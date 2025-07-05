2 день

Экскурсия по Тбилиси и отдых в колоритном кафе

Завтрак в отеле.

Продолжительность экскурсии 5 часов

Авторский тур по столице Грузии: экскурсия начнётся у памятника его основателю — царя Вахтанга Горгасали, у возвышающегося на холме храма Метехи. Вы полюбуетесь панорамой Старого города и узнаете о невероятных подвигах полководца.

Далее мы проследуем к единственному дворцу в Тбилиси, принадлежащему царице Дареджан. Тут мы сделаем красочные фото с панорамными видами на Мтацминда.

После неспешной прогулки по футуристическому современному парку Рике, прокатимся на канатной дороге, чтобы взглянуть на город с высоты птичьего полета, прогуляемся по аллее вдоль крепостной стены Нарикала и скажем привет Матери Грузии, которая встретит нас с вином и кинжалом. Полюбуемся с крепостной стены, красочными видами ботанического сада. Прогуляемся по винтовой лестнице, которая приведет нас к Инжировому (Легвтахеви) ущелью, где во всей красе перед нами предстанет кань он с водопадом.

Чтоб немного прийти в себя от такой красоты, и передохнуть, мы сделаем winetime в колоритном винном кафе, где наливают бесподобное Vip вино, и такого вы еще точно не пробовали.

Будут: Вино(2 сорта)+ снеки+ сырные закуски и душевные разговоры.

А затем отправитесь к серным баням, где узнаете о Пушкине, Дюма, Хануме и смотринах в этих самых банях.

Тут же у вас будет шанс сделать ритуал на исполнение мечты — на символичном мосту Любви. Мы будем прогуливаться по знаменитой площади Вахтанга Горгасали (она же Мейдан или Майдан) — старейший шопинг-центр Тбилиси. Увидим знаменитый театр кукол Габриадзе, мы покажем вам самые маленькие часы в Тбилиси и сделаем умопомрачительные фото на Мосту Мира. Далее выезд на экскурсию, чтобы посетить ансамбль монументальных скульптур История Грузии, который строился с 1985 года по 2003 год. Материалы — бронза, медь; 64 фигуры; высота — 31,2 м. Иногда упоминается с названием Хроники Грузии или даже, как Тбилисский Стоунхендж. В монументе запечатлены люди и события из истории Грузии, отражены отдельные библейские моменты. Свободное время.

19:00 трансфер в национальный ресторан на ужин с вином, шоу программой: национальные песни и танцы!

Возвращение в отель самостоятельное!

