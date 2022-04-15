Мцхета — это самая первая столица. Во время экскурсии вы познакомитесь с историей Грузии, посетите древние храмы, а также увидите место, где сливаются Арагви и Кура. А пещерные город Уплисцихе — место, которое покорит и взрослых и детей!

​Наш маршрут:

Начнем нашу экскурсию в Мцхете с храма Светицховели, который был главным саобором Грузии на протяжении тысячелетия!

Посетим Храм Джвари, который стоит у самого края высокого утеса, в внизу у подножия шумят Кура и Арагви — две самые известные реки в Грузии.

После — обед в национальном ресторане на берегу реки.

Следующей остановкой на маршруте будет пещерный город Уплисцихе —здесь сотни пещерных комнат, лабиринтов, поразительные виды вокруг и винный погреб для ценителей грузинского вина из региона Картли.

По желанию остановимся в городе Гори — посмотрим дом, где родился Сталин и музей,посвященный вождю.