Встретимся в столице и поедем в Кахетию. Преодолеем перевал Гомбори, с которого открываются потрясающие виды на Алазанскую долину и Кавказский хребет.

Посетим усадьбу князя Александра Чавчавадзе в Цинандали. Именно здесь впервые в стране стали разливать вина по европейской технологии. Тут мы осмотрим экспозицию, посвящённую жизни бывших хозяев, и попробуем цинандали, чтобы сравнить его с напитками по грузинскому методу.

Следующий пункт — винодельня «Шуми». Мы побываем в марани (винном погребе), увидим закопанные в пол глиняные кувшины квеври и поймём, как в них созревает и хранится вино.

Движемся дальше, к виноделу Гиорги Аладашвили. Он расскажет об органическом виноделии и угостит винами, изготовленными по традициям, которым более 8 тысячелетий.

Заедем в Музей вина при винодельне «Ткупеби». Рассмотрим восстановленные артефакты и интерактивные инсталляции, посвящённые виноделию, и отведаем саперави, киндзмараули, ркацители.

Завершим день в шато «Бабанеури Марани». Тут можно продегустировать вина, поужинать и при желании остаться на ночь.