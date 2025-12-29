Экскурсия познакомит вас с архитектурой советского периода — от конструктивизма 1920-х до брутальных форм 80-х.
В районе площади Республики мы увидим, как на небольшом пространстве сосуществуют разные стили, отражающие эпохи индустриализации, грандиозных проектов и смелых идей ведущих архитекторов Тбилиси.
Описание экскурсииУвлекательная пешеходная экскурсия В 1920-е годы был принят новый план индустриализации и благоустройства Тбилиси. Помимо строительства новых жилых районов и реализации крупных инфраструктурных проектов, постепенно формировались новые центры и точки притяжения. Одним из таких центров стал район нынешней площади Республики, где на протяжении всего советского периода ведущие архитекторы воплощали свои идеи. Это создало уникальную архитектурную среду, в которой на сравнительно небольшом участке можно увидеть разные стили, отражающие эпохи индустриализации. На экскурсии вы сможете увидеть:
- Дом Печати — отель Stamba с новой стороны;
- Необычный конструктивизм здания редакции газеты «Заря Востока»;
- Подземный торгово-культурный центр площади Республики;
- Здание Академии Наук Грузии с национальными мотивами;
• «Таллиннский дом» в Тбилиси. Также вы узнаете:
- Как церковная архитектура повлияла на грузинский модернизм;
- Какие барельефы пропали с фасада отеля «Билтмор»;
- Что произошло с канатной дорогой на Мтацминду;
- Почему даже брутализм в Тбилиси выглядит мягче;
• Зачем были построены и куда исчезли «Уши Андропова». Важная информация:
- На экскурсию допускаются дети от 12 лет.
- Часть экскурсии проходит по улице. Пожалуйста, одевайтесь по погоде, надевайте удобную обувь.
- На экскурсии будут использоваться радиогиды (для групп от 6-ти человек), к которым подключаются наушники, выданные гидом. Для удобства вы можете использовать собственные проводные наушники (разъем mini jack 3.5 mm).
- Предварительная регистрация на событие обязательна.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом Печати
- Редакция газеты «Заря Востока»
- Подземный торгово-культурный центр площади Республики
- Здание Академии Наук
- «Таллиннский дом» в Тбилиси
Что включено
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
М. Руставели, у памятника Шота Руставели
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- На экскурсию допускаются дети от 12 лет
- Часть экскурсии проходит по улице. Пожалуйста, одевайтесь по погоде, надевайте удобную обувь
- На экскурсии будут использоваться радиогиды (для групп от 6-ти человек), к которым подключаются наушники, выданные гидом. Для удобства вы можете использовать собственные проводные наушники (разъем mini jack 3.5 mm)
- Предварительная регистрация на событие обязательна
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
