Обычно даты и факты запоминаются на экскурсиях с трудом.
Зато легенды и сказания увлекают сюжетами, а тайны вдохновляют найти объяснение тому, что же за ними скрывается.
Почему почти каждая тбилисская традиция связана с камнем и водой? Кто такие дэви и джоджо? Что скрывает подвал одного храма? Через ответы на неожиданные вопросы вы по-новому взглянете на город и лучше поймёте его культурный код.
Зато легенды и сказания увлекают сюжетами, а тайны вдохновляют найти объяснение тому, что же за ними скрывается.
Почему почти каждая тбилисская традиция связана с камнем и водой? Кто такие дэви и джоджо? Что скрывает подвал одного храма? Через ответы на неожиданные вопросы вы по-новому взглянете на город и лучше поймёте его культурный код.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
На прогулке по районам Харпухи и Абанотубани вы узнаете:
- Кто такие дэви и где они живут в Тбилиси
- Что за чудодейственным камнем был харпухи, в честь которого назвали часть старого Тифлиса
- Какой странный обряд связан с камушками в Харпухи (кстати, в этом обряде вы тоже можете поучаствовать)
- Какую тайную комнату скрывает подвальная часть армянского храма и кем был Святой Саркис
- Кто такие джоджо и почему в их глаза смотрели тбилисские жители
Маршрут: мост Метехи — «Гянджские врата» — бывшая таможня района Харпухи — церковь Сурб Саргис — Абанотубани. В путешествии мы также заглянем в тбилисские дворики.
Кому подойдёт экскурсия
Семьям — рассказы о сказочных и мифологических персонажах будут интересны и взрослым, и детям. И всем тем, кто уже был в Тбилиси и хочет раскрыть его с новой стороны — на экскурсии вас ждёт много малоизвестных фактов и мест. Так как на маршруте будут подъёмы и спуски, экскурсия подойдёт любителям активных прогулок.
Организационные детали
- Протяжённость маршрута — до 3 км
- Позаботьтесь об удобной обуви для прогулки и одежде по сезону, летом возьмите головной убор и воду
- С вами могут пойти дети от 8 лет
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Авлабари
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Власи — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 48 туристов
Я — Власи. В сфере туризма работаю с 2008 года. Я — доктор исторических наук, автор одной научной монографии и десятка научных статей. Читал лекции по туризму в Тбилисском государственном университете. Также преподаю в школе мифологию. Вместе с моей командой предлагаю авторские экскурсии с элементами спектакля. Кроме родного языка владею русским и английским.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дмитрий
30 мая 2024
Мне очень понравилось время проведенное на вашей экскурсии!
Влас рассказывал интересные истории, показывал красивые места и знал ответ на любой вопрос. А грузинский юмор стал прекрасной изюминкой экскурсии.
Советую всем
Влас рассказывал интересные истории, показывал красивые места и знал ответ на любой вопрос. А грузинский юмор стал прекрасной изюминкой экскурсии.
Советую всем
А
Анастасия
20 мая 2024
Добрый день!
Хочу выразить огромную благодарность за проведение экскурсии «Тайны старого Тифлиса».
Если Вы ищете знаний, которые действительно будут запоминающимися, яркими и погрузят Вас в атмосферу старого города, с его историей и
Хочу выразить огромную благодарность за проведение экскурсии «Тайны старого Тифлиса».
Если Вы ищете знаний, которые действительно будут запоминающимися, яркими и погрузят Вас в атмосферу старого города, с его историей и
Ксения
19 мая 2024
Это было замечательно. Когда ты узнаешь историю города через мифы и легенды, ты смотришь на него совершенно с другой стороны. . Это более увлекательно, чем нудные и всем известные факты. Поэтому выражаю огромную благодарность Денису за это увлекательное приключение👍
Регина
18 мая 2024
Это было замечательно!! .
Увлекательно,интересно и захватывающе.
Сколько историй,фактов,тайн я узнала из этой экскурсии.
Влас-ты супер гид!!!!
Ты сумел погрузить меня в старый Тифлис с его замечательными дворикамии и с колоритными людьми.
Ты не просто гид,ты профессиональный Историк рассказчик. Спасибо тебе большое за яркие и красочные впечатления.
Увлекательно,интересно и захватывающе.
Сколько историй,фактов,тайн я узнала из этой экскурсии.
Влас-ты супер гид!!!!
Ты сумел погрузить меня в старый Тифлис с его замечательными дворикамии и с колоритными людьми.
Ты не просто гид,ты профессиональный Историк рассказчик. Спасибо тебе большое за яркие и красочные впечатления.
V
Vlad
12 мая 2024
Влас, спасибо вам огромное за экскурсию!!! Признаться честно, мы до сих пор вспоминаем наши приключения и считаем что это был лучший день за время нашего отдыха, как для детей так
Полина
11 мая 2024
Спасибо большое нашему гиду Дмитрию за интересную и необычную экскурсию по прекрасному городу Тбилиси. Мы приезжаем сюда второй раз, но сегодня уводили этот город с совершенно другой стороны. Дмитрий провел нас по прекрасным грузинским дворикам и нам даже удалось немного пообщаться с их жителями. Это было чудесно. Еще раз спасибо
Раиса
10 мая 2024
Сегодня был один из самых прекрасных дней в моей жизни и все это благодаря гиду, который свел меня с ума своими знаниями, историями и местами, в которых мы побывали. Влас, Вы невероятны. Благодарю Вас за прекрасно проведенное время)
Ф
Федор
29 апр 2024
Огромная благодарность Власу за эту интересную и захватывающую экскурсию. Было очень интересно и те места, которые мы посетили, были невероятно красивые и запоминающиеся. Обязательно всем советую этого прекрасного гида👍
Н
Нина
26 апр 2024
Благодарность нашему гиду Власи за экскурсию!
Мы впервые приехали в Тбилиси семьей и решили заказать индивидуальную экскурсию, чтобы познакомиться со старым городом. Накануне Власи связался с нами, мы обговорили все нюансы
Мы впервые приехали в Тбилиси семьей и решили заказать индивидуальную экскурсию, чтобы познакомиться со старым городом. Накануне Власи связался с нами, мы обговорили все нюансы
Т
Татьяна
25 апр 2024
Прекрасная экскурсия с отличным гидом👍 все очень понравилось
Татьяна
11 апр 2024
Экскурсия, которую нам провёл Денис, произвела на нас неизгладимое впечатление. Денис очень интеллегентный и обладающий глубокими знаниями человек. Маршрут был не стандартным туристическим, а маршрут для познания внутреннего мира прекрасного
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