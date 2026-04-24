56 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Тбилиси — город с 1600-летней историей, который всегда остаётся молодым.
Его энергия — это не только оживлённые улицы, но и близость к древним святыням, которые хранят подлинный характер Грузии.
Поездка к ним раскроет для вас не только красоты страны, но и истоки государственности и христианской веры.
Его энергия — это не только оживлённые улицы, но и близость к древним святыням, которые хранят подлинный характер Грузии.
Поездка к ним раскроет для вас не только красоты страны, но и истоки государственности и христианской веры.
Описание экскурсии
Вы можете выбрать для посещения следующие локации:
Мцхета
Древняя столица Грузии, где находится собор Светицховели. Это монументальное сооружение на протяжении веков остаётся духовным сердцем страны.
Монастырь Джвари
Храм на высокой горе, с которого открывается знаменитый вид на слияние двух рек. Здесь святая Нина воздвигла первый крест. Джвари — шедевр архитектуры и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Монастыри Зедазени и Шиомгвиме
Древние обители, основанные ассирийскими монахами. Они принесли в Грузию христианство и создали эти уединённые монастырские комплексы.
Уплисцихе
Пещерный город, который возник ещё в I тысячелетии до нашей эры. Вы сможете прогуляться по вырубленным в скале улицам, чтобы представить жизнь древнего города-крепости.
Как проходит экскурсия
- Мы предоставляем комфортабельный автомобиль, но к некоторым монастырям есть возможность подняться пешком. Это поможет вам почувствовать себя настоящим паломником прошлых эпох
- При раннем выезде вы успеете осмотреть три-четыре ключевые локации
- Программа предполагает обед в колоритном ресторанчике с видом на реку Куру. Вы сможете попробовать хинкали, хачапури и шашлык
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или проверенные проводники из нашей дружной команды. Они покажут вам ту Грузию, которую любят всей душой
- Обед оплачивается отдельно: закуски, горячее блюдо и кувшин вина обойдутся вам примерно в €10-12 на человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гия — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3477 туристов
Меня зовут Гия, я коренной тбилисец и всю свою жизнь прожил здесь, а город прожил эти иногда непростые годы вместе со мной. Очень люблю мой Тбилиси и предлагаю вам пройти
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 87 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Были на экскурсии 21.04.26 с гидом Мишей. Нам очень понравилось, особенно впечатлил пещерный город Уплисцихе! По пути мы много общались и узнали очень интересные факты о стране и городе, особенно
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Е
Нашим гидом был Нодари. очень приятный в общении, хорошо знающий историю свой страны и разные веселые истории, чем здорово разнообразил свой рассказ. Путешествие проходило на комфортабельном автомобиле. Экскурсия была очень информативно насыщенной, при этом легкой. С Нодари мы чувствовали себя не туристами, а дорогими гостями
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Ю
спасибо огромное! мои познания в истории не только Тифлиса, но и Грузии пополнились. Интересный собеседник! отличная экскурсия! спасибо огромное!!!!
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გამარჯობა, მეგობრებო! даю перевод «Здравствуйте, друзья». Я не случайно перешла на грузинский- недавно вернулась и хочу поделить своими впечатлениями от этой удивительной поездки, точнее небольшого трехдневного путешествия, как получилось у
+2
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Ю
У нас была немного нетипичная ситуация, и мы очень благодарны за гибкость и готовность пойти навстречу — поездка была организована так, чтобы нам было максимально удобно.
Отдельная благодарность Эрику за действительно
Отдельная благодарность Эрику за действительно
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Хотим выразить огромную благодарность Дмитрию за незабываемый день в окрестностях Тбилиси!
Ехать с Дмитрием — это как отправиться в путешествие со старым другом, который знает каждый уголок своей страны. Мы очень
Ехать с Дмитрием — это как отправиться в путешествие со старым другом, который знает каждый уголок своей страны. Мы очень
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