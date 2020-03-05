42 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Монастырь Джвари и панорама-символ Грузии

В монастыре, где святая Нино и царь Мириан в 4 веке воздвигли первый в Грузии крест, поговорим о его легендах и связанных с этими местами литературных произведениях. Вы узнаете об особенностях архитектуры храмовых строений и о монофизитстве — учении, отрицающим «подлинное человечество» Иисуса Христа. А затем полюбуетесь слиянием двух рек, вдохновившем Лермонтова при написании поэмы «Мцыри» — лежащая внизу Мцхета и монастырь Джвари гармонично дополняют пейзаж.

Монастырь Светицховели и история Мцхеты

Гуляя по Мцхете, вы узнаете о ранее существовавшем на этом месте городе, основанном в 5 веке до нашей эры легендарным Мцхетосом, услышите о средневековой истории этих земель и побываете в Светицховели. Этот монастырь, где покоится хитон Господень и мощи Андрея Первозванного, по величию и значимости для верующих приравнивают к храму Гроба Господня.

Монастырь Самтавро и чудотворный ежевичник

Старинные улочки выведут к Самтавро — комплексу, состоящему из Преображенской церкви 4 века, малой церкви Святой Нино и колокольни. В Самтавро мы расскажем о первом христианском царе Грузии и его супруге, царице Нане, похороненных здесь. В монастыре также покоится святой старец Гавриил Самтаврийский и расположен необыкновенный ежевичник, под которым жила и проповедовала Святая Нино.