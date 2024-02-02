Здесь не будет толп туристов и спешки, только размеренная прогулка по ярким местам нетуристической столицы.
Вы увидите старинную лестницу, возведенную еще в 18 веке, полюбуетесь архитектурой католической церкви, прогуляетесь по закоулкам и парадным города. Вместе со мной вы прочувствуете подлинный дух Тбилиси!
Вы увидите старинную лестницу, возведенную еще в 18 веке, полюбуетесь архитектурой католической церкви, прогуляетесь по закоулкам и парадным города. Вместе со мной вы прочувствуете подлинный дух Тбилиси!
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Площадь Свободы
- Монумент Святого Георгия, покровителя Грузии
- Улица Коте Абхази, где раньше был базар
- Бывшая и две действующие синагоги
- Католическая церковь
- Музей имени Давида Баазова
- Бывший институт благородных девиц
- Лестница Бетлеми 18 века
- Монумент «Мать Картли» (подойдём к подножию)
- Парадная «Калейдоскоп»
- И многое другое
Описание
Город колоритов В Тбилиси издревле жили бок о бок разные народы, благодаря чему он обрёл особый дух и облик. Раньше достаточно было сказать: «Я тбилисец», — и никто не стал бы спрашивать о национальности. Мы познакомим вас с одной из колоритных граней города и расскажем о нем с другой стороны. А попутно вы откроете несколько нетуристических мест и посетите красивые парадные. Нас ждут храмы, памятники и несколько фото-остановок. Вы узнаете, что находилось в старинных зданиях и какая жизнь протекала на тбилисских улицах раньше.
Каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Пешая экскурсия
- Гид-экскурсовод
- Что не входит
- Личные траты
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Пушкина 1Завершение: 24 Kote Afkhazi St, T’bilisi
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый деньЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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