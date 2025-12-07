Мои заказы

На лыжах въехать в Новый год: горнолыжный тур в Сванетии для новичков и опытных

Насладиться спусками со склонов двух курортов, погулять по Местии и отведать грузинскую кухню
Едем встречать Новый год в окружении невероятно живописных гор! Здесь воздух чист, как слеза младенца, а снег искрится как россыпь бриллиантов.

Сванетия — сердце Грузии, где древние башни хранят легенды, а
царящая тишина наполняет душу силой и спокойствием.

Вас ждут трассы горнолыжных курортов Тетнулди и Хацвали, на которых одинаково комфортно и новичкам, и опытным райдерам. В программе также предусмотрено обучение инструкторами, имеющими международные сертификаты.

Мы будем кататься, смеяться, отдыхать у камина, наслаждаться ароматами и вкусами сванской кухни и вином, сделанным с любовью. А в новогоднюю ночь Местиа превратится в сказку, которую вы запомните навсегда.

На лыжах въехать в Новый год: горнолыжный тур в Сванетии для новичков и опытных
На лыжах въехать в Новый год: горнолыжный тур в Сванетии для новичков и опытных
На лыжах въехать в Новый год: горнолыжный тур в Сванетии для новичков и опытных

Описание тура

Организационные детали

Необходимо иметь при себе горнолыжное или сноубордическое снаряжение, а также лавинное оборудование (возможен прокат).
Рекомендуется взять солнцезащитный крем.
Все инструкторы имеют международные сертификаты.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, переезд в Местию, вечерняя прогулка

Мы встретим вас в Тбилиси (по запросу возможен трансфер из других городов Грузии) и отправимся в живописное путешествие в сторону Местии — сердца Сванетии. По дороге остановимся в уютном ресторане, чтобы вы могли насладиться вкусным традиционным обедом.

По прибытии вы разместитесь в гостинице. Вечером нас ждёт неспешная прогулка по Местии — старинному посёлку, утопающему в снегу и окружённому величественными кавказскими вершинами. Атмосфера предвкушения праздника сделает этот вечер по-настоящему волшебным.

Встреча, переезд в Местию, вечерняя прогулка
2 день

Первое катание: Тетнулди и Хацвали

После завтрака мы отправимся на снежные склоны курортов Тетнулди и Хацвали. Вас ждут широкие трассы, свежий горный воздух и фантастические виды на заснеженные пики Кавказа. В течение дня можно совершенствовать технику катания под руководством инструкторов или наслаждаться свободным спуском.

Вечером снова прогуляемся по уютной зимней Местии, где в воздухе витает аромат горячего вина и дровяного дыма.

Первое катание: Тетнулди и Хацвали
3 день

День удовольствий на склонах

Сегодня продолжим наслаждаться катанием на Тетнулди и Хацвали — двух жемчужинах сванетских горнолыжных курортов. В этот день можно попробовать новые маршруты или уделить внимание отработке элементов с инструктором.

После насыщенного катания нас ждёт вечер отдыха: прогулки по заснеженным улочкам, ужин в местном кафе или просто расслабление у камина в гостинице.

День удовольствий на склонах
4 день

Катание и новогодняя ночь в Сванетии

Утром вновь отправимся на склоны, чтобы провести последний день уходящего года в движении и снежном драйве. После нас ждёт новогодний ужин с шампанским, грузинскими блюдами и весёлой атмосферой. Новый год в Местии — это особенное волшебство, где звёздное небо и горы становятся частью праздника.

Катание и новогодняя ночь в Сванетии
5 день

Стартуем на лыжах

Первый день нового года проведём активно и с отличным настроением! Продолжим кататься на любимых склонах Тетнулди и Хацвали, наслаждаясь безмятежной красотой зимних пейзажей. Вечером по желанию — прогулка по Местии или отдых в гостинице.

Стартуем на лыжах
6 день

Продолжение катания

Этот день тоже посвятим катанию на солнечных трассах. Мы вновь отправимся на Тетнулди или Хацвали — в зависимости от погоды и предпочтений группы. Здесь каждый найдёт что-то своё: кто-то идеальный снег, кто-то гармонию и вдохновение.

Вечером — прогулки, общение и ужин в местном ресторане.

Продолжение катания
7 день

Ещё день катания

Заключительный день катания подарит ещё один заряд энергии и бодрости. Ещё раз спустимся по заснеженным склонам, вдохнём морозный воздух и насладимся видами, которые останутся в памяти надолго.

Вечером — прощальная прогулка по Местии и ужин в дружеской компании.

Ещё день катания
8 день

Обратный путь в Тбилиси

Ранним утром выезжаем из Местии. По пути сделаем остановку на обед в традиционном ресторане. В дороге будет время поделиться впечатлениями, пересмотреть фото и вспомнить лучшие моменты — ведь Сванетия точно не отпускает с первого раза.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1460
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2-разовое питание, бутылка вина на ужин и шампанское на праздничный вечер
  • Трансферы Тбилиси - Местиа - Тбилиси
  • Ежедневные трансферы к курортам Тетнулди и Хацвали
  • Обучение с инструкторами (лыжи и сноуборд)
  • Тренинг по лавинной безопасности
  • Ски-пасс на 6 дней
  • Фото - и видеоотчёт
  • Сертификат о прохождении программы
  • Услуги сертифицированных гидов IFMGA
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Тбилиси и обратно
  • Обеды и спиртное на горе
  • Пользование конференц-залом
  • Услуги детского сада (при необходимости)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, 6:00
Завершение: Тбилиси, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 144 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Уча
Уча — ваша команда гидов в Тбилиси
Меня зовут Уча. Я занимаюсь туризмом с 2008 года. Основатель двух туристических фирм. Организую сноу-кемпинг по Грузии, треккинги, восхождения, а также паломнические, культурные и гастрономические туры. Я вожу гостей не
только там, где в основном водят путешественников, но и в тех местах, где ещё нет туристических маршрутов. По образованию я винодел — хорошо разбираюсь в вине, гурман. Также я являюсь горнолыжным инструктором. Безумно люблю свою страну и хорошо знаю её историю. Обожаю природу и экстремальные виды спорта. Для меня самое главное — чтобы вы чувствовали себя в безопасности, остались довольны и прочувствовали на себе грузинское гостеприимство и красоту моей родины.

Тур входит в следующие категории Тбилиси

