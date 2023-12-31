Город, в который мы отправимся, стоит особняком в национальной истории и культуре. Значимость его столь высока, что Мцхету можно назвать местом, где начинается Грузия. Здесь вы прикоснётесь к истокам христианства. Осмотрите знаковые святыни: Светицховели, Джвари и Самтавро. И полюбуетесь знаменитой панорамой слияния двух рек — Арагви и Куры.

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Описание

Что вас ожидает

Город Мцхета: город музей из списка ЮНЕСКО. Вы познакомитесь с историей города, который сыграл важную роль в становлении Грузии как государства и её культурно-религиозном развитии.

Собор Светицховели. Посетим крупнейший из сохранившихся исторических храмов в стране. Мы расскажем о возведении и прошлом собора, который на протяжении веков был центром христианской Грузии.

Монастырь Джвари. «Монастырь Креста» — вершина развития грузинской архитектуры. И хотя храм небольшой по размерам, он поражает своим величием. Название святыни имеет историческую основу — с момента принятия христианства на месте этого храма по указанию Св. Нино и приказу царя Мириана был установлен крест.

Отдельно стоит упомянуть расположение храма. Именно здесь вы увидите слияние Куры, текущей с юго-запада, и Арагви, текущей с северо-востока, — символичное место встречи почти всех уголков Грузии.

Монастырь Самтавро. В завершение вы осмотрите ещё один памятник архитектуры — епископский храм первой половины 11 века, расположенный на склоне холма. Здесь похоронены первые христианские правители Грузии: Мириан III и его супруга царица Нана.

Организационные детали