8 отзывов оставили туристы

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Две столицы за один день

4.1
8 отзывов
Bla B.
Bla B. – Гид из Тбилиси
Целый день на индивидуальной экскурсии 🧭 по двум столицам Грузии.

Мы увидим все самые главные достопримечательности 🏛️, посетим старинные храмы и церкви, а также прогуляемся по атмосферным местам колоритной Грузии.

Я покажу вам район серных бань, откуда начала расти современная столица ⭐️ – Тбилиси.

Также мы поднимемся на канатной дороге к старинной крепости Нарикала.

В Мцхете я расскажу вам, как зарождалась Грузия и местная религия.

Небольшой городок стал местом притяжения паломников и туристов.
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  • 👥Групповая
  • 🏛История и архитектура
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • $25 за человека

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Две столицы за один день
Две столицы за один день
Для знакомства с историей 📖 Грузии мало увидеть только Тбилиси. Чтобы лучше понять историю страны обязательно надо посетить и её древнюю столицу - Мцхету.
Наша прогулка 👣 начинается в старом центре Тбилиси, в районе Авлабари. Отсюда мы спустимся в парк 🌳 Рике, а затем дойдем до храма Метехи. Здесь открывается панорама на весь старый город!
Экскурсия продолжается в районе знаменитых серных бань, откуда и началось строительство Тбилиси. Мы расскажем удивительную легенду почему и как царь выбрал именно это место для строительства новой столицы ⭐️. Далее маршрут пролегает через площадь Майдан к храму Сиони, затем осмотр древней церкви Анчисхати.
Также мы осмотрим знаменитый театр марионеток Резо Габриадзе. В конце прогулки посетим крепость Нарикала и прокатимся на канатной дороге.
Это место завораживает и архитектурой и пейзажем. Перед вами откроется вид уже на весь мегаполис.
Экскурсия в Мцхету на машине
Далее на комфортабельном автомобиле 🚘, мы отправимся в первую столицу Грузии - Мцхету. Это небольшой городок, который обладает удивительной историей и стал центром притяжения паломников. Именно здесь зарождалась религия в Грузии. В маршрут поездки запланировано посещение собора Светицховели с экскурсией, затем осмотр монастыря Самтавро. А напоследок самое интересное - подъем на гору к монастырю Джвари. Именно о нем писал Лермонтов в своей поэме “Мцыри”.
После осмотра Мцхеты мы вернемся в Тбилиси, наслаждаясь вечерними пейзажами горной дороги.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
Начало
🚩 Метро Авлабари
Место завершения
🏁 Центр Тбилиси
Две столицы за один день
Две столицы за один день
Две столицы за один день
Две столицы за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Bla B.
Bla B.
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8 отзывов оставили туристы

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