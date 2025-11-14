Отправляйтесь в мини-группе по северной Армении и откройте для себя её живописные уголки и уникальную историю.
Описание экскурсииПутешествие начинается из Тбилиси в небольшой мини-группе, что делает его особенно комфортным и позволяет каждому участнику наслаждаться каждой остановкой в собственном ритме. Первым пунктом становится Ахпат — древний монастырь X века, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Далее дорога ведёт в Дилижан — зелёное сердце Армении, известное своей кристально чистой водой, которая занимает второе место в мире по своим свойствам. Не менее впечатляющим станет Севанаванк — монастырь на мысе над Севанским озером, где открываются захватывающие виды на лазурную гладь воды и горные хребты. В свободное время можно приобрести уникальные сувениры из лунного камня, добываемого на дне озера, сделать памятные фотографии и просто насладиться величием природы. После сытного обеда в местном фудкорте группа отправляется в Ереван, где автомобильная и пешая прогулка позволит открыть для себя город с разных сторон. В программе — посещение Мать Армения, Парка Победы, прогулка по Каскаду, включая возможность заглянуть внутрь его знаменитых лестниц, а затем неспешная прогулка по главным улицам города с остановкой на площади Республики и временем для шопинга. Возвращение в Тбилиси завершает день вкусным ужином и впечатлениями, которые надолго останутся в памяти. Это путешествие сочетает историю, природу и городскую жизнь, позволяя прочувствовать Армению всей душой и сделать уникальные открытия даже для тех, кто уже знаком с этой страной. Важная информация: С собой обязателен загранпаспорт.
Каждый день в 07:00. В период с октября по май спрашивайте о наличии программы за день раньше
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пограничный пункт Грузия-Армения
- Ахпат
- Араратская долина
- Дилижан
- Памятник мимино
- Озеро севан и панорама на него
- Севанаванк
- Местные сувениры
- Ереван
- Мать Армении
- Каскад
- Театр оперы и балета
- Площадь республики
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Транспортировка на все локации
Что не входит в цену
- Обед (от 20$)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Тбилиси, ул. Абано 13
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 07:00. В период с октября по май спрашивайте о наличии программы за день раньше
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- С собой обязателен загранпаспорт
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
V
Victoria
14 ноя 2025
11 ноября 2025г я присоединилась к однодневной экскурсии в Армению из Тбилиси. Выехали в 7 часов на микроавтобусе группой в 13 человек. Гид Паата вел экскурсии и общался на английском
