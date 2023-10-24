Отправиться в волшебное театрализованное путешествие и услышать истории грузинской столицы
Представьте: вечерние огни, тифлисские дома как декорации спектакля и вы в мантиях, ведомые сказочным фонарщиком.
На атмосферной интерактивной прогулке вы услышите легенды города и его жителей, а загадочные находки, ароматы и звуки раскроют секреты столицы. Не покидая центральных улиц, вы окажетесь в мире, где будете только вы и Тбилиси.
На атмосферной интерактивной прогулке вы услышите легенды города и его жителей, а загадочные находки, ароматы и звуки раскроют секреты столицы. Не покидая центральных улиц, вы окажетесь в мире, где будете только вы и Тбилиси.
Ближайшие даты:
24
окт
окт
27
окт
окт
28
окт
окт
31
окт
окт
3
ноя
ноя
4
ноя
ноя
7
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы прогуляетесь вдоль сквера имени Пушкина, стен крепости Нарикала, улиц Бараташвили, Конка и Берики. Задержитесь у кукольного театра Резо Габриадзе — и это будет незабываемая остановка. Посетите церковь Анчисхати и Патриархию. А завершится путешествие на мосту Мира.
На прогулке вы узнаете:
- как грузинская песня полетела в космос
- можно ли гадать на судьбу по тбилисским балконам
- какой по вкусу грузинский «сникерс»
- какой транспорт заменял горожанам радио и телевидение
- в чём чудодейственная сила Анчисхати
- где хранится родовая память грузинских семей
- и многое другое
Кому подойдёт экскурсия
Интерактивный формат и литературный язык повествования, записанный голосами профессиональных актёров, завораживает и взрослых, и детей.
Организационные детали
- На время экскурсии на вас будут надеты фирменные плащи-накидки и шумоподавляющие наушники
- Прогулка проходит только по улицам, заранее позаботьтесь об одежде и обуви по погоде
- Маршрут экскурсии составляет 2,3 км
- Экскурсия рассчитана на взрослых и детей от 3 лет
во вторник, пятницу и субботу в 19:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в сквере имени Пушкина
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, пятницу и субботу в 19:30Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фонарщик Фаролеро — Организатор в Тбилиси
Провёл экскурсии для 2919 туристов
Международный проект театрализованных экскурсий Farolero зародился в Барселоне в 2016 году и вскоре вышел далеко за пределы Испании. Наша команда знакомит с историей городов с необычного ракурса — через людей, их мечты и намерения. Наши прогулки — это сочетание образования, психологической терапии и театрального перфоманса. Приглашаем прогуляться по городу со старым фонарщиком, который осветит путь искателям приключений.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси
Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
Вечерние
Летние
Святые места
Монастыри, церкви, храмы
Улицы и переулки
Старый Тбилиси
Мост мира
Популярные места
Крепость Нарикала
Театр марионеток Резо Габриадзе
Похожие туры из Тбилиси
Групповая
4 часа
Мцхета - колыбель грузинского христианства
Легендарные храмы и потрясающие виды
в районе метро «Авлабар»
Завтра
24 окт
25 окт
26 окт
€25 за человека
Мини-группа
4.5 часа
Мцхета - грузинский Иерусалим
Посетить Джвари и полюбоваться видом с горы, прикоснуться к святыням Самтавро и кафедрального собора
у метро Авлабари
Завтра
24 окт
25 окт
26 окт
€90 за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Мастер-класс по грузинским танцам
Основы танцевального искусства грузинского народа
24 окт
25 окт
26 окт
27 окт
от €110 за всё до 2 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании