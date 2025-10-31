42 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения Мцхеты - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а зелень вокруг создаёт живописные виды. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять по Мцхете: туристов меньше, а температура мягче. Зимой, хотя погода может быть прохладной, всё же можно насладиться тишиной и уединением, посещая монастыри и исторические места.

За один день можно охватить главные места религиозной истории Грузии.В древнем городе Мцхета и его живописных окрестностях посетите три монастыря - Джвари, Светицховели и Самтавро. Узнайте, почему эти места столь

значимы для грузинского народа. Полюбуйтесь панорамой, где сливаются реки Арагва и Кура. В монастыре Джвари поговорим о легендах и литературных произведениях, связанных с этим местом. В Светицховели услышите о хитоне Господнем и мощах Андрея Первозванного. В Самтавро расскажем о первом христианском царе Грузии и его супруге, а также о святом старце Гаврииле Самтаврийском и чудотворном ежевичнике

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Описание экскурсии

Монастырь Джвари и панорама-символ Грузии

В монастыре, где святая Нино и царь Мириан в 4 веке воздвигли первый в Грузии крест, поговорим о его легендах и связанных с этими местами литературных произведениях. Вы узнаете об особенностях архитектуры храмовых строений и о монофизитстве — учении, отрицающим «подлинное человечество» Иисуса Христа. А затем полюбуетесь слиянием двух рек, вдохновившем Лермонтова при написании поэмы «Мцыри» — лежащая внизу Мцхета и монастырь Джвари гармонично дополняют пейзаж.

Монастырь Светицховели и история Мцхеты

Гуляя по Мцхете, вы узнаете о ранее существовавшем на этом месте городе, основанном в 5 веке до нашей эры легендарным Мцхетосом, услышите о средневековой истории этих земель и побываете в Светицховели. Этот монастырь, где покоится хитон Господень и мощи Андрея Первозванного, по величию и значимости для верующих приравнивают к храму Гроба Господня.

Монастырь Самтавро и чудотворный ежевичник

Старинные улочки выведут к Самтавро — комплексу, состоящему из Преображенской церкви 4 века, малой церкви Святой Нино и колокольни. В Самтавро мы расскажем о первом христианском царе Грузии и его супруге, царице Нане, похороненных здесь. В монастыре также покоится святой старец Гавриил Самтаврийский и расположен необыкновенный ежевичник, под которым жила и проповедовала Святая Нино.

Организационные детали