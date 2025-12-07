Вас ждет путешествие в каньон Мартвили с прогулкой по изумрудной реке и спуск в пещеру Прометея, где вы узнаете о первых европейцах и прикоснетесь к многомиллиардной истории формирования подземных залов.
Описание экскурсииПоездка в Западную Грузию подарит знакомство сразу с двумя удивительными местами. Каньон Мартвили когда-то был местом, куда местные жители приходили освежиться в прозрачных водах реки Абаша. Сегодня здесь можно прокатиться на лодке по узкому ущелью, где отвесные скалы поднимаются над изумрудной водой. Спокойствие, прохлада и впечатляющие виды создают ощущение уединения с природой. Далее путь ведет в пещеру Прометея — одну из крупнейших в Грузии. Ученые считают её возраст миллионы лет, а находки свидетельствуют, что именно здесь обитали первые европейцы. Во время прогулки по освещённым залам вы увидите сталактиты и сталагмиты, услышите истории о её открытии и почувствуете атмосферу настоящего подземного мира. Эта поездка сочетает красоту природы и прикосновение к глубокой истории, оставляя впечатления, которые надолго остаются с вами. Важная информация:
Каждый день в 07:00, в период с октября по май уточняйте возможность поехать на экскурсию за день раньше.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мартвилиский каньон
- Прогулка на лодке по каньону
- Скалы и водопады
- Пешеходные тропы вдоль каньона
- Смотровые площадки
- Водопад Абхеси
- Пещера Прометея (Кумистави):
- Сталактиты и сталагмиты
- Подземные реки и озёра
- Красочная подсветка пещеры
- Музыкальное сопровождение внутри
- Экскурсионный маршрут длиной около 1 км
Что включено
- Услуги профессионального водителя
- Транспортировка
Что не входит в цену
- Обед в ресторане (от 15$)
- Входные билеты
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Тбилси, ул. Абано 13
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 07:00, в период с октября по май уточняйте возможность поехать на экскурсию за день раньше.
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
