22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаем вас на уникальное путешествие по святым местам Мцхеты и её окрестностей, где каждый камень хранит истории древних времён
Представьте себе экскурсию, где каждый шаг открывает страницы истории Грузии.
Мцхета, древняя столица, известна своими святынями, но мы предлагаем вам взглянуть на неё под другим углом.
Начнём наше путешествие с монастыря Зедазени, читать дальшеуменьшить
где открывается дыхание гор и панорамы Мцхеты и Тбилиси. Затем, спустимся в ущелье к обители Шиомгвиме, где почувствуем умиротворение и тишину. Монастырь Кватахеви расскажет нам о героическом прошлом и великой любви.
И, наконец, трекинг к развалинам крепости питиахшей позволит взглянуть на Мцхету с высоты птичьего полёта.
Ваше путешествие будет комфортным: мы заберём вас из любой точки Тбилиси и обеспечим время для обеда. Подходящая одежда для посещения монастырей добавит уверенности в вашем путешествии.
Экскурсия проводится мной или моим коллегой, что гарантирует индивидуальный подход и внимание к каждому гостю
Экскурсия начнётся с монастыря Зедазени 6 века, до которого из-за меньшей известности и плохой дороги добирается мало путешественников. Между тем, именно отсюда начинается история грузинского монашества. Кроме погружения в историю здесь вас ждёт панорама не только Мцхеты и Джвари, но и Тбилиси.
Места, где живёт душа
В узком песчаном ущелье расположилась средневековая обитель Шиомгвиме, приезжая в которую, чувствуешь особое умиротворение. Здесь, у подножия отвесных скал, вы узнаете об ассирийском отце Шио, о тайнах и духовной жизни монастыря. Ещё одно место удивительного покоя и уединения — монастырь Кватахеви. Его стены, которым более 700 лет, расскажут о кровавом нашествии Тамерлана и любви царя Луарсаба и Тэкле Саакадзе, которые здесь венчались.
Истории у древних развалин
Гости Грузии знают Мцхету, как древнюю столицу Иберии, но её правители жили чуть дальше — в Армази. Вы отправитесь к развалинам этой резиденции дохристианских царей, чтобы узнать о грузинском язычестве и о событиях, произошедших здесь при жизни Святой Нино.
Организационные детали
Экскурсия начинается в Тбилиси. Я заберу вас из любого места по договорённости и отвезу обратно
В экскурсии предусмотрено время для обеда в Мцхете (оплачивается отдельно)
В программе посещение монастырей, поэтому выберите подходящую одежду
Экскурсию для вас проведу я или мой коллега
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леван — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1930 туристов
Грузия невелика по размеру, но удивительно многогранна. Она подарит вам новые впечатления, яркие эмоции и тёплые воспоминания, к которым захочется возвращаться снова и снова. Грузия — словно драгоценное ожерелье, где читать дальшеуменьшить
каждая жемчужина хранит свою историю. Уже почти 10 лет, работая в туризме и имея сертификат гида, я собираю эти истории одну за другой, постоянно пополняя свои знания о стране, её культуре, традициях и людях.
Для меня проведение экскурсий — одно из самых интересных занятий. Я с удовольствием показываю красивые места, рассказываю увлекательные истории и радуюсь искренним эмоциям гостей. В своих экскурсиях стараюсь создать атмосферу яркого путешествия, чтобы вы не просто увидели Грузию, а почувствовали её душу. Кавказские горы, древняя история, гостеприимство и знаменитая грузинская кухня — всё это ждёт вас. Добро пожаловать в нашу тёплую, красивую и уютную страну!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 51 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
51
4
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3
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2
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1
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Татьяна
Лучшая наша экскурсия! Леван эрудированный человек и интересный рассказчик, узнала очень много нового для себя. Устали, но оно того стоило. Рекомендую!
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С
СВЕТЛАНА
От экскурсии просто в восторге! Лучшая экскурсия! Леван эрудированный, интересный человек. Много рассказывал интересных фактов, посетили 5 храмов, было много видовых площадок, любовались природой Грузии. Большое ему спасибо!
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Ян
Леван - прекрасный гид. Интеллигентный, знающий молодой человек с которым очень комфортно общаться, ответил на все наши вопросы, учел пожелания. Отдельно стоит отметить хорошую машину и мастерство водителя - мы были читать дальшеуменьшить
в зимнее время, горные дороги требуют особого внимания, ни на секунду не было ощущения опасности и дискомфорта. И, конечно, самое главное - это маршрут и наполненность экскурсии. Мы побывали в действительно небанальных местах. Непередаваемое ощущение от тишины монастырей и храмов - только мы и природа, нет назойливых толп туристов. Места невероятные - очень интересно, очень познавательно, очень красиво. Экскурсия просто потрясающая.
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И
Ирина
С первых слов благодарности хочу выделить главное: желаю всем туристам встретить такого экскурсовода! Леван - человек с открытым для людей сердцем. Помимо не выпячиваемой интеллигентности и осведомленности располагает его желание читать дальшеуменьшить
сделать день незабываемым. Экскурсия с большим количеством локаций, в т. ч. не растиражированных. Предложенное место обеда поразило колоритом, большим многообразием национальных блюд по демократичной цене (а нам есть с чем сравнить). Также Леван помог нам с организацией трансфера в Кутаиси. Низкий поклон и… мадлоба!
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и
ирина
Ответственно рекомендуем Левана как прекрасного рассказчика и надёжного проводника. Очень интересный маршрут, показывающий интереснейшие места и локации. Малоизвестные,но удивительные монастыри, живописные археологические руины, природные красоты.
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Инта
Леван, это просто находка. Отлично знает тонкости истории Грузии и щедро делиться. Это была не экскурсия а настоящее поломничество по святым местам, по местам, где зараждалось христианство, возможность соприкаснутся с читать дальшеуменьшить
местом, где храниться хитон Христа. Также Леван показал для Грузии значимые места, куда груповые экскурсии не едут. Леван как гид очень знающий, интеллигентный, тактичный, очень приятный в общении. Машина чистая, ухоженная и красивая. А также, Леван виртуозный водитель, очень плавно и комфортно ведёт машину по сложнейшим виражам как горных дорог, так и по узким, крутым улицам города. Рекомендую всем, кому более близка аутентичность нежели шумные толпы. Не пожалеете. ☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️