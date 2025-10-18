Описание экскурсииПогружаемся в атмосферу Армении — от древнего монастыря Ахпат до уединённого Озера Севан. Прогуляемся по зелёным улочкам Дилижана и насладимся видами с монастыря Севанаванк. Завершим день сититуром по Еревану, где современные улицы переплетаются с историей. За один день — всё самое интересное! Читайте ниже подробное описание 👇 Важная информация: Обязательно имейте при себе загранпаспорт что бы вы смогли пересечь границу Армении и Грузии Организаторы могут попросить прислать предоплату для гарантии места в автобусе (оплачивается наличными или картой). Путь продолжительный, поэтому оденьтесь поудобнее. При заказе на компанию больше 3-х человек предоставляется бесплатный трансфер в одну сторону — утром из отеля к месту начала экскурсии. После бронирования свяжитесь с гидом, чтобы уточнить адрес отеля. В случае плохой погоды туры не отменяются! Пожалуйста, если вы опасаетесь плохой погоды — сообщите организатору заранее, чтобы мы могли скорректировать места в автобусах. Вы можете писать нам сообщения 24/7.
Отправляемся каждый день в 07:00
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Ахпат - древний монастырь XI века, включённый в список ЮНЕСКО
- 2. Дилижан - живописный город, окружённый зелёными холмами, с минеральными источниками
- 3. Минеральная вода в Дилижане - вода, по вкусу занимающая второе место в мире
- 4. Сувенирные лавки на берегу Севана - здесь можно приобрести лунный камень со дна Озера Севан и изделия из обсидиана
- 5. Севанаванк - монастырь с захватывающим видом на Озеро Севан
- 6. Озеро Севан - одно из крупнейших высокогорных пресноводных озёр, которое всегда привлекает своей красотой
- 7. Ереван - столица Армении, гармонично сочетающая древность и современность
- 8. Площадь Республики - центральная площадь с архитектурными шедеврами
- 9. Мать Армения - памятник, символизирующий силу и стойкость армянского народа
- 10. Каскад - архитектурный комплекс с террасами и фонтанами, откуда открывается фантастический вид на город
- 11. Армянский театр оперы и балета - одна из главных культурных достопримечательностей столицы
- 12. Парк Победы - с панорамным видом на Ереван и памятником советским солдатам
- 13. Церковь Святого Саркиса - традиционная армянская церковь, символ армянского духовного наследия
- 14. Гора Арарат - если она покажется, вам откроется величественный вид на символ Армении, который является частью армянской истории и мифологии
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Комфортный транспорт с кондиционером
Что не входит в цену
- Обед в фудкортах (2 раза за экскурсию)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Тбилиси, ул. Абано, 13
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 16 часов
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- Обязательно имейте при себе загранпаспорт что бы вы смогли пересечь границу Армении и Грузии
- Организаторы могут попросить прислать предоплату для гарантии места в автобусе (оплачивается наличными или картой)
- Путь продолжительный, поэтому оденьтесь поудобнее
- При заказе на компанию больше 3-х человек предоставляется бесплатный трансфер в одну сторону - утром из отеля к месту начала экскурсии. После бронирования свяжитесь с гидом, чтобы уточнить адрес отеля
- В случае плохой погоды туры не отменяются! Пожалуйста, если вы опасаетесь плохой погоды - сообщите организатору заранее, чтобы мы могли скорректировать места в автобусах. Вы можете писать нам сообщения 24/7
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
18 окт 2025
Кратко познакомились с Арменией, нам показали в этой замечательной стране всего понемножку, и это здорово! Спасибо команде профессионалов - водителю, который обеспечил безопасность на сложной серпантинной дороге, и гиду, который
Э
Эльвира
14 окт 2025
О
Ольга
11 окт 2025
Спасибо Давиду за такой удивительный день, красоты и рассказы об Армении и Грузии, юмор и решение всех проблем. День быль хоть и трудный, но незабываемо чудесный. Мы увидели храмы Армении, узнали их специфику. Горы, озеро, гранатовый сок с коньяком. Красивейшие камни Севана. И вечерний Ереван. Спасибо🙏💕
К
Константин
19 сен 2025
Замечательная экскурсия, замечательный экскурсовод,, все рассказал, показал, был вовлечён в тему 👍
