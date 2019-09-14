22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Грузия
  2. Экскурсии

  3. Неизведанная Мцхета

Монастыри Шиомгвиме, Зедазени и Кватахеви, развалины древних крепостей и уникальная панорама

Леван
Задать вопрос
Леван – ваш гид
Невозможно представить Мцхету без древних святынь Джвари, Светицховели и Самтавро.

Но я приглашаю вас открыть другие, не менее интересные и значимые места в окрестностях города.

Вы прикоснётесь к истории христианизации Грузии, полюбуетесь видами Мцхеты и Тбилиси у монастыря Зедазени, проникнетесь душой Шиомгвиме, узнаете о судьбе монастыря Кватахеви и совершите трекинг к развалинам крепости древних правителей — питиахшей.
113 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча Место вашего проживания
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии22 отзыва
5
Неизведанная Мцхета
Неизведанная Мцхета

Что вас ожидает

Монастырь Зедазени — выше в горы
Экскурсия начнётся с монастыря Зедазени 6 века, до которого из-за меньшей известности и плохой дороги добирается мало путешественников. Между тем, именно отсюда начинается история грузинского монашества. Кроме погружения в историю здесь вас ждёт панорама не только Мцхеты и Джвари, но и Тбилиси.

Места, где живёт душа
В узком песчаном ущелье расположилась средневековая обитель Шиомгвиме, приезжая в которую, чувствуешь особое умиротворение. Здесь, у подножия отвесных скал, вы узнаете об ассирийском отце Шио, о тайнах и духовной жизни монастыря. Ещё одно место удивительного покоя и уединения — монастырь Кватахеви. Его стены, которым более 700 лет, расскажут о кровавом нашествии Тамерлана и любви царя Луарсаба и Тэкле Саакадзе, которые здесь венчались.

Истории у древних развалин
Гости Грузии знают Мцхету, как древнюю столицу Иберии, но её правители жили чуть дальше — в Армази. Вы отправитесь к развалинам этой резиденции дохристианских царей, чтобы узнать о грузинском язычестве и о событиях, произошедших здесь при жизни Святой Нино. Кроме того, вас ждёт небольшой трекинг по живописному ущелью к развалинам крепости питиахшей, где вы услышите историю этих могущественных феодалов и полюбуетесь панорамами (40 минут, подъём без экстрима).

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Тбилиси. Я заберу вас из любого места по договорённости и отвезу обратно.
  • В экскурсии предусмотрено время для обеда в Мцхете (оплачивается отдельно).
  • В программе посещение монастырей, поэтому выберите подходящую одежду.
Неизведанная Мцхета
Неизведанная Мцхета
Неизведанная Мцхета
Неизведанная Мцхета
Неизведанная Мцхета
Неизведанная Мцхета
Неизведанная Мцхета
Неизведанная Мцхета

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Место вашего проживания.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Леван
Леван
Грузия не велика, но так разнолика. Эта страна удивит вас, подарит новые впечатления, яркие и незабываемые эмоции, оставит прекрасные воспоминания, которые будут согревать и дарить теплую надежду на новые встречу. Грузия — как драгоценное ожерелье. Здесь каждый найдет для себя что то привлекательное. Эта страна с древнейшей историей. Кавказские горы — одни из самых красивых гор в мире. Их не описать словами, их надо видеть. Грузинская кухня — это рай для гурманов. Быть гостем в Грузии — это подарок судьбы. Я открою для вас нашу теплую, уютную, красивую и заботливую страну. Добро пожаловать!
Напишите мне

22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

14 сентября 2019
Спасибо Левану за прекрасную экскурсию и интересные истории! Тихие спокойные места, красивые виды и нет толп туристов. Все хорошо организовано и комфортно. Особенно понравились монастырь Кватахеви и заброшенная крепость.
8 января 2019
Была поездка в Грузию на Новый год. Неделя интересных событий , восторгов, впечатлений и какой-то тихой грусти. Теперь этот тур невозможно представить без Левана, он просто создал чудную атмосферу, в которой мы оказались. С Леваном прошли четыре экскурсии, ближних и дальних, в том числе пешеходная по Старому городу. Впечатления от каждой самые лучшие! Леван-замечательный, воспитанный, интересный человек и собеседник, знающий свою страну и её историю, легко откликается на просьбы и пожелания, великолепный рассказчик. Аккуратный и внимательный водитель, В машине чувствуешь себя комфортно и безопасно, не смотря на все подъёмы, крутые повороты и спуски. Заранее просили Левана подобрать ресторан для встречи Нового года-остались довольны его выбором. Остановила свой выбор на Леване благодаря предыдущим отзывам-там все правда! Для Левана от нас самые лучшие и искренние пожелания удачи, процветания, здоровья, хороших встреч и радостных событий !
11 декабря 2018
Только самые лучшие впечатления. Прекрасный рассказчик. Очень интересный маршрут. Внимательный ко всем мелочам гид. Советуем!
28 ноября 2018
Леван молодец. Я был уверен, что у него специальное образование, пока не спросил. И он действительно показал не стандартные, труднодоступные места. Иногда машину начинало таскать по сторонам из-за грязи (накануне прошли дожди), но везде доехали.
15 октября 2018
Леван, очень хороший гид, с ним очень легко, нет давления на туриста (с одной стороны), знает ответы на все вопросы (с другой стороны). Сразу видно, что человек знает историю мест, которые показывает, и ему интересно то - чем он занимается (отсюда проработанны все вопросы). Знает очень много мест, не разрекламированных широкой публике, а его машина дает возможность их посетить.
Всем очень советую! Особенно если вы уже видели основные места Грузии.
13 октября 2018
Получили огромное удовольствие от экскурсии , Леван прекрасный рассказчик и замечательный, воспитанный и образованный человек, от которого мы узнали много интересного и с которым было приятно просто поговорить, время пролетело незаметно, расставались друзьями.
Большое спасибо Левану и желаем ему успехов и процветания!
3 октября 2018
Все очень понравилось. Некоторые монастыри просто восхитили. Ещё я узнала, что у Церетели есть и достойные памятники. В некоторые места хочется вернуться ещё. Леван большое спасибо.
1 октября 2018
Очень хорошая экскурсия у Левана! Замечательные места, совершенно не избитый маршрут. После храма Джвари с кучей туристов очутились в прекрасном месте в одиночку. Все храмы достойны посещения, и слава богу, что пока ещё нет магистральных дорог для туристических автобусов туда. Красота, тишина, умиротворение!!! Ну, и Леван на высоте!!!
20 сентября 2018
Огромное спасибо Левану за прекрасную экскурсию! Поездка прошла без спешки, но в то же время мы успели побывать во многих интересных местах. Леван показал нам красивейшие пейзажи и рассказал интереснейшие истории , связанные с историческими местами, он - прекрасный рассказчик и водитель. Отдельно отметим удобный автомобиль, способный добираться до самых удаленных и малопосещаемых туристами уголков. Ставим высшую оценку этой экскурсии!
17 сентября 2018
Я брала экскурсию для своей мамы и ее подруги. Немного волновалась, но уже на стадии подготовки Леван очень быстро отвечал на вопросы и было понятно, что все будет четко организовано.
По рассказам мамы, Леван блестяще провел экскурсию: был интересен, внимателен и увлекателен. В итоге - "духоподъемная" получилась история)
Леван абсолютно очаровал и собой и Грузией)
Леван - безупречный гид. Спасибо Вам, Трипстер-команда, за такую возможность.
Ещё 12 отзывов

Леван проводит ещё 5 экскурсий

Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный БоржомиДуховная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный БоржомиДуховная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
125 за экскурсию
10 часов
41 отзыв
Авто-путешествие 3в1 в западную Грузию
Эта поездка за 10 часов подарит вам и новые знания, и приключения. В древней столице, душе и «алтаре» Грузии — Мцхете — вы проследите христианский путь страны и полюбуетесь панорамами с открыток. После отправитесь в ещё более далёкое прошлое в пещерах языческого города Уплисцихе. И наконец, познакомитесь с Боржоми — городом, где отдыхали Романовы, и известной водой, которая стояла на всех заседаниях СССР.
Из Тбилиси в заснеженный ГудауриИз Тбилиси в заснеженный ГудауриИз Тбилиси в заснеженный Гудаури
150 за экскурсию
12 часов
3 отзыва
Познавательное путешествие по Военно-Грузинской дороге и отдых на горнолыжном курорте
Дорога, которой восхищались известные поэты, и курорт, который заслуженно хвалят путеводители, — эта экскурсия станет сочетанием новых знаний, визуальных впечатлений и экстремальных эмоций. Вы остановитесь у средневековой крепости Ананури, а после приготовьтесь «насытиться» горами! Вы полюбуетесь ими по дороге, а в Гудаури — вдоволь покатаетесь по склонам, оцените современные трассы и подышите чистейшим воздухом.
Неизведанные окрестности ТбилисиНеизведанные окрестности ТбилисиНеизведанные окрестности Тбилиси
125 за экскурсию
8 часов
Уединённые монастыри, истоки Золотого века Грузии и нестандартные панорамы
Это путешествие по не самым популярным туристическим направлениям, но местам атмосферным и значимым. Вы прикоснетесь к далекому прошлому у развалин крепости Кер Оглы и у высоких мечей на Дидгорском поле. Окажетесь в уединённом монастыре Бетания в объятиях зелёных склонов и восхититесь видом монастыря на горной вершине. А также полюбуетесь лучшими панорамами Тбилиси, в том числе с горы Мтацминда.
Затерянное ущелье Трусо и долина нарзановЗатерянное ущелье Трусо и долина нарзановЗатерянное ущелье Трусо и долина нарзанов
144 за экскурсию
8 часов
38 отзывов
Отправиться навстречу первозданной природе в одно из самых живописных мест Грузии
Путешествие в ущелье Трусохеви — один из нетуристических маршрутов по Грузии. Это место долго было труднодоступным: сюда вели лишь пешие тропы. Здесь вы соприкоснётесь лицом к лицу с красивейшей природой, услышите тишину и узнаете о покинутых сёлах. А также проедете по долине минеральных источников и насладитесь вкусом настоящего нарзана.
Тбилиси: прогулка по воде, земле и воздухуТбилиси: прогулка по воде, земле и воздухуТбилиси: прогулка по воде, земле и воздуху
63 за экскурсию
4 часа
3 отзыва
Увидеть город с разных ракурсов и очароваться его атмосферой
Тбилиси — он такой один. Как описать его? Здесь можно жить и иметь в своем дворе оборонительную башню. Выйти из подъезда, поздороваться с соседом, перегоняющем чачу во дворе, и тут же ее попробовать. Прийти на чашку кофе, а вечером уже петь застольные песни. По дороге нарвать инжир и помыть его в питьевом фонтанчике. Напиться из крана. Решить, что ты на Востоке, а выйдя на соседнюю улицу, оказаться в Европе. Находить что-то общее с Россией. В самом центре города отдохнуть у водопада... Пойдемте, я познакомлю вас с этим чудом?

Экскурсии по пригородам Тбилиси

Мцхета — колыбель грузинского христианстваМцхета — колыбель грузинского христианстваМцхета — колыбель грузинского христианства
скидка50%
€30
15 за человека
4 часа
456 отзывов
Легендарные храмы и потрясающие виды
Мцхета — религиозный центр Грузии и древняя столица нашей страны. Святое место для каждого грузина. Часто местные жители этот город называют вторым или грузинским Иерусалимом и не зря. Здесь находится огромное количество реликвий всего христианского мира, а если вы хотите понять душу грузинского народа — посетить этот город обязательно стоит, ведь грузины считаются одним из самых верующих народов мира.
Тбилиси и Мцхета — история христианства ГрузииТбилиси и Мцхета — история христианства ГрузииТбилиси и Мцхета — история христианства Грузии
скидка30%
€25
18 за человека
6 часов
131 отзыв
Узнать главное о вере Сакартвело в храмах Мцхеты, соборе Цминда Самеба и у грузинского Стоунхенджа
Приезжая в Грузию, невозможно обойти вниманием её религиозную историю. Программа экскурсии охватывает главные места, которые позволят узнать о становлении грузинской веры. Вы буквально прикоснётесь к истории у огромных колонн монумента Церетели, побываете в трёх храмах Мцхеты и восхититесь современным собором Цминда Самеба. А бонусом станут два необыкновенных вида: на Тбилисское море и слияние рек Арагви и Куры.
Великолепный Джвари и алтарь Грузии – МцхетаВеликолепный Джвари и алтарь Грузии – МцхетаВеликолепный Джвари и алтарь Грузии – Мцхета
69 за экскурсию
4 часа
236 отзывов
Древние памятники истории и грузинская архитектура
Мцхета для Грузии – то же, что Иерусалим для Израиля. И чтобы по-настоящему понять историю и менталитет грузинского народа, нужно обязательно побывать в этом сакральном месте, у истоков культуры и религии Грузии.
Боржоми-Уплисцихе. Зеленый рай и пещерный городБоржоми-Уплисцихе. Зеленый рай и пещерный городБоржоми-Уплисцихе. Зеленый рай и пещерный город
скидка70%
€82
25 за человека
10 часов
111 отзывов
Попробовать целебную воду, полюбоваться лесистыми склонами и узнать историю дохристианской Грузии
За один день вам предстоит побывать в одном из самых живописных уголков Грузии и одном из самых значимых для понимания культуры страны. Сначала путь через живописное ущелье лежит в Боржоми: здесь вы попробуете воду-символ страны и насладитесь пейзажами на канатной дороге. А после обратитесь к истокам Сакартвело в пещерах Уплисцихе — древнего языческого города.
Мцхета — кладовая реликвий христианского мираМцхета — кладовая реликвий христианского мираМцхета — кладовая реликвий христианского мира
скидка60%
€35
14 за человека
5 часов
42 отзыва
Узнать о становлении грузинской веры во «втором Иерусалиме» и первой столице страны
За один день не успеть познакомиться с религиозной историей Грузии, но можно охватить главные места, которые позволят узнать о начале христианского пути Сакартвело. В древнем городе Мцхета и его живописных окрестностях вы побываете в трёх монастырях — Джвари, Светицховели и Самтавро — и поймёте, почему эти места столь значимы для грузинского народа, а также полюбуетесь панорамой там, «где сливаяся шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры...».
Загадки Мцхеты, древней столицы ГрузииЗагадки Мцхеты, древней столицы ГрузииЗагадки Мцхеты, древней столицы Грузии
скидка10%
€80
72 за экскурсию
5 часов
65 отзывов
Автомобильное путешествие к сердцу грузинской цивилизации
Поездка во Мцхета – это возможность одновременно прикоснуться к истории античного мира, эпохе раннего христианства и средневековья. Без этого города невозможно себе представить культурный облик Грузии - Мцхета называют "Вторым Иерусалимом" за невероятный концентрат святых мест и огромную историческую значимость. На экскурсии вы увидите все самые важные достопримечательности и услышите историю этих мест в доступной и увлекательной форме.

Выбирайте и другие экскурсии в Тбилиси

ГастрономическиеКрыши и панорамыЗа городомКазбегиВ другой городГориМцхетаТелавиОбзорныеКутаисиИстория и архитектураПешкомСо скидкойФотосессииНеобычные маршрутыКвестыКахетияНа автомобилеУплисцихеВардзияЗимойСигнахиВоенно-Грузинская дорогаВсеНа автобусеБоржомиМастер-классыИндивидуальныеНочныеГрупповыеНа кораблике