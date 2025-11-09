Описание экскурсииОднодневная экскурсия по северной Армении подарит незабываемое путешествие сквозь историю и природу. Вы прогуляетесь среди величественных средневековых монастырей, каждый из которых словно хранит дух веков, и полюбуетесь их уникальной архитектурой и тонкими фресками. По дороге откроются живописные виды на долину реки Дебед, горные пейзажи и старинные деревни, где время словно остановилось. Читайте описание ниже 👇 Важная информация: Экскурсию так же возможно провести на 2-х языках по запросу Продолжительность: однодневная, примерно с 8:00 до 18:00. Включено в стоимость: транспорт, услуги профессионального гида, обед (примерно 12–15$ на человека). Необходимо иметь при себе паспорт. Гражданам некоторых стран для посещения Армении требуется виза (оформляется заранее). Экскурсия не подходит для людей с проблемами спины и пользователей инвалидных колясок. Рекомендуется удобная обувь для пеших прогулок, головной убор, солнцезащитный крем, вода и камера. Курение, а также употребление еды и напитков внутри автомобиля запрещено. Если в экскурсии группа состоит менее чем из 5 человек то экскурсию проведет профессиональный гид-водитель
Отправляемся каждый день в 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Акхтала - древний монастырь с 10-го века с впечатляющими фресками
- Ахпат - комплекс монастыря, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, с уникальной средневековой архитектурой
- Ахпат (обед) - время попробовать местные блюда в уютной атмосфере деревни
- Алаверди - исторический город в живописной долине реки Дебед
- Музей братьев Микоянов - музей создателей легендарных истребителей МиГ
- Санахин - еще один шедевр армянской религиозной архитектуры, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО
Что включено
- Услуги гида
- Комфортный транспорт с кондиционером
Что не входит в цену
- Обед (от 12-15$)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Тбилиси, ул. Абано 15
Когда и сколько длится?
Когда: Отправляемся каждый день в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
D
Dmytro
9 ноя 2025
Экскурсия по храмам Армении произвела сильное впечатление. Атмосфера древности, горные пейзажи и уникальная архитектура создают особое ощущение духовности и покоя. Гид интересно рассказывает об истории и традициях, а сами храмы поражают своей энергетикой. Отличное путешествие для тех, кто любит историю и культуру.
М
Михаил
25 окт 2025
Всё было отлично, от самой экскурсии до гида.
A
Anastasiia
16 окт 2025
D
DANIEL
12 окт 2025
Отличная экология, прекрасный гид…
O
Oleksandra
10 окт 2025
E
Elena
3 окт 2025
Nice trip and great guide 🤘🏻
