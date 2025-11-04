Путешествие начнётся с прогулок по нынешней и бывшей столицам. В Тбилиси мы пройдём по узким улочкам Старого города, увидим легендарные серные бани, величественную крепость Нарикала, живописный водопад в самом сердце древнего центра.

Затем отправимся в Мцхету. Поднимемся на вершину холма, который венчает монастырь Джвари, и полюбуемся незабываемым видом на слияние рек. Посетим собор Светицховели, где хранятся уникальные реликвии.

По возвращении в Тбилиси — уютный ужин с национальными блюдами.