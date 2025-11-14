Мои заказы

Из Тбилиси в туфовую столицу: Армения в мини-группе

Из Тбилиси в туфовую столицу
Отправляйтесь в мини-группе по северной Армении и откройте для себя её живописные уголки и уникальную историю.

Вы посетите Ахпат — древний монастырь, где каждая деталь несёт многовековую духовную историю; прогуляетесь по
читать дальше

зелёным улицам Дилижана и попробуете знаменитую местную воду; подниметесь к Севанаванку, наслаждаясь видом на одноимённое озеро; и завершите день увлекательным сити-туром по Еревану с гидом, который расскажет о культуре и архитектуре города.

5
1 отзыв
Из Тбилиси в туфовую столицу: Армения в мини-группе
Из Тбилиси в туфовую столицу: Армения в мини-группе
Из Тбилиси в туфовую столицу: Армения в мини-группе

Описание экскурсии

Путешествие начинается из Тбилиси в небольшой мини-группе, что делает его особенно комфортным и позволяет каждому участнику наслаждаться каждой остановкой в собственном ритме. Первым пунктом становится Ахпат — древний монастырь X века, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Далее дорога ведёт в Дилижан — зелёное сердце Армении, известное своей кристально чистой водой, которая занимает второе место в мире по своим свойствам. Не менее впечатляющим станет Севанаванк — монастырь на мысе над Севанским озером, где открываются захватывающие виды на лазурную гладь воды и горные хребты. В свободное время можно приобрести уникальные сувениры из лунного камня, добываемого на дне озера, сделать памятные фотографии и просто насладиться величием природы. После сытного обеда в местном фудкорте группа отправляется в Ереван, где автомобильная и пешая прогулка позволит открыть для себя город с разных сторон. В программе — посещение Мать Армения, Парка Победы, прогулка по Каскаду, включая возможность заглянуть внутрь его знаменитых лестниц, а затем неспешная прогулка по главным улицам города с остановкой на площади Республики и временем для шопинга. Возвращение в Тбилиси завершает день вкусным ужином и впечатлениями, которые надолго останутся в памяти. Это путешествие сочетает историю, природу и городскую жизнь, позволяя прочувствовать Армению всей душой и сделать уникальные открытия даже для тех, кто уже знаком с этой страной. Важная информация: С собой обязателен загранпаспорт.

Каждый день в 07:00. В период с октября по май спрашивайте о наличии программы за день раньше

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пограничный пункт Грузия-Армения
  • Ахпат
  • Араратская долина
  • Дилижан
  • Памятник мимино
  • Озеро севан и панорама на него
  • Севанаванк
  • Местные сувениры
  • Ереван
  • Мать Армении
  • Каскад
  • Театр оперы и балета
  • Площадь республики
Что включено
  • Услуги гида-водителя
  • Транспортировка на все локации
Что не входит в цену
  • Обед (от 20$)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Тбилиси, ул. Абано 13
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 07:00. В период с октября по май спрашивайте о наличии программы за день раньше
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • С собой обязателен загранпаспорт
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
V
Victoria
14 ноя 2025
11 ноября 2025г я присоединилась к однодневной экскурсии в Армению из Тбилиси. Выехали в 7 часов на микроавтобусе группой в 13 человек. Гид Паата вел экскурсии и общался на английском
читать дальше

и русском языке. Так получилось, что я была одна русскоязычная и меня присоединили к данной группе. Но благодаря Паате я дискомфорта не чувствовала. За один день мы посетили древний монастырь в Ахпате, очень впечатлил. Дорога живописная и можно увидеть природные красоты Армении. Затем была остановка в городе Дилижане и следующая остановка уже озеро Севан. Заказали обед в ресторане у озера Севан, красивейшие виды, и пошли смотреть древний храм Севанаванк. Паата рассказал нам историю Монастыря. И потом двинулись в Ереван, посмотрели монумент Мать Армения, поднялись на Каскад, где можно увидеть весь город и вдалеке гору Арарат. и далее сделали остановку на площади республики. У нас был час личного времени погулять и кофе попить. Группа собралась из разных уголков мира, но это не мешало всем общаться и знакомиться. Хочу поблагодарить Гида Паату за помощь и доброжелательность, а также поблагодарить водителя Овика за помощь в поездке и профессиональное вождение по горным дорогам. В Тбилиси вернулись около 24 часов ночи. Советую брать тур, кто хочет за один день посмотреть Армению. Берите наличку, особенно у кого карты мир. Обменять есть где. Берите воду в поездку и на всякий случай таблетки от расстройства желудка, потому что хочется все попробовать и м. б. разное. Советую этот тур и компанию!

Входит в следующие категории Тбилиси

Похожие экскурсии из Тбилиси

Из Тбилиси в Армению за один день: От древних монастырей до туфовых улиц
16 часов
-
25%
4 отзыва
Групповая
до 19 чел.
Из Тбилиси в Армению за один день: От древних монастырей до туфовых улиц
Начало: Тбилиси, ул. Абано, 13
Расписание: Отправляемся каждый день в 07:00
Завтра в 07:00
1 дек в 07:00
$90$120 за человека
Две столицы за один день
На автобусе
7 часов
-
50%
52 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Две столицы за один день
Начало: Метро Авлабари
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$47.50$95 за человека
Все краски Армении и озеро Севан: групповая экскурсия из Тбилиси
На машине
На микроавтобусе
13 часов
54 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Все краски Армении и озеро Севан
Путешествие в Армению из Тбилиси подарит вам уникальные впечатления: Дилижан, озеро Севан и древний Ереван ждут вас в этой групповой экскурсии
Начало: Место встречи на Плошади Свободны
Расписание: ежедневно в 06:45
Завтра в 06:45
1 дек в 06:45
€120 за человека
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Тбилиси