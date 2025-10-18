Мои заказы

Из Тбилиси в Армению за один день: От древних монастырей до туфовых улиц

Из Тбилиси в Армению за один день
5
4 отзыва
Описание экскурсии

Погружаемся в атмосферу Армении — от древнего монастыря Ахпат до уединённого Озера Севан. Прогуляемся по зелёным улочкам Дилижана и насладимся видами с монастыря Севанаванк. Завершим день сититуром по Еревану, где современные улицы переплетаются с историей. За один день — всё самое интересное! Читайте ниже подробное описание 👇 Важная информация: Обязательно имейте при себе загранпаспорт что бы вы смогли пересечь границу Армении и Грузии Организаторы могут попросить прислать предоплату для гарантии места в автобусе (оплачивается наличными или картой). Путь продолжительный, поэтому оденьтесь поудобнее. При заказе на компанию больше 3-х человек предоставляется бесплатный трансфер в одну сторону — утром из отеля к месту начала экскурсии. После бронирования свяжитесь с гидом, чтобы уточнить адрес отеля. В случае плохой погоды туры не отменяются! Пожалуйста, если вы опасаетесь плохой погоды — сообщите организатору заранее, чтобы мы могли скорректировать места в автобусах. Вы можете писать нам сообщения 24/7.

Отправляемся каждый день в 07:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • 1. Ахпат - древний монастырь XI века, включённый в список ЮНЕСКО
  • 2. Дилижан - живописный город, окружённый зелёными холмами, с минеральными источниками
  • 3. Минеральная вода в Дилижане - вода, по вкусу занимающая второе место в мире
  • 4. Сувенирные лавки на берегу Севана - здесь можно приобрести лунный камень со дна Озера Севан и изделия из обсидиана
  • 5. Севанаванк - монастырь с захватывающим видом на Озеро Севан
  • 6. Озеро Севан - одно из крупнейших высокогорных пресноводных озёр, которое всегда привлекает своей красотой
  • 7. Ереван - столица Армении, гармонично сочетающая древность и современность
  • 8. Площадь Республики - центральная площадь с архитектурными шедеврами
  • 9. Мать Армения - памятник, символизирующий силу и стойкость армянского народа
  • 10. Каскад - архитектурный комплекс с террасами и фонтанами, откуда открывается фантастический вид на город
  • 11. Армянский театр оперы и балета - одна из главных культурных достопримечательностей столицы
  • 12. Парк Победы - с панорамным видом на Ереван и памятником советским солдатам
  • 13. Церковь Святого Саркиса - традиционная армянская церковь, символ армянского духовного наследия
  • 14. Гора Арарат - если она покажется, вам откроется величественный вид на символ Армении, который является частью армянской истории и мифологии
Что включено
  • Услуги профессионального гида
  • Комфортный транспорт с кондиционером
Что не входит в цену
  • Обед в фудкортах (2 раза за экскурсию)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Тбилиси, ул. Абано, 13
Когда и сколько длится?
Когда: Отправляемся каждый день в 07:00
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
  • Обязательно имейте при себе загранпаспорт что бы вы смогли пересечь границу Армении и Грузии
  • Организаторы могут попросить прислать предоплату для гарантии места в автобусе (оплачивается наличными или картой)
  • Путь продолжительный, поэтому оденьтесь поудобнее
  • При заказе на компанию больше 3-х человек предоставляется бесплатный трансфер в одну сторону - утром из отеля к месту начала экскурсии. После бронирования свяжитесь с гидом, чтобы уточнить адрес отеля
  • В случае плохой погоды туры не отменяются! Пожалуйста, если вы опасаетесь плохой погоды - сообщите организатору заранее, чтобы мы могли скорректировать места в автобусах. Вы можете писать нам сообщения 24/7
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
18 окт 2025
Кратко познакомились с Арменией, нам показали в этой замечательной стране всего понемножку, и это здорово! Спасибо команде профессионалов - водителю, который обеспечил безопасность на сложной серпантинной дороге, и гиду, который
был приятен в общении, вежлив, внимателен и готов в любую минуту прийти на помощь. Правда, их имен я не запомнила, но пусть они меня за это простят. Они оба молодцы! Спасибо им!

Э
Эльвира
14 окт 2025
О
Ольга
11 окт 2025
Спасибо Давиду за такой удивительный день, красоты и рассказы об Армении и Грузии, юмор и решение всех проблем. День быль хоть и трудный, но незабываемо чудесный. Мы увидели храмы Армении, узнали их специфику. Горы, озеро, гранатовый сок с коньяком. Красивейшие камни Севана. И вечерний Ереван. Спасибо🙏💕
К
Константин
19 сен 2025
Замечательная экскурсия, замечательный экскурсовод,, все рассказал, показал, был вовлечён в тему 👍

Входит в следующие категории Тбилиси

