8 отзывов оставили туристы

Для знакомства с историей 📖 Грузии мало увидеть только Тбилиси. Чтобы лучше понять историю страны обязательно надо посетить и её древнюю столицу - Мцхету.

Наша прогулка 👣 начинается в старом центре Тбилиси, в районе Авлабари. Отсюда мы спустимся в парк 🌳 Рике, а затем дойдем до храма Метехи. Здесь открывается панорама на весь старый город!

Экскурсия продолжается в районе знаменитых серных бань, откуда и началось строительство Тбилиси. Мы расскажем удивительную легенду почему и как царь выбрал именно это место для строительства новой столицы ⭐️. Далее маршрут пролегает через площадь Майдан к храму Сиони, затем осмотр древней церкви Анчисхати.

Также мы осмотрим знаменитый театр марионеток Резо Габриадзе. В конце прогулки посетим крепость Нарикала и прокатимся на канатной дороге.

Это место завораживает и архитектурой и пейзажем. Перед вами откроется вид уже на весь мегаполис.

Экскурсия в Мцхету на машине

Далее на комфортабельном автомобиле 🚘, мы отправимся в первую столицу Грузии - Мцхету. Это небольшой городок, который обладает удивительной историей и стал центром притяжения паломников. Именно здесь зарождалась религия в Грузии. В маршрут поездки запланировано посещение собора Светицховели с экскурсией, затем осмотр монастыря Самтавро. А напоследок самое интересное - подъем на гору к монастырю Джвари. Именно о нем писал Лермонтов в своей поэме “Мцыри”.

После осмотра Мцхеты мы вернемся в Тбилиси, наслаждаясь вечерними пейзажами горной дороги.