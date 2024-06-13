Первое свидание с Тбилиси

Душевное знакомство со старым городом и его неожиданные локации
Только на прогулке с тбилисцем возможно ощутить сердцебиение города, узнать, чем он жил, живёт и о чем он мечтает.

Я проведу вас по тихим переулкам и «итальянским дворикам», познакомлю с традициями грузинской столицы. Доверьтесь мне, и вы почувствуете себя одним из жителей моего древнего города с особенной душой.
5
5 отзывов
Первое свидание с Тбилиси
Первое свидание с Тбилиси
Первое свидание с Тбилиси
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Описание экскурсии

Шёпот прошлого на улицах города

Улицы Тбилиси — своеобразная машина времени. Я объясню вам, почему здесь, просто переходя улицу, возможно попасть из одной эпохи в другую. Покажу, как выглядят так называемые «итальянские дворики», которые отражают дух старого, многонационального и мультикультурного Тбилиси, хотя своим названием отсылают к другой стране. Вы посетите комплекс марионеток Габриадзе, известную сказочную башню, где я помогу вам переместиться в детство. Посетим знаменитые тбилисские бани, которые очаровали в свое время Пушкина и Дюма и до сих пор вызывают восторг. Заглянете в Сионский собор, где венчались Александр Грибоедов и 16-летняя княгиня Нино Чавчавадзе. И погрузитесь в историю о силе бессмертной любви, когда я расскажу малоизвестные моменты из их совместной жизни.

Тбилиси-двуликий янус

Тбилиси — это в некотором роде Янус, который одним лицом глядит в Азию, другим в Европу. Помимо старинной архитектуры вы сможете оценить новые хайтековые красоты города: стеклянный красавец Мост Мира и самое экстравагантное сооружение в центре Тбилиси — гигантские трубы в Парке Рике — работы современных итальянских мастеров. Не каждая столица может похвастаться таким!
Из парка на современной канатке поднимемся к крепости Нарикала и сможем насладиться панорамой города с высоты птичьего полета.
В грузинской столице множество знаменитых уголков с большой историей. Но есть в городе место, которым я особенно горжусь — это Татарская площадь. Это настоящий музей архитектуры под открытым небом.
Жду вас с нетерпением!

Организационные детали

Билеты на канатную дорогу не входят в стоимость экскурсии: проезд в 1 сторону на 1 человека = 2.5 лари = примерно 1 доллар.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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Д
13 июня 2024
Отличная экскурсия!
Рекомендую!
Anna
28 апр 2024
Прекрасная экскурсия по Тбилиси, прекрасный гид Ия, рекомендую однозначно
Я
15 апр 2024
Очень содержательно, с большой любовью к Тбилиси. Получили массу информации и эмоций. Рекомендую всем для знакомства с городом.
Наталия
11 апр 2024
Хочу сердечно поблагодарить Ию за замечательную прогулку по старому Тбилиси. Она замечательный рассказчик, влюбленный в свой город. Понравилось тихое неспешное путешествие по старинной части города, знакомство с его историей, архитектурой
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и традициями. А поднявшись к крепости Нарикала по канатной дороге, можно увидеть красивейшую панораму города с высоты! Каждый человек, побродивший по этим улицам, оставит самые приятные воспоминания в своем сердце. Я думаю- это идеальная экскурсия для первого знакомства с Тбилиси.

Хочу сердечно поблагодарить Ию за замечательную прогулку по старому Тбилиси. Она замечательный рассказчик, влюбленный в свойХочу сердечно поблагодарить Ию за замечательную прогулку по старому Тбилиси. Она замечательный рассказчик, влюбленный в свойХочу сердечно поблагодарить Ию за замечательную прогулку по старому Тбилиси. Она замечательный рассказчик, влюбленный в свойХочу сердечно поблагодарить Ию за замечательную прогулку по старому Тбилиси. Она замечательный рассказчик, влюбленный в свойХочу сердечно поблагодарить Ию за замечательную прогулку по старому Тбилиси. Она замечательный рассказчик, влюбленный в свой
О
6 янв 2024
Гид-экскурсовод Ия максимально разукрасила 1 мой день в Тбилиси так, что хочется вернуться еще)

Интересные истории, красивые места и максимальная чуткость - очень было комфортно и нескучно - как будто с другом гуляешь, а не на экскурсии)

Всем рекомендую эту экскурсию! Все вопросы отвечены, достопримечательности посмотрены, вино на дегустации выпито - чудесный день получился 🥰

Ия, спасибо! ❤️
Гид-экскурсовод Ия максимально разукрасила 1 мой день в Тбилиси так, что хочется вернуться еще)Гид-экскурсовод Ия максимально разукрасила 1 мой день в Тбилиси так, что хочется вернуться еще)Гид-экскурсовод Ия максимально разукрасила 1 мой день в Тбилиси так, что хочется вернуться еще)Гид-экскурсовод Ия максимально разукрасила 1 мой день в Тбилиси так, что хочется вернуться еще)Гид-экскурсовод Ия максимально разукрасила 1 мой день в Тбилиси так, что хочется вернуться еще)

Входит в следующие категории Тбилиси

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