Из Тбилиси в Армению - к монастырям среди гор

Погрузитесь в атмосферу древней Армении, посетив монастыри Ахтала, Ахпат и Санахин. Откройте для себя уникальную архитектуру и потрясающие пейзажи
Групповая экскурсия из Тбилиси в Армению предлагает насыщенную программу: Ахтала с её знаменитыми фресками, Ахпат и Санахин - жемчужины армянского зодчества. В Алаверди вас ждут живописные виды и исторические памятники. Путешествие завершится в Гюмри, где можно посетить Музей братьев Микоян. Это идеальный выбор для тех, кто хочет прикоснуться к богатой истории и культуре Армении
4.7
16 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Уникальные монастыри
  • 🏞️ Живописные горные виды
  • 🍽️ Традиционная армянская кухня
  • 🎨 Исторические фрески
  • 🏛️ Музей братьев Микоян
Из Тбилиси в Армению - к монастырям среди гор
Из Тбилиси в Армению - к монастырям среди гор© Георгий
Из Тбилиси в Армению - к монастырям среди гор© Георгий
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 10:00

Что можно увидеть

  • Ахтальский монастырь
  • Ахпат
  • Санахин
  • Музей братьев Микоян

Описание экскурсии

Ахтала — небольшой город в Армении, известный своими древними монастырями и крепостями. Главная достопримечательность — Ахтальский монастырь на живописных склонах горы. Он славится своими фресками и сыграл значительную роль в армянской христианской культуре.

Ахпат — монастырский комплекс в северной части Армении, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Основан в 9 веке.

Обед в традиционном армянском ресторане в Ахпате, где можно попробовать армянские деликатесы: кебаб, долма, хаш, пити и свежий лаваш, приготовленный по старинным рецептам.

Алаверди. Здесь находится одна из старейших армянских церквей — Сурб Аствацацин, а также несколько других исторических памятников. Город раскинулся на склонах гор, поэтому вас ждут прекрасные виды на долину и реку.

Санахин — древний армянский монастырь в горах на территории современного Лорийского региона. Он был основан в 10 веке, а его архитектура воплотила лучшие традиции армянского средневекового зодчества.

Музей братьев Микоян в Гюмри посвящён жизни и деятельности знаменитых армян — Анаита и Михаила Микоян, которые сыграли важную роль в политической и промышленной жизни СССР.

Организационные детали

  • Транспорт зависит от размера группы (от минивэна до микроавтобуса)
  • Дорога в одну сторону, не считая прохождение границы, занимает около 2 часов
  • Обед включён в стоимость, а билеты в музей оплачиваются дополнительно (500 драмов)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€41
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Старом Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий
Георгий — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 131 туриста
Мы — команда мастеров туризма и экстремальных видов спорта, начавшая работать в Грузии с основания лагеря рафтинга. Организуем на профессиональном уровне как экскурсии по разным регионам, так и спортивные приключения. Рады вам, дорогие гости, и ждём в нашей прекрасной стране!
Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников

Диана
Диана
7 ноя 2025
Поездка из Тбилиси в Армению оказалась просто чудесной! 💛
Целый день среди гор, старинных монастырей и невероятных видов — будто попала в другое время.

Наш гид Роберт — отдельная благодарность! Очень внимательный, с отличным чувством юмора и знает столько интересных фактов, что дорога пролетела незаметно.

День прошёл легко, уютно и с душой. Если сомневаетесь — обязательно поезжайте, оно того стоит!
С
София
3 ноя 2025
Экскурсия в Армению оставила самые яркие впечатления! 🇦🇲 Поездка была прекрасно организована — водитель и гид Тимур просто замечательные: доброжелательные, внимательные и очень профессиональные. Всё проходило спокойно и комфортно, дорога
читать дальше

пролетела незаметно.
Особенно понравилось место Санахин — удивительно красивое и атмосферное, с богатой историей и потрясающими видами на горы. Это место действительно наполняет душу спокойствием и вдохновением.
Спасибо за такой чудесный день! Обязательно порекомендую эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с настоящей Арменией ❤️

Ирина
Ирина
23 сен 2025
Экскурсия из Тбилиси в Армению, мне понравилась. У нас была интернациональная группа, но гид Тимур не оставил без внимания никого, так как я была русского говорящая одна, для меня гид
читать дальше

лично рассказывал о местах которые мы посвящали. Храмы, горы, все было восхитительно. Гид прекрасно доносил информацию, информативно. В стоимость входил обед, обед мне понравился. Спасибо за помощь при пересечении границы с Арменией, было очень быстро. Я благодарна вам за экскурсию и рекомендую.

oleg
oleg
21 сен 2025
Идея посетить монастыри Армении с экскурсией из Тбилиси - великолепна! Сами монастыри великолепны, X век, история более 1000 лет, сколько событий, человеческих жизней!
По факту получил одно разочарование. В составе экскурсии
читать дальше

было 3 человека: женщина из Германии, мужчина из Бразилии и я из России. Наш гид - Тимур. Тимур легко говорил на английском и русском языках. Экскурсии проходили все по одному шаблону: приезд к монастырю, 5 мин на английском, затем на русском или в обратной последовательности краткая история монастыря. При каком правителе этот монастырь был построен и какую христианскую религию он исповедовал и Все! А то, что монастырям более 1000лет, какие события происходили при монгольском нашествии, при Персидском, как удалось выжить в эти трудные времена гид Тимур нам эту информацию не сообщил. Я весь день потратил на экскурсию и в конечном итоге так и не получил никакой познавательной информации о местах пребывания. Единственный положительный момент это фото на память о посещении этих Великолепных мест.
Второе: в стоимость оплаты экскурсии входило и посещение ресторана (оплаченного мною на сумму 5000 драм). Пока мы двигались по трассе Тимур отправил нам меню ресторана. Я выбрал пельмени за 1250 драм и чашечку кофе армянского за 80 драм, всего на сумму 1350, а мной было оплачено 5000 драм на ресторане. В ресторане мне принесли заказ: половина пельменей была разварена, кофе не имело аромата Воообще! Оно было помолото не меньше месяца назад. Разницу между 5000 и 1350 мне никто не предложил или не компенсировал другими блюдами или жидкостью.
Резюме: идея посетить монастыри из Грузии, я считаю очень хорошей, а само проведение отвратительное: информация о монастырях крайне скудная, питание в ресторане (забегаловка) ужасное, Идея «бесплатного» обеда -сплошное жульничество, обеды должны быть оплачены самим клиентом на его деньги, а не включать дополнительно в стоимость экскурсии.
На следующий день у меня была экскурсия 2 Кахетии за один день. Блюда в ресторане там были великолепны, оплата за наличный расчет.
Экскурсию в монастыри Армении я лично не советую никому. Если интересуетесь историей отдельно навестите Армению и берите экскурсии там.

Георгий
Георгий
Ответ организатора:
Здравствуйте!

Мне искренне жаль, что наша экскурсия не оправдала ваших ожиданий. Мы очень внимательно относимся к каждому отзыву, так как он
читать дальше

помогает нам стать лучше.

Наш гид Тимур всегда получает очень высокие оценки от туристов, и для нас особенно важно понять, что именно пошло не так в этот раз.

Мы ценим вашу обратную связь и будем использовать её, чтобы наши экскурсии всегда приносили только положительные эмоции. Надеемся, что в следующий раз поездка пройдет лучше.

Александра
Александра
13 сен 2025
Виды потрясающие! Просто завораживает красота природы и старинных монастырей! Но, к сожалению, это почти единственный плюс. Понравился еще водитель, прекрасно и осторожно возил нас по горам.
Теперь к отрицательным моментам. Экскурсия
читать дальше

началась на час позже, так как гид, с которыми должны были ехать плохо себя почувствовал, это не проблема - все мы люди. В итоге нам поставили иного гида, девушку, имя не подскажу, так как не слышала, что она представлялась вообще, по ее словам она работает на другое агентство. Это очень заметно по подаче, особого интереса она не проявляла, но как человек очень приятная. На каждой локации говорила буквально пару слов, сильно ничего не объясняя. Обидно было видеть как гиды с других экскурсий ходят с группами и рассказывают про каждый рельеф и фреску на стенах храмов. Наш гид, бросив пару слов, уходила гулять одна. Думаю, если ее преследовать, то она не отказала бы в ответах на вопросы. Но по моему мнению экскурсии должны проходить не так.

Что почти самое неприятное, то оказалось, что на трипстере данная экскурсия стоит практически в два раза дороже, чем на ином сервисе, о чем с нами поделились ребята, с которыми были на экскурсии. Разница в цене обоснована тем, что именно в нашу экскурсию был включены еще и обед. Однако нам разрешили заказать на сумму не более 25$ на двоих, причем насчет включенной суммы на обед буквально приходилось вытягивать информацию, гид особо ничем не делилась. Если посчитать, то мы заплатили по 72 евро с человека, то есть 144 евро с двоих (обед включен: сумма на двоих 25$. Несколько раз переуточняли у гида 25$ это сумма на двоих или на одного), ребята, с которыми ехали заплатили 40$ за человека, обед не был включен. Сам ресторан был красивый, и еда была очень вкусная, но нам постоянно путали заказы, ставили не на те столы, приносили не те блюда (за это оценка не снижена, тк это не вина организаторов)
Кроме того, мы посетили не все локации. Музей не посетили:(Гид не была осведомлена насчет его посещения, через отрывки фраз, когда гид общалась с другими ребятами, мы что-то слышали про музей, но не совсем поняли. Следить за гидом и проверять, все ли места мы посещаем из заявленных, увы, возможности не было.
Мне очень грустно ставить три балла, так как монастыри, виды и горы невероятно красивые, но это честная оценка предоставленному сервису, возможно, нам просто не повезло, и обычно все проходит не так, как было у нас.

Георгий
Георгий
Ответ организатора:
Здраствуйте, да согласен очень жаль чтов амтна этот раз не повезло и гиду Тимур было плохо, кто всегда едет в эту экскурсия и пришлось заменить.
Ладислава
Ладислава
20 авг 2025
Вчера (19 августа) у нас была одна из самых необычных экскурсий — поездка из Тбилиси в Армению. В назначенном месте нас встретил гид Тимур — оказалось, что группа у нас
читать дальше

интернациональная, собрались люди из разных стран, но это лишь добавило необычных впечатлений в путешествии. Гид — замечательный человек, очень внимательный, начитанный и крайне увлекательно рассказывает (в нашем случае экскурсия проходила как на русском, так и на английском). Паспортный контроль прошли быстро и легко, добравшись до удивительных древних храмов, хранящих свою вековую историю посреди величественных гор. Сложно описать те впечатления от близости истории, что хранится в вековых стенах, полуразрушенных башнях, потрескавшихся фресках, где, казалось бы, остановилось само время.
Огромная благодарность за тот восторг и незабываемые эмоции, это было невероятное путешествие❤️

Л
Людмила
3 авг 2025
Экскурсия продолжалась около 10 час. Немного утомителен переход границы - занял 2 часа туда и 1 час на обратном пути,поскольку в группе были граждане разных стран и у всех разные проблемы. Экскурсовод Тимур прекрасно все излагал на 2х языках. Монастыри и природа северной Армении великолепны. Рекомендую.
V
Viktoria
19 июн 2025
Экскурсия из Тбилиси в Армению - просто восторг! 🇬🇪➡️🇦🇲

Недавно побывали на экскурсии из Тбилиси в Армению с посещением древних монастырей
- и это было незабываемо! Всё было организовано на высшем уровне:

🚗
читать дальше

Водитель - настоящий профессионал: ехали спокойно и безопасно, очень внимательный к деталям, делал остановки в нужных местах и рассказывал интересные факты по пути.

🧳 Границу прошли быстро и без проблем, всё чётко и слаженно, помогли сориентироваться и подсказали, что и где нужно показать. Мы даже не заметили, как уже оказались в Армении!

📍 Экскурсовод -отдельное спасибо! Очень интересно рассказывал о каждом месте, истории монастырей, делился местными легендами и создавал особую атмосферу. Было ощущение, что мы путешествуем с настоящим другом, который знает каждый камешек в этих местах.

🕍 Посетили потрясающие монастыри, насладились видами -вся поездка оставила очень тёплые воспоминания.

Рекомендую всем, кто хочет прикоснуться к культуре Армении и провести день в уютной, дружелюбной атмосфере. Спасибо за эмоции! ❤️

Г
Георгий
10 июн 2025
Мы с моим одноклассником решили поехать в Грузию на неделю и по совету преподавателей записались также на экскурсию в Северную Армению. Как оказалось, абсолютно не зря. Генриетта – отличнейший экскурсовод,
читать дальше

разбирающийся в теме на все 100! Нас присоединили к группе англоговорящих туристов, но это не стало проблемой – Генриетта блестяще провела экскурсию и на русском, и на английском. Она очень много знает как про Грузию, так и про Армению, исторический бэкграунд двух стран. И, самое главное, легко входит в положение туристов и всегда готова прийти на помощь, что-то подсказать, как на самой экскурсии, так и за её рамками. Поэтому всем русскоговорящим туристам в Грузии горячо рекомендую эту экскурсию, вы ни разу не пожалеете, что решили также посетить кусочек соседней Армении

A
Anton
6 июн 2025
Отличный минитур на день. Ве понравилось: автомобиль был чистый и ухоженный, гид превосходно знал маршрут и историю посещаемых мест, а водитель аккуратно вел автомобиль. В конце маршрута приятно удивил армянский ресторан - очень душевный персонал и вкуснейшая традиционная кухня.
Рекомендую к посещению!
S
Svetlana
25 мая 2025
просто супер. Гид генриетта все рассказала и показала, такие восхитительные места я сама не ожидала. Очень советую
S
Shimon
25 мая 2025
Отличная экскурсия! Гид генриетта просто супер. Большое спасибо
Сергей
Сергей
6 мая 2025
Превосходная экскурсия!
Идеально продуманный маршрут: ценные памятники, до которых из Тбилиси доехать удобнее, чем из Еревана + шикарные виды.
Организаторы готовы провести экскурсию при любом количестве заявок, даже для 2 человек. Переход
читать дальше

через границу простой, дорога очень комфортная.
При заказе экскурсии сомневались из-за небольшого количества отзывов. На деле это не новички, а опытные организаторы, просто в Тбилиси многие не привыкли к российским сервисам и чаще работают через англоязычные. Уточняю это, чтобы соотечественники не переживали за это.
Экскурсовод Генриетта – профессионал (и полиглот), с ней было интересно и приятно общаться, мы постараемся договориться о новой экскурсии в следующий приезд.

L
Liliya
29 апр 2025
Экскурсия просто Топ! Не смотря что нас было мало в группе экскурсия все равно состоялось и отдельно был гид Давид! Так красиво рассказывает и знает каждый камень. Спасибо вам большое
Александр
Александр
23 апр 2025
Изначально, экскурсия должна была быть групповая, но т. к. была пасха людей было мало. Экскурсию не отменили и провели можно сказать индивидуально, за то огромной спасибо!

Экскурсия с необычным маршрутом и
читать дальше

идеальна по времени, всего 9 часов, а видишь кучу всего.

Природа,горы,каньоны,реки. И здесь же рядом современное производство, добыча полезных ископаемых. И здесь же, жизнь простых людей. Мы то поднимались на высоту 2000 м, то спускались,не покидало ощущение полёта. Очень приятно ощущение.

Отдельное спасибо гиду Генриетте, которая могла ответить на любой заданный вопрос, очень эрудированная и с прекрасным чувством юмора. И спасибо водителю Георгию, настоящий мастер своего дела. Всем рекомендую эту экскурсию.

