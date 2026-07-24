Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, узнайте о его истории и культуре, прогуляйтесь по главным достопримечательностям города
Тбилиси - город, где переплетаются Восток и Запад, история и современность. На экскурсии вы увидите Серные бани, крепость Нарикала, проспект Руставели и район Сололаки. Узнаете о народах, которые формировали облик города, и о мирном сосуществовании разных религий. Погрузитесь в атмосферу Тбилиси и откройте для себя его уникальные места. Забронируйте экскурсию сейчас
Лучшее время для экскурсии в Тбилиси - летние месяцы. В это время город оживает, наполняется событиями и культурными мероприятиями, что делает прогулку по его улицам особенно интересной. Лето позволяет насладиться всеми аспектами города, от архитектуры до местной кухни. Весной и осенью Тбилиси также привлекателен. Эти месяцы хороши для тех, кто предпочитает более спокойную атмосферу, когда туристов меньше, а город предлагает уютные прогулки по своим историческим районам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Проспект Руставели
Район Сололаки
Район Серных бань
Собор Сиони
Улица Леселидзе
Крепость Нарикала
Мост Мира
Описание экскурсии
Город на перекрестке культур
Чтобы понять «феномен Тбилиси», вы взглянете на город, как на лоскутное одеяло, сотканное из множества культурных центров. Узнаете о народах, которые оседали в столице, формируя ее облик и характер, о мирном сосуществовании разных религий. Говоря о последнем, посмотрим на синагогу, армянскую церковь и единственную мечеть, где вместе молятся сунниты и шииты.
Прогулка по главным местам и путешествие сквозь века
Археологи вычислили, что эти места заселили еще 5-6 тысяч лет назад, а уже в 3-2 вв до н. э Тбилиси имел торговые связи с Парфией, Босфором и Римом. Я расскажу о тех временах и о выдающихся грузинских правителях, о богатом Тифлисе 19 века и о наших днях, когда в столице появляются ультрасовременные постройки, вроде символичного Моста Мира. А фоном для рассказов станут несколько знаковых частей города:
Проспект Руставели и район Сололаки: от площади Свободы вы пройдете по главной артерии города мимо тенистых платанов и нарядных зданий, а я расскажу о самых интересных из них. Следом затеряемся в улочках Сололаки — района, который считался элитным в Тбилиси 19 века. Вы увидите остатки былой роскоши — дома Манташева, Сейлановых и других богачей того времени, услышите о судьбах Сололаки, заглянете в красивейшие парадные и контрастные внутренние дворы.
Район Серных бань, где вы полюбуетесь Тбилиси с открытки — с кружевными балконами и мощеными улочками, а я раскрою легенду об основании города. Неподалеку вас ждет собор Сиони, где хранится крест св. Нино, и яркая улица Леселидзе. А еще вы, конечно, полюбуетесь нашим холмистым городом сверху — для этого мы «взлетим» на канатной дороге к крепости Нарикала.
В результате за 2 часа вы увидите Тбилиси таким, каким его видят коренные тбилисцы, а его история, архитектура и быт жителей сложатся для вас в понятную и яркую картину.
Организационные детали
Билет на канатную дорогу не включён в стоимость (2,5 лари)
Крепость Нарикала временно закрыта на реставрацию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андро — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1580 туристов
Если вы цените колорит, если вы гурман — Грузия для вас. В Грузии есть всё и для всех. С радостью познакомлю вас с этой древней и красивой страной! Я молодой квалифицированный гид с высшим образованием в туризме. Состою в ассоциациях грузинских гидов. Все экскурсии провожу с учетом пожеланий моих гостей, отвечаю на любые вопросы. До встречи в Тбилиси!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 170 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Дата посещения: 24 июл 2026
24.07 были на экскурсии с Андро по Тбилиси. Впечатления остались самые положительные, Андро погрузил нас в историю города через знаменитые дома и улицы , известных людей. Время прошло интересно и насыщено. Андро увлекательный рассказчик, образованный, интеллектуал и очень приятный человек. Рекомендую! 🤝
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Анна
Прогулялись по Тбилиси с Андро. Неспешная беседа, приятная обстановка, очень интеллигентно и увлекательно. Не заметили, как пролетело время. Очень атмосферно, как будто зарисовки Тбилиси на открытках художника, любящего город.
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Е
Елизавета
Были на экскурсии с Андро, группа из 7 человек. Всем очень понравились подача и стиль. Андро рассказывал материал интересно и непринужденно. В нашей компании были участники разных возрастных групп, но читать дальшеуменьшить
все отметили профессионализм и эрудированность экскурсовода. Экскурсия прошла гибко - где захотели, остановились на кофе и отдых. Некоторые дома в старом городе Тбилиси, которые еще ожидают реконструкции, немного шокируют, однако это полностью соответствует названию экскурсии - Тбилиси какой он есть. Более новые районы очень красивые и колоритные, прогулка по ним приятная. Сейчас крепость Нарикала закрыта, поэтому к Матери Грузии мы не стали подниматься, а просто прогулялись по старому городу. В целом, все остались очень довольны экскурсией. Спасибо!
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Татьяна
Спасибо большое за терпение)) сын 8 лет погулял на славу)))
очень понравилось! Рассматривать город в хорошей компании!)
очень рекомендую данную экскурсию.
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Е
Елизавета
Спасибо большое Андро за экскурсию. Мы были в Тбилиси всей семьей. Очень довольны. Удивительно интеллигентный и знающий экскурсовод. Чутко подстраивается под запрос клиентов. Надеемся приехать в Грузию снова. Всем рекомендуем!!!
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Андрей
Отличный экскурсовод. Провел по интересным местам. Настойчиво рекомендую