджоба, Кахетия, винный край
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
207 отзывов
Популярное предложение
Гамарджоба, Кахетия, винный край
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: виноградники, монастырь Бодбе, романтичный Сигнахи и секреты грузинского виноделия ждут вас
22 июня в 08:30
24 июня в 08:30
174 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по скрытым уголкам Тбилиси
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
82 отзыва
Фотопрогулка по скрытым уголкам Тбилиси: от Старого города до Сололаки
Вас ждет путешествие по самым живописным и неповторимым местам Тбилиси, где каждый снимок расскажет свою историю
Начало: На площади Свободы
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 65 за всё до 6 чел.
Тбилиси и Мцхета - история христианства Грузии
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
228 отзывов
Тбилиси и Мцхета: живая история христианства Грузии
Приглашаем на уникальное путешествие по святым местам Тбилиси и Мцхеты, где каждый камень рассказывает о прошлом
Начало: Возле метро Руставели
Завтра в 10:30
9 июня в 08:00
от 200160 за всё до 5 чел.
Ускользающая красота Тбилиси
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
144 отзыва
Ускользающая красота Тбилиси: Путешествие по историческим районам
Погрузитесь в атмосферу старого Тбилиси, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, оживающие перед вами
Начало: В районе площади Свободы
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
33 за человека
Тбилиси и окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
25 отзывов
Тбилиси и Мцхета: путеводитель по времени
Погрузитесь в удивительный мир грузинской истории и культуры, исследуя древние и современные красоты Тбилиси
Начало: Место проживания туристов
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
161 за всё до 4 чел.
Тбилиси - город, где живет Муза
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
197 отзывов
Тбилиси: вдохновляющее путешествие по городу Музы
Откройте для себя магию Тбилиси, где каждый уголок рассказывает уникальную историю слияния культур и искусств
Начало: У выхода из метро Авлабар
Завтра в 10:00
9 июня в 15:00
от 9081 за всё до 10 чел.
Путешествие в Казбеги
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
59 отзывов
Увлекательное путешествие по Военно-Грузинской дороге и крепости Ананури
Откройте великолепие Грузии в путешествии в Казбеги: от бирюзовых вод Жинвальского водохранилища до величественного Казбека
Начало: У вашего отеля
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
160 за всё до 4 чел.
Реликвии Мцхеты и пещеры Уплисцихе
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
23 отзыва
Реликвии Мцхеты и пещеры Уплисцихе
Храмы Мцхеты, пещерный город Уплисцихе и вина Картли
Начало: В районе метро "Руставели", винный бар "Санчо", ул...
15 июня в 15:00
16 июня в 09:00
180 за всё до 6 чел.
Старый Тбилиси по-новому: прогулка-квест
🚶 Пешая
скидка
55%
Квест
3 часа
34 отзыва
Старый Тбилиси по-новому: уникальная прогулка-квест для всей семьи
Погрузитесь в атмосферу загадочного Тбилиси, разгадывая тайны и загадки его улиц и зданий в захватывающем квесте
Начало: В районе станции метро «Руставели»
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3315 за человека
Тбилиси мой любимый и родной
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
161 отзыв
Популярное предложение
Тбилиси мой любимый и родной: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, узнайте о его истории, культуре и традициях. Прогулка по старинным улочкам и знаковым местам города
Начало: В районе метро Авлабари, в Старом Тбилиси
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
75 за всё до 5 чел.
Казбек: путешествие в сердце Кавказских гор
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
227 отзывов
Монастырь Джвари, крепость Ананури и церковь Гергети
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Военно-Грузинской дороге, откройте для себя монастырь Джвари, крепость Ананури и церковь Гергети
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
180 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    7 июня 2024
    Тбилиси и Мцхета - история христианства Грузии
    Просто великолепный гид - Юля эрудированная, опытная, с чувством приятного юмора, настоящий профессионал. Нам очень понравилось, как гибко она владела
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    структурой и содержанием экскурсии. Водитель Дима ставил машину в тени, заранее включал кондиционер, остановки по просьбе делал, подводил машину поближе к цели. Машина комфортная, ремни безопасности работают, но если со слухом не очень, то при включенном кондиционере слушать немного трудно (думаю это можно исправить). Мы все 7м очень рекомендуем эту команду на любые экскурсии!

  • А
    Айсель
    7 июня 2024
    Из Тбилиси в Кахетию - в объятиях родины вина
    Превосходная экскурсия и самый лучший гид!
  • Б
    Байнур
    7 июня 2024
    Из Тбилиси в Кахетию - в объятиях родины вина
    Очень хорошо провел время,любовался вином и видами на алазанскую долину)
  • Е
    Елена
    7 июня 2024
    Влюбиться в Казбеги за 1 день
    Очень насыщенная интересная экскурсия. За один день увидели потрясающе красивую Грузию. Гид очень много и интересно рассказывал, ещё и песни пел по дороге. Удобный автобус с кондиционером. Всем рекомендую побывать.
  • Н
    Нелли
    7 июня 2024
    Кахетия - родина вина, чачи и красоты
    Спасибо организаторам за великолепное, познавательное путешествие. Нам было вкусно, весело и пьяно. Природа, гостеприимство Грузии поражают. Обязательно вернёмся ещё раз. С любовью из Германии
    Спасибо организаторам за великолепное, познавательное путешествие. Нам было вкусно, весело и пьяно. Природа, гостеприимство Грузии поражаютСпасибо организаторам за великолепное, познавательное путешествие. Нам было вкусно, весело и пьяно. Природа, гостеприимство Грузии поражаютСпасибо организаторам за великолепное, познавательное путешествие. Нам было вкусно, весело и пьяно. Природа, гостеприимство Грузии поражаютСпасибо организаторам за великолепное, познавательное путешествие. Нам было вкусно, весело и пьяно. Природа, гостеприимство Грузии поражают
  • У
    Уколова
    6 июня 2024
    Колоритный Тбилиси от коренного тбилисца
    Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌 Ваше знание истории, культуры и особенностей Тбилиси было
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    впечатляющим! Экскурсия с вами стала настоящим путеводителем в мир этого города и я уверенна, что благодаря вам мы увидели и узнали гораздо больше, чем если бы гуляли самостоятельно) Ещё раз спасибо за незабываемый опыт знакомства с Грузией😊 Однозначно, ван лав❤️

    Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌
  • A
    Alexander
    6 июня 2024
    Гамарджоба, Кахетия, винный край
    Георгий умный и интересный собеседник (отличный водитель, что тоже имеет значение) и просто приятный человек. Целый день с Георигем пролетел
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    бысто и интересно. Масса положительных впечатлений. Каждая локация и рекомендация продумана с отвественностью: от основных точек маршрута и до мелочей, вроде покупки мороженного. Отдельно отметить домашний обед в Кварели (все вкусно и душевно). Короче говоря, решительно рекомендую путешествовать в Георгием)))

  • A
    Alexander
    6 июня 2024
    Эстетика Тбилиси: фотоэкскурсия по району Сололаки
    Очень приятная и неспешная экскурсия по интересному району. Анастасия хороший и приятный собоседник. Узнали много об истории района Сололаки и его домов. Выпили кофе в атмосферной кофейне.
  • А
    Алия
    6 июня 2024
    Парадные Сололаки: тёплая прогулка и чаепитие в старинной квартире
    Спасибо нашему гиду Георги за прекрасную прогулку по району Сололаки! Было интересно и увлекательно. Чувствуется, что Георги любит свой город
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    и старается показать Тбилиси во всем многообразии! Чаепитие у Марины было душевным и теплым: все очень вкусно! Было интересно узнать про историю семьи, увидеть архивные фотографии, послушать рассказы Марины о жизни семьи. Рекомендую прогулку всем, кто хочет узнать город с необычной стороны!

  • L
    Lapin
    6 июня 2024
    Монастырь на Казбеке - «высоко над семьею гор»
    Спасибо Давиду как организатору и гиду Еве с водителем, за отличную экскурсию. Все прошло гладко и везде нам сопутствовала удача:
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    полиция перекрыла дорогу и никого не пускала, как позже выяснилось из-за схода сели. Но так как мы были тур группой нас пропустили. Думаю если бы мы поехали на арендованном авто, могли там простоять. Экскурсию рекомендую всем, виды нереальные!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Можно с детьми»

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