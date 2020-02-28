299 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Традиции виноградарства и дегустация
На родине виноделия вы в первую очередь окажетесь на винном заводе: местные знатоки расскажут о кахетинском способе приготовления вина (который даже внесён в список нематериального наследия ЮНЕСКО), об особенностях приспособления «квеври» и о видах грузинских вин. А после вы, конечно, насладитесь вкусом красного кахетинского: вас ждёт дегустация 5-6 видов вина (а также коньяков и чачи).
История просветительницы Грузии в Бодбе
Согрев душу вдохновляющим ароматом кахетинских вин, самое время дать ей простор и умиротворение. Это возможно в Бодбийском монастыре, где покоится великая грузинская святая — Нино. Здесь вы проследите христианский путь Грузии и узнаете легенду о том, почему Нино похоронена именно в Бодбе. Сможете окунуться в целебные воды святого источника и, возможно, услышите молитвы многих и многих поколений верующих.
Сигнахи: маленькая Италия и большой обед
Тёплое и радушное прозвище Сигнахи «город любви» появилось по праву: здесь можно пожениться в любое время суток и здесь художник Нико Пиросмани для любимой усыпал дорогу цветами (об этой истории песня «Миллион алых роз»). Вы прогуляетесь по улочкам в итальянском стиле, увидите самую длинную крепостную стену в Европе и насладитесь панорамами Алазанской долины. А после отдохнёте во время обеда в гостеприимном домашнем ресторанчике, где хозяева расскажут о традициях кахетинского застолья и разрешат поучаствовать в приготовлении хинкали.
Как проходит экскурсия
Что входит в стоимость, а что — нет
Мы также можем предложить вам трансфер от аэропорта до вашего отеля: для 1-4 человек — 10€, для 1-8 человек — 20€.