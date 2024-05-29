За гранью хребтов: путешествие из Тбилиси по северной Армении

Монастыри Ахпат, Санаин и Ахтала, погружение в прошлое, армянская кухня и много сочных пейзажей
В поездке вы познакомитесь с историей и культурой северной Армении.

Мы составили маршрут так, чтобы каждая локация раскрывала разные аспекты этого удивительного региона.

Вы увидите древние храмы, полюбуетесь их красивым убранством, а также попробуете национальные армянские блюда. Гид расскажет о богатом прошлом и традициях края.
5
2 отзыва
За гранью хребтов: путешествие из Тбилиси по северной Армении
За гранью хребтов: путешествие из Тбилиси по северной Армении
За гранью хребтов: путешествие из Тбилиси по северной Армении
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Монастырь Ахтала. Это одна из самых интересных достопримечательностей региона Лори. Комплекс 13 века известен декоративной резьбой и фресками. Вы удивитесь, как архитектурный объект органично вписывается в природный ландшафт.

Монастырь Ахпат. Обитель находится в удалённом месте, что веками обеспечивало монахам покой и уединение. Гарантируем, вы тоже почувствуете здесь умиротворение. Полюбуетесь красивым видом на каньон реки Дебед. А ещё посмотрите на собор Сурб Ншан с красивой фреской, изображающей Христа Вседержителя.

Монастырь Санаин. В Средние века он был известен своей школой каллиграфии. На территории монастыря вы найдёте армянские хачкары 11–13 веков. Кстати, и Ахпат, и Санаин были важными образовательными центрами края в период Средневековья.

Погружение в прошлое

Гид расскажет об истории и культурном наследии северной части Армении, а также о значении монастырей Ахтала, Ахпат и Санаин. Вы узнаете об их архитектурных особенностях, роли в средневековом образовании и религиозной жизни, а ещё обсудите культурный контекст, важный для понимания этих памятников.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида, обед и трансфер на автомобиле Mercedes Vito, Toyota Ipsum, Mitsubishi Grandis или Kia Sedona (в зависимости от размера группы)
  • Для пересечения границы необходимо иметь с собой паспорта и свидетельства о рождении для детей
  • Экскурсию проведёт один из гидов-водителей нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€83
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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2
1
B
29 мая 2024
Экскурсия была просто потрясающей! Мы посетили несколько древних монастырей, каждый из которых имеет свою уникальную историю и архитектуру. Особенно запомнился монастырь Ахпат — его величественные стены и старинные фрески завораживают.
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Природа также не оставила равнодушным: виды на горы и леса просто потрясающие. Гид был очень знающим и увлекательным, он поделился множеством интересных фактов и легенд. Рекомендую всем, кто хочет окунуться в богатую историю и культуру Армении!

N
29 мая 2024
Экскурсия в северную Армению оставила только положительные эмоции! Весь день был расписан до мелочей, и мы успели посетить множество интересных мест. Хочу особенно отметить монастырь Санахин — его архитектура и
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атмосфера просто завораживают. Гид был великолепен, его рассказы были интересными и содержательными. Природа в этих местах удивительная — такие виды не оставят равнодушным никого. Всем советую эту экскурсию, она стоит каждого потраченного рубля.

Экскурсия в северную Армению оставила только положительные эмоции! Весь день был расписан до мелочей, и мы

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