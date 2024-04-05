Это уникальная возможность совершить путешествие во времени из Тбилиси в Германию, полюбоваться самым крупным озером Грузии Паравани и грузинским Тибетом Ниноцминда. По пути погрузиться в историю первой в мире пацифистской акции русских духоборов и попасть в тайный город-крепость Вардзию.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Асурети (бывший Элизабетталь)

Мы перенесёмся в грузинскую Германию, а именно на землю швабов — тех самых немцев, которые и начали осваивать Грузию, привнеся свои обычаи, культуру, язык и оригинальную архитектуру. Вы увидите кирху 19 века, старое немецкое кладбище, вокзал и маршрут первого трамвая в стране.

Дегустация в винном погребе — марани

У местного винодела мы поднимем бокал красного вина Шала за предков и тех, кто донёс до наших дней этот уникальный сорт, построил и сохранил старые дома, марани и традиции небольшой грузинской Германии.

Озёра Паравани и Сагамо

Я покажу вам настоящую гордость этого края и расскажу таинственную историю, которую хранит озеро Паравани. А затем мы отправимся к ещё одной захватывающей фотолокации — высокогорному озеру Сагамо.

Ниноцминда

Считается, что через этот посёлок Святая Нино вошла в Грузию. Здесь же плотно селились русские духоборы. И именно тут в 1895 году случилась первая в мировой истории пацифистская акция — сожжение оружия. Духоборы уничтожили все свои ружья в знак протеста против призыва в российскую армию. Это привело к «духоборскому погрому» и высылке многих жителей.

Крепость Хертвиси

Дата её постройки неизвестна, но подлинен тот факт, что она стояла ещё на Великом шёлковом пути и также была активной крепостью в феодальные времена. Любители адреналина смогут пройтись по подвесному мосту через несущуюся реку Мтквари.

Вардзия

Вы увидите крепость, которая защищала грузинские земли от разрушительных набегов турков и арабов, фрески, которые пережили вторжение персов в Грузию и многое другое. Комплекс удивляет своими размерами, тайными ходами и следами внутренней инфраструктуры. Здесь более 600 помещений — храмы, кельи, винные погреба, библиотеки и многое другое.

В поездке я расскажу:

Про историю южной Грузии

Жизнь немецких переселенцев и русских духоборов

Зарождение движения пацифистов

Немецкую, рачинскую и месхетинскую кухни

И многое другое

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены услуги гида, трансфер на автомобиле Toyota Prius или Dodge Caravan, питьевая вода

Экскурсию можно провести по большому кругу южной Грузии и вернуться в Тбилиси через Боржоми

Могу организовать поездку для 5–6 человек — €25 за каждого дополнительного участника. Если вас будет больше 6 человек, возможен индивидуальный расчёт стоимости.

Для больших групп трансфер будет организован на минивэне Mercedes-Benz Viano или микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter

Дополнительные расходы: