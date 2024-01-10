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10%
Авторский тур
8 дней
Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
Погрузиться в праздничную атмосферу улочек, увидеть горный район Казбеги и попробовать «Боржоми»
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Посетим более 7 городов, среди которых — знаменитый горнолыжный курорт Гудаури, родина «Мимино», минеральный Боржоми и пещерный Уплисцихе»
25 дек в 08:00
26 дек в 08:00
615$554 за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Тбилиси и окрестности: Казбеги, Мцхета и Кахетия
Подняться повыше в горы, увидеть горнолыжный курорт и посетить винодельческий регион Грузии
Начало: Аэропорт Тбилиси, точное время сообщит организатор
«Проедем по знаменитому Крестовому перевалу, увидим средневековую цитадель и древние храмы и заглянем в Гудаури, где находится популярный горнолыжный курорт»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
450$405 за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Со вкусом Грузии: новогодние гастроканикулы с поездкой к снежным склонам
Приготовить национальное блюдо, посетить винодельни и отправиться на горнолыжный курорт
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Отправимся на горнолыжный курорт Гудаури через Крестовый перевал, прогуляемся в романтичном Сигнахи и праздничном Тбилиси и научимся готовить национальное блюдо в Мцхете»
27 дек в 08:00
28 дек в 08:00
480$432 за человека
Последние отзывы на туры
- ААнна10 января 2024Отдыхали в Грузии с 3 по 9 января с командой Трипстера. Хочу отметить достойную организацию - от трансфера, отеля до логистики экскурсий. Весело, душевно, познавательно! Обязательно приедем еще!
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Горнолыжные туры»
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