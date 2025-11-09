Описание Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы 5 6 отзывов

Однодневная экскурсия по северной Армении подарит незабываемое путешествие сквозь историю и природу. Вы прогуляетесь среди величественных средневековых монастырей, каждый из которых словно хранит дух веков, и полюбуетесь их уникальной архитектурой и тонкими фресками. По дороге откроются живописные виды на долину реки Дебед, горные пейзажи и старинные деревни, где время словно остановилось. Важная информация: Экскурсию так же возможно провести на 2-х языках по запросу Продолжительность: однодневная, примерно с 8:00 до 18:00. Включено в стоимость: транспорт, услуги профессионального гида, обед (примерно 12–15$ на человека). Необходимо иметь при себе паспорт. Гражданам некоторых стран для посещения Армении требуется виза (оформляется заранее). Экскурсия не подходит для людей с проблемами спины и пользователей инвалидных колясок. Рекомендуется удобная обувь для пеших прогулок, головной убор, солнцезащитный крем, вода и камера. Курение, а также употребление еды и напитков внутри автомобиля запрещено. Если в экскурсии группа состоит менее чем из 5 человек то экскурсию проведет профессиональный гид-водитель

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Акхтала - древний монастырь с 10-го века с впечатляющими фресками

Ахпат - комплекс монастыря, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, с уникальной средневековой архитектурой

Ахпат (обед) - время попробовать местные блюда в уютной атмосфере деревни

Алаверди - исторический город в живописной долине реки Дебед

Музей братьев Микоянов - музей создателей легендарных истребителей МиГ

Санахин - еще один шедевр армянской религиозной архитектуры, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО Что включено Услуги гида

Комфортный транспорт с кондиционером Что не входит в цену Обед (от 12-15$)

Личные расходы Место начала и завершения? Тбилиси, ул. Абано 15 Когда и сколько длится? Когда: Отправляемся каждый день в 10:00 Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек. Важная информация Экскурсию так же возможно провести на 2-х языках по запросу

Продолжительность: однодневная, примерно с 8:00 до 18:00

Включено в стоимость: транспорт, услуги профессионального гида, обед (примерно 12-15$ на человека)

Необходимо иметь при себе паспорт

Гражданам некоторых стран для посещения Армении требуется виза (оформляется заранее)

Экскурсия не подходит для людей с проблемами спины и пользователей инвалидных колясок

Рекомендуется удобная обувь для пеших прогулок, головной убор, солнцезащитный крем, вода и камера

Курение, а также употребление еды и напитков внутри автомобиля запрещено

Если в экскурсии группа состоит менее чем из 5 человек то экскурсию проведет профессиональный гид-водитель Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.