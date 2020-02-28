299 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Собравшись на экскурсию в 9:20 в составе 9 человек (мы по отдельности по 2-3 человека), мы узнаем, что в другом месте мы должны забрать еще 10 человек. И ждем их в автобусе до 10:00. Гида зовут Рузана (может, написала не совсем точно), удивляется, что мы в непривычное время пришли и что мы в 2 точках людей собираем. Также говорит, что нашего гида раньше никогда не видела.

10 человек оказываются из Филиппин и Таиланда и только сейчас гид понимает, что она должна вести экскурсию на русском и английском. Мы все начинаем возмущаться и она не может объяснить, как так произошло. То есть время уходит на переводы хотя по-английски она говорит меньше, и мне жаль англоговорящих гостей. Гид немного рассказывает, потом говорит: "Ну, вы спрашивайте меня, что вам интересно, то я и расскажу". ..

Суть экскурсии: остановка у дороги купить чурчхелу, 2-ая остановка - попробвать сыр и хлеб. Самая лучшая остановка - это храм Св. Нино, далее приезжаем в Сигнахи, где проходим по одной пустой улице и поднимаемся на стену крепости. На этом все. Прочувствовать город любви - не получилось от слова совсем. Зачем мы там шли??? как по заброшенной деревне: нет никакой достопримечательности, никакого красиво вида. Совсем ничего.

Экскурсия заканчивается на филиале винного завода. Там нет производства, но ребята стараются, много и весело рассказывают, щедро дают вино на дегустацию и вкусно кормят.

Два плюса за всю поездку (длиною в день): Храм и обед.

Очень жаль времени потраченного впустую. Очень жаль, что никто не сообщил заранее, что так как не сезон, то группы могут объединить как угодно, лишь бы организаторам было выгодно.

Считаю, что Кахетию я так и не увидела.

Заказывала для этой поездки 4 экскурсии на Трипстере - это по факту оказалась самой плохой. Мою поездку спасло только то, что до этой экскурсии и после нее мне повезло и гиды попались добросовестные.

Не тратьте свое время на эту поездку!