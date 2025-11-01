Мои заказы

Тур по Грузии только для вас с выездом из Владикавказа

Посетить Тбилиси, Кахетию, Мцхету и увидеть знаковые места Военно-Грузинской дороги
Это насыщенное путешествие откроет перед вами удивительные пейзажи и исторические памятники.

Мы проедем по Военно-Грузинской дороге, известной своими живописными видами, останавливаясь у главных достопримечательностей.

Полюбуемся величественным Казбеком, посетим монастыри и крепости, насладимся
читать дальше

панорамами Жинвальского водохранилища и горнолыжного курорта Гудаури.

Кахетия, родина уникальных грузинских вин, удивит вас винодельнями и старинными постройками, включая монастырь Алаверди и усадьбу Цинандали. Сигнахи, Бодбе и Кварели окунут в атмосферу средневековых городов. В завершение прогуляемся по древней Мцхете и побываем в монастыре Джвари.

5
2 отзыва
Тур по Грузии только для вас с выездом из Владикавказа
Тур по Грузии только для вас с выездом из Владикавказа
Тур по Грузии только для вас с выездом из Владикавказа
Ближайшие даты:
20
ноя27
ноя4
дек11
дек18
дек1
мар2
мар
Время начала: 06:00, 08:00

Описание тура

Организационные детали

Необходим действительный загранпаспорт (до окончания срока действия не менее 6 месяцев на момент въезда);
На территории Грузии – зона роуминга с российским сотовым оператором. В отелях и кафе будет ловить wi-fi;
С собой взять удобную одежду и обувь для путешествий;
Обязательно при себе иметь наличные деньги (рубли, доллары, евро), российские банковские карты на территории Грузии не принимаются к оплате.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Кроссовер Kia Soul.

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные пешие прогулки, физподготовка не понадобится.

Виза. Не нужна. Необходим действующий загранпаспорт.

Тур проводится только для вашей компании от 2 человек. Даты возможны любые.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, путешествие в Тбилиси по Военно-Грузинской дороге

Встречаемся во Владикавказе и отправляемся в Тбилиси по Военно-Грузинской дороге, известной своей живописностью и исторической значимостью. Пейзажи тут поражают очарованием и разнообразностью, чередование контрастов будет сопровождать нас на протяжении всего пути.

Преодолевая Крестовый перевал, мы увидим реку Арагви, маленькие деревушки, старинные крепости на склонах гор, виноградники и сельские пейзажи. По пути нас ожидает знаменитая вершина Казбек — потухший вулкан высотой 5033 метра. Мы увидим старинный храм святой Троицы в Гергети, село Степанцминда и Арку Дружбы народов. В горнолыжном курорте Гудаури полюбуемся заснеженными горными вершинами. Посмотрим на Жинвальское водохранилище, крепость Ананури, монастырь Джвари и знаменитый Светицховели.

По приезде прогуляемся по старому городу, и местный гид расскажет его историю. После экскурсии — заселение в уютный отель, свободное время.

Встреча, путешествие в Тбилиси по Военно-Грузинской дорогеВстреча, путешествие в Тбилиси по Военно-Грузинской дорогеВстреча, путешествие в Тбилиси по Военно-Грузинской дорогеВстреча, путешествие в Тбилиси по Военно-Грузинской дорогеВстреча, путешествие в Тбилиси по Военно-Грузинской дорогеВстреча, путешествие в Тбилиси по Военно-Грузинской дорогеВстреча, путешествие в Тбилиси по Военно-Грузинской дорогеВстреча, путешествие в Тбилиси по Военно-Грузинской дорогеВстреча, путешествие в Тбилиси по Военно-Грузинской дорогеВстреча, путешествие в Тбилиси по Военно-Грузинской дорогеВстреча, путешествие в Тбилиси по Военно-Грузинской дорогеВстреча, путешествие в Тбилиси по Военно-Грузинской дороге
2 день

Городки Кахетии и посещение винодельни

Сегодня мы отправимся в Кахетию, родину грузинского виноделия, где выращиваются уникальные сорта винограда: саперави, ркацители, мукузани и другие. По приезде мы разместимся в уютном отеле в Напареули.

После обеда вас ждёт экскурсия по маршруту: Алаверди, Икалто, Телави и Цинандали. В Алаверди мы увидим монастырь 11 века, один из крупнейших в стране. В Икалто, основанном в 6 веке, посетим академию, в которой учился поэт Шота Руставели. В Телави, столице Кахетии, нас ждут архитектурные памятники, включая королевский дворец Ираклия II и уникальные ворота. Мы также посетим винодельню в Цинандали, где производятся знаменитые грузинские вина.

Городки Кахетии и посещение винодельниГородки Кахетии и посещение винодельниГородки Кахетии и посещение винодельниГородки Кахетии и посещение винодельниГородки Кахетии и посещение винодельниГородки Кахетии и посещение винодельни
3 день

Сигнахи, Бодбе, Кварели

В этот день вас ждут Сигнахи, Бодбе, Кварели и другие исторические места. Сигнахи, сказочный город с крепостью 18 века, подарит нам потрясающие виды на Алазанскую долину. В Бодбе мы посетим монастырь с мощами Святой Нины, а в Кварели — знаменитый винзавод «Киндзмараули», где вы узнаете историю производства этого уникального вина.

Некреси и Греми подарят незабываемые впечатления от посещения монастырских комплексов и храмов, напоминающих средневековые цитадели.

Сигнахи, Бодбе, КварелиСигнахи, Бодбе, КварелиСигнахи, Бодбе, КварелиСигнахи, Бодбе, КварелиСигнахи, Бодбе, КварелиСигнахи, Бодбе, КварелиСигнахи, Бодбе, КварелиСигнахи, Бодбе, Кварели
4 день

Мцхета, Джвари, возвращение во Владикавказ

Позавтракав, отправляемся в Мцхету, где посетим Джвари — монастырь, который возвышается над местом слияния рек Арагви и Куры. От этого духовного памятника, охраняемого ЮНЕСКО, открываются захватывающие виды на окрестности. Мцхета была столицей Иберии более 700 лет: мы прогуляемся по этому древнему городу, осмотрим старинные памятники и, по желанию, приобретём сувениры. После насыщенного дня вернёмся во Владикавказ.

Мцхета, Джвари, возвращение во ВладикавказМцхета, Джвари, возвращение во ВладикавказМцхета, Джвари, возвращение во ВладикавказМцхета, Джвари, возвращение во ВладикавказМцхета, Джвари, возвращение во ВладикавказМцхета, Джвари, возвращение во ВладикавказМцхета, Джвари, возвращение во Владикавказ

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет50 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер от Владикавказа и обратно (от аэропорта или вокзала)
  • Экскурсия по Тбилиси с гидом
  • Полное сопровождение на протяжении всего тура
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Владикавказа и обратно
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты в музеи, на канатную дорогу
  • Дегустации на винодельне
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, место по договорённости, 6:00
Завершение: Владикавказ, место по договорённости, 23:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Луиза
Луиза — ваш гид в Тбилиси
Провела экскурсии для 118 туристов
Меня зовут Луиза. Я родилась и выросла в Осетии. Более 20 лет госслужбы, очень люблю путешествовать, объездила весь Северный Кавказ, предпочитаю малоизвестные, самые интересные маршруты. Лучшим отдыхом считаю свидания с природой в хорошей компании. Красоты горных пейзажей, чистый воздух, застывшая история средневековых аулов — всё это заряжает энергией, придаёт сил. Мне нравится быть проводником в этот волшебный мир.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
Анна
1 ноя 2025
Мы первый раз посетили Грузию и очень рады, что возила нас туда замечательная Луиза.
Поскольку это индивидуальный тур, мы немного скорректировали заявленную программу согласно нашим пожеланиям. Дело в том, что я
читать дальше

всегда готовлюсь к путешествиям и обычно знаю, что хочу посмотреть. Но это тот случай, когда вам не надо ничего планировать и ни о чём волноваться. Луиза, как добрая волшебница, возьмёт все заботы на себя. А вам останется только распахнуть глаза, настроить слух, пить грузинское вино (по желанию😊) и ехать с комфортом на автомобиле. В таком туре, в тесном взаимодействии с гидом, важен душевный комфорт и доверие, и это в полной мере ощущается там. Вы можете поехать за настроением, за культурой, за знаниями, по святым местам мирового уровня или поставив конкретные цели.
В Тбилиси нас встретила гид-профессионал Галина и все наши дни на Грузинской земле удивляла нас интересными рассказами о прошлом и настоящем этого благодатного края. Не буду описывать, что мы видели и где побывали, не это главное. Если вы сомневаетесь – не сомневайтесь! Радость открытий, комфортная компания, полная перезагрузка и ни грамма усталости – спасибо Луизе и Галине за сказку!

Ирина
Ирина
8 сен 2025
Большая благодарность Луизе и Галине за замечательный тур. Настолько комфортная и душевная поездка у нас была. Учитывались все пожелания, допустимы изменения в зависимости от личных предпочтений
За 4 дня мы много посмотрели и отлично отдохнули.
Мы с подругой были первый раз в Грузии и нам очень повезло и с организатором и гидом.

Тур входит в следующие категории Тбилиси

Похожие туры из Тбилиси

По знаковым местам солнечной Грузии: Сигнахи и Телави, Мцхета и тбилисские дворики
На машине
5 дней
1 отзыв
По знаковым местам солнечной Грузии: Сигнахи и Телави, Мцхета и тбилисские дворики
Побывать в древней столице и на родине виноделия и проехать по живописной исторической дороге
Начало: Тбилиси/Кутаиси, аэропорт, 07:00. Также возможна в...
17 ноя в 08:00
24 ноя в 08:00
34 650 ₽ за человека
Неделя в Грузии с выездом из Владикавказа: Тбилиси, Кахетия, Боржоми
На машине
7 дней
1 отзыв
Неделя в Грузии с выездом из Владикавказа: Тбилиси, Кахетия, Боржоми
Продегустировать местное вино, насладиться видами Казбека и посетить древние монастыри
Начало: Владикавказ, аэропорт или ж/д вокзал, точное время...
17 ноя в 10:00
24 ноя в 10:00
€640 за человека
Вся Грузия от Телави до Батуми, Боржоми и Тбилиси: тур из Владикавказа
На машине
9 дней
2 отзыва
Вся Грузия от Телави до Батуми, Боржоми и Тбилиси: тур из Владикавказа
Посетить более 11 городов, увидеть значимые места и природные локации, отдохнуть у моря
Начало: Г. Владикавказ, отели "Планета Люкс" и "Бумеранг",...
22 ноя в 05:30
6 дек в 08:00
88 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Тбилиси
Все туры из Тбилиси