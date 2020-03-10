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Узнать об истории, архитектуре и миксе культур на прогулке с лицензированным гидом

Андро
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Андро – ваш гид
Описания Тбилиси не обходятся без слова «колорит» — на моей экскурсии вы поймете, откуда взялась эта самобытность и яркость.

Откроете соседство Востока и Запада, истории и современности.

А маршрут охватит не только главные точки от Серных бань до крепости Нарикала, но также проспект Руставели и район Сололаки с его ускользающей красотой.
30 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в районе площади Свободы
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Тбилиси, какой он есть
Тбилиси, какой он есть

Что вас ожидает

Город на перекрестке культур
Чтобы понять «феномен Тбилиси», вы взглянете на город, как на лоскутное одеяло, сотканное из множества культурных центров. Узнаете о народах, которые оседали в столице, формируя ее облик и характер, о мирном сосуществовании разных религий. Говоря о последнем, посмотрим на синагогу, армянскую церковь и единственную мечеть, где вместе молятся сунниты и шииты.

Прогулка по главным местам и путешествие сквозь века
Археологи вычислили, что эти места заселили еще 5-6 тысяч лет назад, а уже в 3-2 вв до н.э Тбилиси имел торговые связи с Парфией, Босфором и Римом. Я расскажу о тех временах и о выдающихся грузинских правителях, о богатом Тифлисе 19 века и о наших днях, когда в столице появляются ультрасовременные постройки, вроде символичного Моста Мира. А фоном для рассказов станут несколько знаковых частей города:

  • Проспект Руставели и район Сололаки: от площади Свободы вы пройдете по главной артерии города мимо тенистых платанов и нарядных зданий, а я расскажу о самых интересных из них. Следом затеряемся в улочках Сололаки — района, который считался элитным в Тбилиси 19 века. Вы увидите остатки былой роскоши — дома Манташева, Сейлановых и других богачей того времени, услышите о судьбах Сололаки, заглянете в красивейшие парадные и контрастные внутренние дворы.
  • Район Серных бань, где вы полюбуетесь Тбилиси с открытки — с кружевными балконами и мощеными улочками, а я раскрою легенду об основании города. Неподалеку вас ждет собор Сиони, где хранится крест св. Нино, и яркая улица Леселидзе. А еще вы, конечно, полюбуетесь нашим холмистым городом сверху — для этого мы «взлетим» на канатной дороге к крепости Нарикала.

В результате за 2,5 часа вы увидите Тбилиси таким, каким его видят коренные тбилисцы, а его история, архитектура и быт жителей сложатся для вас в понятную и яркую картину.

Организационные детали

Билет на канатную дорогу не включен в стоимость (2,5лари).

Тбилиси, какой он есть
Тбилиси, какой он есть
Тбилиси, какой он есть
Тбилиси, какой он есть
Тбилиси, какой он есть
Тбилиси, какой он есть
Тбилиси, какой он есть
Тбилиси, какой он есть
Тбилиси, какой он есть
Тбилиси, какой он есть

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе площади Свободы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Андро
Андро
Если вы цените колорит, если вы гурман — Грузия для вас. В Грузии есть всё и для всех. С радостью познакомлю вас с этой древней и красивой страной! Я молодой квалифицированный гид с высшим образованием в туризме. Состою в ассоциациях грузинских гидов. Все экскурсии провожу с учетом пожеланий моих гостей, отвечаю на любые вопросы. До встречи в Тбилиси!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Были на экскурсии с Андро, все понравилось, рекомендуем
17 февраля 2020
Очень классная экскурсия! Гид Андро просто супер. Мы прошлись по старому городу, узнали историю города и это было очень интересно. Ничего лишнего и/или нудного. Спасибо Андро!!!
29 января 2020
Хороший рассказ. Интересно и всё по делу.
28 января 2020
Андро - замечательный гид! Он не просто отлично знает историю и культуру города, но и искренне любит Тбилиси, это видно невооруженным взглядом. Только человек, который искренне любит свой город, может так захватывающее о нём рассказывать. Благодаря Андро мы полностью погрузились в атмосферу и историю Тбилиси, больше узнали о знаменательных событиях, известных жителях и жизни простых горожан. Андро удалось зацепить самые потаённые струнки души (в один момент мы даже расчувствовались до слёз!). Однозначно рекомендую эту экскурсию. И с удовольствием пойду с Андро по другим его маршрутам в следующий визит в Тбилиси!
12 июня 2019
Тбилиси влюбил в себя с первого взгляда! А после прогулки с Андро эта любовь только окрепла! Трудно представить сколько времени мы потратили бы, пытаясь найти все укромные места и колоритные дворики этого прекрасного города, если бы не Андро! Который не только провел нас по интересным местам, но и рассказал их историю. Очень познавательно, живо и интересно! Огромное спасибо за экскурсию!

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