Уплисцихе - Мцхета - Джвари

Мцхета - это самая первая столица

Индивидуальная
Мцхета — это самая первая столица.

Во время экскурсии вы познакомитесь с историей Грузии, посетите древние храмы, а также увидите место, где сливаются Арагви и Кура.

А пещерные город Уплисцихе — место, которое покорит и взрослых и детей!
Уплисцихе - Мцхета - Джвари
Уплисцихе - Мцхета - Джвари
Уплисцихе - Мцхета - Джвари
Уплисцихе - Мцхета - Джвари
Уплисцихе - Мцхета - Джвари
Уплисцихе - Мцхета - Джвари
Уплисцихе - Мцхета - Джвари

Что вас ожидает 🤩

  • Уплисцихе
  • Мцхета
  • Джвари
Мцхета — это самая первая столица. Во время экскурсии вы познакомитесь с историей Грузии, посетите древние храмы, а также увидите место, где сливаются Арагви и Кура. А пещерные город Уплисцихе — место, которое покорит и взрослых и детей!

​Наш маршрут:

    Начнем нашу экскурсию в Мцхете с храма Светицховели, который был главным саобором Грузии на протяжении тысячелетия!
    Посетим Храм Джвари, который стоит у самого края высокого утеса, в внизу у подножия шумят Кура и Арагви — две самые известные реки в Грузии.
    После — обед в национальном ресторане на берегу реки.
    Следующей остановкой на маршруте будет пещерный город Уплисцихе —здесь сотни пещерных комнат, лабиринтов, поразительные виды вокруг и винный погреб для ценителей грузинского вина из региона Картли.
    По желанию остановимся в городе Гори — посмотрим дом, где родился Сталин и музей,посвященный вождю.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Транспортные расходы​
    • Услуги гида
    • Экскурсионная программа
    Что не входит
    • Личные расходы
    • Входной билет в Уплисцихе: 15 л
    • С дегустацией: 20 л
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: от отеля туриста
    Завершение: отель туриста
    Когда и сколько длится
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Важная информация
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Вы сами выбираете дату и время

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