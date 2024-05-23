1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Удивительная Грузия: трансфер и экскурсия из Тбилиси в Кутаиси/Батуми или обратно
Вместо однообразного переезда - побывать в знаковых местах Картли, Имеретии, Самегрело и Аджарии
Начало: По договорености
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
€199 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
За 1 день побывать в таинственных природных местах Колхиды и прикоснуться к истории Западной Грузии
Начало: По договоренности
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
€186 за всё до 4 чел.
Групповая
14 часов
Групповая экскурсия в Мартвильский каньон и пещеру Прометея: природные красоты Грузии
Погрузитесь в мир природных чудес Грузии с экскурсией в Мартвильский каньон и пещеру Прометея. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Тбилиси, улица абано№15
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
$54 за человека
Групповая
16 часов
Каньон Мартвили и безумно красивая Пещера Прометея за один день
Начало: Площадь Свободы, улица Галактиона Табидзе, д. 1
Расписание: Ежедневно, 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
$50 за человека
Групповая
14 часов
Из Тбилиси Каньон Мартвили и пещера Прометея. Церковь Баграта. Кутаиси
Начало: Грузия, Тбилиси, ул. Вахтанга Горгасали, 3
Расписание: Каждый день в 07:00.
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
$50 за человека
скидка
15%
Мини-группа
13 часов
Групповой автобусный тур: каньон Мартвили и пещера Прометея за 1 день
Побывать в самобытном крае, где сохранилась первозданная природа
Начало: на площади Свободы
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
100€85 за человека
Индивидуальная
9 часов
Трансфер-путешествие из Тбилиси в Батуми
Добраться с комфортом до побережья, а по пути посетить достопримечательности разных регионов Грузии
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€430 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Исторический калейдоскоп: от Юрского периода до древнего города-призрака
Увидеть следы динозавров, насладиться заповедной природой
Начало: По вашему адресу в Тбилиси
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
350€315 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
11 часов
Западная Грузия: Захватывающие Пещеры Прометея и удивительный Каньон Мартвили
Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов)
Расписание: В соответствии с Календарем
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
$250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие из Тбилиси в Батуми
Нескучным маршрутом из столицы Грузии - к морю
9 июня в 07:00
11 июня в 07:00
€300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Каньоны и пещеры Западной Грузии: поездка из Тбилиси
Посетить Мартвильский каньон, каньон Окаце и пещеру Прометея
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
€350 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IInna23 мая 2024Эта была действительно Удивительная Грузия в удивительной поездке. И честно сказать это был совсем не трансфер, хотя нас и привезли
- ЕЕлена23 мая 2024Эту экскурсию мы посетили с гидом Вано! Было очень приятно, что экскурсовод полностью вовлечен в свою работу и очень внимателен к своим туристам! Также было очень легко и интересно. Осталось море положительных впечатлений об этой экскурсии. Однозначно рекомендуем, спасибо!
- ААлина31 марта 2024Отличная поездка. Красивейший каньон, и Пишера с салафитами. Очень понравилось, одевайтесь поудобнее, дорога длинная, но будет много остановок для отдыха. Это того стоит.
- ДДаря31 марта 2024Все было замечательно, точно по времени. Гид очень позитивный и знающий. Всё рассказывает очень увлекательно. Получили массу удовольствия. Спасибо еще раз.
- ДДенис24 марта 2024Прекрасная экскурсия для тех, кто хочет насладиться красотами местной природы. Каньон Мартвили, безусловно, стоит потраченного времени. Несмотря на то, что
- ААндрей12 декабря 2023Вс было хорошо. Нас вовремя забрали, под нас подстроили программу. Всё, что мы хотели, получили. Экскурсовод очень начитанный, интересный человек. Спасибо!
- ААндрей23 ноября 2023Организация экскурсии очень хорошая, хотя не нужно было даже вносить предоплату. Ирина быстро и чётко решила все вопросы, возникавшие по
- ЕЕвгения5 ноября 2023Очень понравилось, Михаил отличный рассказчик, поездка была очень комфортной и интересной
- ЕЕлена21 сентября 2023Трансфер-путешествие превзошло все наши ожидания. Meri - опытный гид, с прекрасно поставленной речью и дикцией, обладает глубокими знаниями по культуре
- OOleg20 сентября 2023Все прошло хорошо,пещера прометея понравилась
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Мартвильский каньон»
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