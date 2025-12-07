Мы встретим вас в Тбилиси (по запросу возможен трансфер из других городов Грузии) и отправимся в живописное путешествие в сторону Местии — сердца Сванетии. По дороге остановимся в уютном ресторане, чтобы вы могли насладиться вкусным традиционным обедом.

По прибытии вы разместитесь в гостинице. Вечером нас ждёт неспешная прогулка по Местии — старинному посёлку, утопающему в снегу и окружённому величественными кавказскими вершинами. Атмосфера предвкушения праздника сделает этот вечер по-настоящему волшебным.