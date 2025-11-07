читать дальше

началась на час позже, так как гид, с которыми должны были ехать плохо себя почувствовал, это не проблема - все мы люди. В итоге нам поставили иного гида, девушку, имя не подскажу, так как не слышала, что она представлялась вообще, по ее словам она работает на другое агентство. Это очень заметно по подаче, особого интереса она не проявляла, но как человек очень приятная. На каждой локации говорила буквально пару слов, сильно ничего не объясняя. Обидно было видеть как гиды с других экскурсий ходят с группами и рассказывают про каждый рельеф и фреску на стенах храмов. Наш гид, бросив пару слов, уходила гулять одна. Думаю, если ее преследовать, то она не отказала бы в ответах на вопросы. Но по моему мнению экскурсии должны проходить не так.



Что почти самое неприятное, то оказалось, что на трипстере данная экскурсия стоит практически в два раза дороже, чем на ином сервисе, о чем с нами поделились ребята, с которыми были на экскурсии. Разница в цене обоснована тем, что именно в нашу экскурсию был включены еще и обед. Однако нам разрешили заказать на сумму не более 25$ на двоих, причем насчет включенной суммы на обед буквально приходилось вытягивать информацию, гид особо ничем не делилась. Если посчитать, то мы заплатили по 72 евро с человека, то есть 144 евро с двоих (обед включен: сумма на двоих 25$. Несколько раз переуточняли у гида 25$ это сумма на двоих или на одного), ребята, с которыми ехали заплатили 40$ за человека, обед не был включен. Сам ресторан был красивый, и еда была очень вкусная, но нам постоянно путали заказы, ставили не на те столы, приносили не те блюда (за это оценка не снижена, тк это не вина организаторов)

Кроме того, мы посетили не все локации. Музей не посетили:(Гид не была осведомлена насчет его посещения, через отрывки фраз, когда гид общалась с другими ребятами, мы что-то слышали про музей, но не совсем поняли. Следить за гидом и проверять, все ли места мы посещаем из заявленных, увы, возможности не было.

Мне очень грустно ставить три балла, так как монастыри, виды и горы невероятно красивые, но это честная оценка предоставленному сервису, возможно, нам просто не повезло, и обычно все проходит не так, как было у нас.