1512 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. По Тбилиси — душевно и зажигательно!

Запах свежего хлеба, звуки «итальянских двориков», потайные пути и знаковые уголки города

Мариам
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Мариам – представитель гидов
Моя экскурсия — это воодушевляющая комбинация фактов о Тбилиси, колоритных историй, песен и тостов.

Так и только так можно знакомиться с ярким восточно-южным городом, где всё древнее и ветхое, но дорогое сердцу сплетается с космополитическим и современным.

Здесь приглашают на свой балкон и угощают кофе, здесь за старой аркой прячется караван-сарай, а за стеклянными стенами — министерство юстиции.

Я покажу вам все грани города — вы никогда не забудете Тбилиси от Мариам.
€20
10 за человека
скидка50%
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Свободы
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У этой экскурсии1512 отзывов
4.96
По Тбилиси — душевно и зажигательно!
По Тбилиси — душевно и зажигательно!

Что вас ожидает

Душа Тбилиси, скрытая от непосвящённых
Дворы-колодцы бывают не только в Петербурге — в старом Тбилиси вы найдёте множество уютных двориков, где живут семьями. Я расскажу, почему дворики стали называть «итальянскими», как устроен местный быт, и вы сами станете свидетелями того, как здесь течёт повседневная жизнь. В Тбилиси никто не станет прогонять со своего двора — наоборот, грузинское гостеприимство толкает жителей общаться, а иногда и приглашать прохожих в гости. Вы узнаете, какую роль для грузинского города с давних пор играют балконы и что общего есть у Тбилиси с Москвой. Разломите буханку свежего, хрустящего хлеба, испечённого по традиционному рецепту, прямо в пекарне ХV века и попробуете самую вкусную и настоящую кахетинскую чурчхелу. А за неприметной арочкой увидите древний караван-сарай.

Разные грани города
Тбилиси меняется и остаётся прежним, я покажу вам город со всех сторон: современный и древний. Вы побываете:

  • На Площади Свободы и в центре старого Тбилиси — на колоритной улице Леселидзе;
  • В Католическом соборе, Церкви Джварис Мама и даже у статуи Тамады;
  • На мосту Мира и в парке Рике — здесь вы оцените новую архитектуру и хайтековые красоты города;
  • В крепости Нарикала и знаменитом квартале Абанотубани, где различите черты персидского наследия;
  • У статуи фазана, с которого началась история Тбилиси, и у серных бань, в которых любили бывать Пушкин и Дюма;
  • В аутентичном винном погребе, где вы сможете попробовать несколько сортов грузинского вина.

Вся прогулка пройдёт на дружеской ноте, я научу вас самым важным грузинским словам, мы будем вместе поднимать тосты и много смеяться. Даже если до этого вы никогда в жизни не поднимали тост на экскурсии!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды — Мария или Нана

Что входит в стоимость, а что — нет

  • К крепости Нарикала будем подниматься по канатной дороге, билет — 1 евро с человека
  • Дегустация вин, хлеб в пекарне и чурчхела входят в стоимость экскурсии
По Тбилиси — душевно и зажигательно!
По Тбилиси — душевно и зажигательно!
По Тбилиси — душевно и зажигательно!

Экскурсия проводится ежедневно в 11:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Свободы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Мариам
Мариам
Привет, меня зовут Мариам. Дружной командой гидов мы зажигаем в сердцах любовь к Тбилиси. Вы познакомитесь с историей Грузии, ее культурой, искусством и мифологией. А еще попробуете блюда аутентичной грузинской кухни и даже научитесь готовить их самостоятельно легко и с удовольствием!
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1512 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

16 марта 2020
Все было великолепно! Мариам настоящий профессионал. Рассказывает интересно, увлекательно и весело. Время пролетело очень быстро. Хочу обратно в Тбилиси!
13 марта 2020
Это было великолепно и незабываемо ,попали к гиду Мариам ,она просто супер ,очень душевно и действительно зажигательно!!!!всем стоит побывать ,ни за что не пожалеете!!!!!!!!!!!
13 марта 2020
Спасибо Мариам за экскурсию, все очень понравилось!
12 марта 2020
Кто это видит - даже не думайте и заказывайте!! Мой подросток 14 лет, с понятным для нас взрослых отношением к миру и "всяким там" экскурсиям, походам в музеи\театры и пр. был в восторге! Мы влюбились в Тбилиси и Грузию! Маршрут продуман до мелочей: время\расстояния\что посмотреть\потрогать, философия маршрута вне всяких похвал! Именно такие люди раскрывают душу городов и народов!! просто заказывайте!!
12 марта 2020
Благодаря гиду - великолепная экскурсия по Тбилиси, знакомство с замечательными людьми. Компетентность и полнота информации. Спасибо огромное Мариам!
10 марта 2020
Гид супер! С такой любовью про город рассказала. Маршрут продуман, успели по центру почти все. На все вопросы получили исчерпывающие ответы и советы. Не многие гиды умеют так легко, с юмором рассказывать про достопримечательности.
9 марта 2020
Мариам, благодарю за такую весёлую и познавательную экскурсию. Очень понравилось детям 15 и 6 лет.
8 марта 2020
Огромное спасибо гиду. Все было за высшем уровне. Я рекомендую тем кто хочет погулять ин ересно по городу и его узнать.
7 марта 2020
Замечательная экскурсия. Тонкое чувство юмора и доброжелательность Мариам выше всяких оценок! Спасибо!
6 марта 2020
Это была чудесная и содержательная прогулка. Очень рекомендую!
Ещё 1502 отзыва

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