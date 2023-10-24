Представьте: вечерние огни, тифлисские дома как декорации спектакля и вы в мантиях, ведомые сказочным фонарщиком. На атмосферной интерактивной прогулке вы услышите легенды города и его жителей, а загадочные находки, ароматы и звуки раскроют секреты столицы. Не покидая центральных улиц, вы окажетесь в мире, где будете только вы и Тбилиси.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы прогуляетесь вдоль сквера имени Пушкина, стен крепости Нарикала, улиц Бараташвили, Конка и Берики. Задержитесь у кукольного театра Резо Габриадзе — и это будет незабываемая остановка. Посетите церковь Анчисхати и Патриархию. А завершится путешествие на мосту Мира.

На прогулке вы узнаете:

как грузинская песня полетела в космос

можно ли гадать на судьбу по тбилисским балконам

какой по вкусу грузинский «сникерс»

какой транспорт заменял горожанам радио и телевидение

в чём чудодейственная сила Анчисхати

где хранится родовая память грузинских семей

и многое другое

Кому подойдёт экскурсия

Интерактивный формат и литературный язык повествования, записанный голосами профессиональных актёров, завораживает и взрослых, и детей.

Организационные детали