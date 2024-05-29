В поездке вы познакомитесь с историей и культурой северной Армении. Мы составили маршрут так, чтобы каждая локация раскрывала разные аспекты этого удивительного региона. Вы увидите древние храмы, полюбуетесь их красивым убранством, а также попробуете национальные армянские блюда. Гид расскажет о богатом прошлом и традициях края.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Монастырь Ахтала. Это одна из самых интересных достопримечательностей региона Лори. Комплекс 13 века известен декоративной резьбой и фресками. Вы удивитесь, как архитектурный объект органично вписывается в природный ландшафт.

Монастырь Ахпат. Обитель находится в удалённом месте, что веками обеспечивало монахам покой и уединение. Гарантируем, вы тоже почувствуете здесь умиротворение. Полюбуетесь красивым видом на каньон реки Дебед. А ещё посмотрите на собор Сурб Ншан с красивой фреской, изображающей Христа Вседержителя.

Монастырь Санаин. В Средние века он был известен своей школой каллиграфии. На территории монастыря вы найдёте армянские хачкары 11–13 веков. Кстати, и Ахпат, и Санаин были важными образовательными центрами края в период Средневековья.

Погружение в прошлое

Гид расскажет об истории и культурном наследии северной части Армении, а также о значении монастырей Ахтала, Ахпат и Санаин. Вы узнаете об их архитектурных особенностях, роли в средневековом образовании и религиозной жизни, а ещё обсудите культурный контекст, важный для понимания этих памятников.

Организационные детали