42 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Познакомьтесь с главными святынями Грузии за один день. Побывайте в монастырях Джвари, Светицховели и Самтавро, узнайте об их истории и значении
За один день можно охватить главные места религиозной истории Грузии.
В древнем городе Мцхета и его живописных окрестностях посетите три монастыря - Джвари, Светицховели и Самтавро. Узнайте, почему эти места столь читать дальшеуменьшить
значимы для грузинского народа. Полюбуйтесь панорамой, где сливаются реки Арагва и Кура. В монастыре Джвари поговорим о легендах и литературных произведениях, связанных с этим местом. В Светицховели услышите о хитоне Господнем и мощах Андрея Первозванного.
В Самтавро расскажем о первом христианском царе Грузии и его супруге, а также о святом старце Гаврииле Самтаврийском и чудотворном ежевичнике
Лучшее время для посещения Мцхеты - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а зелень вокруг создаёт живописные виды. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять по Мцхете: туристов меньше, а температура мягче. Зимой, хотя погода может быть прохладной, всё же можно насладиться тишиной и уединением, посещая монастыри и исторические места.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Монастырь Джвари
Монастырь Светицховели
Монастырь Самтавро
Описание экскурсии
Монастырь Джвари и панорама-символ Грузии
В монастыре, где святая Нино и царь Мириан в 4 веке воздвигли первый в Грузии крест, поговорим о его легендах и связанных с этими местами литературных произведениях. Вы узнаете об особенностях архитектуры храмовых строений и о монофизитстве — учении, отрицающим «подлинное человечество» Иисуса Христа. А затем полюбуетесь слиянием двух рек, вдохновившем Лермонтова при написании поэмы «Мцыри» — лежащая внизу Мцхета и монастырь Джвари гармонично дополняют пейзаж.
Монастырь Светицховели и история Мцхеты
Гуляя по Мцхете, вы узнаете о ранее существовавшем на этом месте городе, основанном в 5 веке до нашей эры легендарным Мцхетосом, услышите о средневековой истории этих земель и побываете в Светицховели. Этот монастырь, где покоится хитон Господень и мощи Андрея Первозванного, по величию и значимости для верующих приравнивают к храму Гроба Господня.
Монастырь Самтавро и чудотворный ежевичник
Старинные улочки выведут к Самтавро — комплексу, состоящему из Преображенской церкви 4 века, малой церкви Святой Нино и колокольни. В Самтавро мы расскажем о первом христианском царе Грузии и его супруге, царице Нане, похороненных здесь. В монастыре также покоится святой старец Гавриил Самтаврийский и расположен необыкновенный ежевичник, под которым жила и проповедовала Святая Нино.
Организационные детали
Экскурсия начинается и заканчивается в Тбилиси
Транспортные расходы и питьевая вода включены в стоимость
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды
Дополнительные расходы: обед по желанию группы
ежедневно в 11:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€24
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе площади Мейдан
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 2194 туристов
Я полюбила Грузию с первого взгляда и не смогла уехать из этой душевной и гостеприимной страны. Сейчас хочу делиться с каждым гостем Тбилиси частичкой своей любви. Я и моя команда гидов — знатоки Грузии и своего дела, проводим интересные туры по стране с 2019 года.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 67 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Екатерина
Спасибо, было очень круто и весело. Гид — активный, веселый, открытый, с отличными шутками. Храмы бесподобны. Получили невероятное удовольствие ❤️
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Д
Диляра
Были с небольшой группой 10.03 на экскурсии. Началась она с предисловия к поездке от Карины - очень гостепреимная и доброжелательная женщина, угостила вкуснейшим вином и сделала интересное предисловие к поездке. Сама экскурсия прошла отлично - гид Алик старался учесть пожелания каждого из группы, отвечал на интересующие вопросы, приятный бонус - очень красиво спел в дороге)
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Роман
Грузия - страна загадок, легенд и обилия достопримечательностей! Организовать хорошую экскурсию - это великий дар. Сегодня мы побывали в Мцзете с замечательной фирмой: получилось что у нас был личный автомобиль читать дальшеуменьшить
для 8 человек и гид - Карина, человек эрудированный и знающий толк в грузинском православии. Описание экскурсии на 1000% отображает фактическое содержание. Мы были с детьми (9 лет) и возможно им экскурсия эта показалась перенагруженной информацией, однако если интересоваться и этой "узкой" темой, то можно заинтересовать любого участника. Спасибо и гиду, и водителю - все прошло четко и гладко! Мы первый раз в Грузии, но благодаря Карине, точно не последний - ее любовь и уважение к стране не может не передаться слушателям.
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Е
Елена
Спасибо большое за организацию тура в Мцхету, гид Карина очень понравилась.
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Анастасия
Очень хорошая экскурсия, гид очень понравился!
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Альбина
Хочу выразить огромную благодарность нашему замечательному экскурсоводу, за потрясающую экскурсию по древней столице Грузии, Святой Мцхете! Гид искренне влюблена в Мцхету и Грузию! Ее рассказы были наполнены теплом, гордостью и глубоким уважением к святыням и истории своей страны. Мы чувствовали ее подлинную страсть, и это сделало экскурсию по-настоящему особенной. Не просто экскурсия, а настоящее погружение в историю и душу Грузии! Спасибо!
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