Лучшее время для экскурсии в Тбилиси - летние месяцы. В это время город оживает, наполняется событиями и культурными мероприятиями, что делает прогулку по его улицам особенно интересной. Лето позволяет насладиться всеми аспектами города, от архитектуры до местной кухни. Весной и осенью Тбилиси также привлекателен. Эти месяцы хороши для тех, кто предпочитает более спокойную атмосферу, когда туристов меньше, а город предлагает уютные прогулки по своим историческим районам.

Тбилиси - город, где переплетаются Восток и Запад, история и современность. На экскурсии вы увидите Серные бани, крепость Нарикала, проспект Руставели и район Сололаки. Узнаете о народах, которые формировали облик города, и о мирном сосуществовании разных религий. Погрузитесь в атмосферу Тбилиси и откройте для себя его уникальные места. Забронируйте экскурсию сейчас

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Описание экскурсии

Город на перекрестке культур

Чтобы понять «феномен Тбилиси», вы взглянете на город, как на лоскутное одеяло, сотканное из множества культурных центров. Узнаете о народах, которые оседали в столице, формируя ее облик и характер, о мирном сосуществовании разных религий. Говоря о последнем, посмотрим на синагогу, армянскую церковь и единственную мечеть, где вместе молятся сунниты и шииты.

Прогулка по главным местам и путешествие сквозь века

Археологи вычислили, что эти места заселили еще 5-6 тысяч лет назад, а уже в 3-2 вв до н. э Тбилиси имел торговые связи с Парфией, Босфором и Римом. Я расскажу о тех временах и о выдающихся грузинских правителях, о богатом Тифлисе 19 века и о наших днях, когда в столице появляются ультрасовременные постройки, вроде символичного Моста Мира. А фоном для рассказов станут несколько знаковых частей города:

Проспект Руставели и район Сололаки : от площади Свободы вы пройдете по главной артерии города мимо тенистых платанов и нарядных зданий, а я расскажу о самых интересных из них. Следом затеряемся в улочках Сололаки — района, который считался элитным в Тбилиси 19 века. Вы увидите остатки былой роскоши — дома Манташева, Сейлановых и других богачей того времени, услышите о судьбах Сололаки, заглянете в красивейшие парадные и контрастные внутренние дворы.

: от площади Свободы вы пройдете по главной артерии города мимо тенистых платанов и нарядных зданий, а я расскажу о самых интересных из них. Следом затеряемся в улочках Сололаки — района, который считался элитным в Тбилиси 19 века. Вы увидите остатки былой роскоши — дома Манташева, Сейлановых и других богачей того времени, услышите о судьбах Сололаки, заглянете в красивейшие парадные и контрастные внутренние дворы. Район Серных бань, где вы полюбуетесь Тбилиси с открытки — с кружевными балконами и мощеными улочками, а я раскрою легенду об основании города. Неподалеку вас ждет собор Сиони, где хранится крест св. Нино, и яркая улица Леселидзе. А еще вы, конечно, полюбуетесь нашим холмистым городом сверху — для этого мы «взлетим» на канатной дороге к крепости Нарикала.

В результате за 2 часа вы увидите Тбилиси таким, каким его видят коренные тбилисцы, а его история, архитектура и быт жителей сложатся для вас в понятную и яркую картину.

Организационные детали