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10%
Авторский тур
8 дней
Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
Погрузиться в праздничную атмосферу улочек, увидеть горный район Казбеги и попробовать «Боржоми»
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Начнём новый год с ярких впечатлений, активного отдыха в горах Грузии и знакомства с колоритной культурой»
25 дек в 08:00
26 дек в 08:00
615$554 за человека
скидка
30%
Авторский тур
5 дней
Грузия для своих. Новый год в местной компании
Отметить праздник с грузинским размахом, погрузиться в культуру и погулять по Телави и Сигнахи
Начало: Тбилиси, время встречи - по договорённости
«Приглашаю вас встретить Новый год по-грузински»
27 дек в 08:00
28 дек в 08:00
170000119 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Со вкусом Грузии: новогодние гастроканикулы с поездкой к снежным склонам
Приготовить национальное блюдо, посетить винодельни и отправиться на горнолыжный курорт
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
27 дек в 08:00
28 дек в 08:00
480$432 за человека
скидка
10%
Авторский тур
12 дней
Встречаем Новый год в Тбилиси, День судьбы в Мцхете и Рождество в Сванетии
Продегустировать марочные вина, заглянуть в гости к сванской семье и приготовить чурчхелу
Начало: Аэропорт Тбилиси, время встречи зависит от ваших р...
«Как Новый год встретим, так его и проведём»
29 дек в 08:00
1400$1 260 за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Новый год и Рождество в краю вина с кулинарными мастер-классами и дегустацией
Приготовить кахетинский хлеб, отпраздновать День судьбы и увидеть новогодний Тбилиси
Начало: Аэропорт Тбилиси, время встречи зависит от ваших р...
«Новый год прошёл, но праздники не заканчиваются»
29 дек в 08:00
800$720 за человека
Последние отзывы на туры
- ААнна10 января 2024Отдыхали в Грузии с 3 по 9 января с командой Трипстера. Хочу отметить достойную организацию - от трансфера, отеля до логистики экскурсий. Весело, душевно, познавательно! Обязательно приедем еще!
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Новогодние туры 2024»
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- Встречаем Новый год в Тбилиси, День судьбы в Мцхете и Рождество в Сванетии
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Сколько стоит тур в Тбилиси в июне 2024
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