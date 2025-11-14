читать дальше

и русском языке. Так получилось, что я была одна русскоязычная и меня присоединили к данной группе. Но благодаря Паате я дискомфорта не чувствовала. За один день мы посетили древний монастырь в Ахпате, очень впечатлил. Дорога живописная и можно увидеть природные красоты Армении. Затем была остановка в городе Дилижане и следующая остановка уже озеро Севан. Заказали обед в ресторане у озера Севан, красивейшие виды, и пошли смотреть древний храм Севанаванк. Паата рассказал нам историю Монастыря. И потом двинулись в Ереван, посмотрели монумент Мать Армения, поднялись на Каскад, где можно увидеть весь город и вдалеке гору Арарат. и далее сделали остановку на площади республики. У нас был час личного времени погулять и кофе попить. Группа собралась из разных уголков мира, но это не мешало всем общаться и знакомиться. Хочу поблагодарить Гида Паату за помощь и доброжелательность, а также поблагодарить водителя Овика за помощь в поездке и профессиональное вождение по горным дорогам. В Тбилиси вернулись около 24 часов ночи. Советую брать тур, кто хочет за один день посмотреть Армению. Берите наличку, особенно у кого карты мир. Обменять есть где. Берите воду в поездку и на всякий случай таблетки от расстройства желудка, потому что хочется все попробовать и м. б. разное. Советую этот тур и компанию!