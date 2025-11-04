Проживание. 2-местное размещение в отелях 3* (Light House Old City, Marialuis Hotel и аналогичных). За доплату возможны 1-местное заселение и повышение категории гостиницы до 4*.
Питание. Включены завтраки и ужины, остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Минивэн или микроавтобус.
Дети. Возможно участие с детьми старше 3 лет.
Виза. Гражданам России не требуется.
Тур проводится только при участии 3 человек в группе и более. Стоимость указана за 1 человека, если группа наберётся. Индивидуальный формат возможен с пересчётом стоимости.
Программа тура по дням
1 день
Тбилиси: Старый город, серные бани, крепость Нарикала, водопад. Мцхета: монастырь Джвари, собор Светицховели
Путешествие начнётся с прогулок по нынешней и бывшей столицам. В Тбилиси мы пройдём по узким улочкам Старого города, увидим легендарные серные бани, величественную крепость Нарикала, живописный водопад в самом сердце древнего центра.
Затем отправимся в Мцхету. Поднимемся на вершину холма, который венчает монастырь Джвари, и полюбуемся незабываемым видом на слияние рек. Посетим собор Светицховели, где хранятся уникальные реликвии.
По возвращении в Тбилиси — уютный ужин с национальными блюдами.
Ранним утром поедем в город с многовековой историей — Кутаиси. Зайдём в Багратский собор — символ могущества Грузии. Посетим и Гелатский монастырь, внесённый в список ЮНЕСКО. Спустимся в подземный мир пещеры Прометея, где вода, свет и камень создают фантастические образы.
Вечером погуляем по уютным улочкам Кутаиси, отдохнём в непередаваемой атмосфере и здесь же останемся ночевать.
3 день
Батуми: Приморский бульвар, скульптура «Али и Нино», Ботанический сад, Старый город
Следующий пункт — курорт, очаровывающий современностью и романтикой. В Батуми мы пройдём по Приморскому бульвару, понаблюдаем за танцем фигур «Али и Нино», насладимся многообразием природы в Ботаническом саду. Прочувствуем колорит Старого города, а в сезон — окунёмся в тёплые воды Чёрного моря.
Вечером — ужин в ресторане на берегу под звуки волн. Ночь проведём в Батуми.
4 день
Локация на выбор, вечер в Тбилиси
Можем начать день с посещения крепости Гонио или одного из головокружительных каньонов, Мартвили или Окаце. Затем поедем обратно в Тбилиси. Вечером насладимся волшебной атмосферой ночных огней с высоты горы Мтацминда.
5 день
Финальные прогулки по столице, возвращение домой
В завершающий день сходим на рынок Дезертирка, чтобы увезти домой грузинские специи, чаи, сладости. Спустимся в винный погреб и познакомимся с традициями виноделия. В финале — прощальный променад по проспекту Руставели.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки, ужины
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Все входные билеты, экскурсии и активности по программе
Что не входит в цену
Билеты в Тбилиси и обратно в ваш город
Обеды
Алкоголь
Доплата за 1-местное размещение - 5600 ₽
Стоимость указана за одного при группе от 3 человек и более. Индивидуальный формат возможен с пересчётом стоимости
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, точное место и время по договорённости
Завершение: Центр Тбилиси, вторая половина дня (в зависимости от окончания экскурсии)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тата — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 406 туристов
Я родилась и выросла в Грузии, в Кахетии. Получила педагогическое образование, проработала в школе 5 лет, обучала детей географии Грузии, потом решила стать профессиональным турменеджером, а потом поняла, что личное читать дальше
общение с туристами меня куда больше вдохновляет, и получила сертификат гида.
Наша команда гидов прекрасно знает географию и историю Грузии и с гордостью показывает гостям уникальные памятники страны, древние города и храмы, знакомит с традициями и культурой нашего народа!
Александра
4 ноя 2025
Тата и Бесик - замечательные гиды! Поездка была по-настоящему насыщена, но при этом на невероятном релаксе!) очень комфортно, с юмором, информативно и с душой! Крайне рекомендуем команду Таты! А мы уже планируем следующую поездку в Грузию непременно с ними же!)
О
Оксана
28 окт 2025
Прекрасная Грузия, гостеприимная и доброжелательная. в лице профессионального гида Таты, Мы с моей командой познакомились с историей этой страны,посетили самые красивые места, узнали много нового о грузинском народе. Вместе с нашей весёлой, неутомимой и очень приятной гидом Татой мы Окунулись в местные традиции тостов, песен и танцев. Русских там очень любят и ждут и нам хочется возвращаться вновь и вновь!!!
Н
Николай
19 сен 2025
Давно хотели побывать в Грузии, но думали, что непьющим людям там делать нечего! Вот с этой сложной задачей и предстояло столкнуться нашему гиду. И знаете что? Все состоялось! Тата все читать дальше
прекрасно распланировала и устроила. У нас получился экскурсионно-гастрономический тур. Мы в отличной компании с шутками нашего гида-водителя Тимура на комфортабельном автомобиле проехали от Тбилиси до Батуми и обратно, останавливались в Мцхете, Кутаиси и в горном селении, где провели прекрасный вечер в шато Sazano Wine. Побывали в древних храмах, пещере Прометея, дендропарке и много где еще. Каждый день не был похож на предыдущий: новые локации, различные рестораны на ужин, причем, Тата выбирала очень интересные заведения. Мы были и в ресторанах с региональной кухней, и в рыбном ресторане, и на семейном ужине с песнями и мастер-классом по изготовлению хинкали и хачапури. Даже в море нам удалось окунуться, погода позволила! И, конечно,надо отметить экскурсионную программу, очень насыщенную и познавательную. От поездки у нас остались только положительные впечатления. Рекомендуем Тату как отличного организатора, чудесного ответственного человека и знающего гида, любящего людей, свою работу и свою страну. Огромное спасибо за незабываемое путешествие!
Анастасия
31 авг 2025
Отличный тур для знакомства с Грузией! Путешествовали с 3 по 7 августа 2025 года. Мы с подругой в восторге 😄 Тата приятна в общении, созвонились, скорректировали тур под наши пожелания, читать дальше
обсудили все нюансы проживания, питания и другие организационные моменты поездки. Все четко, понятно. У нас были потрясающий гид Тамрико и гид-водитель (просто водителем нельзя назвать) Георги 🤩 Замечательные, гостеприимные, очень душевные люди 🥰 Тамрико очень легко преподносит информацию, поэтому не было ощущения перегруженности. Георги отличный водитель, так что не смотря на то, что дорога занимала немало времени, никакого дискомфорта мы не почувствовали) Нашими проводниками по Грузии были не просто местные жители, а люди влюбленные в свою страну, культуру, в свой народ. Тур прошёл на одном дыхании ☺️ Тата, Тамрико и Георги, благодарим вас за прекрасный отпуск, который вы организовали для нас 😊 Мы влюбились в Грузию ❤️
А
Алексей
21 авг 2025
Тур прошел отлично! Тата все организовала по договоренности. Выбранные гостиницы нас полностью удовлетворили. Трансфер на всех этапах был без задержек. Экскурсии были интересные и увлекательные. Отдельное спасибо нашему гиду и водителю!!! читать дальше
Мераби прекрасно знает и любит Грузию. И он сделал всё, чтобы мы полюбили эту страну. Все лучшие локации, которые только можно было найти Мераби нам показал. Как водитель, он выбирал лучшие маршруты и объехал все пробки, чтобы не терять драгоценое время. Еда - это отдельная тема. Лучшие рестораны и лучшие блюда грузинской кухни мы попробовали только благодаря Мераби. Вино отличное. 5 дней пролетели незаметно. Хочется вернуться еще раз в Грузию. Будем рекомендовать тур друзьям и знакомым. И только с Татой и Мераби!!!
Д
Дарья
4 июл 2025
Тур прекрасный Организатор тура учла все наши пожелания: маршрут, проживание, дальнейшее передвижение Питание, проживание на высшем уровне Интересные экскурсии, комфортабельное передвижение Спасибо за все! Рекомендую! Классный отдых с опытным гидом!