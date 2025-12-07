Сванетия — сердце Грузии, где древние башни хранят легенды, а
Описание тура
Организационные детали
Необходимо иметь при себе горнолыжное или сноубордическое снаряжение, а также лавинное оборудование (возможен прокат).
Рекомендуется взять солнцезащитный крем.
Все инструкторы имеют международные сертификаты.
Программа тура по дням
Встреча, переезд в Местию, вечерняя прогулка
Мы встретим вас в Тбилиси (по запросу возможен трансфер из других городов Грузии) и отправимся в живописное путешествие в сторону Местии — сердца Сванетии. По дороге остановимся в уютном ресторане, чтобы вы могли насладиться вкусным традиционным обедом.
По прибытии вы разместитесь в гостинице. Вечером нас ждёт неспешная прогулка по Местии — старинному посёлку, утопающему в снегу и окружённому величественными кавказскими вершинами. Атмосфера предвкушения праздника сделает этот вечер по-настоящему волшебным.
Первое катание: Тетнулди и Хацвали
После завтрака мы отправимся на снежные склоны курортов Тетнулди и Хацвали. Вас ждут широкие трассы, свежий горный воздух и фантастические виды на заснеженные пики Кавказа. В течение дня можно совершенствовать технику катания под руководством инструкторов или наслаждаться свободным спуском.
Вечером снова прогуляемся по уютной зимней Местии, где в воздухе витает аромат горячего вина и дровяного дыма.
День удовольствий на склонах
Сегодня продолжим наслаждаться катанием на Тетнулди и Хацвали — двух жемчужинах сванетских горнолыжных курортов. В этот день можно попробовать новые маршруты или уделить внимание отработке элементов с инструктором.
После насыщенного катания нас ждёт вечер отдыха: прогулки по заснеженным улочкам, ужин в местном кафе или просто расслабление у камина в гостинице.
Катание и новогодняя ночь в Сванетии
Утром вновь отправимся на склоны, чтобы провести последний день уходящего года в движении и снежном драйве. После нас ждёт новогодний ужин с шампанским, грузинскими блюдами и весёлой атмосферой. Новый год в Местии — это особенное волшебство, где звёздное небо и горы становятся частью праздника.
Стартуем на лыжах
Первый день нового года проведём активно и с отличным настроением! Продолжим кататься на любимых склонах Тетнулди и Хацвали, наслаждаясь безмятежной красотой зимних пейзажей. Вечером по желанию — прогулка по Местии или отдых в гостинице.
Продолжение катания
Этот день тоже посвятим катанию на солнечных трассах. Мы вновь отправимся на Тетнулди или Хацвали — в зависимости от погоды и предпочтений группы. Здесь каждый найдёт что-то своё: кто-то идеальный снег, кто-то гармонию и вдохновение.
Вечером — прогулки, общение и ужин в местном ресторане.
Ещё день катания
Заключительный день катания подарит ещё один заряд энергии и бодрости. Ещё раз спустимся по заснеженным склонам, вдохнём морозный воздух и насладимся видами, которые останутся в памяти надолго.
Вечером — прощальная прогулка по Местии и ужин в дружеской компании.
Обратный путь в Тбилиси
Ранним утром выезжаем из Местии. По пути сделаем остановку на обед в традиционном ресторане. В дороге будет время поделиться впечатлениями, пересмотреть фото и вспомнить лучшие моменты — ведь Сванетия точно не отпускает с первого раза.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1460
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 2-разовое питание, бутылка вина на ужин и шампанское на праздничный вечер
- Трансферы Тбилиси - Местиа - Тбилиси
- Ежедневные трансферы к курортам Тетнулди и Хацвали
- Обучение с инструкторами (лыжи и сноуборд)
- Тренинг по лавинной безопасности
- Ски-пасс на 6 дней
- Фото - и видеоотчёт
- Сертификат о прохождении программы
- Услуги сертифицированных гидов IFMGA
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Тбилиси и обратно
- Обеды и спиртное на горе
- Пользование конференц-залом
- Услуги детского сада (при необходимости)