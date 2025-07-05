Описание тура
Сначала мы будем бережно срезать сочные гроздья винограда под грузинское многоголосие. А потом давить их настоящим старинным способом - ногами в сацнехели - старинном деревянном корыте, из которого сок для вина поступает в специальный сосуд. Давить будем своими ножками в сапогах- сапоги выдаем! Незабываемые ощущения прикосновения к самому драгоценному для Грузии! Ну, а затем, душевное застолье с песнями под шашлыки, хачапури и вкуснейшее вино, чачу, бренди. Ух, как же будет весело. Наша Сказочная Любимая Сакартвело, Ждет Тебя
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле
Прибытие в город света - красавец Тбилиси, трансфер и размещение в отеле.
Свободное время.
Ночь в отеле.
Экскурсия по Тбилиси и отдых в колоритном кафе
Завтрак в отеле.
Продолжительность экскурсии 5 часов
Авторский тур по столице Грузии: экскурсия начнётся у памятника его основателю — царя Вахтанга Горгасали, у возвышающегося на холме храма Метехи. Вы полюбуетесь панорамой Старого города и узнаете о невероятных подвигах полководца.
Далее мы проследуем к единственному дворцу в Тбилиси, принадлежащему царице Дареджан. Тут мы сделаем красочные фото с панорамными видами на Мтацминда.
После неспешной прогулки по футуристическому современному парку Рике, прокатимся на канатной дороге, чтобы взглянуть на город с высоты птичьего полета, прогуляемся по аллее вдоль крепостной стены Нарикала и скажем привет Матери Грузии, которая встретит нас с вином и кинжалом. Полюбуемся с крепостной стены, красочными видами ботанического сада. Прогуляемся по винтовой лестнице, которая приведет нас к Инжировому (Легвтахеви) ущелью, где во всей красе перед нами предстанет кань он с водопадом.
Чтоб немного прийти в себя от такой красоты, и передохнуть, мы сделаем winetime в колоритном винном кафе, где наливают бесподобное Vip вино, и такого вы еще точно не пробовали.
Будут: Вино(2 сорта)+ снеки+ сырные закуски и душевные разговоры.
А затем отправитесь к серным баням, где узнаете о Пушкине, Дюма, Хануме и смотринах в этих самых банях.
Тут же у вас будет шанс сделать ритуал на исполнение мечты — на символичном мосту Любви. Мы будем прогуливаться по знаменитой площади Вахтанга Горгасали (она же Мейдан или Майдан) — старейший шопинг-центр Тбилиси. Увидим знаменитый театр кукол Габриадзе, мы покажем вам самые маленькие часы в Тбилиси и сделаем умопомрачительные фото на Мосту Мира. Далее выезд на экскурсию, чтобы посетить ансамбль монументальных скульптур История Грузии, который строился с 1985 года по 2003 год. Материалы — бронза, медь; 64 фигуры; высота — 31,2 м. Иногда упоминается с названием Хроники Грузии или даже, как Тбилисский Стоунхендж. В монументе запечатлены люди и события из истории Грузии, отражены отдельные библейские моменты. Свободное время.
19:00 трансфер в национальный ресторан на ужин с вином, шоу программой: национальные песни и танцы!
Возвращение в отель самостоятельное!
Грузия с картинки
Завтрак в отеле. Выезд в Казбеги.
За один день мы посетим прекрасные места Грузии, которые запомнились Пушкину, Лермонтову, Толстому, Дюма и многим другим известным людям: знаменитую Военно-Грузинскую дорогу, ущелья рек Арагви и Терек, Даръяльское ущелье, гору Казбек, Крестовый перевал и впечатляющие, величественные, заставляющие радостно и взволнованно биться сердце, могучие горы Главного Кавказского хребта!
Тур начинается с поездки в старую столицу Грузии, город Мцхета. Мы увидим монастырь Джвари (тот самый, лермонтовский) и духовный центр страны — собор Светицховели. Прогуляемся по центру города, оставляющему после проведенной исторической реконструкции неизгладимое впечатление.
Затем, насладившись видами громадного горного водохранилища Жинвали, настанет время для визита в неприступную крепость Ананури, которая много веков перекрывала вход в ущелье реки Арагви и была, по сути, последним рубежом обороны. Мы обследуем эту твердыню и проведем сравнительный анализ ее возможностей.
Далее, покорив Крестовый перевал (2395 м. над уровнем моря) и проехав горнолыжный курорт Гудаури, мы прибудем в селение Степанцминда (Казбеги). Здесь живут горцы-мохеве, неустрашимые воины с неистощимым чувством юмора и с неиссякаемым запасом гостеприимства.
Гора Казбек, вторая по высоте в Грузии (5047 м.), в ясную погоду видна с площади селения. Вокруг — необычайно красивые горы. Здесь же шумит грозный Терги, который на Северном Кавказе известен как Терек. На местном джипе мы поднимемся на вершину одной из гор рядом с городком Казбеги: здесь находится известный монастырь Святой Троицы Самеба (14 в., высота около 2400 м.). Отсюда открываются потрясающие виды. Умопомрачительная фотоссесия неизбежна!
Кульминацией дня, будет мастер класс с обедом в горах - Пальчики Оближешь! В горном селе, нас ждет гостеприимная местная семья, где нас научат готовить настоящие горные хинкали, которые по вкусу и размеру отличаются от обычного, нам покажут, как рубить специальными кинжалами фарш, лепить грузинские пельмени и конечно же отведать горной грузинской кухни. Она очень отличается от столичной кухни, и вашему восторгу не будет предела! А так же вас порадуют хабизгини, это одна из разновидностей хачапури, которые готовят только в этой горной местности.
Возвращение в Тбилиси, в полном восторге от насыщенности проведенного дня.
Выезд в центр винодельческого региона солнечную
Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Выезд в центр винодельческого региона солнечную Кахетию.
В каждой стране есть что-то особенное, её отождествляющее, в Грузии это гостеприимные люди, ласковое солнце и, конечно же, вино! Когда грузин приходит в дом соседа, в первую очередь он интересуется здоровьем виноградной лозы хозяина и лишь потом — здоровьем его семьи. Самый большой анклав произрастания винограда — Кахетия и её большая часть — Алазанская долина, в которой выращивается более 500 сортов виноградной лозы. Не посетить эти места и не попробовать вина этих сортов — значит просто не познать Грузию. А сделать это во время сбора урожая, на праздник Ртвели Это Святое!
Итак, вас ждет мега насыщенный и незабываемый день приключений!
Дегустации, мастер классы и полный отрыв!
Колорит зашкаливает, сегодня будет все!!! сегодня вы узнаете, технологию приготовления грузинского хлеба Шотис Пури, понравился хлеб? Конечно, объедение! Ведь мы будем участвовать в его приготовлении! Узнаем секреты приготовления настоящего кахетинского шашлыка, А потом что? А потом все эти вкусности будем смаковать вприкуску с вином, чачей и бренди и наслаждаться национальным многоголосьем грузинского ансамбля.
Это будет один из запоминающихся обедов и дней вашей жизниj
Продолжительность экскурсии 8часов
По дороге равнинные пейзажи сменятся уходящими вдаль виноградниками — вас встретит знаменитая Алазанская долина. В пути гид поведает вам о традициях Сакартвело, грузинские крылатые фразы, тосты и полезные советы — например, о том, как выбрать самые вкусные местные продукты.
Сегодня Вы узнаете все про родину грузинского виноделия и гостеприимства.
Первая остановка в Сигнахи - городе любви.
Этот уютный город прекрасно соединил в себе элементы южно-итальянского и грузинского архитектурных тонкостей. Здесь же посетим одноименную крепость с невероятными видами на Алазанскую долину.
И вот тут, начинается все самое интересное
Переезд в город знаменитого Отца Солдата - Гурджаани, где и начнутся наши самые сумасшедшие приключения
Регион Кахетия славится своим виноделием и винными погребами, одним из старейших является Винодельня-Музей Нумиси.
Старый погреб Нумиси датируется Xvi веком, и находится в небольшом селе Велисцихе, в самом сердце Кахетинского региона. Погреб построен в стиле древней классической архитектуры, в построении же были использованы белые речные камни и кирпич.
В погребе находится архаичного типа хранилище для вина, со старой давильней (сацнахели) и тридцатью тремя глиняными амфорами (квеври), вкопанными в землю. Вино, бродившее в квеври настолько удивительно и натурально только потому, что технология его приготовления сохранена еще с доисторических времен.
Тут вы сможете увидеть большую коллекцию медных, стеклянных, глиняных и деревянных сосудов (в основном используемых для питья вина), а также других предметов быта и таких женских украшений как ожерелья, кольца, медную кухонную утварь Xviii века, старинные ковры и мебель. Тут и уникальная старинная машина для прессования винограда французской фирмы Marmonies, старый немецкие насосы для вина и многое другое.
Вы прекрасно проведете время во дворе винного погреба, увидите старый деревянный амбар - бегели, примете участие в приготовлении Шотис пури и настоящего кахетинского шашлыка
под названием пальчики оближешь,
Счастливые мы переезжаем в отель 4 в Телави. Телави - административный центр Кахетии, куда так и не дозвонился знаменитый Мимино. Размещение в отеле. Отдыхаем, купаемся в бассейне, наслаждаемся услугами отеля и вечером спускаемся на ужин при отеле. Ночь в отеле города Телави.
Ртвели
Завтрак в отеле.
Нас ждет не менее насыщенный и замечательный день.
Продолжительность экскурсии 10часов
День топовых приключений. Сегодня мы будем знакомиться с регионом Кахетии Кварели, продолжать дегустировать кахетинское вино и чачу, наслаждаться умопомрачительными видами. Посещать топовые кахетинские достопримечательности и винодельни, учиться лепить своими ручками грузинские пельмени Хинкали и невероятную национальную сладость Чурчхелу - грузинский сникерс, а так же продолжать восхищаться кахетинским гостеприимством, кахетинскими угощениями, застольями и национальным местным творчеством и талантами.
А так же Вишенка На Тортикеучастие в сборе винограда и выжимка сока (традиционным методом вашими ножками сапоги выдаемj) в сацнахели (приспособление для давки винограда).
В общем, вы поняли? Будет очень весело, душевно, колоритно!
Первая остановка - Некреси, состоит из нескольких культовых построек разных времён. Самая ранняя постройка небольшая церковь конца Iv в. Она была сооружена вскоре после провозглашения христианства официальной религией государства. Из комплекса открывается изумительный вид.
Далее по плану винный тоннель!
В недрах горы построено одно из крупнейших в мире вино хранилищ. Длина всех его пятнадцати штреков составляет 7,5 км. Глубоко в мраморной тверди скалы скрыт основной зал винотеки. После жаркого кахетинского солнца, кажется, что попадаешь в холодильник. Температура в штреках зимой и летом +14, то есть именно такая, при которой должны выдерживаться марочные красные вина.
Экскурсия по тоннелю с дегустацией 2х сортов вина, прямо из квеври.
Далее знакомство с винным заводом корпорации Киндзмараули, экскурсия по заводу + дегустация 4х сортов вина всемирно известного бренда Киндзмараули.
Финальным и самым бомбическим аккордом сегодняшнего дня, будет наш долгожданный Ртвели!
Выезжаем в невероятно красивое место, где Все пропитано уютом, колоритом и фантастическим гостеприимством. Vip марани, где все - от этикетки на бутылках до сервиса - сделано с исключительным вкусом. Дизайн марани и территории настолько великолепен, что наших гостей приходится уговаривать уезжать так как находится среди этой красоты невероятное удовольствие. Хозяева, встречающие вас здесь, не только гостеприимны, но и по-настоящему профессиональны! Каждый из гостей здесь чувствует себя особенным и самым важным.
Вас ждет увлекательное знакомство территорией и много интересной информации от местного сомелье!
Так же мы посетим виноградники и соберем спелый виноград, а в это время местный винодел расскажет об уходе за виноградной лозой и особенностях сбора урожая. Затем вы примите участие в выжимке виноградного сока (традиционным методом вашими ножками сапоги выдаемj) в специальном сосуде сацнахели.
Будет классное шоу, музыка, танцы, сьемки.
Телефоны должны быть заряжены, с большим количеством Гб поверьте
Так же здесь вас ждет дегустация премиальных вин и чачи, вкуснейший кахетинский обед!
Мастер классы местных хинкали и грузинского сникерса Чурчхела. Это будет Пушка!
Позднее возвращение в Тбилиси.
Ночь в отеле Тбилиси
Отъезд
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров до 12:00.
Если у вас вечерний вылет, тогда обязательно этот день проведите с кайфом! Наши рекомендации:
- Подняться на фуникулере в парк Мтацминда и попробовать самые вкусные пончики - Побродить по Сухому мосту в поиске антикварных сувениров - Посетить Этнографический музей (под открытым небом) - Посетить Национальный музей Грузии - Погулять в Тбилисском ботаническом саду - Устроить мега насыщенную осеннюю яркую фотосессию по инстаграмным локациям в Тбилиси - Ну или заказать одну из наших факультативных экскурсий
Трансфер в аэропорт за 2 часа до вашего вылета.
Посадка на рейс. Завершение обслуживания. Счастливое возвращение домой.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в аэропорт Тбилиси и обратно (под все авиарейсы)
- Транспортное обслуживание во время тура
- Все указанные в туре экскурсии
- Обслуживание квалифицированного профессионального гида
- Входные билеты по маршруту
- Подъёмник на Нарикала в Тбилиси
- Проживание в 2-местном номере в отеле 3 Тбилиси - 4 ночи и 1 ночь в 4 отеле Телави (одна большая кровать если вы пара, или 2 раздельные кровати - если вы друзья! Так же если вы путешествуете 1, тогда при бронировании уточните у организатора, если нет подселения, нужно будет учесть доплату за одноместное размещение)
- Питание: каждый день завтраки в отеле
- Колоритный кахетинский ужин в Кахетии, в Телави
- Winetime: Вино (2 сорта) +снеки+сырные закуски (1ый день)
- Ужин в национальном ресторане Тбилиси
- Невероятно вкусный домашний обед в горах Казбеги с вином
- Мега колоритный мастер-класс хинкали и хачапури Пальчики оближешь
- Экскурсия в Винодельню-Музей Нумиси
- Дегустация 2 сорта вина +чача + бренди в Нумиси
- Настоящее кахетинское застолье с вином в Нумиси
- 2 мастер класса по приготовлению Шотис Пури и Шашлыка в Нумиси
- 2 мастер класса по приготовлению Чурчхелы и кахетинских хинкали в Vip марани, в Кварели
- Дегустация вин из квеври - в хранилище Хареба 2 сорта
- Дегустация вин на заводе Киндзмараули 4 сорта
- Местный джип в Казбеги подъем на Гергети
- Экскурсия по невероятному Vip марани
- Дегустация премиальных вин и чачи в Vip марани, в Кварели
- Вкуснейший кахетинский обед в Кварели
- Ртвели - сбор винограда +выжимка в Vip марани, в Кварели
- 2 Музыкальные колоритные программы - Фольклор от местного ансамбля на 4и 5ый экскурсионный день
- Отличное настроение =
Что не входит в цену
- Авиа перелет
- Карманные расходы
- Питание, не указанное в программе
О чём нужно знать до поездки
Можно с детьми. Стоимость для детей и возможные скидки обсуждаются индивидуально с организатором. Дети с 12 лет оплачиваются как взрослые, либо условия обсуждаются с организатором.
Проживание. В 3-звёздочных отелях в Тбилиси и 4 отеле Телави. Размещение 2-местное в номере с двуспальной кроватью или двумя раздельными. Если вы путешествуете втроем, вам будет предоставлен трехместный номер. Так же возможно 1-местное размещение, доплата за одноместное размещение указана на сайте, если вы хотите подселение, уточняйте у организатора, так как возможно именно на ваши даты подселения нет.
Если вы путешествуете один, то уточняйте про подселение у организатора, если подселения нет, то надо будет доплатить про одноместное размещение
Основная стоимость тура указана на 1 чел. при 2-местном размещении.
Возможно повышение категории отеля за доплату.
Питание. Каждый день завтраки в отелях. Ужин в отеле Телави. Ужин в Тбилиси. winetime во второй экскурсионный день. Обед +мастер классы грузинских блюд в Казбеги. Настоящее кахетинское застолье с вином в Кахетии. Дегустации вин в Кахетии. Настоящее кахетинское застолье в Нумиси. Каждый день сможем наслаждаться блюдами национальной кухни.
Важная информация:
Если вам не подошли даты тура, напишите нам, и мы по возможности откорректируем для вас даты.
Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) — доплата 32 доллара с человека 2 дороги (Кутаиси -Тбилиси/Батуми-Кутаиси)
За дополнительную плату организовываем трансфер из аэропорта Владикавказа в Грузию по любому маршруту;
Обратите внимание, что порядок экскурсий может меняться а зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остается неизменным.
Пожелания к путешественнику
- Для посещения храмов, желательно иметь платок или шарф, чтоб покрыть голову, также комфортная соответствующая таким мероприятиям форма одежды.
- Удобная обувь для пешеходной прогулки
- Одежда по погоде и сезону
- Хорошее настроение и позитивный настрой!