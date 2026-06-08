8 отзывов оставили туристы

Целый день на индивидуальной экскурсии по двум столицам Грузии.
Мы увидим все самые главные достопримечательности, посетим старинные храмы и церкви, а также прогуляемся по атмосферным местам колоритной Грузии. Я покажу вам
Мы увидим все самые главные достопримечательности, посетим старинные храмы и церкви, а также прогуляемся по атмосферным местам колоритной Грузии. Я покажу вам
Описание экскурсииДля знакомства с историей Грузии мало увидеть только Тбилиси. Чтобы лучше понять историю страны обязательно надо посетить и её древнюю столицу — Мцхету. Знакомство с Тбилиси Наша прогулка начинается в старом центре Тбилиси, в районе Авлабари. Отсюда мы спустимся в парк Рике, а затем дойдем до храма Метехи. Здесь открывается панорама на весь Старый город! Экскурсия продолжается в районе знаменитых серных бань, откуда и началось строительство Тбилиси. Мы расскажем удивительную легенду о том, почему и как царь выбрал именно это место для строительства новой столицы. Далее маршрут пролегает через площадь Майдан к храму Сиони, затем осмотр древней церкви Анчисхати. Также мы осмотрим знаменитый театр марионеток Резо Габриадзе. В конце прогулки посетим крепость Нарикала и прокатимся на канатной дороге. Это место завораживает и архитектурой, и пейзажем. Перед вами откроется вид уже на весь мегаполис. Экскурсия в Мцхету на машине Далее на комфортабельном автомобиле мы отправимся в первую столицу Грузии — Мцхету. Это небольшой городок, который обладает удивительной историей и стал центром притяжения паломников. Именно здесь зарождалась религия в Грузии. В маршрут поездки запланировано посещение собора Светицховели с экскурсией, затем осмотр монастыря Самтавро. А напоследок самое интересное — подъем на гору к монастырю Джвари. Именно о нем писал Лермонтов в своей поэме «Мцыри». После осмотра Мцхеты мы вернемся в Тбилиси, наслаждаясь вечерними пейзажами горной дороги.
Ежедневно в 11:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк Рике
- Храм Метехи
- Серные бани
- Храм Сиони
- Церковь Анчисхати
- Крепость Нарикала
- Собор Светицховели
- Монастырь Самтавро
- Монастырь Джвари
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Авлабари
Завершение: Центр Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 61 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Много путешествую, и могу сказать, что Елена - это высший пилотаж! Профессиональна, эрудированна, тактична. Исторические факты облекает в форму увлекательного рассказа, держит фокус внимания на интересах аудитории. С ней легко,
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А
Отдельное спасибо нашему гиду Елене 🥰. Хочется отметить её тактичность, эрудицию и приятный голос. Очень важно, что экскурсовод не спешила, давала нам время на фото и просто на то, чтобы «впитать» виды. Было видно, как она переживает, чтобы нам было комфортно. Лучший гид за последнее время! Огромная благодарность за возможность познакомиться с Грузией и ее святынями 🙏🌿
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И
Понравилось все. И Взвари, и Мцхета. Гид Елена рассказывала и показывала все места очень интересно и познавательно, угощала изумительными чурчхелой и пирожками, помогла с выбором вина, провела по улочкам старого Тбилиси. С нами был мальчик 4-х лет, с ним она ходила за руку, делала все, чтобы ему все было интересно. Все прошло замечательно. Спасибо!
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Ю
Благодарим Елену за такую интереснейшую экскурсию об истории Грузии и её знаковых мест, это очень удобный формат познакомиться с двумя городами сразу, когда ваше время ограничено. Елена подстраивала маршрут исходя из наших пожеланий, несмотря на прохладную погоду, было так красиво и увлекательно, что мы об этом забыли
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М
Отличная экскурсия, большое спасибо гиду Елене за насыщенный и полноценный рассказ о Грузии, Тбилиси и конечно же Мцхета, мы остались очень довольны маршрутом, организацией и увлекательным рассказом!!!!
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П
7 января 2026 года побывали на экскурсии по Тбилиси. Экскурсовод Елена в лёгкой и понятной форме рассказала краткую историю Грузии и Тбилиси, показала основные достопримечательности и помогла сориентироваться в районах
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