Тайны старого Тифлиса - для взрослых и детей

Понять истоки городских преданий и познакомиться с историей столицы через мифологию
Обычно даты и факты запоминаются на экскурсиях с трудом.

Зато легенды и сказания увлекают сюжетами, а тайны вдохновляют найти объяснение тому, что же за ними скрывается.

Почему почти каждая тбилисская традиция связана с камнем и водой? Кто такие дэви и джоджо? Что скрывает подвал одного храма? Через ответы на неожиданные вопросы вы по-новому взглянете на город и лучше поймёте его культурный код.
5
11 отзывов
Тайны старого Тифлиса - для взрослых и детей
Тайны старого Тифлиса - для взрослых и детей
Тайны старого Тифлиса - для взрослых и детей
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

На прогулке по районам Харпухи и Абанотубани вы узнаете:

  • Кто такие дэви и где они живут в Тбилиси
  • Что за чудодейственным камнем был харпухи, в честь которого назвали часть старого Тифлиса
  • Какой странный обряд связан с камушками в Харпухи (кстати, в этом обряде вы тоже можете поучаствовать)
  • Какую тайную комнату скрывает подвальная часть армянского храма и кем был Святой Саркис
  • Кто такие джоджо и почему в их глаза смотрели тбилисские жители

Маршрут: мост Метехи — «Гянджские врата» — бывшая таможня района Харпухи — церковь Сурб Саргис — Абанотубани. В путешествии мы также заглянем в тбилисские дворики.

Кому подойдёт экскурсия

Семьям — рассказы о сказочных и мифологических персонажах будут интересны и взрослым, и детям. И всем тем, кто уже был в Тбилиси и хочет раскрыть его с новой стороны — на экскурсии вас ждёт много малоизвестных фактов и мест. Так как на маршруте будут подъёмы и спуски, экскурсия подойдёт любителям активных прогулок.

Организационные детали

  • Протяжённость маршрута — до 3 км
  • Позаботьтесь об удобной обуви для прогулки и одежде по сезону, летом возьмите головной убор и воду
  • С вами могут пойти дети от 8 лет
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Авлабари
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дмитрий
30 мая 2024
Мне очень понравилось время проведенное на вашей экскурсии!
Влас рассказывал интересные истории, показывал красивые места и знал ответ на любой вопрос. А грузинский юмор стал прекрасной изюминкой экскурсии.
Советую всем
А
20 мая 2024
Добрый день!
Хочу выразить огромную благодарность за проведение экскурсии «Тайны старого Тифлиса».
Если Вы ищете знаний, которые действительно будут запоминающимися, яркими и погрузят Вас в атмосферу старого города, с его историей и
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самыми яркими фактами, Вам стоит заказать экскурсию у Власа, Вы точно не останетесь равнодушными!
Влас обладает уникальным талантом рассказать историю кратко, детализировано, интересно, не забывая про юмор и подход к каждому слушателю.
Спасибо за потрясающий день в Вашем обществе!

Ксения
19 мая 2024
Это было замечательно. Когда ты узнаешь историю города через мифы и легенды, ты смотришь на него совершенно с другой стороны. . Это более увлекательно, чем нудные и всем известные факты. Поэтому выражаю огромную благодарность Денису за это увлекательное приключение👍
Это было замечательно. Когда ты узнаешь историю города через мифы и легенды, ты смотришь на негоЭто было замечательно. Когда ты узнаешь историю города через мифы и легенды, ты смотришь на негоЭто было замечательно. Когда ты узнаешь историю города через мифы и легенды, ты смотришь на него
Регина
18 мая 2024
Это было замечательно!! .
Увлекательно,интересно и захватывающе.
Сколько историй,фактов,тайн я узнала из этой экскурсии.
Влас-ты супер гид!!!!
Ты сумел погрузить меня в старый Тифлис с его замечательными дворикамии и с колоритными людьми.
Ты не просто гид,ты профессиональный Историк рассказчик. Спасибо тебе большое за яркие и красочные впечатления.
V
12 мая 2024
Влас, спасибо вам огромное за экскурсию!!! Признаться честно, мы до сих пор вспоминаем наши приключения и считаем что это был лучший день за время нашего отдыха, как для детей так
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и для взрослой части нашей компании.
Благодаря вам мы влюбились в историю, и культуру Грузии! Очень круто было для нас встретить гида-профессионального историка и преподователя (ваши уроки я бы точно никогда не прогуливал:) Мы не только посетили основные исторические достопримечательности, но и совершили увлекательное путешествие в мир прошлого, оживляли исторические моменты, события и легенды в приятной и дружной компании! Много гуляли и любовались видами, Спасибо вам огромное, Влас, это было великолепно! все наши экскурсии теперь будут только с вами!!!

Влас, спасибо вам огромное за экскурсию!!! Признаться честно, мы до сих пор вспоминаем наши приключения и
Полина
11 мая 2024
Спасибо большое нашему гиду Дмитрию за интересную и необычную экскурсию по прекрасному городу Тбилиси. Мы приезжаем сюда второй раз, но сегодня уводили этот город с совершенно другой стороны. Дмитрий провел нас по прекрасным грузинским дворикам и нам даже удалось немного пообщаться с их жителями. Это было чудесно. Еще раз спасибо
Раиса
10 мая 2024
Сегодня был один из самых прекрасных дней в моей жизни и все это благодаря гиду, который свел меня с ума своими знаниями, историями и местами, в которых мы побывали. Влас, Вы невероятны. Благодарю Вас за прекрасно проведенное время)
Сегодня был один из самых прекрасных дней в моей жизни и все это благодаря гиду, который
Ф
29 апр 2024
Огромная благодарность Власу за эту интересную и захватывающую экскурсию. Было очень интересно и те места, которые мы посетили, были невероятно красивые и запоминающиеся. Обязательно всем советую этого прекрасного гида👍
Н
26 апр 2024
Благодарность нашему гиду Власи за экскурсию!
Мы впервые приехали в Тбилиси семьей и решили заказать индивидуальную экскурсию, чтобы познакомиться со старым городом. Накануне Власи связался с нами, мы обговорили все нюансы
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встречи.
Интересно было всем! У него невероятные знания об истории города. Во время прогулки узнали много фактов и легенд города, которых нет в интернете. Мы не спеша бродили по старым улочкам, заходили в тбилисские дворики, увидели сохранившиеся парадные в старых домах.
Власи никуда не торопил нас и заботился, чтобы каждому было интересно.
Экскурсией довольны все! Власи, спасибо!

Т
25 апр 2024
Прекрасная экскурсия с отличным гидом👍 все очень понравилось
Прекрасная экскурсия с отличным гидом👍 все очень понравилосьПрекрасная экскурсия с отличным гидом👍 все очень понравилосьПрекрасная экскурсия с отличным гидом👍 все очень понравилось
Татьяна
11 апр 2024
Экскурсия, которую нам провёл Денис, произвела на нас неизгладимое впечатление. Денис очень интеллегентный и обладающий глубокими знаниями человек. Маршрут был не стандартным туристическим, а маршрут для познания внутреннего мира прекрасного
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города Тбилиси. Денис открыл нам и старые тбилисские дворики, и средневековый караван-сарай, и основание древней церкви, на котором в настоящее время находится обычный дом. Рассказал и о трагической судьбе Пиросмани, истории из периода пребывания в Тбилиси и Есенина, и Высоцкого. И, конечно, об истории города и древних построек. Огромное спасибо за проведённую экскурсию, которую так не хотелось заканчивать!

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