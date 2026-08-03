1512 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Эта экскурсия — комбинация фактов о Тбилиси, колоритных историй, песен и тостов.
Только так можно знакомиться с городом, где всё древнее и ветхое, но дорогое сердцу сплетается с космополитическим и современным.
Здесь приглашают на свой балкон и угощают кофе, за старой аркой прячется караван-сарай, а за стеклянными стенами — министерство юстиции. Мы покажем вам все грани города!
Только так можно знакомиться с городом, где всё древнее и ветхое, но дорогое сердцу сплетается с космополитическим и современным.
Здесь приглашают на свой балкон и угощают кофе, за старой аркой прячется караван-сарай, а за стеклянными стенами — министерство юстиции. Мы покажем вам все грани города!
Описание экскурсии
Мы покажем вам город со всех сторон — современный и древний. Вы побываете:
- на площади Свободы и в центре старого Тбилиси — на колоритной улице Леселидзе
- в Католическом соборе, церкви Джварис Мама и у статуи Тамады
- на мосту Мира и в парке Рике — здесь вы оцените новую архитектуру и хайтековые красоты города
- в знаменитом квартале Абанотубани, где различите черты персидского наследия
- у статуи фазана, с которого началась история Тбилиси, и у серных бань, где бывали Пушкин и Дюма
- в аутентичном винном погребе, где сможете попробовать несколько сортов грузинского вина
Вы узнаете:
- почему старинные дворики Тбилиси называют итальянскими и как в них устроена жизнь
- что общего у Тбилиси с Москвой
- историю знаменитых улиц и площадей
- и многое другое
Вся прогулка пройдёт на дружеской ноте, мы научим вас самым важным грузинским словам, будем вместе поднимать тосты и много смеяться.
Организационные детали
- Дегустации вин и хлеба в пекарне входят в стоимость
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 10:30 и 16:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€15
|Дети до 16 лет
|€10
|Дети до 8 лет
|€5
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30 и 16:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мариам — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 19109 туристов
Приветствуем вас! Дружной командой гидов мы зажигаем в сердцах любовь к Тбилиси. Для вас душевно и колоритно каждый день ведём экскурсии мы: Мариам, Давит, Светлана и Вова. С нами вы познакомитесь с историей Грузии, её культурой, искусством и мифологией. А ещё обязательно попробуете несколько сортов вина и даже научитесь самостоятельно поднимать настоящие грузинские тосты!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 3441 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо Мэриам за проведенное вместе время. Экскурсия понравилась, все было предусмотрено, чтобы мы изучили старый город комфортно, не смотря на несколько часов пешой экскурсии и жару. Остановки только в тени
+2
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Сегодня были на экскурсии по Тбилиси с Мариам. Это было действительно великолепно. Мы увидели город не с центральных парадных улиц, а изнутри, так как его знают и любят местные жители.
+1
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Я
Экскурсия с Мариам была в заключительный день пребывания в Тбилиси. И она лаконично завершила наш визит, скрасив недочеты первых дней. Информация была подана интересно, с душой. Видно как Мариам любит свой город. Дополнительным бонусом были дигустация вина и вкуснейший хачапури по маршруту следования. Спасибо за отличную экскурсию!
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Ю
Одна из самых классных пеших экскурсий, которые я когда либо посещала. Мариам мастер своего дела, прогулка прошла на одном дыхании, было весело и познавательно. Очень рекомендую
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Н
Брали экскурсию 4 мая на двоих человек.
Мы хотим выразить огромную благодарность за вашу превосходную экскурсию.
Ваша компетентность была оценена, как чрезвычайно профессиональная - нам очень всё понравилось Ваше чувство юмора-на высоте
Спасибо Вам🤝
Мы хотим выразить огромную благодарность за вашу превосходную экскурсию.
Ваша компетентность была оценена, как чрезвычайно профессиональная - нам очень всё понравилось Ваше чувство юмора-на высоте
Спасибо Вам🤝
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Е
Мариам нас просто очаровала. Мы уже гуляли по городу до экскурсии, но это совсем другие впечатления, после рассказа смотришь совсем другими глазами. Экскурсия просто обязательна для всех, кто хочет познакомиться с городом.
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