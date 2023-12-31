Святая Мцхета: экскурсия в мини-группе
Групповая экскурсия в Тбилиси

Посетить первую столицу Грузии и познакомиться с историей становления христианства на нашей земле

5
2 отзыва
Город, в который мы отправимся, стоит особняком в национальной истории и культуре. Значимость его столь высока, что Мцхету можно назвать местом, где начинается Грузия. Здесь вы прикоснётесь к истокам христианства. Осмотрите знаковые святыни: Светицховели, Джвари и Самтавро. И полюбуетесь знаменитой панорамой слияния двух рек — Арагви и Куры.
Святая Мцхета: экскурсия в мини-группе
Святая Мцхета: экскурсия в мини-группе
Святая Мцхета: экскурсия в мини-группе
Святая Мцхета: экскурсия в мини-группе
Святая Мцхета: экскурсия в мини-группе
Святая Мцхета: экскурсия в мини-группе
Святая Мцхета: экскурсия в мини-группе
Святая Мцхета: экскурсия в мини-группе
Святая Мцхета: экскурсия в мини-группе
Святая Мцхета: экскурсия в мини-группе
Святая Мцхета: экскурсия в мини-группе
Святая Мцхета: экскурсия в мини-группе
Ближайшие даты:
2
янв
3
янв
4
янв
5
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6
янв
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€20
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Город Мцхета: город музей из списка ЮНЕСКО. Вы познакомитесь с историей города, который сыграл важную роль в становлении Грузии как государства и её культурно-религиозном развитии.

Собор Светицховели. Посетим крупнейший из сохранившихся исторических храмов в стране. Мы расскажем о возведении и прошлом собора, который на протяжении веков был центром христианской Грузии.

Монастырь Джвари. «Монастырь Креста» — вершина развития грузинской архитектуры. И хотя храм небольшой по размерам, он поражает своим величием. Название святыни имеет историческую основу — с момента принятия христианства на месте этого храма по указанию Св. Нино и приказу царя Мириана был установлен крест.

Отдельно стоит упомянуть расположение храма. Именно здесь вы увидите слияние Куры, текущей с юго-запада, и Арагви, текущей с северо-востока, — символичное место встречи почти всех уголков Грузии.

Монастырь Самтавро. В завершение вы осмотрите ещё один памятник архитектуры — епископский храм первой половины 11 века, расположенный на склоне холма. Здесь похоронены первые христианские правители Грузии: Мириан III и его супруга царица Нана.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes с профессиональным водителем и гидом из нашей команды
  • Обязательных дополнительных расходов не предусмотрено, только опциональные — на прогулке по городу вы сможете купить сувениры и грузинские сладости, вино и чачу
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 11:45

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Метехского моста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:45
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
М
31 дек 2023
Super
А
28 дек 2023
Экскурсия началась в назначенное время, машина была высокого класса, гид познакомил нас с историей Грузии, было много легенд и анекдотов,

Это был познавательный тур
1000000% рекомендация
Гид был хорошо осведомлен и ответил на все вопросы, которые у нас были.

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