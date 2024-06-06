1 чел.
По популярности
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
Популярное предложение
По Тбилиси - душевно и зажигательно: групповая экскурсия
Откройте для себя душу Тбилиси: живые истории, традиционные вкусы и уникальные места, которые останутся в памяти навсегда
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
9 июня в 11:00
10 июня в 16:00
30€15 за человека
скидка
70%
Групповая
10 часов
Путешествие из Тбилиси в Казбеги: дух гор и истории Грузии
Откройте для себя душу Грузии, путешествуя из Тбилиси в Казбеги с опытным гидом и комфортом микроавтобуса
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
9 июня в 09:10
60€18 за человека
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
Пешеходная экскурсия по Тбилиси: путешествие в душу города
Откройте для себя уникальный Тбилиси: исторические места, вдохновляющие истории и живописные виды Старого города
Начало: Пл. Свободы
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
30€15 за человека
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
Тбилиси с огоньком: увлекательное путешествие по историческим местам
За 3,5 часа вы увидите самые яркие достопримечательности Тбилиси, окунетесь в атмосферу города и попробуете национальные блюда
Начало: Площадь Свободы
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
9 июня в 11:00
10 июня в 16:00
30€15 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
3.5 часа
Пешеходная экскурсия по Тбилиси: от Старого города до серных бань
Проведите незабываемый день, погружаясь в историю и культуру Тбилиси, открывая для себя его красоту и уникальность
Начало: Площадь Свободы
Завтра в 09:00
11 июня в 15:00
120€90 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Душевный Тбилиси: Путешествие по городу и его истории
Познакомьтесь с Тбилиси по-новому: от серных бань до узких улочек Старого Города и винных лавок
Начало: Площадь Свободы
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
от €50 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Тбилиси - город искусства и литературы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, города, вдохновившего Пушкина, Грибоедова, Гумилева и многих других. Узнайте о местах, где они творили и любили
Начало: На площади Свободы
Завтра в 14:30
9 июня в 12:30
от €38 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Тбилиси мой любимый и родной: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, узнайте о его истории, культуре и традициях. Прогулка по старинным улочкам и знаковым местам города
Начало: В районе метро Авлабари, в Старом Тбилиси
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€75 за всё до 5 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с Тифлисом
Увидеть город глазами тбилисца и востоковеда
Начало: У станции метро Авлабари
19 июня в 09:30
21 июня в 09:30
120€90 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Прогулка по неизведанному Тбилиси: стильные фото для соцсетей
Погрузитесь в атмосферу старого Тбилиси с профессиональным фотографом, исследуя скрытые уголки и создавая неповторимые воспоминания
Начало: На площади Свободы
13 июня в 11:00
14 июня в 10:00
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тбилиси, какой он есть: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, узнайте о его истории и культуре, прогуляйтесь по главным достопримечательностям города
Начало: В районе площади Свободы
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€45 за всё до 8 чел.
Мини-группа
4.5 часа
Групповая экскурсия Вглубь столетий Тбилиси: путешествие сквозь века
Откройте для себя душу Тбилиси, пройдя по его историческим улицам, храмам и баням, вместе с экспертом по истории
Начало: На площади Первой Республики (Революции Роз)
Расписание: ежедневно в 11:00
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
€40 за человека
скидка
50%
Индивидуальная
3 часа
Вечернее преображение Тбилиси: экскурсия
Погрузитесь в вечернюю атмосферу Тбилиси, исследуйте исторические районы и узнайте уникальные истории города
Начало: Площадь Свободы. Сквер Пушкина. Памятник Пушкина
Завтра в 17:30
9 июня в 17:30
от 40€20 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Мне Тифлис горбатый снится…
Исследовать потайные уголки города
Начало: Площадь Свободы
9 июня в 10:30
10 июня в 08:00
от €60 за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Тбилиси: групповая экскурсия с гидом
Прогуляйтесь по атмосферным улочкам Тбилиси с увлечённым гидом. Два маршрута на выбор: знакомство с историей и культурой города
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
€15 за человека
скидка
33%
Групповая
3 часа
Старый Тбилиси
Прогуляться в мини-группе по историческим местам и узнать, как зарождался город
Начало: На площади свободы
Расписание: ежедневно в 10:45 и 17:45
Завтра в 10:45
9 июня в 10:45
15€10 за человека
скидка
64%
Групповая
4.5 часа
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Увидеть три разных города за 1 день, поплавать на катере и побывать в секретных музеях
Начало: В центре города, около Дворца парламента на проспе...
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
70€25 за человека
Индивидуальная
10 часов
Мцхета и Тбилиси: две столицы за один день
Открыть грузинскую историю и душу на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Начало: Возле гостиницы
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
скидка
68%
Групповая
3 часа
Душа и древность Тбилиси: интерактивная групповая экскурсия
Знакомиться с городом, отвечать на вопросы, находить контрасты, смеяться, пить вино
Начало: На площади Свободы
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 18:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
28€9 за человека
Групповая
3.5 часа
Тбилиси - увидеть и прочувствовать
Групповая экскурсия по известным и скрытым уголкам города - в тёплой компании коренного тбилисца
Начало: На площади Свободы
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€15 за человека
скидка
50%
Индивидуальная
3 часа
Тбилиси, ты такой один
Собрать из ярких пазлов колоритный образ грузинской столицы и провести время в дружеской компании
Начало: На площади Свободы
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
50€25 за человека
Индивидуальная
3 часа
Секрет Тбилиси
Разобраться, каков на самом деле Тбилиси и чем он так привлекает людей со всего мира
Начало: Тбилиси
12 июня в 09:00
16 июня в 09:00
€129 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Нескучная прогулка с коренным тбилисцем
Узнать сердце Грузии в истории и лицах
Начало: Квартал Абанотубани, скульптура Сокол и Фазан
9 июня в 10:30
10 июня в 10:00
€55 за всё до 10 чел.
скидка
30%
Фотопрогулка
1.5 часа
Путешествие в объективе: фотоэкскурсия по Тбилиси
Получить профессиональные снимки из трёх локаций на выбор и узнать их историю
Начало: В центре города
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
200€140 за всё до 5 чел.
Аудиогид
2.5 часа
Аудиопрогулка по районам Старый Тбилиси и Сололаки
Путешествие на полдня по самым известным и колоритным достопримечательностям грузинской столицы
Начало: Рядом с парком Гейдара Алиева в районе серных бань
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€10 за человека
скидка
35%
Групповая
3.5 часа
Ключ к Тбилиси - интерактивная групповая экскурсия с гидом-медиатором
Открыть неведомые тайны многоликого города, продегустировать вино и горячий хлеб
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
60€39 за человека
Индивидуальная
4 часа
Тбилиси: нерассказанные истории
Насыщенная прогулка по знаковым достопримечательностям и нетипичным уголкам города
Начало: У памятнику соколу и фазану что у серых бань
Завтра в 10:30
9 июня в 10:00
€90 за всё до 8 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
3.5 часа
Гармония древнего и современного Тбилиси
Влюбиться в очарование старинных и новейших уголков города на обзорной прогулке
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
120€90 за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Винный тур по Тбилиси: история, вкус, традиции
Исследуйте душу Тбилиси через вкус вина и чачи, погружаясь в атмосферу старинных улиц и исторических рассказов
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 15:00
€88 за человека
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Тбилиси: коротко и емко
Начало: Площадь Свободы, Тбилиси
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$40 за всё до 2 чел.
Квест
2.5 часа
«Символы Тбилиси». Аудиогид и квест
Открыть все главные и интересные достопримечательности города через аудиоперфоманс и головоломки
Начало: в районе площади Свободы
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
€10 за экскурсию
Мини-группа
2.5 часа
Уличное искусство Тбилиси в мини-группе
Отыскать самые интересные муралы города и прикоснуться к местной неформальной арт-сцене
Начало: у метро Руставели
Завтра в 13:00
9 июня в 16:00
€25 за человека
скидка
5%
Фотопрогулка
1.5 часа
Индивидуальная фотопрогулка по Тбилиси
Исследуйте красоту Тбилиси и запечатлейте моменты на профессиональные фото во время уникальной прогулки
Начало: На площади Свободы
9 июня в 12:30
11 июня в 10:30
150€143 за всё до 2 чел.
скидка
50%
Квест
3 часа
Интерактивная экскурсия по Тбилиси с гидом-медиатором
Начало: Freedom Square, 2
Расписание: Каждый день с 10:00 до 20:00 (по тбилисскому времени)
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
125$63 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Колоритный Тбилиси и загадочный народ - езиды
Узнать о самобытной культуре и вере этнорелигиозной группы и жизни её общины в столице Грузии
Начало: На площади Свободы
Завтра в 10:00
9 июня в 13:00
120€96 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Колорит Тбилиси: винный тур с дегустацией и парадными Сололаки
Откройте для себя уникальный вкус грузинских вин и погрузитесь в историю Тбилиси с эксклюзивной экскурсией
Начало: На площади Свободы
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€100 за всё до 6 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Вдохновляющий Тбилиси
Поддаться обаянию города и раскрыть его секрет через архитектуру и истории о людях - в мини-группе
Начало: На площади Вахтанга Горгасали
Расписание: ежедневно в 11:00 и 17:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
€18 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Тбилиси для интровертов
Побыть «наедине» с городом в лучах рассвета, узнать его секреты и рассмотреть достопримечательности
Начало: Площадь свободы
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
80€72 за всё до 7 чел.
Групповая
2.5 часа
Тбилиси сквозь века
Старинные храмы, «дом-калейдоскоп» и великолепные виды исторического центра на обзорной экскурсии
Начало: около метро Площадь Свободы
€11 за человека
Индивидуальная
5 часов
Двуликий Тбилиси
Рассмотреть, что в Тбилиси от запада, а что - от востока, и прочувствовать его особый ритм
€80 за всё до 6 чел.
скидка
14%
Групповая
2 часа
Обзорная групповая экскурсия + полёт на аэробаллоне
Увидеть всё самое главное - с земли и с воздуха
Начало: В сквере Г. Алиева, Абанотубани
Расписание: ежедневно в 17:00
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
70€60 за человека
скидка
15%
Мини-группа
2.5 часа
Тбилиси на электромобиле: увидеть и не устать
С ветерком прокатиться по старым районам в составе уютной мини-группы
Начало: На ул. Пушкина
Расписание: ежедневно в 17:00
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
60€51 за человека
Индивидуальная
3 часа
Буржуазный Тифлис. Сололаки глазами искусствоведа
Начало: На площади Свободы у розового здания с грифонами
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
$135 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Четыре истории любви
Начало: СТ.М. Руставели Тбилиси
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
$25 за человека
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по Тбилиси
Начало: Площадь свободы №4 (справа от метро)
Завтра в 16:00
9 июня в 09:00
от $60 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга6 июня 2024Знакомство со Старым Тбилиси в первый день приезда - это лучшее решение, что я приняла в тот день! 😉 Давид погрузил
- ООльга6 июня 2024Счастье не за горами - Счастье В ГОРАХ! 🤗 Я благодарю Владимира, нашего Гида, за незабываемые эмоции, за наш тур в
- ААнастасия6 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Владимир интересно и с юмором рассказывал о городе, показывал его с разных сторон. Вышла не скучная лекция
- ННина5 июня 2024Для нас провёл экскурсию Саба. Всё понравилось, много полезной информации о Тбилиси и Грузии в целом, Саба произвёл приятное впечатление. Отдельно рада, что экскурсию удалось забронировать всего за 3 часа до начала. Быстро ответили и всё подтвердили. Спасибо! Всем рекомендую.
- ЯЯрослав5 июня 2024Это была замечательная, интересная и ёмкая экскурсия. С нами была экскурсовод Мариам, очень внимательная, знающие все нюансы и секреты Тбилиси.
- ЕЕлена4 июня 2024Экскурсия Старый Тбилиси, 3 часа пролетели незаметно, Ирэна замечательный экскурсовод, открыла для меня ту часть города, с которой я не
- ДДиана4 июня 2024Очень понравилась пешая прогулка по городу в сопровождении гида Владимира. Узнали много интересной информации, прошлись старой части города, прокатились на
- LLeonid4 июня 2024Мне очень понравилось, было много информации об истории, и о городе. Всё было с юмором, экскурсия 4 часа прошла не
- ЛЛюдмила3 июня 2024Алекс подарил нам прекрасный Тбилиси, влюбил в Грузию! Экскурсия занимательная, время пролетело очень быстро! Дети не устали, задавали вопросы, запомнили интересные факты об истории Тбилиси! Профессиональный очень внимательный Гид!
- ГГеннадий3 июня 2024Мы с женой наслаждались экскурсией в течение четырех часов. Все было замечательно - и общение с гидом (Тамара интересный рассказчик
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Площадь Свободы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Площадь Свободы" можно забронировать 55 экскурсий и билетов от 9 до 150 со скидкой до 70%. Туристы уже оставили гидам 7211 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 55 экскурсий в Тбилиси на 2024 год по теме «Площадь Свободы», 7211 ⭐ отзывов, цены от €9. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август