Тайны Тбилиси - на прогулке с Фаролеро

Отправиться в волшебное театрализованное путешествие и услышать истории грузинской столицы

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Представьте: вечерние огни, тифлисские дома как декорации спектакля и вы в мантиях, ведомые сказочным фонарщиком.

На атмосферной интерактивной прогулке вы услышите легенды города и его жителей, а загадочные находки, ароматы и звуки раскроют секреты столицы. Не покидая центральных улиц, вы окажетесь в мире, где будете только вы и Тбилиси.
Тайны Тбилиси - на прогулке с Фаролеро
Тайны Тбилиси - на прогулке с Фаролеро
Тайны Тбилиси - на прогулке с Фаролеро
Тайны Тбилиси - на прогулке с Фаролеро
Тайны Тбилиси - на прогулке с Фаролеро
Тайны Тбилиси - на прогулке с Фаролеро
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы прогуляетесь вдоль сквера имени Пушкина, стен крепости Нарикала, улиц Бараташвили, Конка и Берики. Задержитесь у кукольного театра Резо Габриадзе — и это будет незабываемая остановка. Посетите церковь Анчисхати и Патриархию. А завершится путешествие на мосту Мира.

На прогулке вы узнаете:

  • как грузинская песня полетела в космос
  • можно ли гадать на судьбу по тбилисским балконам
  • какой по вкусу грузинский «сникерс»
  • какой транспорт заменял горожанам радио и телевидение
  • в чём чудодейственная сила Анчисхати
  • где хранится родовая память грузинских семей
  • и многое другое

Кому подойдёт экскурсия

Интерактивный формат и литературный язык повествования, записанный голосами профессиональных актёров, завораживает и взрослых, и детей.

Организационные детали

  • На время экскурсии на вас будут надеты фирменные плащи-накидки и шумоподавляющие наушники
  • Прогулка проходит только по улицам, заранее позаботьтесь об одежде и обуви по погоде
  • Маршрут экскурсии составляет 2,3 км
  • Экскурсия рассчитана на взрослых и детей от 3 лет

во вторник, пятницу и субботу в 19:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в сквере имени Пушкина
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, пятницу и субботу в 19:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
Вечерние
Летние
Святые места
Монастыри, церкви, храмы
Улицы и переулки
Старый Тбилиси
Мост мира
Популярные места
Крепость Нарикала
Театр марионеток Резо Габриадзе

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