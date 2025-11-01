Мы проедем по Военно-Грузинской дороге, известной своими живописными видами, останавливаясь у главных достопримечательностей.
Полюбуемся величественным Казбеком, посетим монастыри и крепости, насладимся
Необходим действительный загранпаспорт (до окончания срока действия не менее 6 месяцев на момент въезда);
На территории Грузии – зона роуминга с российским сотовым оператором. В отелях и кафе будет ловить wi-fi;
С собой взять удобную одежду и обувь для путешествий;
Обязательно при себе иметь наличные деньги (рубли, доллары, евро), российские банковские карты на территории Грузии не принимаются к оплате.
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Кроссовер Kia Soul.
Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.
Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные пешие прогулки, физподготовка не понадобится.
Виза. Не нужна. Необходим действующий загранпаспорт.
Тур проводится только для вашей компании от 2 человек. Даты возможны любые.
Программа тура по дням
Встреча, путешествие в Тбилиси по Военно-Грузинской дороге
Встречаемся во Владикавказе и отправляемся в Тбилиси по Военно-Грузинской дороге, известной своей живописностью и исторической значимостью. Пейзажи тут поражают очарованием и разнообразностью, чередование контрастов будет сопровождать нас на протяжении всего пути.
Преодолевая Крестовый перевал, мы увидим реку Арагви, маленькие деревушки, старинные крепости на склонах гор, виноградники и сельские пейзажи. По пути нас ожидает знаменитая вершина Казбек — потухший вулкан высотой 5033 метра. Мы увидим старинный храм святой Троицы в Гергети, село Степанцминда и Арку Дружбы народов. В горнолыжном курорте Гудаури полюбуемся заснеженными горными вершинами. Посмотрим на Жинвальское водохранилище, крепость Ананури, монастырь Джвари и знаменитый Светицховели.
По приезде прогуляемся по старому городу, и местный гид расскажет его историю. После экскурсии — заселение в уютный отель, свободное время.
Городки Кахетии и посещение винодельни
Сегодня мы отправимся в Кахетию, родину грузинского виноделия, где выращиваются уникальные сорта винограда: саперави, ркацители, мукузани и другие. По приезде мы разместимся в уютном отеле в Напареули.
После обеда вас ждёт экскурсия по маршруту: Алаверди, Икалто, Телави и Цинандали. В Алаверди мы увидим монастырь 11 века, один из крупнейших в стране. В Икалто, основанном в 6 веке, посетим академию, в которой учился поэт Шота Руставели. В Телави, столице Кахетии, нас ждут архитектурные памятники, включая королевский дворец Ираклия II и уникальные ворота. Мы также посетим винодельню в Цинандали, где производятся знаменитые грузинские вина.
Сигнахи, Бодбе, Кварели
В этот день вас ждут Сигнахи, Бодбе, Кварели и другие исторические места. Сигнахи, сказочный город с крепостью 18 века, подарит нам потрясающие виды на Алазанскую долину. В Бодбе мы посетим монастырь с мощами Святой Нины, а в Кварели — знаменитый винзавод «Киндзмараули», где вы узнаете историю производства этого уникального вина.
Некреси и Греми подарят незабываемые впечатления от посещения монастырских комплексов и храмов, напоминающих средневековые цитадели.
Мцхета, Джвари, возвращение во Владикавказ
Позавтракав, отправляемся в Мцхету, где посетим Джвари — монастырь, который возвышается над местом слияния рек Арагви и Куры. От этого духовного памятника, охраняемого ЮНЕСКО, открываются захватывающие виды на окрестности. Мцхета была столицей Иберии более 700 лет: мы прогуляемся по этому древнему городу, осмотрим старинные памятники и, по желанию, приобретём сувениры. После насыщенного дня вернёмся во Владикавказ.
