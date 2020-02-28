299 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся!

Гастрономические, духовные и исторические открытия в групповой поездке в благословенный край

Давид
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Давид – экскурсионное агентство
Вас ждёт насыщенная впечатлениями поездка на восток Грузии, в регион Кахетия.

Солнечная Алазанская долина, парящий над ней древний монастырь Бодбе, итальянские улочки Сигнахи, длинная крепостная стена, вкус грузинских блюд и — Кахети без этого не Кахети — вино.

Приготовьтесь любоваться, слушать, пробовать и много фотографировать!
€32
23 за человека
скидка30%
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 8 часов
До 18 человек
Можно с детьми
Встреча в районе площади Мейдан
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У этой экскурсии299 отзывов
4.54
Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся!
Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся!

Что вас ожидает

Традиции виноградарства и дегустация
На родине виноделия вы в первую очередь окажетесь на винном заводе: местные знатоки расскажут о кахетинском способе приготовления вина (который даже внесён в список нематериального наследия ЮНЕСКО), об особенностях приспособления «квеври» и о видах грузинских вин. А после вы, конечно, насладитесь вкусом красного кахетинского: вас ждёт дегустация 5-6 видов вина (а также коньяков и чачи).

История просветительницы Грузии в Бодбе
Согрев душу вдохновляющим ароматом кахетинских вин, самое время дать ей простор и умиротворение. Это возможно в Бодбийском монастыре, где покоится великая грузинская святая — Нино. Здесь вы проследите христианский путь Грузии и узнаете легенду о том, почему Нино похоронена именно в Бодбе. Сможете окунуться в целебные воды святого источника и, возможно, услышите молитвы многих и многих поколений верующих.

Сигнахи: маленькая Италия и большой обед
Тёплое и радушное прозвище Сигнахи «город любви» появилось по праву: здесь можно пожениться в любое время суток и здесь художник Нико Пиросмани для любимой усыпал дорогу цветами (об этой истории песня «Миллион алых роз»). Вы прогуляетесь по улочкам в итальянском стиле, увидите самую длинную крепостную стену в Европе и насладитесь панорамами Алазанской долины. А после отдохнёте во время обеда в гостеприимном домашнем ресторанчике, где хозяева расскажут о традициях кахетинского застолья и разрешат поучаствовать в приготовлении хинкали.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Мы заберём вас в Тбилиси и привезём обратно
  • В зимнее время допустимо проведение экскурсии в двуязычной группе

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: транспортные расходы, питьевая вода, Wi-Fi и винная дегустация
  • Обед оплачивается дополнительно (средний чек на человека 15€)

Мы также можем предложить вам трансфер от аэропорта до вашего отеля: для 1-4 человек — 10€, для 1-8 человек — 20€.

Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся!
Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся!
Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся!
Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся!
Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся!
Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся!
Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся!
Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся!
Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся!
Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся!

Экскурсия проводится ежедневно в 09:00 и 09:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе площади Мейдан.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Давид
Давид
Мне 28, я и моя команда гидов — знатоки нашей страны и своего дела, проводим туры по Грузии уже 7 лет! Маршруты отличаются от шаблонных. В первую очередь любой турист для меня гость, а для настоящего Грузина гость — это посланник господа. Я очень люблю свою страну и хочу поделиться частичкой своей любви с каждым путешественником!
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299 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

28 февраля 2020
Все ок
21 февраля 2020
Все было просто класс
3 февраля 2020
Собравшись на экскурсию в 9:20 в составе 9 человек (мы по отдельности по 2-3 человека), мы узнаем, что в другом месте мы должны забрать еще 10 человек. И ждем их в автобусе до 10:00. Гида зовут Рузана (может, написала не совсем точно), удивляется, что мы в непривычное время пришли и что мы в 2 точках людей собираем. Также говорит, что нашего гида раньше никогда не видела.
10 человек оказываются из Филиппин и Таиланда и только сейчас гид понимает, что она должна вести экскурсию на русском и английском. Мы все начинаем возмущаться и она не может объяснить, как так произошло. То есть время уходит на переводы хотя по-английски она говорит меньше, и мне жаль англоговорящих гостей. Гид немного рассказывает, потом говорит: "Ну, вы спрашивайте меня, что вам интересно, то я и расскажу". ..
Суть экскурсии: остановка у дороги купить чурчхелу, 2-ая остановка - попробвать сыр и хлеб. Самая лучшая остановка - это храм Св. Нино, далее приезжаем в Сигнахи, где проходим по одной пустой улице и поднимаемся на стену крепости. На этом все. Прочувствовать город любви - не получилось от слова совсем. Зачем мы там шли??? как по заброшенной деревне: нет никакой достопримечательности, никакого красиво вида. Совсем ничего.
Экскурсия заканчивается на филиале винного завода. Там нет производства, но ребята стараются, много и весело рассказывают, щедро дают вино на дегустацию и вкусно кормят.
Два плюса за всю поездку (длиною в день): Храм и обед.
Очень жаль времени потраченного впустую. Очень жаль, что никто не сообщил заранее, что так как не сезон, то группы могут объединить как угодно, лишь бы организаторам было выгодно.
Считаю, что Кахетию я так и не увидела.
Заказывала для этой поездки 4 экскурсии на Трипстере - это по факту оказалась самой плохой. Мою поездку спасло только то, что до этой экскурсии и после нее мне повезло и гиды попались добросовестные.
Не тратьте свое время на эту поездку!
1 февраля 2020
Вчера были на экскурсии в Кахетии: назначили время на 8;20, но экскурсиЯ началась в 10:00 так как мы ждали других туристов, что было очень не удобно, русскоговорящих туристов соединили с туристами из Филиппин и гид тратила время на перевод и мы слушали все по 2 раза ( русский и английский). Мы прочитали отзывы и рассчитывали на увлекательную экскурсию, чего к сожалению не получили. Мы не будем рекомендовать ни друзьям, ни другим туристам ни компанию ни гида. Гид была Рузана.
29 января 2020
Классная экскурсия, тёплые, гостеприимный, добрые люди, великолепные места, спасибо за вдохновение!
21 января 2020
Были на экскурсии с Нино. Она великолепный гид. Отвечала на все вопросы, в том числе личные.
За один день удалось прочувствовать национальный колорит. Очень понравилась винная дегустация и обед. Изменили свое отношение (в лучшую сторону) к грузинским винам и кухне. Благодарим команду Давида за впечатления.
17 января 2020
Я из Киева. Были с подругой на экскурсии в Кахетии. Гид Нино просто супер. Вела экскурсию на двух языках, поскольку были люди из 8 стран. Все очень весело, познавательно и интересно. Немножко неприятный осадок остался от молодых парней из Москвы, которые по окончанию экскурсии в микроавтобусе устроили скандал. Также спасибо водителю Джими, который своими рассказами придал экскурсии особенного грузинского шарма. Очень хочется еще вернуться в эту солнечную страну.
9 января 2020
Спасибо команде Давида. Нам понравилось ВСЕ! Организация, еда, вино ;). Но все это нам понравилось потому, что был настоящий экскурсовод - Карина. Не сопровождающий группы, а именно экскурсовод в лучшем смысле этого слова. Специалист с большой буквы. Очень эрудированная. И, к тому же, очаровательная женщина.
Столько, сколько мы услышали на этой экскурсии мы не узнали на четырех предыдущих вместе взятых. И история Грузии, и виноделие, и просто о жизни в сегодняшней Грузии. Чего только она не рассказала. И при этом очень внимательна и очень доброжелательна ко всем и успевает со всеми и пошутить и на вопросы ответить.
Это была наша четвертая и последняя по предварительному плану экскурсия, на наш вкус не самая интересная в смысле программы (мы не самые большие любители дегустаций), но она оказалась лучшей. Мы не смогли отказать себе в удовольствии еще персональную экскурсию по городу заказать у Карины.
Если бы все экскурсоводы были такие, то было бы счастье )
9 января 2020
Интересная экскурсия. Нашим гидом был Эдик. Было интересно, весело и комфортно! Отдельно бы хотелось отметить дегустацию в винном доме! Георгий с большой любовь рассказал нам о винодельне и мы впервые испили вина из настоящего рога.
9 января 2020
Хочу поблагодарить Давида, Карину и Анну за замечательные экскурсии! Кахетия, Казбек, пешеходная экскурсия по Тбилиси- все очень понравилось! Обязательно буду вас рекомендовать друзьям.
Ещё 289 отзывов

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