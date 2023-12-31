Посетить первую столицу Грузии и познакомиться с историей становления христианства на нашей земле
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€20
Описание
Что вас ожидает
Город Мцхета: город музей из списка ЮНЕСКО. Вы познакомитесь с историей города, который сыграл важную роль в становлении Грузии как государства и её культурно-религиозном развитии.
Собор Светицховели. Посетим крупнейший из сохранившихся исторических храмов в стране. Мы расскажем о возведении и прошлом собора, который на протяжении веков был центром христианской Грузии.
Монастырь Джвари. «Монастырь Креста» — вершина развития грузинской архитектуры. И хотя храм небольшой по размерам, он поражает своим величием. Название святыни имеет историческую основу — с момента принятия христианства на месте этого храма по указанию Св. Нино и приказу царя Мириана был установлен крест.
Отдельно стоит упомянуть расположение храма. Именно здесь вы увидите слияние Куры, текущей с юго-запада, и Арагви, текущей с северо-востока, — символичное место встречи почти всех уголков Грузии.
Монастырь Самтавро. В завершение вы осмотрите ещё один памятник архитектуры — епископский храм первой половины 11 века, расположенный на склоне холма. Здесь похоронены первые христианские правители Грузии: Мириан III и его супруга царица Нана.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes с профессиональным водителем и гидом из нашей команды
- Обязательных дополнительных расходов не предусмотрено, только опциональные — на прогулке по городу вы сможете купить сувениры и грузинские сладости, вино и чачу
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 11:45
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Метехского моста
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 11:45Экскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Это был познавательный тур
1000000% рекомендация
Гид был хорошо осведомлен и ответил на все вопросы, которые у нас были.