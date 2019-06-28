56 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Грузия
  2. Экскурсии

  3. Древние окрестности Тбилиси

Знакомство с многовековыми памятниками истории и архитектуры Грузии

Гия
Задать вопрос
Гия – представитель гидов
История Тбилиси насчитывает уже 16 веков, и все-таки он молод.

И не только потому, что на улицах и днем и ночью много молодежи, много смеха и веселья, но и потому, что он окружен многочисленными еще более древними городами и монастырями, которые я предлагаю вам посетить.
От 150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии56 отзывов
4.93
Древние окрестности Тбилиси
Древние окрестности Тбилиси

Программа

На ваш выбор (я, разумеется, готов посоветовать) можно посетить:

  • древнюю столицу Грузии Мцхета с грандиозным, потрясающей красоты собором XI века Светицховели, на протяжении веков являющимся центром христианства Грузии;
  • монастырь и храм Джвари VII века, где воздвигла крест святая равноапостольная Нина, один из шедевров архитектуры по совершенству архитектурных форм и первый в Грузии памятник Всемирного наследия;
  • христианские монастыри Зедазени и Шиомгвиме, основанные в VI веке монахами Шио и Иоанном, которые прибыли в Грузию из Ассирии в качестве христианских миссионеров;
  • древний пещерный город Уплисцихе, возникший в конце II — в начале I тысячелетия до н. э.

Если хотите, можно проделать весь путь на автомобиле или последний участок на подходе к монастырю пройти пешком, чтобы в полной мере ощутить себя средневековым путником.

За день, если встать пораньше, можно осмотреть три-четыре достопримечательности и, конечно, пообедать в отличном ресторанчике на берегу Куры, отведать хинкали, хачапури, шашлык… Массу впечатлений и отличные фотографии гарантирую.

Организационные детали

  • Обед с кувшином вина обойдется вам примерно в 10-12 евро на человека.
  • Экскурсию для вас проведу я или проверенные проводники из нашей дружной команды. Они покажут вам ту Грузию, которую любят всей душой.
Древние окрестности Тбилиси
Древние окрестности Тбилиси
Древние окрестности Тбилиси
Древние окрестности Тбилиси
Древние окрестности Тбилиси
Древние окрестности Тбилиси
Древние окрестности Тбилиси
Древние окрестности Тбилиси
Древние окрестности Тбилиси
Древние окрестности Тбилиси
Древние окрестности Тбилиси
Древние окрестности Тбилиси
Древние окрестности Тбилиси

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Гия
Гия
Меня зовут Гия, я коренной тбилисец и всю свою жизнь прожил здесь, а город прожил эти иногда непростые годы вместе со мной. Очень люблю мой Тбилиси и предлагаю вам пройти ускоренный курс Грузинологии, Тбилисизнания и Тифлисничества. А проще говоря, приглашаю вас пощупать простую, настоящую тбилисскую жизнь. В нашей команде — проверенные в бою товарищи. Они покажут вам ту Грузию, которую любят всей душой! А после прогулки приходите в гости ко мне, и я угощу вас вкуснейшим домашним вином из Кахетии, научу готовить грузинские блюда по старинным семейным рецептам и расскажу самые интересные истории о Тбилиси.
Напишите мне

56 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

28 июня 2019
Экскурсоводом был Игорь. Взрослый, образованный, интеллигентный мужчина. Очень много узнали о Грузии и Тбилиси от него. Спасибо.
17 июня 2019
Все было просто замечательно. Экскурсовод Эрик был внимателен и построил экскурсию с учётом наших пожеланий, машина комфортная. Спасибо!
13 мая 2019
Отличная экскурсия! Нам очень понравилось. Было интересно и познавательно. А главное,полученная информация пригодилась дочери в школе, при написании доклада на тему Всемирное наследие - Храм Джвари, в котором она использовала фотографии из личного архива. Неизгладимое впечатление произвел древний пещерный город Уплисцихе, вид на Мцхета и слияние рек Арагви и Куры, небольшая церковь Антиохии и еще меньшая церковь Святой Нины. В целом впечатлений яркие и позитивные!!!
9 мая 2019
В первую очередь хотим выразить благодарность нашему гиду Игорю. Наш маршрут был: монастырь Джвари - Гори - Уплисцихе - Мцхета. Это было незабываемое приключение длиною в день. Каждое место - это отдельная история, но вместе они составляют единое целое. Одинокий и величественный Джвари; тихий и спокойный Гори; застывший и грандиозный город Уплисцихе; уютная Мцхета с ее монастырями. Считаю, что нам повезло вдвойне, т.к. Игорь является еще кандидатом историческо-филологических наук, поэтому можно было насладиться как историями из жизни, так и глубоким историческим экскурсом. Помимо этого мы встретились с разными людьми, что дополнило картину. Организационно также все прошло отлично. Перемещались на комфортном автомобиле от места к месту. Спасибо большое всей команде и в отдельности Игорю за такое приключение!
25 ноября 2018
Благодарим Гию за качественную замену (Гия, выздоравливайте). Нодари замечательный (красивый) грузин. Хорошо знает историю своей страны. Окунулись в атмосферу древности. Неожиданно очутились в поэме Мцыри Лермонтова: «там,где сливаяся ,шумят ,обнявшись,будто две сестры,струи Аргви и Куры, был монастырь....» Для нас это было захватывающе.
И памятник Лермонтову, вдруг появившийся у подножья горы...
Интересный рассказчик Нодари. Знаток своего края. Много рассказал о Грузии.
Совет: обувь спортивная, тёплая одежда. Ветер, сложные спуски в Уплисцихе.
Большое спасибо!!! За внимание и доброжелательность!
7 ноября 2018
Замечательная индивидуальная экскурсия! Гия приехал на встречу и представил нам своего друга Александра., Нашим гидом на этой экскурсии был Александр. Хочется пожелать Гие скорейшего выздоровления.,
Все прошло идеально. Александр предвосхищал все наши пожелания., Познавательно и эксклюзивно. В следующий наш визит в Грузию- обязательно ещё поедем с Александром!
Огромное спасибо за удовольствие от знакомства со страной!
24 сентября 2018
22.09 были на экскурсии "Древние окрестности Тбилиси". Огромное спасибо нашему гиду Эрику (Гия повредил ногу и не смог нас сопровождать, желаем ему скорейшего выздоровления! Замечательный человек!). Мы проехали большое расстояние, посетили интереснейшие места и всё это под чутким руководством нашего гида. Узнавали подробности, гуляли, всё без спешки, без суеты и с заботой о нас. Спасибо!!!
8 сентября 2018
Эту экскурсию мы начали с пещерного города Уплисцихе. По совету гида выехали из Тбилиси в 8-30 и правильно сделали: по Уплисцихе мы гуляли почти одни, а когда экскурсия подходила к концу, приехало очень много туристов, стало шумно и тесно. От посещения дома-музея Сталина в Гори мы отказались,т.к. читали отзывы туристов, что делать там нечего. Зато сэкономленное время с удовольствием потратили на Мцхету и окрестности-это что-то незабываемое! Древние храмы и монастыри, богатейшая история! Огромное спасибо Эрику (он вёл экскурсию вместо заболевшего Гии) за интересный рассказ, чуткое и доброе отношение к туристам!
1 июля 2018
Замечательная экскурсия с опытным, образованным гидом, интересным, позитивным человеком. Гия -прекрасный рассказчик, очень артистичный и талантливый. Его экскурсия - словно театральный спектакль из нескольких миниатюр, в котором переплелись страницы древней и современной истории Грузии с яркими страницами жизни самого Гии - коренного Тбилисца, влюбленного в свой край! Прекрасно продуман маршрут экскурсии, все максимально насыщенно, очень информативно, но в то же время доступно, не перегружено лишней информацией. Удивительные достопримечательности, замечательное место для отдыха и обеда, лучшие места для фото, а главное - увлекательные истории от нашего гида на протяжении всего маршрута! Спасибо, Гия! Счастья Вам и процветания Вашему родному краю!
12 июня 2018
Спасибо огромное гиду Гие! Это тот человек,который показал нам что такое, грузинское гостеприимство! Очень понравилось,что гид предложил на выбор три направление и дал возможность выбрать! Фраза гида «подумайте, от чего вы сегодня станете ещё счастливее!» нас вдохновила и дала понять, что человек работает не для галочки, а ему важно мнение других! Мы выбрали - Казбеги и остались в полном восторге от Экскурсии. Виды завораживают, гид Гия рассказывает очень интересно и легко и с удовольствием отвечает на вопросы! В конце Экскурсии мы заехали в кафе, где попробовали настоящие грузинские хинкали! Казбеги - это то место,куда хочется вернуться И обязательно в сопровождении гида Гии!
Ещё 46 отзывов

Гия проводит ещё 3 экскурсии

Аджарский хачапури и хинкали по рецептам горных деревеньАджарский хачапури и хинкали по рецептам горных деревеньАджарский хачапури и хинкали по рецептам горных деревень
23 за человека
2 часа
14 отзывов
Кулинарный мастер-класс в сердце Тбилиси с грузинскими байками и домашним вином
Хачапури, горячие хинкали и ароматное вино — приготовьтесь почувствовать истинные вкусы Грузии! На кулинарном мастер-классе вы приготовите сырные лодочки по старинному аджарскому рецепту и слепите хинкали, как это делают в горных деревнях. Колоритные легенды, байки и рассказы о грузинских традициях прилагаются.
В Кахетию за красотами и виномВ Кахетию за красотами и виномВ Кахетию за красотами и вином
От 150 за экскурсию
10 часов
61 отзыв
Насладиться великолепными видами, древней архитектурой и вином
Кто не слышал о знаменитых кахетинских винах?! Слов нет, хороши, но Кахетия — это не только виноградники. Предлагаю вам совершить однодневное путешествие в Кахетинское царство, насладиться великолепными видами, древней архитектурой, ну и попробовать вина, разумеется.
Путешествие в КазбегиПутешествие в КазбегиПутешествие в Казбеги
От 150 за экскурсию
10 часов
51 отзыв
Заснеженные вершины, глубокие ущелья и бурлящие реки
Вы совершите путешествие по живописному району Грузии, полюбуетесь бирюзовыми водами Жинвальского водохранилища, узнаете историю древней крепости Ананури, попробуете местную гастрономическую гордость - хинкали, насладитесь потрясающими видами со смотровых площадок и познакомитесь с жизнью поселка Казбеги.

Экскурсии по пригородам Тбилиси

Мцхета — колыбель грузинского христианстваМцхета — колыбель грузинского христианстваМцхета — колыбель грузинского христианства
скидка50%
€30
15 за человека
4 часа
456 отзывов
Легендарные храмы и потрясающие виды
Мцхета — религиозный центр Грузии и древняя столица нашей страны. Святое место для каждого грузина. Часто местные жители этот город называют вторым или грузинским Иерусалимом и не зря. Здесь находится огромное количество реликвий всего христианского мира, а если вы хотите понять душу грузинского народа — посетить этот город обязательно стоит, ведь грузины считаются одним из самых верующих народов мира.
Тбилиси и Мцхета — история христианства ГрузииТбилиси и Мцхета — история христианства ГрузииТбилиси и Мцхета — история христианства Грузии
скидка30%
€25
18 за человека
6 часов
131 отзыв
Узнать главное о вере Сакартвело в храмах Мцхеты, соборе Цминда Самеба и у грузинского Стоунхенджа
Приезжая в Грузию, невозможно обойти вниманием её религиозную историю. Программа экскурсии охватывает главные места, которые позволят узнать о становлении грузинской веры. Вы буквально прикоснётесь к истории у огромных колонн монумента Церетели, побываете в трёх храмах Мцхеты и восхититесь современным собором Цминда Самеба. А бонусом станут два необыкновенных вида: на Тбилисское море и слияние рек Арагви и Куры.
Великолепный Джвари и алтарь Грузии – МцхетаВеликолепный Джвари и алтарь Грузии – МцхетаВеликолепный Джвари и алтарь Грузии – Мцхета
69 за экскурсию
4 часа
236 отзывов
Древние памятники истории и грузинская архитектура
Мцхета для Грузии – то же, что Иерусалим для Израиля. И чтобы по-настоящему понять историю и менталитет грузинского народа, нужно обязательно побывать в этом сакральном месте, у истоков культуры и религии Грузии.
Боржоми-Уплисцихе. Зеленый рай и пещерный городБоржоми-Уплисцихе. Зеленый рай и пещерный городБоржоми-Уплисцихе. Зеленый рай и пещерный город
скидка70%
€82
25 за человека
10 часов
111 отзывов
Попробовать целебную воду, полюбоваться лесистыми склонами и узнать историю дохристианской Грузии
За один день вам предстоит побывать в одном из самых живописных уголков Грузии и одном из самых значимых для понимания культуры страны. Сначала путь через живописное ущелье лежит в Боржоми: здесь вы попробуете воду-символ страны и насладитесь пейзажами на канатной дороге. А после обратитесь к истокам Сакартвело в пещерах Уплисцихе — древнего языческого города.
Мцхета — кладовая реликвий христианского мираМцхета — кладовая реликвий христианского мираМцхета — кладовая реликвий христианского мира
скидка60%
€35
14 за человека
5 часов
42 отзыва
Узнать о становлении грузинской веры во «втором Иерусалиме» и первой столице страны
За один день не успеть познакомиться с религиозной историей Грузии, но можно охватить главные места, которые позволят узнать о начале христианского пути Сакартвело. В древнем городе Мцхета и его живописных окрестностях вы побываете в трёх монастырях — Джвари, Светицховели и Самтавро — и поймёте, почему эти места столь значимы для грузинского народа, а также полюбуетесь панорамой там, «где сливаяся шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры...».
Загадки Мцхеты, древней столицы ГрузииЗагадки Мцхеты, древней столицы ГрузииЗагадки Мцхеты, древней столицы Грузии
скидка10%
€80
72 за экскурсию
5 часов
65 отзывов
Автомобильное путешествие к сердцу грузинской цивилизации
Поездка во Мцхета – это возможность одновременно прикоснуться к истории античного мира, эпохе раннего христианства и средневековья. Без этого города невозможно себе представить культурный облик Грузии - Мцхета называют "Вторым Иерусалимом" за невероятный концентрат святых мест и огромную историческую значимость. На экскурсии вы увидите все самые важные достопримечательности и услышите историю этих мест в доступной и увлекательной форме.

Выбирайте и другие экскурсии в Тбилиси

ГастрономическиеКрыши и панорамыЗа городомКазбегиВ другой городГориМцхетаТелавиОбзорныеКутаисиИстория и архитектураПешкомСо скидкойФотосессииНеобычные маршрутыКвестыКахетияНа автомобилеУплисцихеВардзияЗимойСигнахиВоенно-Грузинская дорогаВсеНа автобусеБоржомиМастер-классыИндивидуальныеНочныеГрупповыеНа кораблике