Туры на новогодние праздники 2024 в Тбилиси

Найдено 5 туров в категории «Новогодние туры 2024» в Тбилиси, цены от $432, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
Погрузиться в праздничную атмосферу улочек, увидеть горный район Казбеги и попробовать «Боржоми»
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Начнём новый год с ярких впечатлений, активного отдыха в горах Грузии и знакомства с колоритной культурой»
25 дек в 08:00
26 дек в 08:00
615$554 за человека
Грузия для своих. Новый год в местной компании
🚗 На машине
скидка
30%
Авторский тур
5 дней
Грузия для своих. Новый год в местной компании
Отметить праздник с грузинским размахом, погрузиться в культуру и погулять по Телави и Сигнахи
Начало: Тбилиси, время встречи - по договорённости
«Приглашаю вас встретить Новый год по-грузински»
27 дек в 08:00
28 дек в 08:00
170000119 000 за человека
Со вкусом Грузии: новогодние гастроканикулы с поездкой к снежным склонам
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Со вкусом Грузии: новогодние гастроканикулы с поездкой к снежным склонам
Приготовить национальное блюдо, посетить винодельни и отправиться на горнолыжный курорт
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
27 дек в 08:00
28 дек в 08:00
480$432 за человека
Встречаем Новый год в Тбилиси, День судьбы в Мцхете и Рождество в Сванетии
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
12 дней
Встречаем Новый год в Тбилиси, День судьбы в Мцхете и Рождество в Сванетии
Продегустировать марочные вина, заглянуть в гости к сванской семье и приготовить чурчхелу
Начало: Аэропорт Тбилиси, время встречи зависит от ваших р...
«Как Новый год встретим, так его и проведём»
29 дек в 08:00
1400$1 260 за человека
Новый год и Рождество в краю вина с кулинарными мастер-классами и дегустацией
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Новый год и Рождество в краю вина с кулинарными мастер-классами и дегустацией
Приготовить кахетинский хлеб, отпраздновать День судьбы и увидеть новогодний Тбилиси
Начало: Аэропорт Тбилиси, время встречи зависит от ваших р...
«Новый год прошёл, но праздники не заканчиваются»
29 дек в 08:00
800$720 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Новогодние туры 2024»

Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
  2. Грузия для своих. Новый год в местной компании
  3. Со вкусом Грузии: новогодние гастроканикулы с поездкой к снежным склонам
  4. Встречаем Новый год в Тбилиси, День судьбы в Мцхете и Рождество в Сванетии
  5. Новый год и Рождество в краю вина с кулинарными мастер-классами и дегустацией
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кахетия
  2. Сигнахи
  3. Казбеги
  4. Боржоми
  5. Уплисцихе
  6. Гудаури
  7. Серные бани
  8. Алазанская долина
  9. Крепость Ананури
  10. Арка дружбы
Сколько стоит тур в Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Новогодние туры 2024" можно забронировать 5 авторских туров от 432 до 119 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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