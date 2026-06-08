8 отзывов оставили туристы

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Мы увидим все самые главные достопримечательности, посетим старинные храмы и церкви, а также прогуляемся по атмосферным местам колоритной Грузии. Я покажу вам читать дальше уменьшить район серных бань, откуда начала расти современная столица – Тбилиси. Также мы поднимемся на канатной дороге к старинной крепости Нарикала. В Мцхете я расскажу вам, как зарождалась Грузия и местная религия. Небольшой городок стал местом притяжения паломников и туристов. Целый день на индивидуальной экскурсии по двум столицам Грузии.Мы увидим все самые главные достопримечательности, посетим старинные храмы и церкви, а также прогуляемся по атмосферным местам колоритной Грузии. Я покажу вам 4.8 61 отзыв

Туроператор Blablatour Ваш гид в Тбилиси Задать вопрос Групповая экскурсия -37% $95 выгода $35 $60 за человека 4.8 61 отзыв 🇷🇺 русский 7 часов 1-8 человек На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Для знакомства с историей Грузии мало увидеть только Тбилиси. Чтобы лучше понять историю страны обязательно надо посетить и её древнюю столицу — Мцхету. Знакомство с Тбилиси Наша прогулка начинается в старом центре Тбилиси, в районе Авлабари. Отсюда мы спустимся в парк Рике, а затем дойдем до храма Метехи. Здесь открывается панорама на весь Старый город! Экскурсия продолжается в районе знаменитых серных бань, откуда и началось строительство Тбилиси. Мы расскажем удивительную легенду о том, почему и как царь выбрал именно это место для строительства новой столицы. Далее маршрут пролегает через площадь Майдан к храму Сиони, затем осмотр древней церкви Анчисхати. Также мы осмотрим знаменитый театр марионеток Резо Габриадзе. В конце прогулки посетим крепость Нарикала и прокатимся на канатной дороге. Это место завораживает и архитектурой, и пейзажем. Перед вами откроется вид уже на весь мегаполис. Экскурсия в Мцхету на машине Далее на комфортабельном автомобиле мы отправимся в первую столицу Грузии — Мцхету. Это небольшой городок, который обладает удивительной историей и стал центром притяжения паломников. Именно здесь зарождалась религия в Грузии. В маршрут поездки запланировано посещение собора Светицховели с экскурсией, затем осмотр монастыря Самтавро. А напоследок самое интересное — подъем на гору к монастырю Джвари. Именно о нем писал Лермонтов в своей поэме «Мцыри». После осмотра Мцхеты мы вернемся в Тбилиси, наслаждаясь вечерними пейзажами горной дороги.

Ежедневно в 11:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Парк Рике

Храм Метехи

Серные бани

Храм Сиони

Церковь Анчисхати

Крепость Нарикала

Собор Светицховели

Монастырь Самтавро

Монастырь Джвари Что включено Экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Питание

Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Метро Авлабари Завершение: Центр Тбилиси Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 11:00 Экскурсия длится около 7 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.