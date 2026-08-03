1512 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Эта экскурсия — комбинация фактов о Тбилиси, колоритных историй, песен и тостов. Только так можно знакомиться с городом, где всё древнее и ветхое, но дорогое сердцу сплетается с космополитическим и современным. Здесь приглашают на свой балкон и угощают кофе, за старой аркой прячется караван-сарай, а за стеклянными стенами — министерство юстиции. Мы покажем вам все грани города!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Мы покажем вам город со всех сторон — современный и древний. Вы побываете:

на площади Свободы и в центре старого Тбилиси — на колоритной улице Леселидзе

и в центре старого Тбилиси — на колоритной улице Леселидзе в Католическом соборе , церкви Джварис Мама и у статуи Тамады

, церкви Джварис Мама и у статуи Тамады на мосту Мира и в парке Рике — здесь вы оцените новую архитектуру и хайтековые красоты города

— здесь вы оцените новую архитектуру и хайтековые красоты города в знаменитом квартале Абанотубани , где различите черты персидского наследия

, где различите черты персидского наследия у статуи фазана , с которого началась история Тбилиси, и у серных бань, где бывали Пушкин и Дюма

, с которого началась история Тбилиси, и у серных бань, где бывали Пушкин и Дюма в аутентичном винном погребе, где сможете попробовать несколько сортов грузинского вина

Вы узнаете:

почему старинные дворики Тбилиси называют итальянскими и как в них устроена жизнь

что общего у Тбилиси с Москвой

историю знаменитых улиц и площадей

и многое другое

Вся прогулка пройдёт на дружеской ноте, мы научим вас самым важным грузинским словам, будем вместе поднимать тосты и много смеяться.

Организационные детали