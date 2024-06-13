Только на прогулке с тбилисцем возможно ощутить сердцебиение города, узнать, чем он жил, живёт и о чем он мечтает. Я проведу вас по тихим переулкам и «итальянским дворикам», познакомлю с традициями грузинской столицы. Доверьтесь мне, и вы почувствуете себя одним из жителей моего древнего города с особенной душой.

Описание экскурсии

Шёпот прошлого на улицах города

Улицы Тбилиси — своеобразная машина времени. Я объясню вам, почему здесь, просто переходя улицу, возможно попасть из одной эпохи в другую. Покажу, как выглядят так называемые «итальянские дворики», которые отражают дух старого, многонационального и мультикультурного Тбилиси, хотя своим названием отсылают к другой стране. Вы посетите комплекс марионеток Габриадзе, известную сказочную башню, где я помогу вам переместиться в детство. Посетим знаменитые тбилисские бани, которые очаровали в свое время Пушкина и Дюма и до сих пор вызывают восторг. Заглянете в Сионский собор, где венчались Александр Грибоедов и 16-летняя княгиня Нино Чавчавадзе. И погрузитесь в историю о силе бессмертной любви, когда я расскажу малоизвестные моменты из их совместной жизни.

Тбилиси-двуликий янус

Тбилиси — это в некотором роде Янус, который одним лицом глядит в Азию, другим в Европу. Помимо старинной архитектуры вы сможете оценить новые хайтековые красоты города: стеклянный красавец Мост Мира и самое экстравагантное сооружение в центре Тбилиси — гигантские трубы в Парке Рике — работы современных итальянских мастеров. Не каждая столица может похвастаться таким!

Из парка на современной канатке поднимемся к крепости Нарикала и сможем насладиться панорамой города с высоты птичьего полета.

В грузинской столице множество знаменитых уголков с большой историей. Но есть в городе место, которым я особенно горжусь — это Татарская площадь. Это настоящий музей архитектуры под открытым небом.

Жду вас с нетерпением!

Организационные детали

Билеты на канатную дорогу не входят в стоимость экскурсии: проезд в 1 сторону на 1 человека = 2.5 лари = примерно 1 доллар.