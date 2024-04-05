По пути погрузиться в историю первой в мире пацифистской акции русских духоборов и попасть в тайный город-крепость Вардзию.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Асурети (бывший Элизабетталь)
Мы перенесёмся в грузинскую Германию, а именно на землю швабов — тех самых немцев, которые и начали осваивать Грузию, привнеся свои обычаи, культуру, язык и оригинальную архитектуру. Вы увидите кирху 19 века, старое немецкое кладбище, вокзал и маршрут первого трамвая в стране.
Дегустация в винном погребе — марани
У местного винодела мы поднимем бокал красного вина Шала за предков и тех, кто донёс до наших дней этот уникальный сорт, построил и сохранил старые дома, марани и традиции небольшой грузинской Германии.
Озёра Паравани и Сагамо
Я покажу вам настоящую гордость этого края и расскажу таинственную историю, которую хранит озеро Паравани. А затем мы отправимся к ещё одной захватывающей фотолокации — высокогорному озеру Сагамо.
Ниноцминда
Считается, что через этот посёлок Святая Нино вошла в Грузию. Здесь же плотно селились русские духоборы. И именно тут в 1895 году случилась первая в мировой истории пацифистская акция — сожжение оружия. Духоборы уничтожили все свои ружья в знак протеста против призыва в российскую армию. Это привело к «духоборскому погрому» и высылке многих жителей.
Крепость Хертвиси
Дата её постройки неизвестна, но подлинен тот факт, что она стояла ещё на Великом шёлковом пути и также была активной крепостью в феодальные времена. Любители адреналина смогут пройтись по подвесному мосту через несущуюся реку Мтквари.
Вардзия
Вы увидите крепость, которая защищала грузинские земли от разрушительных набегов турков и арабов, фрески, которые пережили вторжение персов в Грузию и многое другое. Комплекс удивляет своими размерами, тайными ходами и следами внутренней инфраструктуры. Здесь более 600 помещений — храмы, кельи, винные погреба, библиотеки и многое другое.
В поездке я расскажу:
- Про историю южной Грузии
- Жизнь немецких переселенцев и русских духоборов
- Зарождение движения пацифистов
- Немецкую, рачинскую и месхетинскую кухни
- И многое другое
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида, трансфер на автомобиле Toyota Prius или Dodge Caravan, питьевая вода
- Экскурсию можно провести по большому кругу южной Грузии и вернуться в Тбилиси через Боржоми
- Могу организовать поездку для 5–6 человек — €25 за каждого дополнительного участника. Если вас будет больше 6 человек, возможен индивидуальный расчёт стоимости.
- Для больших групп трансфер будет организован на минивэне Mercedes-Benz Viano или микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter
Дополнительные расходы:
- Билеты, подъём и экскурсия в комплексе Вардзия — от 15 лари/чел.
- Винная дегустация — от 20 лари/чел.
- Обед — по желанию
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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Отзывы и рейтинг
Большу́ю часть экскурсии все равно придется провести в машине, между остановками может пройти довольно много времени
Но благодаря видам из окна и интересным рассказам это могут пережить даже те, кто не любит долгих поездок
Михаил широкой души человек,влюбил нас и главное двоих подростков в историю и культуру Грузии.
Нам повезло из весеннего Тбилиси попасть на заснеженные перевалы и увидеть Вардзию.
С благодарностью
К таким людям в туризме как Михаил.
Мы обязательно вернемся.