Встречаемся во Владикавказе и отправляемся в Тбилиси по Военно-Грузинской дороге, известной своей живописностью и исторической значимостью. Пейзажи тут поражают очарованием и разнообразностью, чередование контрастов будет сопровождать нас на протяжении всего пути.

Преодолевая Крестовый перевал, мы увидим реку Арагви, маленькие деревушки, старинные крепости на склонах гор, виноградники и сельские пейзажи. По пути нас ожидает знаменитая вершина Казбек — потухший вулкан высотой 5033 метра. Мы увидим старинный храм святой Троицы в Гергети, село Степанцминда и Арку Дружбы народов. В горнолыжном курорте Гудаури полюбуемся заснеженными горными вершинами. Посмотрим на Жинвальское водохранилище, крепость Ананури, монастырь Джвари и знаменитый Светицховели.

По приезде прогуляемся по старому городу, и местный гид расскажет его историю. После экскурсии — заселение в уютный отель, свободное время.