Здесь не будет толп туристов и спешки, только размеренная прогулка по ярким местам нетуристической столицы. Вы увидите старинную лестницу, возведенную еще в 18 веке, полюбуетесь архитектурой католической церкви, прогуляетесь по закоулкам и парадным города. Вместе со мной вы прочувствуете подлинный дух Тбилиси!

Описание

Город колоритов В Тбилиси издревле жили бок о бок разные народы, благодаря чему он обрёл особый дух и облик. Раньше достаточно было сказать: «Я тбилисец», — и никто не стал бы спрашивать о национальности. Мы познакомим вас с одной из колоритных граней города и расскажем о нем с другой стороны. А попутно вы откроете несколько нетуристических мест и посетите красивые парадные. Нас ждут храмы, памятники и несколько фото-остановок. Вы узнаете, что находилось в старинных зданиях и какая жизнь протекала на тбилисских улицах раньше.