Индивидуальный тур на родину грузинского виноделия - в Кахетию
Посетить 5 виноделен и усадьбу Чавчавадзе, узнать всё о квеври, налюбоваться Алазанской долиной
Отправляемся в Кахетию — плодородный край, где виноградники простираются за горизонт и рождаются золотистые, рубиновые, янтарные вина, сравнимые с солнцем в бокале.
Вы узнаете, как Кавказский хребет и Алазанская долина создали читать дальше
уникальный терруар, как тысячелетия назад зародились традиции виноделия и как по грузинскому методу напитки созревают, выдерживаются и хранятся в квеври.
Мы посетим усадьбу князя Александра Чавчавадзе, а также 5 хозяйств, от крошечной биодинамической винодельни Гиорги Аладашвили до завода «Хареба» из числа крупнейших в стране.
Везде нам предложат познакомиться с производством и технологиями и, конечно, продегустировать цинандали, саперави, киндзмараули, ркацители и другие автохтонные сорта.
В завершении поездки нас ждут в гости — тут, за щедрым столом с домашними блюдами, винами и душевными тостами вы поймёте, в чём магия нашего гостеприимства.
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 18+.
Программа тура по дням
1 день
Усадьба Чавчавадзе, винодельни и дегустации
Встретимся в столице и поедем в Кахетию. Преодолеем перевал Гомбори, с которого открываются потрясающие виды на Алазанскую долину и Кавказский хребет.
Посетим усадьбу князя Александра Чавчавадзе в Цинандали. Именно здесь впервые в стране стали разливать вина по европейской технологии. Тут мы осмотрим экспозицию, посвящённую жизни бывших хозяев, и попробуем цинандали, чтобы сравнить его с напитками по грузинскому методу.
Следующий пункт — винодельня «Шуми». Мы побываем в марани (винном погребе), увидим закопанные в пол глиняные кувшины квеври и поймём, как в них созревает и хранится вино.
Движемся дальше, к виноделу Гиорги Аладашвили. Он расскажет об органическом виноделии и угостит винами, изготовленными по традициям, которым более 8 тысячелетий.
Заедем в Музей вина при винодельне «Ткупеби». Рассмотрим восстановленные артефакты и интерактивные инсталляции, посвящённые виноделию, и отведаем саперави, киндзмараули, ркацители.
Завершим день в шато «Бабанеури Марани». Тут можно продегустировать вина, поужинать и при желании остаться на ночь.
2 день
Винодельня «Хареба», семейный обед у Гиорги
Начнём день на винодельне «Хареба». Главная достопримечательность здесь — это туннель, прорубленный в скале под Кавказским хребтом, который используется как винный погреб. Мы пройдём по нему, посмотрим, в каких условиях хранятся бутылки, и продегустируем выдержанные в квеври саперави и ркацители.
Завершим тур в атмосфере домашнего уюта — отправимся в гости к семье, где нас будет ждать накрытый стол. Это не просто трапеза, а погружение в кахетинскую культуру и гостеприимство, где вино и еда неразделимы с видами Алазанской долины и Сигнахи.
Вечером вернёмся в Тбилиси и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом-водителем
Экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты в Тбилиси и обратно в ваш город
Проживание - в среднем $160 за 2-местный номер
Питание, дегустации
Место начала и завершения?
Тбилиси, место и время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 31 туриста
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Миша, я представляю дружную команду гидов в Грузии. С радостью покажем вам самые интересные и живописные места любимой страны. Ждём вас на наших экскурсиях.