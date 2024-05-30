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и для взрослой части нашей компании.

Благодаря вам мы влюбились в историю, и культуру Грузии! Очень круто было для нас встретить гида-профессионального историка и преподователя (ваши уроки я бы точно никогда не прогуливал:) Мы не только посетили основные исторические достопримечательности, но и совершили увлекательное путешествие в мир прошлого, оживляли исторические моменты, события и легенды в приятной и дружной компании! Много гуляли и любовались видами, Спасибо вам огромное, Влас, это было великолепно! все наши экскурсии теперь будут только с вами!!!