Бюджетное путешествие в Элизабетталь и Вардзию по нестандартному маршруту

Открыть для себя южную Грузию, узнать о немецких переселенцах и первой в мире пацифистской акции
Это уникальная возможность совершить путешествие во времени из Тбилиси в Германию, полюбоваться самым крупным озером Грузии Паравани и грузинским Тибетом Ниноцминда.

По пути погрузиться в историю первой в мире пацифистской акции русских духоборов и попасть в тайный город-крепость Вардзию.
5
2 отзыва
Бюджетное путешествие в Элизабетталь и Вардзию по нестандартному маршруту
Бюджетное путешествие в Элизабетталь и Вардзию по нестандартному маршруту
Бюджетное путешествие в Элизабетталь и Вардзию по нестандартному маршруту
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Асурети (бывший Элизабетталь)

Мы перенесёмся в грузинскую Германию, а именно на землю швабов — тех самых немцев, которые и начали осваивать Грузию, привнеся свои обычаи, культуру, язык и оригинальную архитектуру. Вы увидите кирху 19 века, старое немецкое кладбище, вокзал и маршрут первого трамвая в стране.

Дегустация в винном погребе — марани

У местного винодела мы поднимем бокал красного вина Шала за предков и тех, кто донёс до наших дней этот уникальный сорт, построил и сохранил старые дома, марани и традиции небольшой грузинской Германии.

Озёра Паравани и Сагамо

Я покажу вам настоящую гордость этого края и расскажу таинственную историю, которую хранит озеро Паравани. А затем мы отправимся к ещё одной захватывающей фотолокации — высокогорному озеру Сагамо.

Ниноцминда

Считается, что через этот посёлок Святая Нино вошла в Грузию. Здесь же плотно селились русские духоборы. И именно тут в 1895 году случилась первая в мировой истории пацифистская акция — сожжение оружия. Духоборы уничтожили все свои ружья в знак протеста против призыва в российскую армию. Это привело к «духоборскому погрому» и высылке многих жителей.

Крепость Хертвиси

Дата её постройки неизвестна, но подлинен тот факт, что она стояла ещё на Великом шёлковом пути и также была активной крепостью в феодальные времена. Любители адреналина смогут пройтись по подвесному мосту через несущуюся реку Мтквари.

Вардзия

Вы увидите крепость, которая защищала грузинские земли от разрушительных набегов турков и арабов, фрески, которые пережили вторжение персов в Грузию и многое другое. Комплекс удивляет своими размерами, тайными ходами и следами внутренней инфраструктуры. Здесь более 600 помещений — храмы, кельи, винные погреба, библиотеки и многое другое.

В поездке я расскажу:

  • Про историю южной Грузии
  • Жизнь немецких переселенцев и русских духоборов
  • Зарождение движения пацифистов
  • Немецкую, рачинскую и месхетинскую кухни
  • И многое другое

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида, трансфер на автомобиле Toyota Prius или Dodge Caravan, питьевая вода
  • Экскурсию можно провести по большому кругу южной Грузии и вернуться в Тбилиси через Боржоми
  • Могу организовать поездку для 5–6 человек — €25 за каждого дополнительного участника. Если вас будет больше 6 человек, возможен индивидуальный расчёт стоимости.
  • Для больших групп трансфер будет организован на минивэне Mercedes-Benz Viano или микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter

Дополнительные расходы:

  • Билеты, подъём и экскурсия в комплексе Вардзия — от 15 лари/чел.
  • Винная дегустация — от 20 лари/чел.
  • Обед — по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
5 апр 2024
Михаил действительно отличный рассказчик, с обширными знаниями в истории, географии и в целом о мире и Грузии
Большу́ю часть экскурсии все равно придется провести в машине, между остановками может пройти довольно много времени
Но благодаря видам из окна и интересным рассказам это могут пережить даже те, кто не любит долгих поездок
Елена
2 апр 2024
Хочется оставить отзыв пожелание,всем кто собирается путешествовать по Грузии.
Михаил широкой души человек,влюбил нас и главное двоих подростков в историю и культуру Грузии.
Нам повезло из весеннего Тбилиси попасть на заснеженные перевалы и увидеть Вардзию.
С благодарностью
К таким людям в туризме как Михаил.
Мы обязательно вернемся.

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