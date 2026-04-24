56 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Тбилиси — город с 1600-летней историей, который всегда остаётся молодым. Его энергия — это не только оживлённые улицы, но и близость к древним святыням, которые хранят подлинный характер Грузии. Поездка к ним раскроет для вас не только красоты страны, но и истоки государственности и христианской веры.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена если вас не более 4 человек, но есть вариант до 4 чел.

от €170 за экскурсию

Описание экскурсии

Вы можете выбрать для посещения следующие локации:

Мцхета

Древняя столица Грузии, где находится собор Светицховели. Это монументальное сооружение на протяжении веков остаётся духовным сердцем страны.

Монастырь Джвари

Храм на высокой горе, с которого открывается знаменитый вид на слияние двух рек. Здесь святая Нина воздвигла первый крест. Джвари — шедевр архитектуры и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Монастыри Зедазени и Шиомгвиме

Древние обители, основанные ассирийскими монахами. Они принесли в Грузию христианство и создали эти уединённые монастырские комплексы.

Уплисцихе

Пещерный город, который возник ещё в I тысячелетии до нашей эры. Вы сможете прогуляться по вырубленным в скале улицам, чтобы представить жизнь древнего города-крепости.

Как проходит экскурсия

Мы предоставляем комфортабельный автомобиль, но к некоторым монастырям есть возможность подняться пешком. Это поможет вам почувствовать себя настоящим паломником прошлых эпох

При раннем выезде вы успеете осмотреть три-четыре ключевые локации

Программа предполагает обед в колоритном ресторанчике с видом на реку Куру. Вы сможете попробовать хинкали, хачапури и шашлык

Организационные детали