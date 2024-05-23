Экскурсии в Мартвильский каньон

Найдено 11 экскурсий в категории «Мартвильский каньон» в Тбилиси, цены от €50, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Удивительная Грузия: трансфер и экскурсия из Тбилиси в Кутаиси/Батуми или обратно
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Удивительная Грузия: трансфер и экскурсия из Тбилиси в Кутаиси/Батуми или обратно
Вместо однообразного переезда - побывать в знаковых местах Картли, Имеретии, Самегрело и Аджарии
Начало: По договорености
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
199 за всё до 4 чел.
Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
За 1 день побывать в таинственных природных местах Колхиды и прикоснуться к истории Западной Грузии
Начало: По договоренности
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
186 за всё до 4 чел.
Мартвильский каньон - пещера Прометея
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
16 отзывов
Групповая экскурсия в Мартвильский каньон и пещеру Прометея: природные красоты Грузии
Погрузитесь в мир природных чудес Грузии с экскурсией в Мартвильский каньон и пещеру Прометея. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Тбилиси, улица абано№15
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
$54 за человека
Каньон Мартвили и безумно красивая Пещера Прометея за один день
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
10 отзывов
Каньон Мартвили и безумно красивая Пещера Прометея за один день
Начало: Площадь Свободы, улица Галактиона Табидзе, д. 1
Расписание: Ежедневно, 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
$50 за человека
Из Тбилиси Каньон Мартвили и пещера Прометея. Церковь Баграта. Кутаиси
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
9 отзывов
Из Тбилиси Каньон Мартвили и пещера Прометея. Церковь Баграта. Кутаиси
Начало: Грузия, Тбилиси, ул. Вахтанга Горгасали, 3
Расписание: Каждый день в 07:00.
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
$50 за человека
Групповой автобусный тур: каньон Мартвили и пещера Прометея за 1 день
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Мини-группа
13 часов
10 отзывов
Групповой автобусный тур: каньон Мартвили и пещера Прометея за 1 день
Побывать в самобытном крае, где сохранилась первозданная природа
Начало: на площади Свободы
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
10085 за человека
Трансфер-путешествие из Тбилиси в Батуми
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Трансфер-путешествие из Тбилиси в Батуми
Добраться с комфортом до побережья, а по пути посетить достопримечательности разных регионов Грузии
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
430 за всё до 3 чел.
Исторический калейдоскоп: от Юрского периода до древнего города-призрака
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Исторический калейдоскоп: от Юрского периода до древнего города-призрака
Увидеть следы динозавров, насладиться заповедной природой
Начало: По вашему адресу в Тбилиси
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
350315 за всё до 7 чел.
Западная Грузия: Захватывающие Пещеры Прометея и удивительный Каньон Мартвили
Индивидуальная
11 часов
Западная Грузия: Захватывающие Пещеры Прометея и удивительный Каньон Мартвили
Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов)
Расписание: В соответствии с Календарем
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
$250 за всё до 6 чел.
Путешествие из Тбилиси в Батуми
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Путешествие из Тбилиси в Батуми
Нескучным маршрутом из столицы Грузии - к морю
9 июня в 07:00
11 июня в 07:00
300 за всё до 3 чел.
Каньоны и пещеры Западной Грузии: поездка из Тбилиси
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Каньоны и пещеры Западной Грузии: поездка из Тбилиси
Посетить Мартвильский каньон, каньон Окаце и пещеру Прометея
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
350 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Inna
    23 мая 2024
    Удивительная Грузия: трансфер и экскурсия из Тбилиси в Кутаиси/Батуми или обратно
    Эта была действительно Удивительная Грузия в удивительной поездке. И честно сказать это был совсем не трансфер, хотя нас и привезли
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    в итоге в Батуми, это была самая настоящая экскурсия, в ходе которой мы сами не замечая добрались в пункт назначения. Поэтому мы, наша дружная компания из 6 человек выбравшая маршрут номер один, все же назвали бы этот тур не трансфер с экскурсией, а экскурсия с трансфером). Скажу сразу – мы сделали правильный выбор. Наверное, это лучший вариант для тех, кто впервые знакомится с целыми тремя регионами Грузии. Много локаций, куча информации, невероятное количество красоты и всяких вкусностей! Сложно выразить словами те эмоции, которые мы испытали от этого путешествия, но все же. Во-первых, огромная благодарность и нижайший поклон гиду, легкая, утренняя поездка по трассе без пробок и загруженности трассы сразу настроило на веселый лад, тон которому задал наш гид Михаил, без которого наше путешествие по стране и вполовину не было бы таким крутым и насыщенным. Экскурсия, а я все же нашу поездку буду назвать экскурсией - отличная, все понравилось, ненавязчиво, увлекательно, не утомляет. Побывали в заповеднике Сатаплия. Здесь есть стеклянный мостик над пропастью, ничем не уступающий по адреналину каньону Окаце. Прогулялись по парку и симпатичной пещере и конечно же не оставили без внимания следы динозавров которым примерно 150 миллионов лет. Посетили пещеру Тетра, где совершили увлекательную экскурсию, во время которой видели удивительные формации и ландшафт пещеры, узнали о её истории и археологических находках. И, конечно же рамках дегустации вина в пещере Тетра смогли не только насладиться изысканными винами, но и узнать больше о традиционных методах производства грузинского вина и истории виноделия в этом регионе. Кроме того, дегустация вина в пещере создаёт особую атмосферу и позволяет почувствовать настоящую душу Грузии. Нам определенно понравилось это сочетание пещеры и дегустации. Не знаю, кто назвал пещеру Прометея этим именем, хотя привязка мифа о Прометее, подарившем огонь людям вполне уместна по многим нюансам в описании места его наказания к этой пещере, но мы все в один голос назвали эту пещеру – пещерой сорока разбойников из тысячи и одной ночи, настолько она красива подсвечена и оформлена. Ну а путешествие на лодке по подземной реке – это даже не изюминка на торте, а целый деликатес. А вот деликатес от Михаила – это наш обед в Сладкой деревушке в домашнем семейном кафе. Можем гарантировать всем, что это была самая вкусная и самая правильная грузинская еда за все время нашего пребывания в этой стране! Респект семье нас принявшей и конечно же настоящему грузину Михаилу за этот самый неожиданный, но от этого еще более приятный обед с домашним вином из Западной Грузии. Парк музыкантов показался нам уже пресыщением такой обширной программы, но Михаил настоял, и мы конечно же его послушали и, это было еще одно наше удивление в этой поездке. Споры, шутки, и конечно же фото в обнимку со статуями музыкантов завершили это удивительное и увлекательное путешествие! Михаил! Вы лучший! И мы обязательно отравимся с Вами еще не в одно путешествие.

  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
    Эту экскурсию мы посетили с гидом Вано! Было очень приятно, что экскурсовод полностью вовлечен в свою работу и очень внимателен к своим туристам! Также было очень легко и интересно. Осталось море положительных впечатлений об этой экскурсии. Однозначно рекомендуем, спасибо!
  • А
    Алина
    31 марта 2024
    Каньон Мартвили и безумно красивая Пещера Прометея за один день
    Отличная поездка. Красивейший каньон, и Пишера с салафитами. Очень понравилось, одевайтесь поудобнее, дорога длинная, но будет много остановок для отдыха. Это того стоит.
  • Д
    Даря
    31 марта 2024
    Каньон Мартвили и безумно красивая Пещера Прометея за один день
    Все было замечательно, точно по времени. Гид очень позитивный и знающий. Всё рассказывает очень увлекательно. Получили массу удовольствия. Спасибо еще раз.
  • Д
    Денис
    24 марта 2024
    Групповой автобусный тур: каньон Мартвили и пещера Прометея за 1 день
    Прекрасная экскурсия для тех, кто хочет насладиться красотами местной природы. Каньон Мартвили, безусловно, стоит потраченного времени. Несмотря на то, что
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    прогулка на лодке не состоялась по метеорологическим причинам (к слову, компания заранее предупредила о такой вероятности), был найден альтернативный вариант в виде полуторачасовой автопрогулки с местным проводником по окрестностям, с посещением самого каньона и грузинского "Ниагарского водопада". Отдельное спасибо нашему водителю Левани, благодаря которому поездка прошла не только комфортно, за беседами в дружеской атмосфере, но и очень познавательно! Рекомендую

  • А
    Андрей
    12 декабря 2023
    Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
    Вс было хорошо. Нас вовремя забрали, под нас подстроили программу. Всё, что мы хотели, получили. Экскурсовод очень начитанный, интересный человек. Спасибо!
  • А
    Андрей
    23 ноября 2023
    Мартвильский каньон - пещера Прометея
    Организация экскурсии очень хорошая, хотя не нужно было даже вносить предоплату. Ирина быстро и чётко решила все вопросы, возникавшие по
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    ходу экскурсии. Водитель Гия прекрасно довёз до всех достопримечательностей и пищеточек, и вообще, произвёл впечатление мудрого и спокойного грузина. Виды в каньоне и пещере - просто фантастические! Всё очень понравилось, спасибо! Обязательно поедем с вами ещё, в другие экскурсии.

  • Е
    Евгения
    5 ноября 2023
    Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
    Очень понравилось, Михаил отличный рассказчик, поездка была очень комфортной и интересной
  • Е
    Елена
    21 сентября 2023
    Трансфер-путешествие из Тбилиси в Батуми
    Трансфер-путешествие превзошло все наши ожидания. Meri - опытный гид, с прекрасно поставленной речью и дикцией, обладает глубокими знаниями по культуре
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    и истории Грузии. Доступная и непринужденная подача сложного материала, можно выбрать из трех вариантов маршрута, да и просто было приятно пообщаться с интеллигентным, знающим человеком, любящим свою страну. Отдельное спасибо Манучару за безопасное и уверенное вождение комфортабельного автомобиля.

  • O
    Oleg
    20 сентября 2023
    Групповой автобусный тур: каньон Мартвили и пещера Прометея за 1 день
    Все прошло хорошо,пещера прометея понравилась

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Мартвильский каньон»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Удивительная Грузия: трансфер и экскурсия из Тбилиси в Кутаиси/Батуми или обратно
  2. Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
  3. Мартвильский каньон - пещера Прометея
  4. Каньон Мартвили и безумно красивая Пещера Прометея за один день
  5. Из Тбилиси Каньон Мартвили и пещера Прометея. Церковь Баграта. Кутаиси
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  2. Серные бани
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  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
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