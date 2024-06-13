Улицы Тбилиси — своеобразная машина времени. Я объясню вам, почему здесь, просто переходя улицу, возможно попасть из одной эпохи в другую. Покажу, как выглядят так называемые «итальянские дворики», которые отражают дух старого, многонационального и мультикультурного Тбилиси, хотя своим названием отсылают к другой стране. Вы посетите комплекс марионеток Габриадзе, известную сказочную башню, где я помогу вам переместиться в детство. Посетим знаменитые тбилисские бани, которые очаровали в свое время Пушкина и Дюма и до сих пор вызывают восторг. Заглянете в Сионский собор, где венчались Александр Грибоедов и 16-летняя княгиня Нино Чавчавадзе. И погрузитесь в историю о силе бессмертной любви, когда я расскажу малоизвестные моменты из их совместной жизни.
Тбилиси-двуликий янус
Тбилиси — это в некотором роде Янус, который одним лицом глядит в Азию, другим в Европу. Помимо старинной архитектуры вы сможете оценить новые хайтековые красоты города: стеклянный красавец Мост Мира и самое экстравагантное сооружение в центре Тбилиси — гигантские трубы в Парке Рике — работы современных итальянских мастеров. Не каждая столица может похвастаться таким! Из парка на современной канатке поднимемся к крепости Нарикала и сможем насладиться панорамой города с высоты птичьего полета. В грузинской столице множество знаменитых уголков с большой историей. Но есть в городе место, которым я особенно горжусь — это Татарская площадь. Это настоящий музей архитектуры под открытым небом. Жду вас с нетерпением!
Организационные детали
Билеты на канатную дорогу не входят в стоимость экскурсии: проезд в 1 сторону на 1 человека = 2.5 лари = примерно 1 доллар.
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ия — ваш гид в Тбилиси
Меня зовут Ия, я сертифицированный гид. Профессия гида для меня любимое занятие. В идеале любимая работа — это хорошо оплачиваемое хобби. Я люблю свою работу, свою страну и хочу, чтобы читать дальше
Вы тоже почувствовали себя жителем этой маленькой страны. Я уверена, что после наших экскурсии возвращаться снова и снова Вам захочется именно сюда, в Грузию — в страну, подарившую теплоту, в страну, ставшую вдруг такой знакомой, близкой и родной!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
–
3
–
2
–
1
–
Д
Дмитрий
13 июня 2024
Отличная экскурсия! Рекомендую!
Anna
28 апр 2024
Прекрасная экскурсия по Тбилиси, прекрасный гид Ия, рекомендую однозначно
Я
Яков
15 апр 2024
Очень содержательно, с большой любовью к Тбилиси. Получили массу информации и эмоций. Рекомендую всем для знакомства с городом.
Наталия
11 апр 2024
Хочу сердечно поблагодарить Ию за замечательную прогулку по старому Тбилиси. Она замечательный рассказчик, влюбленный в свой город. Понравилось тихое неспешное путешествие по старинной части города, знакомство с его историей, архитектурой читать дальше
и традициями. А поднявшись к крепости Нарикала по канатной дороге, можно увидеть красивейшую панораму города с высоты! Каждый человек, побродивший по этим улицам, оставит самые приятные воспоминания в своем сердце. Я думаю- это идеальная экскурсия для первого знакомства с Тбилиси.
О
Ольга
6 янв 2024
Гид-экскурсовод Ия максимально разукрасила 1 мой день в Тбилиси так, что хочется вернуться еще)
Интересные истории, красивые места и максимальная чуткость - очень было комфортно и нескучно - как будто с другом гуляешь, а не на экскурсии)
Всем рекомендую эту экскурсию! Все вопросы отвечены, достопримечательности посмотрены, вино на дегустации выпито - чудесный день получился 🥰