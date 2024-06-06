Авторские туры на 6 дней в Тбилиси

Найдено 14 туров в категории «6-дневные туры» в Тбилиси, цены от $405, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Богатства Грузии: природные, исторические и гастрономические
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
Богатства Грузии: природные, исторические и гастрономические
Пройтись по прозрачному мосту над ущельем, погрузиться в культуру и попробовать вино и «Боржоми»
Начало: Тбилиси, памятник царю Вахтангу Горгасали, до 10:0...
10 июня в 10:00
17 июня в 08:00
$590 за человека
Душевная Грузия: романтика, вино и горы
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
2 отзыва
Душевная Грузия: романтика, вино и горы
Побывать в краю виноделия, погулять по романтичному городу и повеселиться на грузинском застолье
Начало: Владикавказ/Тбилиси, 13:00
18 авг в 13:00
15 сен в 13:00
68 900 за человека
Атмосферное путешествие по Грузии: Казбеги, Тбилиси, Чиатура и Кахетия
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
2 отзыва
Атмосферное путешествие по Грузии: Казбеги, Тбилиси, Чиатура и Кахетия
Приготовить чурчхелу, побывать на 2 винных дегустациях и увидеть слияние Арагви и Куры
Начало: Аэропорт Владикавказа до 14:30 или на ж. - д. вокз...
11 июня в 14:30
24 июня в 14:30
86 100 за человека
Вкусное путешествие по летней Грузии: много солнца, вина и гор
🚗 На машине
скидка
35%
Авторский тур
6 дней
Вкусное путешествие по летней Грузии: много солнца, вина и гор
Потерять голову от взрыва вкусов, побывать на родине саперави и научиться готовить хинкали
Начало: Аэропорт Тбилиси, время встречи зависит от ваших р...
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
11256073 164 за человека
Тбилиси и окрестности: Казбеги, Мцхета и Кахетия
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Тбилиси и окрестности: Казбеги, Мцхета и Кахетия
Подняться повыше в горы, увидеть горнолыжный курорт и посетить винодельческий регион Грузии
Начало: Аэропорт Тбилиси, точное время сообщит организатор
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
450$405 за человека
VIP-отдых в Кахетии с проживанием в 5-звёздочном гольф-комплексе
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
VIP-отдых в Кахетии с проживанием в 5-звёздочном гольф-комплексе
Отдохнуть за городом в винодельческом регионе Грузии и погулять по Тбилиси
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
490$441 за человека
Время собирать виноград: в Грузию на праздник Ртвели
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Время собирать виноград: в Грузию на праздник Ртвели
Поучаствовать в отжиме виноградного сока, научиться лепить хинкали и ощутить грузинский колорит
Начало: Тбилиси, аэропорт, время встречи зависит от времен...
8 сен в 08:00
15 сен в 08:00
852$767 за человека
Особый случай: в Грузию на праздник собранного урожая Тбилисоба
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Особый случай: в Грузию на праздник собранного урожая Тбилисоба
Поучаствовать в народных гуляниях, проникнуться культурой и побывать в Кахетии и Мцхете
Начало: Тбилиси, аэропорт, время встречи зависит от времен...
3 окт в 08:00
4 окт в 08:00
700$630 за человека
Со вкусом Грузии: новогодние гастроканикулы с поездкой к снежным склонам
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Со вкусом Грузии: новогодние гастроканикулы с поездкой к снежным склонам
Приготовить национальное блюдо, посетить винодельни и отправиться на горнолыжный курорт
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
27 дек в 08:00
28 дек в 08:00
480$432 за человека
Новый год и Рождество в краю вина с кулинарными мастер-классами и дегустацией
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Новый год и Рождество в краю вина с кулинарными мастер-классами и дегустацией
Приготовить кахетинский хлеб, отпраздновать День судьбы и увидеть новогодний Тбилиси
Начало: Аэропорт Тбилиси, время встречи зависит от ваших р...
29 дек в 08:00
800$720 за человека
В Грузию на шопинг: девичник с фотосессией, дегустациями, мастер-классами и SPA
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
В Грузию на шопинг: девичник с фотосессией, дегустациями, мастер-классами и SPA
Познакомиться со стилистами и дизайнером, принять ванну с саперави и сделать серебряное украшение
Начало: аэропорт Тбилиси, до 15:00
14 сен в 08:00
$1 500 за человека
Горы и море: классический тур по Грузии с трансфером к побережью
🚗 На машине
скидка
5%
Авторский тур
6 дней
Горы и море: классический тур по Грузии с трансфером к побережью
Увидеть османское наследие, найти водопад в сердце Тбилиси и пройтись по древним монастырям
Начало: Тбилиси, аэропорт, любое время
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
570$542 за человека
На праздник Ртвели: едем купаться в саперави и давить виноград, как Челентано
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
На праздник Ртвели: едем купаться в саперави и давить виноград, как Челентано
Поучаствовать в сборе винограда, продегустировать вина и приготовить грузинские блюда
Начало: аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего рейса
3 сен в 10:00
8 сен в 10:00
10500094 500 за человека
Время только для себя: женский тур с медитациями, цветочным мастер-классом и практиками
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Время только для себя: женский тур с медитациями, цветочным мастер-классом и практиками
Побывать на традиционном застолье, создать букет своими руками и научиться готовить хинкали
Начало: Тбилиси, площадь Свободы, утро
12 июля в 10:00
26 июля в 08:00
$1 600 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Михаил
    6 июня 2024
    Богатства Грузии: природные, исторические и гастрономические
    Экскурсия была просто замечательной! Гиды были очень информативными и увлекательными, они действительно заинтересовали нас и рассказали много интересных фактов о
    читать дальше

    местах, которые мы посетили. Маршрут был хорошо продуман, и мы увидели много достопримечательностей за короткое время. В целом, это было отличное путешествие, и я определенно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать больше о этом регионе.

  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    Атмосферное путешествие по Грузии: Казбеги, Тбилиси, Чиатура и Кахетия
    Никита, спасибо за тур! Размещение в отелях было супер комфортное, программа насыщенная и интересная, трансфер быстрый, таможня без проблем. Также отдельное спасибо
    читать дальше

    за местных гидов и рекомендации, куда сходить и где покушать в Тбилиси. Никита очень ответственный и отзывчивый парень, всегда на связи и готов помочь) Рекомендую этот тур, останетесь довольны)

  • А
    Анна
    17 апреля 2024
    Атмосферное путешествие по Грузии: Казбеги, Тбилиси, Чиатура и Кахетия
    Очень рада, что выбрала для отпуска тур по Грузии с Наташей и Никитой! Путешествие было максимально комфортным, организация - четкой
    читать дальше

    и грамотной, и время в дороге и в локациях было хорошо сбалансировано, так что мы с дочкой успели много посмотреть, походить, попробовать, но не устали. Наши замечательные организаторы очень хорошо изучили страну и показали нам и популярные места, и, например, Чиатуру, до которой мало кто доезжает, а место этого более чем достойно. Но самое главное - это теплота и доброта, которыми нас ребята окружили, как будто мы приехали в гости к друзьям. В общем, я знаю, с кем я в следующий раз буду ездить по Грузии.

  • А
    Анна
    3 июня 2023
    Душевная Грузия: романтика, вино и горы
    Большое спасибо Наташе за организацию замечательного путешествия в Грузию! Посмотрели максимум достопримечательностей, вкусно ели, пили терпкое вино. Особо хочется отметить профессионализм нашего водителя Серго и потрясающее гостеприимство семьи из Кахетии!
  • О
    Оксана
    28 мая 2023
    Душевная Грузия: романтика, вино и горы
    Спасибо большое Наталье за прекрасную поездку! Это как раз тот случай, когда результат превысил ожидания! Все отели по маршруту были высокого уровня, все включенные в программу обеды и ужины поразили своим изобилием и вкуснотой)) Было весело, вкусно и потрясающе красиво!
    Спасибо большое Наталье за прекрасную поездку! Это как раз тот случай, когда результат превысил ожидания! ВсеСпасибо большое Наталье за прекрасную поездку! Это как раз тот случай, когда результат превысил ожидания! ВсеСпасибо большое Наталье за прекрасную поездку! Это как раз тот случай, когда результат превысил ожидания! ВсеСпасибо большое Наталье за прекрасную поездку! Это как раз тот случай, когда результат превысил ожидания! ВсеСпасибо большое Наталье за прекрасную поездку! Это как раз тот случай, когда результат превысил ожидания! Все

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «6-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 14
  1. Богатства Грузии: природные, исторические и гастрономические
  2. Душевная Грузия: романтика, вино и горы
  3. Атмосферное путешествие по Грузии: Казбеги, Тбилиси, Чиатура и Кахетия
  4. Вкусное путешествие по летней Грузии: много солнца, вина и гор
  5. Тбилиси и окрестности: Казбеги, Мцхета и Кахетия
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кахетия
  2. Сигнахи
  3. Казбеги
  4. Боржоми
  5. Уплисцихе
  6. Гудаури
  7. Серные бани
  8. Алазанская долина
  9. Крепость Ананури
  10. Арка дружбы
Сколько стоит тур в Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "6-дневные туры" можно забронировать 14 авторских туров от 405 до 94 500 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Купите самый интересный из 14 туров в Тбилиси на 2024 год по теме «6-дневные туры», 5 ⭐ отзывов, цены от $405. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам