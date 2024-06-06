Площадь Свободы

Найдено 55 экскурсий в категории «Площадь Свободы» в Тбилиси, цены от €9, скидки до 70%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Тбилиси - душевно и зажигательно
🚶 Пешая
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
2625 отзывов
Популярное предложение
По Тбилиси - душевно и зажигательно: групповая экскурсия
Откройте для себя душу Тбилиси: живые истории, традиционные вкусы и уникальные места, которые останутся в памяти навсегда
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
9 июня в 11:00
10 июня в 16:00
3015 за человека
Из Тбилиси в Казбеги на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
70%
Групповая
10 часов
135 отзывов
Путешествие из Тбилиси в Казбеги: дух гор и истории Грузии
Откройте для себя душу Грузии, путешествуя из Тбилиси в Казбеги с опытным гидом и комфортом микроавтобуса
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
9 июня в 09:10
6018 за человека
В Тбилиси есть особенная прелесть…
🚶 Пешая
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
710 отзывов
Пешеходная экскурсия по Тбилиси: путешествие в душу города
Откройте для себя уникальный Тбилиси: исторические места, вдохновляющие истории и живописные виды Старого города
Начало: Пл. Свободы
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3015 за человека
Тбилиси с огоньком
🚶 Пешая
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
1393 отзыва
Тбилиси с огоньком: увлекательное путешествие по историческим местам
За 3,5 часа вы увидите самые яркие достопримечательности Тбилиси, окунетесь в атмосферу города и попробуете национальные блюда
Начало: Площадь Свободы
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
9 июня в 11:00
10 июня в 16:00
3015 за человека
Пешеходная экскурсия по Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
3.5 часа
472 отзыва
Пешеходная экскурсия по Тбилиси: от Старого города до серных бань
Проведите незабываемый день, погружаясь в историю и культуру Тбилиси, открывая для себя его красоту и уникальность
Начало: Площадь Свободы
Завтра в 09:00
11 июня в 15:00
12090 за всё до 7 чел.
Душевный Тбилиси: город и горожане
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
179 отзывов
Душевный Тбилиси: Путешествие по городу и его истории
Познакомьтесь с Тбилиси по-новому: от серных бань до узких улочек Старого Города и винных лавок
Начало: Площадь Свободы
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
от 50 за всё до 10 чел.
Тбилиси - город искусства и литературы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
19 отзывов
Тбилиси - город искусства и литературы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, города, вдохновившего Пушкина, Грибоедова, Гумилева и многих других. Узнайте о местах, где они творили и любили
Начало: На площади Свободы
Завтра в 14:30
9 июня в 12:30
от 38 за всё до 8 чел.
Тбилиси мой любимый и родной
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
161 отзыв
Популярное предложение
Тбилиси мой любимый и родной: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, узнайте о его истории, культуре и традициях. Прогулка по старинным улочкам и знаковым местам города
Начало: В районе метро Авлабари, в Старом Тбилиси
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
75 за всё до 5 чел.
Знакомство с Тифлисом
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
205 отзывов
Знакомство с Тифлисом
Увидеть город глазами тбилисца и востоковеда
Начало: У станции метро Авлабари
19 июня в 09:30
21 июня в 09:30
12090 за всё до 6 чел.
Прогулка по неизведанному Тбилиси для лучших фото в ваши соцсети
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
122 отзыва
Прогулка по неизведанному Тбилиси: стильные фото для соцсетей
Погрузитесь в атмосферу старого Тбилиси с профессиональным фотографом, исследуя скрытые уголки и создавая неповторимые воспоминания
Начало: На площади Свободы
13 июня в 11:00
14 июня в 10:00
100 за всё до 4 чел.
Тбилиси, какой он есть
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
66 отзывов
Тбилиси, какой он есть: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, узнайте о его истории и культуре, прогуляйтесь по главным достопримечательностям города
Начало: В районе площади Свободы
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
45 за всё до 8 чел.
Вглубь столетий Тбилиси
🚶 Пешая
Мини-группа
4.5 часа
591 отзыв
Групповая экскурсия Вглубь столетий Тбилиси: путешествие сквозь века
Откройте для себя душу Тбилиси, пройдя по его историческим улицам, храмам и баням, вместе с экспертом по истории
Начало: На площади Первой Республики (Революции Роз)
Расписание: ежедневно в 11:00
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
40 за человека
Вечернее преображение Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
50%
Индивидуальная
3 часа
70 отзывов
Вечернее преображение Тбилиси: экскурсия
Погрузитесь в вечернюю атмосферу Тбилиси, исследуйте исторические районы и узнайте уникальные истории города
Начало: Площадь Свободы. Сквер Пушкина. Памятник Пушкина
Завтра в 17:30
9 июня в 17:30
от 4020 за всё до 7 чел.
Мне Тифлис горбатый снится…
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
57 отзывов
Мне Тифлис горбатый снится…
Исследовать потайные уголки города
Начало: Площадь Свободы
9 июня в 10:30
10 июня в 08:00
от 60 за всё до 5 чел.
Ежедневная прогулка по Тбилиси
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
24 отзыва
Ежедневная прогулка по Тбилиси: групповая экскурсия с гидом
Прогуляйтесь по атмосферным улочкам Тбилиси с увлечённым гидом. Два маршрута на выбор: знакомство с историей и культурой города
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
15 за человека
Старый Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
33%
Групповая
3 часа
11 отзывов
Старый Тбилиси
Прогуляться в мини-группе по историческим местам и узнать, как зарождался город
Начало: На площади свободы
Расписание: ежедневно в 10:45 и 17:45
Завтра в 10:45
9 июня в 10:45
1510 за человека
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
🚶 Пешая
🚤 На катере
скидка
64%
Групповая
4.5 часа
33 отзыва
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Увидеть три разных города за 1 день, поплавать на катере и побывать в секретных музеях
Начало: В центре города, около Дворца парламента на проспе...
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7025 за человека
Мцхета и Тбилиси: две столицы за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Мцхета и Тбилиси: две столицы за один день
Открыть грузинскую историю и душу на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Начало: Возле гостиницы
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 6 чел.
Душа и древность Тбилиси: интерактивная групповая экскурсия
🚶 Пешая
скидка
68%
Групповая
3 часа
1 отзыв
Душа и древность Тбилиси: интерактивная групповая экскурсия
Знакомиться с городом, отвечать на вопросы, находить контрасты, смеяться, пить вино
Начало: На площади Свободы
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 18:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
289 за человека
Тбилиси - увидеть и прочувствовать
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
8 отзывов
Тбилиси - увидеть и прочувствовать
Групповая экскурсия по известным и скрытым уголкам города - в тёплой компании коренного тбилисца
Начало: На площади Свободы
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 за человека
Тбилиси, ты такой один
🚶 Пешая
скидка
50%
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Тбилиси, ты такой один
Собрать из ярких пазлов колоритный образ грузинской столицы и провести время в дружеской компании
Начало: На площади Свободы
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
5025 за человека
Секрет Тбилиси
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Секрет Тбилиси
Разобраться, каков на самом деле Тбилиси и чем он так привлекает людей со всего мира
Начало: Тбилиси
12 июня в 09:00
16 июня в 09:00
129 за всё до 3 чел.
Нескучная прогулка с коренным тбилисцем
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
7 отзывов
Нескучная прогулка с коренным тбилисцем
Узнать сердце Грузии в истории и лицах
Начало: Квартал Абанотубани, скульптура Сокол и Фазан
9 июня в 10:30
10 июня в 10:00
55 за всё до 10 чел.
Путешествие в объективе: фотоэкскурсия по Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
30%
Фотопрогулка
1.5 часа
2 отзыва
Путешествие в объективе: фотоэкскурсия по Тбилиси
Получить профессиональные снимки из трёх локаций на выбор и узнать их историю
Начало: В центре города
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
200140 за всё до 5 чел.
Аудиопрогулка по районам Старый Тбилиси и Сололаки
🚶 Пешая
Аудиогид
2.5 часа
2 отзыва
Аудиопрогулка по районам Старый Тбилиси и Сололаки
Путешествие на полдня по самым известным и колоритным достопримечательностям грузинской столицы
Начало: Рядом с парком Гейдара Алиева в районе серных бань
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
10 за человека
Ключ к Тбилиси - интерактивная групповая экскурсия с гидом-медиатором
🚶 Пешая
скидка
35%
Групповая
3.5 часа
2 отзыва
Ключ к Тбилиси - интерактивная групповая экскурсия с гидом-медиатором
Открыть неведомые тайны многоликого города, продегустировать вино и горячий хлеб
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6039 за человека
Тбилиси: нерассказанные истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
32 отзыва
Тбилиси: нерассказанные истории
Насыщенная прогулка по знаковым достопримечательностям и нетипичным уголкам города
Начало: У памятнику соколу и фазану что у серых бань
Завтра в 10:30
9 июня в 10:00
90 за всё до 8 чел.
Гармония древнего и современного Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
3.5 часа
12 отзывов
Гармония древнего и современного Тбилиси
Влюбиться в очарование старинных и новейших уголков города на обзорной прогулке
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
12090 за всё до 5 чел.
Винно-обзорный променад по Тбилиси
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
13 отзывов
Винный тур по Тбилиси: история, вкус, традиции
Исследуйте душу Тбилиси через вкус вина и чачи, погружаясь в атмосферу старинных улиц и исторических рассказов
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 15:00
88 за человека
Обзорная экскурсия по Тбилиси: коротко и емко
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Обзорная экскурсия по Тбилиси: коротко и емко
Начало: Площадь Свободы, Тбилиси
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$40 за всё до 2 чел.
«Символы Тбилиси». Аудиогид и квест
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
2 отзыва
«Символы Тбилиси». Аудиогид и квест
Открыть все главные и интересные достопримечательности города через аудиоперфоманс и головоломки
Начало: в районе площади Свободы
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
10 за экскурсию
Уличное искусство Тбилиси в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
6 отзывов
Уличное искусство Тбилиси в мини-группе
Отыскать самые интересные муралы города и прикоснуться к местной неформальной арт-сцене
Начало: у метро Руставели
Завтра в 13:00
9 июня в 16:00
25 за человека
Вы и Тбилиси: индивидуальная фотопрогулка
🚶 Пешая
скидка
5%
Фотопрогулка
1.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная фотопрогулка по Тбилиси
Исследуйте красоту Тбилиси и запечатлейте моменты на профессиональные фото во время уникальной прогулки
Начало: На площади Свободы
9 июня в 12:30
11 июня в 10:30
150143 за всё до 2 чел.
Интерактивная экскурсия по Тбилиси с гидом-медиатором
🚶 Пешая
скидка
50%
Квест
3 часа
4 отзыва
Интерактивная экскурсия по Тбилиси с гидом-медиатором
Начало: Freedom Square, 2
Расписание: Каждый день с 10:00 до 20:00 (по тбилисскому времени)
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
125$63 за человека
Колоритный Тбилиси и загадочный народ - езиды
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Колоритный Тбилиси и загадочный народ - езиды
Узнать о самобытной культуре и вере этнорелигиозной группы и жизни её общины в столице Грузии
Начало: На площади Свободы
Завтра в 10:00
9 июня в 13:00
12096 за всё до 3 чел.
Колорит Тбилиси: винный тур и бонусом - парадные Сололаки
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
Колорит Тбилиси: винный тур с дегустацией и парадными Сололаки
Откройте для себя уникальный вкус грузинских вин и погрузитесь в историю Тбилиси с эксклюзивной экскурсией
Начало: На площади Свободы
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
100 за всё до 6 чел.
Вдохновляющий Тбилиси
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
17 отзывов
Вдохновляющий Тбилиси
Поддаться обаянию города и раскрыть его секрет через архитектуру и истории о людях - в мини-группе
Начало: На площади Вахтанга Горгасали
Расписание: ежедневно в 11:00 и 17:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
18 за человека
Тбилиси для интровертов
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
87 отзывов
Тбилиси для интровертов
Побыть «наедине» с городом в лучах рассвета, узнать его секреты и рассмотреть достопримечательности
Начало: Площадь свободы
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
8072 за всё до 7 чел.
Тбилиси сквозь века
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
73 отзыва
Тбилиси сквозь века
Старинные храмы, «дом-калейдоскоп» и великолепные виды исторического центра на обзорной экскурсии
Начало: около метро Площадь Свободы
11 за человека
Двуликий Тбилиси
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
21 отзыв
Двуликий Тбилиси
Рассмотреть, что в Тбилиси от запада, а что - от востока, и прочувствовать его особый ритм
80 за всё до 6 чел.
Обзорная групповая экскурсия + полёт на аэробаллоне
🚶 Пешая
скидка
14%
Групповая
2 часа
Обзорная групповая экскурсия + полёт на аэробаллоне
Увидеть всё самое главное - с земли и с воздуха
Начало: В сквере Г. Алиева, Абанотубани
Расписание: ежедневно в 17:00
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
7060 за человека
Тбилиси на электромобиле: увидеть и не устать
🚗 На машине
⚡️ На электромобиле
скидка
15%
Мини-группа
2.5 часа
Тбилиси на электромобиле: увидеть и не устать
С ветерком прокатиться по старым районам в составе уютной мини-группы
Начало: На ул. Пушкина
Расписание: ежедневно в 17:00
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
6051 за человека
Буржуазный Тифлис. Сололаки глазами искусствоведа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Буржуазный Тифлис. Сололаки глазами искусствоведа
Начало: На площади Свободы у розового здания с грифонами
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
$135 за всё до 10 чел.
Четыре истории любви
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Четыре истории любви
Начало: СТ.М. Руставели Тбилиси
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
$25 за человека
Прогулка по Тбилиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по Тбилиси
Начало: Площадь свободы №4 (справа от метро)
Завтра в 16:00
9 июня в 09:00
от $60 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Старый Тбилиси
    Знакомство со Старым Тбилиси в первый день приезда - это лучшее решение, что я приняла в тот день! 😉 Давид погрузил
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    в историю города, местные особенности, колорит, заострил внимание на деталях, которые самостоятельно и не заметишь… После чего я уже поняла для себя, куда мне ещё хочется вернуться и что рассмотреть подольше и поглубже! Хороший темп прогулки. Отличная подача инфо, чувство юмора… И хочется отметить как Гид вкладывал душу, с какой любовью рассказывал нам о своем Крае, о своей Родине! 💚 Благодарю!

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Из Тбилиси в Казбеги на микроавтобусе
    Счастье не за горами - Счастье В ГОРАХ! 🤗 Я благодарю Владимира, нашего Гида, за незабываемые эмоции, за наш тур в
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    Казбеги, первое знакомство с горной Грузией! 💚 При том, что я живу в Сочи, и горными красотами меня сложно удивить (так я думала при выборе тура), и тем не менее, я была в восторге! Сама ДОРОГА, сам ПУТЬ - это и есть Наслаждение!!! Отдельно несколько слов хочу сказать об организации тура: никаких накладок по времени - дегустации, национальный обед, подъем на Казбеги - везде нас уже ждали! И особо хочу отметить Владимира, как Гида - это кладезь информации, легкая подача, с юмором и энтузиазмом! Так, на минуточку, за 12 часов Человек присел и замолчал лишь на обратном пути, последние несколько часов, а до этого весь день стоял к нам лицом (и спиной по направлению движения) и увлеченно делился историей Грузии и историями о Грузии! ❤️ Благодарю!! *Отдельная благодарность нашему водителю - за комфортный и безопасный стиль вождения в горной местности! 👍

  • А
    Анастасия
    6 июня 2024
    По Тбилиси - душевно и зажигательно
    Экскурсия очень понравилась! Владимир интересно и с юмором рассказывал о городе, показывал его с разных сторон. Вышла не скучная лекция
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    об истории, а приятная прогулка в хорошей компании. Вина на дегустации не пожалели:) Так же получили полезные советы куда сходить вкусно поесть. С удовольствием рекомендуем!

  • Н
    Нина
    5 июня 2024
    Тбилиси - увидеть и прочувствовать
    Для нас провёл экскурсию Саба. Всё понравилось, много полезной информации о Тбилиси и Грузии в целом, Саба произвёл приятное впечатление. Отдельно рада, что экскурсию удалось забронировать всего за 3 часа до начала. Быстро ответили и всё подтвердили. Спасибо! Всем рекомендую.
  • Я
    Ярослав
    5 июня 2024
    По Тбилиси - душевно и зажигательно
    Это была замечательная, интересная и ёмкая экскурсия. С нами была экскурсовод Мариам, очень внимательная, знающие все нюансы и секреты Тбилиси.
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    Прошли по всем местам вместе 2.5-летней дочке, которой тоже всё понравилось: и ходить по узким улочкам, и летать на фуникулёре над рекой Курой, и посидеть на расписном ковре в старом городе:) Спасибо, будем рекомендовать друзьям!

    Это была замечательная, интересная и ёмкая экскурсия. С нами была экскурсовод Мариам, очень внимательная, знающие всеЭто была замечательная, интересная и ёмкая экскурсия. С нами была экскурсовод Мариам, очень внимательная, знающие всеЭто была замечательная, интересная и ёмкая экскурсия. С нами была экскурсовод Мариам, очень внимательная, знающие всеЭто была замечательная, интересная и ёмкая экскурсия. С нами была экскурсовод Мариам, очень внимательная, знающие все
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Старый Тбилиси
    Экскурсия Старый Тбилиси, 3 часа пролетели незаметно, Ирэна замечательный экскурсовод, открыла для меня ту часть города, с которой я не
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    успела познакомиться в мою прошлую поездку. Вот что значит быть местным жителем в пятом поколении, личные воспоминания, дом где жили её бабушка с дедушкой, такие подробности приближают и нас, туристов, к скрытой истории Тбилиси. Спасибо, Ирэна, спасибо Давид! Елена, Санкт-Петербург

  • Д
    Диана
    4 июня 2024
    Тбилиси с огоньком
    Очень понравилась пешая прогулка по городу в сопровождении гида Владимира. Узнали много интересной информации, прошлись старой части города, прокатились на
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    фуникулере, даже успели попасть под дождь, но это даже было плюсом, увидели Тбилиси в разную погоду. Рекомендую однозначно, все остались довольны!!

  • L
    Leonid
    4 июня 2024
    По Тбилиси - душевно и зажигательно
    Мне очень понравилось, было много информации об истории, и о городе. Всё было с юмором, экскурсия 4 часа прошла не
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    заметно. Завели по мимо исторических мест, ещё и пекарню с прекрасной выпечкой, а в конце очень красочно и вкусно продегустировали вино, молодой человек наливал и рассказывал про вино и тосты все это с юмором.

  • Л
    Людмила
    3 июня 2024
    Вглубь столетий Тбилиси
    Алекс подарил нам прекрасный Тбилиси, влюбил в Грузию! Экскурсия занимательная, время пролетело очень быстро! Дети не устали, задавали вопросы, запомнили интересные факты об истории Тбилиси! Профессиональный очень внимательный Гид!
  • Г
    Геннадий
    3 июня 2024
    Пешеходная экскурсия по Тбилиси
    Мы с женой наслаждались экскурсией в течение четырех часов. Все было замечательно - и общение с гидом (Тамара интересный рассказчик
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    и собеседник, очень контактна и жизнерадостна) и насыщенная программа - живописные узкие улочки, тбилисские галереи-балкончики, православные храмы, канатная дорога, азербайджанский квартал, знаменитые серные бани и конечно дегустация местных вин (как в Грузии без нее). Надо ли говорить, что я могу смело рекомендовать этого прекрасного гида всем туристам из России.

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Площадь Свободы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
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Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
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