3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Мцхета и Ананури: о вере и природе

История грузинского православия во «втором Иерусалиме» и красивейшие виды в живописных уголках

Артур
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Артур – ваш гид
Что даёт народу силы преодолевать невзгоды? Для грузин это неразделимые понятия Отечества и Веры.

И нет места более правильного для знакомства с грузинским православием, чем сакральная древняя столица страны Мцхета.

Вы узнаете историю этого города и услышите о возникновении и развитии православной религии в храмах Светицховели и Джвари.

Побываете в крепости Ананури — средневековой резиденции грузинских князей.

Все эти места окружены горными ландшафтами, поэтому путешествие также запомнится великолепными пейзажами.
€113
97 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча В зависимости от место жительства гостя
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Мцхета и Ананури: о вере и природе
Мцхета и Ананури: о вере и природе

Что вас ожидает

Путь грузинского христианства в Мцхете и Джвари
Из Тбилиси вы отправитесь в его самый известный пригород — Мцхету, чья история начинается в первом тысячелетии до н.э. Вы узнаете, почему это место называют «душой Сакартвело» и услышите предание о возникновении самоназвания Грузии. Перенесётесь во времена, когда Мцхета была столицей Иберийского царства, и узнаете о жизни города в эпоху Великого шёлкового пути. Но главным акцентом в рассказе, конечно, станет грузинское христианство — именно в Мцхете в 4 веке началась его история. Вы побываете в соборе Светицховели — символе православия Грузии: под его сводами хранится хитон Иисуса Христа и похоронены представители царской династии Багратиони. Около Мцхеты, на месте установления первого креста в Грузии, возвышается Храм Джвари: вы полюбуетесь местными ландшафтами и ощутите дух древности.

Крепость 16 века на чистейшем озере
Путешествие продолжится дальше на север, по старейшей Военно-грузинской дороге, о судьбе которой я также расскажу. Мы будем останавливаться не на типичных туристических фото-точках, но в инсайдерских местах с идеальными ракурсами для взгляда и фотоаппарата! Вы полюбуетесь лазурной гладью Жинвальского водохранилища и окружающими его лесистыми горами. А я расскажу о создании искусственного озера, печальном разрушении старых деревень и современном значении Жинвали. В этой части поездки также крепость Ананури, чьи мощные стены и средневековые башни связаны с князьями Арагветскими.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Тбилиси (мы заберём вас у места вашего проживания).
  • Вас сопровождают гид и водитель.
  • Дополнительные расходы: обед
  • Экскурсия может быть проведена и для большего количества человек (доплата 35€ за человека).
Мцхета и Ананури: о вере и природе
Мцхета и Ананури: о вере и природе
Мцхета и Ананури: о вере и природе
Мцхета и Ананури: о вере и природе
Мцхета и Ананури: о вере и природе
Мцхета и Ананури: о вере и природе
Мцхета и Ананури: о вере и природе
Мцхета и Ананури: о вере и природе
Мцхета и Ананури: о вере и природе
Мцхета и Ананури: о вере и природе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура В зависимости от место жительства гостя.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Артур
Артур
Приветствую, друзья! Представлюсь – Артур, мне 29 лет, профессиональный экскурсовод и организатор индивидуальных туров по всей Грузии. Надеюсь, мне выпадет честь познакомить вас с этой прекрасной страной, а у вас будет возможность приятно провести время в компании эрудированного и влюблённого в свою страну гида, который всегда готов раскрыть вам её тайны и прелести!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

30 марта 2019
Напишу коротко: Артур очень интересный и компетентный гид. Встретил вовремя, рассказал много интересного и про Тбилиси и про Мцхету. Показал завораживающие виды, исторические места.
Эту экскурсию рекомендую всем, кто хочет за короткий срок совместить и поход по историческим местам и сделать отличные фотографии на фоне сногсшибательных пейзажей!
19 марта 2019
В экскурсии "Мцхета и Ананури" нас сопровождал опытный, знающий и любящий свою землю гид Артур. Эта экскурсия удачно совмещает в себе посищение исторических достопримечательностей и природы. Мы посетили храмы Мцхеты, Джвари, крепость Ананури. Мы услышали много интересного и увидели прекрасные виды, слияние рек Арагви и Куры, красивейшее Жинвальское водохранилище. И вдохновились на новые маршруты! Огромное спасибо!
21 августа 2018
Спасибо большое нашему экскурсоводу за прекрасный день и массу впечатлений. Все было великолепно!

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