Встретимся утром в Тбилиси — у вашего отеля или в другом месте по договорённости. Отправимся в сердце грузинского виноделия — Кахетию.

Первой остановкой станет винодельня, где вы примете участие в дегустации вин под руководством сомелье и узнаете секреты местного виноделия. У вас будет возможность приобрести понравившиеся напитки по ценам производителя.

Далее мы возьмём короткую паузу для фотосессии и продолжим путь к Бодбийскому монастырю, в котором покоятся мощи Святой Нино, просветительницы Грузии. Вы прогуляетесь по территории обители и полюбуетесь Алазанской долиной.

Следующий пункт — город Сигнахи, также известный как город любви. Он знаменит оборонительной стеной с 26 сторожевыми башнями. Мы поднимемся на одну из них и увидим вершины, покрытые снегом круглый год. Затем прогуляемся по узким мощёным улочкам. У вас будет время на посещение сувенирных магазинов и обеда в кафе.

Вечером остановимся в отеле с открытым бассейном, где вы сможете отдохнуть перед новым насыщенным днём. Также вас ждёт ужин с местными блюдами.