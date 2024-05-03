Попробовать вино из сирени, пройтись по любимым магазинам и заглянуть в гости к грузинской семье
В гости вас уже ждёт грузинская семья: вы научитесь лепить хинкали и танцевать, попробуете вкуснейшую национальнуую кухню и проникнитесь местным гостеприимством.
А ещё побываем в городе любви Сигнахи и винном регионе Кахетии, прогуляемся по атмосферным улочкам Тбилиси и увидим храмы древней Мцхеты.
мая
мая
мая
июн
июн
июн
июн
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$900
Описание
Организационные детали
Что вам понадобится: загранпаспорт, наличные деньги, удобная обувь, купальник и дождевик.
Проживание. Будем жить в отелях 3-4*, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное размещение.
Питание. В программу включены завтраки в отелях и 4 дегустации вина.
Дети. Участие возможно с детьми от 5 лет.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Тбилиси
Встретим вас в аэропорту Тбилиси и отвезём в отель. После заселения прогуляемся по столице, выпьем ароматный глинтвейн, попробуем вино и заглянем в лучшую хинкальную.
А ещё сегодня вас ждёт дегустация в винном погребе 17 века.
Экскурсия по столице, дегустация вина и ужин в грузинской семье
Проснёмся пораньше, в 08:00 позавтракаем и отправимся на экскурсию по городу. Вы увидите площадь Либерти и оборонительную крепость Нарикала, куда мы поднимемся на фуникулёре. Пройдёмся по стеклянному мосту и погуляем по аутентичным улочкам с резными балконами.
Заглянем на дегустацию в винный погреб и попробуем эксклюзивные напитки со вкусом сирени и айвы. А вечером нас ждёт в гости грузинская семья: вас ждут мастер-классы по лепке хинкали, зажигательные танцы и ужин.
Край виноделия и город любви Сигнахи
Позавтракаем и в 09:00 поедем в Кахетию — край виноделия. Вы увидите Алазанскую долину с бескрайними рядами виноградников и побываете в городе любви Сигнахи. Осмотрим Бодбийский монастырь 9 века, где покоятся мощи святой равноапостольной Нины.
Конечно же не обойдётся без дегустации вина! А ещё вы насладитесь чурчхелой и попробуете ароматный хлеб прямиком из тандыра.
В Сигнахи покажем необычное место — ЗАГС, который работает 24 часа!
Мцхета - первая столица Грузии
После завтрака отправимся в Мцхету — древнюю столицу Грузии. Полюбуемся местными святынями: храмом Джвари, главным кафедральным патриаршим храмом Грузинской православной церкви — Светицховели — и монастырём Самтавро.
Устроим дегустацию в винном погребе, где вы затем сможете закупиться напитками домой. А ещё проведём вас в бутик перегородчатого серебра с авторской эмалью техники эпохи царицы Тамары. Поделимся секретными локациями на местном рынке и расскажем, где можно купить лучшие приправы и сувениры.
Свободный день
Сегодня — свободный день. Вы сможете посетить SPA с винной ванной из саперави, побывать в легендарных серных банях или пойти в караоке, на концерт, в театр.
Вечером советуем забраться на вершину горы Мтацминда и насладиться видом Тбилиси в ярких огнях.
День шопинга
День посвятим шопингу — пройдёмся по крупным торговым центрам, заглянем в Zara, Massimo Dutti, H&M, Stradivarius, Bershka. Закупимся вином и пройдёмся по бутикам известных грузинских дизайнеров, где вы сможете купить необычные стильные вещи — таких точно ни у кого нет!
За доплату можем устроить экскурсию в Боржоми или съездить на горнолыжный курорт Бакуриани.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- 4 дегустации вина
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Вечер в грузинской семье в 1 день
- Мастер-класс по лепке хинкали
Что не входит в цену
- Билеты до Тбилиси и обратно
- Обеды и ужины
- Билеты на канатные дороги
- Дополнительные экскурсии
- Стоимость тура при 1-местном размещении - 1100 $