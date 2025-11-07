5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Уникальные монастыри
- 🏞️ Живописные горные виды
- 🍽️ Традиционная армянская кухня
- 🎨 Исторические фрески
- 🏛️ Музей братьев Микоян
Что можно увидеть
- Ахтальский монастырь
- Ахпат
- Санахин
- Музей братьев Микоян
Описание экскурсии
Ахтала — небольшой город в Армении, известный своими древними монастырями и крепостями. Главная достопримечательность — Ахтальский монастырь на живописных склонах горы. Он славится своими фресками и сыграл значительную роль в армянской христианской культуре.
Ахпат — монастырский комплекс в северной части Армении, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Основан в 9 веке.
Обед в традиционном армянском ресторане в Ахпате, где можно попробовать армянские деликатесы: кебаб, долма, хаш, пити и свежий лаваш, приготовленный по старинным рецептам.
Алаверди. Здесь находится одна из старейших армянских церквей — Сурб Аствацацин, а также несколько других исторических памятников. Город раскинулся на склонах гор, поэтому вас ждут прекрасные виды на долину и реку.
Санахин — древний армянский монастырь в горах на территории современного Лорийского региона. Он был основан в 10 веке, а его архитектура воплотила лучшие традиции армянского средневекового зодчества.
Музей братьев Микоян в Гюмри посвящён жизни и деятельности знаменитых армян — Анаита и Михаила Микоян, которые сыграли важную роль в политической и промышленной жизни СССР.
Организационные детали
- Транспорт зависит от размера группы (от минивэна до микроавтобуса)
- Дорога в одну сторону, не считая прохождение границы, занимает около 2 часов
- Обед включён в стоимость, а билеты в музей оплачиваются дополнительно (500 драмов)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€41
Целый день среди гор, старинных монастырей и невероятных видов — будто попала в другое время.
Наш гид Роберт — отдельная благодарность! Очень внимательный, с отличным чувством юмора и знает столько интересных фактов, что дорога пролетела незаметно.
День прошёл легко, уютно и с душой. Если сомневаетесь — обязательно поезжайте, оно того стоит!
По факту получил одно разочарование. В составе экскурсии
Мне искренне жаль, что наша экскурсия не оправдала ваших ожиданий. Мы очень внимательно относимся к каждому отзыву, так как он
Теперь к отрицательным моментам. Экскурсия
Недавно побывали на экскурсии из Тбилиси в Армению с посещением древних монастырей
- и это было незабываемо! Всё было организовано на высшем уровне:
🚗
Рекомендую к посещению!
Идеально продуманный маршрут: ценные памятники, до которых из Тбилиси доехать удобнее, чем из Еревана + шикарные виды.
Организаторы готовы провести экскурсию при любом количестве заявок, даже для 2 человек. Переход
Экскурсия с необычным маршрутом и