Встретим вас в аэропорту Тбилиси и отвезём в отель. После заселения прогуляемся по столице, выпьем ароматный глинтвейн, попробуем вино и заглянем в лучшую хинкальную.

А ещё сегодня вас ждёт дегустация в винном погребе 17 века.