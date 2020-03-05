42 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать о становлении грузинской веры во «втором Иерусалиме» и первой столице страны

Марина
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Марина – экскурсионное агентство
За один день не успеть познакомиться с религиозной историей Грузии, но можно охватить главные места, которые позволят узнать о начале христианского пути Сакартвело.

В древнем городе Мцхета и его живописных окрестностях вы побываете в трёх монастырях — Джвари, Светицховели и Самтавро — и поймёте, почему эти места столь значимы для грузинского народа, а также полюбуетесь панорамой там, «где сливаяся шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры...».
€35
14 за человека
скидка60%
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 5 часов
До 18 человек
Можно с детьми
Встреча в районе площади Мейдан
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У этой экскурсии42 отзыва
4.36
Мцхета — кладовая реликвий христианского мира
Мцхета — кладовая реликвий христианского мира

Что вас ожидает

Монастырь Джвари и панорама-символ Грузии
В монастыре, где святая Нино и царь Мириан в 4 веке воздвигли первый в Грузии крест, поговорим о его легендах и связанных с этими местами литературных произведениях. Вы узнаете об особенностях архитектуры храмовых строений и о монофизитстве — учении, отрицающим «подлинное человечество» Иисуса Христа. А затем полюбуетесь слиянием двух рек, вдохновившем Лермонтова при написании поэмы «Мцыри» — лежащая внизу Мцхета и монастырь Джвари гармонично дополняют пейзаж.

Монастырь Светицховели и история Мцхеты
Гуляя по Мцхете, вы узнаете о ранее существовавшем на этом месте городе, основанном в 5 веке до нашей эры легендарным Мцхетосом, услышите о средневековой истории этих земель и побываете в Светицховели. Этот монастырь, где покоится хитон Господень и мощи Андрея Первозванного, по величию и значимости для верующих приравнивают к храму Гроба Господня.

Монастырь Самтавро и чудотворный ежевичник
Старинные улочки выведут к Самтавро — комплексу, состоящему из Преображенской церкви 4 века, малой церкви Святой Нино и колокольни. В Самтавро мы расскажем о первом христианском царе Грузии и его супруге, царице Нане, похороненных здесь. В монастыре также покоится святой старец Гавриил Самтаврийский и расположен необыкновенный ежевичник, под которым жила и проповедовала Святая Нино.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Тбилиси
  • Транспортные расходы и питьевая вода включены в стоимость
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды
  • Дополнительные расходы: обед по желанию группы
Мцхета — кладовая реликвий христианского мира
Мцхета — кладовая реликвий христианского мира
Мцхета — кладовая реликвий христианского мира
Мцхета — кладовая реликвий христианского мира
Мцхета — кладовая реликвий христианского мира
Мцхета — кладовая реликвий христианского мира
Мцхета — кладовая реликвий христианского мира
Мцхета — кладовая реликвий христианского мира

Экскурсия проводится ежедневно в 09:45, 10:00 и 10:15

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе площади Мейдан.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Марина
Марина
Я полюбила Грузию с первого взгляда и не смогла уехать из этой душевной и гостеприимной страны. Сейчас хочу делиться с каждым гостем Тбилиси частичкой своей любви. Я и моя команда гидов — знатоки Грузии и своего дела, проводим интересные туры по стране уже 7 лет!
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42 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

5 марта 2020
Экскурсия была очень интересная и познавательная.Наш гид Анна не только рассказала нам о истории христианства в Грузии,но и много шутила.Это наша вторая экскурсия от вашей фирмы и обе отличные.Спасибо за интересные экскурсии и хорошую организацию.
22 октября 2019
Карина отличный рассказчик, всегда подробно отвечала на вопросы и увлекательно рассказывала, помимо основного маршрута экскурсии мы побывали в мастерской по изготовлению эмали, было очень занимательно. На экскурсии много свободного времени когда можно насладиться прекрасными видами, никто не торопит, но стоит учитывать что сама экскурсия займёт чуть больше времени, мы вернулись в Тбилиси в 5 вечера
4 октября 2019
Все очень понравилось
3 октября 2019
Всем привет!
На 7 сентября заказали экскурсию на двоих в Мцхету ...
6 сентября мне позвонил Давид с Трипстера и попросил перенести экскурсию на другую дату, потому что не было желающих кроме нас на 7 сентября ...
Мы улетали из Тбилиси уже 8 сентября, поэтому у нас не было такой возможности ...
На следующий день в назначенное время нас ждала машина с водителем ...
Водитель Платон - отличный парень, после экскурсии отвез нас в хороший винный магазин, где мы накупили вина и чачи ...
Платон - отличный парень, но никак не профессиональный гид ... Конечно, хотелось бы услышать профессиональные объяснения по теме, а не рассказы Платона о том, как он жил много лет в Украине и как правильно готовить шашлык ...
В принципе, считаем, что напрасно потратили деньги, не получили того что хотели, и были обмануты ...
3 октября 2019
Ездили во Мцхету с экскурсоводом Дианой. Очень милая, умная и приятная девушка. Экскурсия была насыщенная, много фактов с истории религии Грузии - интересно и познавательно. Приятным бонусом был заезд на обратном пути к монументу "История Грузии" и в собор Цминда Самеба с экскурсией по ним, хотя в программе этого не было указано.
Обедали в Салобио. Кухня вкусная, хинкали ну ооочень большие.
Все понравилось! Спасибо организаторам и Диане!
9 сентября 2019
Экскурсию в Мцхети проводила Карина. Хочу отметить заботу об экскурсантах: из - за сильного дождя заехали за нами, предоставили дождевик. Очень приятно. Карина оказалась очень эрудированным гидом, рассказала многое о становлении христианства в Грузии. Прекрасно отработала программу. Спасибо.
29 августа 2019
Уникальная экскурсия от неравнодушного гида.
Нас было всего трое - нам показали главную церковь в Тбилиси, Тбилисский Стоунхедж, а потом уже Мцхету. Рассказали множество интересных фактов, причем не только про Мцхету и религию, но и про историю Грузии. После экскурсии пообедали в прекрасном ресторане.
Очень советую именно эту экскурсию в Мцхету. Мне кажется, она наиболее полная и душевная.
15 августа 2019
Нашим гидом была Диана - эрудированная, тактичная, внимательная к туристам. Наряду с основной темой экскурсии Диана рассказала нам немало интересного про грузинскую культуру, обычаи и национальную кухню.
Однако общее впечатление подпортило неопраданно затянувшееся ожидание начала экскурсии. Накануне мы получили сообщение с просьбой прибыть к началу чуть пораньше - к 09:45 вместо 10:00, что мы и сделали. Однако экурсия началась только в 10:20. В результате попали ещё и в получасовую пробку. К тому же водитель постоянно говорил по телефону, что мешало слушать гида.
5 июля 2019
Нашим гидом был Эдик, он прекрасный рассказчик, весёлый парень, экскурсия прошла на одном дыхании. Из описания на сайте мы поняли, что будет только Мцхета, на самом деле кроме Мцхеты были ещё потрясающие монастыри и храмы, все мы даже не запомнили ) А также невероятно масштабная скульптура Зураба Церетели с обзорной площадкой. Экскурсия с обедом длилась больше 8 часов. За такие деньги это просто сказка!
Наталия
23 июня 2019
Чудесный и знаюший экскурсовод Яна! Она, несмотря на юность, обладает глубочайшиии познаниями и искренним интересом и к истории самой Грузии, и к истории христианства в стране. Молодец девочка! Очень милая, интеллигентная, умница! Слушать ее и общаться с ней - одно удовольствие! Огромное спасибо!!!
Ещё 32 отзыва

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