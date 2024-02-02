Неизведанный Тбилиси

Групповая экскурсия в Тбилиси
Здесь не будет толп туристов и спешки, только размеренная прогулка по ярким местам нетуристической столицы.

Вы увидите старинную лестницу, возведенную еще в 18 веке, полюбуетесь архитектурой католической церкви, прогуляетесь по закоулкам и парадным города. Вместе со мной вы прочувствуете подлинный дух Тбилиси!
Неизведанный Тбилиси
Неизведанный Тбилиси
Неизведанный Тбилиси
Ближайшие даты:
2
фев
3
фев
4
фев
5
фев
6
фев
7
фев
8
фев
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даты

Что вас ожидает:

  • Площадь Свободы
  • Монумент Святого Георгия, покровителя Грузии
  • Улица Коте Абхази, где раньше был базар
  • Бывшая и две действующие синагоги
  • Католическая церковь
  • Музей имени Давида Баазова
  • Бывший институт благородных девиц
  • Лестница Бетлеми 18 века
  • Монумент «Мать Картли» (подойдём к подножию)
  • Парадная «Калейдоскоп»
  • И многое другое

Описание

Город колоритов В Тбилиси издревле жили бок о бок разные народы, благодаря чему он обрёл особый дух и облик. Раньше достаточно было сказать: «Я тбилисец», — и никто не стал бы спрашивать о национальности. Мы познакомим вас с одной из колоритных граней города и расскажем о нем с другой стороны. А попутно вы откроете несколько нетуристических мест и посетите красивые парадные. Нас ждут храмы, памятники и несколько фото-остановок. Вы узнаете, что находилось в старинных зданиях и какая жизнь протекала на тбилисских улицах раньше.

Каждый день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Пешая экскурсия
  • Гид-экскурсовод
Что не входит
  • Личные траты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пушкина 1
Завершение: 24 Kote Afkhazi St, T’bilisi
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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