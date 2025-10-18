Описание Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы 5 4 отзыва

Описание экскурсии Погружаемся в атмосферу Армении — от древнего монастыря Ахпат до уединённого Озера Севан. Прогуляемся по зелёным улочкам Дилижана и насладимся видами с монастыря Севанаванк. Завершим день сититуром по Еревану, где современные улицы переплетаются с историей. За один день — всё самое интересное! Читайте ниже подробное описание 👇 Важная информация: Обязательно имейте при себе загранпаспорт что бы вы смогли пересечь границу Армении и Грузии Организаторы могут попросить прислать предоплату для гарантии места в автобусе (оплачивается наличными или картой). Путь продолжительный, поэтому оденьтесь поудобнее. При заказе на компанию больше 3-х человек предоставляется бесплатный трансфер в одну сторону — утром из отеля к месту начала экскурсии. После бронирования свяжитесь с гидом, чтобы уточнить адрес отеля. В случае плохой погоды туры не отменяются! Пожалуйста, если вы опасаетесь плохой погоды — сообщите организатору заранее, чтобы мы могли скорректировать места в автобусах. Вы можете писать нам сообщения 24/7.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? 1. Ахпат - древний монастырь XI века, включённый в список ЮНЕСКО

2. Дилижан - живописный город, окружённый зелёными холмами, с минеральными источниками

3. Минеральная вода в Дилижане - вода, по вкусу занимающая второе место в мире

4. Сувенирные лавки на берегу Севана - здесь можно приобрести лунный камень со дна Озера Севан и изделия из обсидиана

5. Севанаванк - монастырь с захватывающим видом на Озеро Севан

6. Озеро Севан - одно из крупнейших высокогорных пресноводных озёр, которое всегда привлекает своей красотой

7. Ереван - столица Армении, гармонично сочетающая древность и современность

8. Площадь Республики - центральная площадь с архитектурными шедеврами

9. Мать Армения - памятник, символизирующий силу и стойкость армянского народа

10. Каскад - архитектурный комплекс с террасами и фонтанами, откуда открывается фантастический вид на город

11. Армянский театр оперы и балета - одна из главных культурных достопримечательностей столицы

12. Парк Победы - с панорамным видом на Ереван и памятником советским солдатам

13. Церковь Святого Саркиса - традиционная армянская церковь, символ армянского духовного наследия

14. Гора Арарат - если она покажется, вам откроется величественный вид на символ Армении, который является частью армянской истории и мифологии Что включено Услуги профессионального гида

Комфортный транспорт с кондиционером Что не входит в цену Обед в фудкортах (2 раза за экскурсию)

Личные расходы Место начала и завершения? Тбилиси, ул. Абано, 13 Когда и сколько длится? Когда: Отправляемся каждый день в 07:00 Экскурсия длится около 16 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек. Важная информация Обязательно имейте при себе загранпаспорт что бы вы смогли пересечь границу Армении и Грузии

Организаторы могут попросить прислать предоплату для гарантии места в автобусе (оплачивается наличными или картой)

Путь продолжительный, поэтому оденьтесь поудобнее

При заказе на компанию больше 3-х человек предоставляется бесплатный трансфер в одну сторону - утром из отеля к месту начала экскурсии. После бронирования свяжитесь с гидом, чтобы уточнить адрес отеля

В случае плохой погоды туры не отменяются! Пожалуйста, если вы опасаетесь плохой погоды - сообщите организатору заранее, чтобы мы могли скорректировать места в автобусах. Вы можете писать нам сообщения 24/7 Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.