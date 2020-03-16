1512 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Душа Тбилиси, скрытая от непосвящённых

Дворы-колодцы бывают не только в Петербурге — в старом Тбилиси вы найдёте множество уютных двориков, где живут семьями. Я расскажу, почему дворики стали называть «итальянскими», как устроен местный быт, и вы сами станете свидетелями того, как здесь течёт повседневная жизнь. В Тбилиси никто не станет прогонять со своего двора — наоборот, грузинское гостеприимство толкает жителей общаться, а иногда и приглашать прохожих в гости. Вы узнаете, какую роль для грузинского города с давних пор играют балконы и что общего есть у Тбилиси с Москвой. Разломите буханку свежего, хрустящего хлеба, испечённого по традиционному рецепту, прямо в пекарне ХV века и попробуете самую вкусную и настоящую кахетинскую чурчхелу. А за неприметной арочкой увидите древний караван-сарай.

Разные грани города

Тбилиси меняется и остаётся прежним, я покажу вам город со всех сторон: современный и древний. Вы побываете:

На Площади Свободы и в центре старого Тбилиси — на колоритной улице Леселидзе;

В Католическом соборе, Церкви Джварис Мама и даже у статуи Тамады;

На мосту Мира и в парке Рике — здесь вы оцените новую архитектуру и хайтековые красоты города;

В крепости Нарикала и знаменитом квартале Абанотубани, где различите черты персидского наследия;

У статуи фазана, с которого началась история Тбилиси, и у серных бань, в которых любили бывать Пушкин и Дюма;

В аутентичном винном погребе, где вы сможете попробовать несколько сортов грузинского вина.

Вся прогулка пройдёт на дружеской ноте, я научу вас самым важным грузинским словам, мы будем вместе поднимать тосты и много смеяться. Даже если до этого вы никогда в жизни не поднимали тост на экскурсии!