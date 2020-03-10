Город на перекрестке культур
Чтобы понять «феномен Тбилиси», вы взглянете на город, как на лоскутное одеяло, сотканное из множества культурных центров. Узнаете о народах, которые оседали в столице, формируя ее облик и характер, о мирном сосуществовании разных религий. Говоря о последнем, посмотрим на синагогу, армянскую церковь и единственную мечеть, где вместе молятся сунниты и шииты.
Прогулка по главным местам и путешествие сквозь века
Археологи вычислили, что эти места заселили еще 5-6 тысяч лет назад, а уже в 3-2 вв до н.э Тбилиси имел торговые связи с Парфией, Босфором и Римом. Я расскажу о тех временах и о выдающихся грузинских правителях, о богатом Тифлисе 19 века и о наших днях, когда в столице появляются ультрасовременные постройки, вроде символичного Моста Мира. А фоном для рассказов станут несколько знаковых частей города:
В результате за 2,5 часа вы увидите Тбилиси таким, каким его видят коренные тбилисцы, а его история, архитектура и быт жителей сложатся для вас в понятную и яркую картину.
Билет на канатную дорогу не включен в стоимость (2,5лари).