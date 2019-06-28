56 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

На ваш выбор (я, разумеется, готов посоветовать) можно посетить:

древнюю столицу Грузии Мцхета с грандиозным, потрясающей красоты собором XI века Светицховели, на протяжении веков являющимся центром христианства Грузии;

монастырь и храм Джвари VII века, где воздвигла крест святая равноапостольная Нина, один из шедевров архитектуры по совершенству архитектурных форм и первый в Грузии памятник Всемирного наследия;

века, где воздвигла крест святая равноапостольная Нина, один из шедевров архитектуры по совершенству архитектурных форм и первый в Грузии памятник Всемирного наследия; христианские монастыри Зедазени и Шиомгвиме, основанные в VI веке монахами Шио и Иоанном, которые прибыли в Грузию из Ассирии в качестве христианских миссионеров;

древний пещерный город Уплисцихе, возникший в конце II — в начале I тысячелетия до н. э.

Если хотите, можно проделать весь путь на автомобиле или последний участок на подходе к монастырю пройти пешком, чтобы в полной мере ощутить себя средневековым путником.

За день, если встать пораньше, можно осмотреть три-четыре достопримечательности и, конечно, пообедать в отличном ресторанчике на берегу Куры, отведать хинкали, хачапури, шашлык… Массу впечатлений и отличные фотографии гарантирую.