В Грузию за вином, шопингом и лучшими фотографиями
Авторский тур в Тбилиси

Попробовать вино из сирени, пройтись по любимым магазинам и заглянуть в гости к грузинской семье

Для вас мы откроем двери старинных винных погребов и модных дизайнерских бутиков, покажем лучшие локации для фотографий и поделимся секретом, где купить лучшие специи и сувениры на рынке Мцхеты.

В гости вас уже ждёт грузинская семья: вы научитесь лепить хинкали и танцевать, попробуете вкуснейшую национальнуую кухню и проникнитесь местным гостеприимством.

А ещё побываем в городе любви Сигнахи и винном регионе Кахетии, прогуляемся по атмосферным улочкам Тбилиси и увидим храмы древней Мцхеты.
В Грузию за вином, шопингом и лучшими фотографиями
В Грузию за вином, шопингом и лучшими фотографиями
В Грузию за вином, шопингом и лучшими фотографиями
Ближайшие даты:
3
мая
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мая
25
мая
1
июн
8
июн
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$900
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Что вам понадобится: загранпаспорт, наличные деньги, удобная обувь, купальник и дождевик.

Проживание. Будем жить в отелях 3-4*, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное размещение.

Питание. В программу включены завтраки в отелях и 4 дегустации вина.

Дети. Участие возможно с детьми от 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Тбилиси

Встретим вас в аэропорту Тбилиси и отвезём в отель. После заселения прогуляемся по столице, выпьем ароматный глинтвейн, попробуем вино и заглянем в лучшую хинкальную.

А ещё сегодня вас ждёт дегустация в винном погребе 17 века.

Добро пожаловать в ТбилисиДобро пожаловать в ТбилисиДобро пожаловать в Тбилиси
2 день

Экскурсия по столице, дегустация вина и ужин в грузинской семье

Проснёмся пораньше, в 08:00 позавтракаем и отправимся на экскурсию по городу. Вы увидите площадь Либерти и оборонительную крепость Нарикала, куда мы поднимемся на фуникулёре. Пройдёмся по стеклянному мосту и погуляем по аутентичным улочкам с резными балконами.

Заглянем на дегустацию в винный погреб и попробуем эксклюзивные напитки со вкусом сирени и айвы. А вечером нас ждёт в гости грузинская семья: вас ждут мастер-классы по лепке хинкали, зажигательные танцы и ужин.

Экскурсия по столице, дегустация вина и ужин в грузинской семьеЭкскурсия по столице, дегустация вина и ужин в грузинской семьеЭкскурсия по столице, дегустация вина и ужин в грузинской семьеЭкскурсия по столице, дегустация вина и ужин в грузинской семьеЭкскурсия по столице, дегустация вина и ужин в грузинской семьеЭкскурсия по столице, дегустация вина и ужин в грузинской семье
3 день

Край виноделия и город любви Сигнахи

Позавтракаем и в 09:00 поедем в Кахетию — край виноделия. Вы увидите Алазанскую долину с бескрайними рядами виноградников и побываете в городе любви Сигнахи. Осмотрим Бодбийский монастырь 9 века, где покоятся мощи святой равноапостольной Нины.

Конечно же не обойдётся без дегустации вина! А ещё вы насладитесь чурчхелой и попробуете ароматный хлеб прямиком из тандыра.

В Сигнахи покажем необычное место — ЗАГС, который работает 24 часа!

Край виноделия и город любви СигнахиКрай виноделия и город любви СигнахиКрай виноделия и город любви СигнахиКрай виноделия и город любви Сигнахи
4 день

Мцхета - первая столица Грузии

После завтрака отправимся в Мцхету — древнюю столицу Грузии. Полюбуемся местными святынями: храмом Джвари, главным кафедральным патриаршим храмом Грузинской православной церкви — Светицховели — и монастырём Самтавро.

Устроим дегустацию в винном погребе, где вы затем сможете закупиться напитками домой. А ещё проведём вас в бутик перегородчатого серебра с авторской эмалью техники эпохи царицы Тамары. Поделимся секретными локациями на местном рынке и расскажем, где можно купить лучшие приправы и сувениры.

Мцхета - первая столица ГрузииМцхета - первая столица ГрузииМцхета - первая столица ГрузииМцхета - первая столица ГрузииМцхета - первая столица ГрузииМцхета - первая столица Грузии
5 день

Свободный день

Сегодня — свободный день. Вы сможете посетить SPA с винной ванной из саперави, побывать в легендарных серных банях или пойти в караоке, на концерт, в театр.

Вечером советуем забраться на вершину горы Мтацминда и насладиться видом Тбилиси в ярких огнях.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
6 день

День шопинга

День посвятим шопингу — пройдёмся по крупным торговым центрам, заглянем в Zara, Massimo Dutti, H&M, Stradivarius, Bershka. Закупимся вином и пройдёмся по бутикам известных грузинских дизайнеров, где вы сможете купить необычные стильные вещи — таких точно ни у кого нет!

За доплату можем устроить экскурсию в Боржоми или съездить на горнолыжный курорт Бакуриани.

7 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • 4 дегустации вина
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Вечер в грузинской семье в 1 день
  • Мастер-класс по лепке хинкали
Что не входит в цену
  • Билеты до Тбилиси и обратно
  • Обеды и ужины
  • Билеты на канатные дороги
  • Дополнительные экскурсии
  • Стоимость тура при 1-местном размещении - 1100 $
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, время по договорённости. Можем организовать трансфер из Владикавказа
Завершение: Аэропорт Тбилиси, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Тбилиси

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхМцхетаВыездныеВсе турыВинные туры7-дневные турыФотопрогулки

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