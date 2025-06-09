Описание тура
Организационные детали
Тур проводится только для вашей компании.
Питание. Включены 1 завтрак и 1 ужин, а также винные дегустации. Грузинская и европейская кухня. По предварительному заказу организуем диетическое, вегетарианское питание или специальные блюда. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Все виды туристического транспорта в зависимости от количества участников.
Дети. От 10 лет.
Виза. Гражданам РФ не требуется.
Уровень сложности. Минимальный. Без физической нагрузки. Короткие прогулки, передвижение на транспорте.
Тур проводится только для вашей компании от 2 человек. Даты любые. Можно расширить группу (любое количество участников). Если вас больше 4 человек, цена для одного составит €235.
Программа тура по дням
Природа, история и гастрономия Кахетии
Встретимся утром в Тбилиси — у вашего отеля или в другом месте по договорённости. Отправимся в сердце грузинского виноделия — Кахетию.
Первой остановкой станет винодельня, где вы примете участие в дегустации вин под руководством сомелье и узнаете секреты местного виноделия. У вас будет возможность приобрести понравившиеся напитки по ценам производителя.
Далее мы возьмём короткую паузу для фотосессии и продолжим путь к Бодбийскому монастырю, в котором покоятся мощи Святой Нино, просветительницы Грузии. Вы прогуляетесь по территории обители и полюбуетесь Алазанской долиной.
Следующий пункт — город Сигнахи, также известный как город любви. Он знаменит оборонительной стеной с 26 сторожевыми башнями. Мы поднимемся на одну из них и увидим вершины, покрытые снегом круглый год. Затем прогуляемся по узким мощёным улочкам. У вас будет время на посещение сувенирных магазинов и обеда в кафе.
Вечером остановимся в отеле с открытым бассейном, где вы сможете отдохнуть перед новым насыщенным днём. Также вас ждёт ужин с местными блюдами.
Утро в горах и дополнительная программа
Утром у вас будет свободное время до обеда. Вы сможете насладиться природой, искупаться в открытом бассейне, позагорать, сделать фотографии или просто расслабиться.
В сентябре и октябре, в сезон сбора винограда, мы отправимся на виноградники (за доплату). Там соберём спелые гроздья и загрузим их в деревянный сосуд — сацнахели. По старинной традиции вы будете давить виноград ногами, как это делали предки грузин. Затем сок перельём в подземный глиняный кувшин — квеври, где через несколько месяцев он превратится в натуральное вино. Потомственный винодел расскажет о сортах винограда, произрастающих в Алазанской долине, и о технологии изготовления вина.
Затем вы примете участие в гастрономическом мастер-классе (за доплату): слепите сочные хинкали (или испечёте хлеб шоти), приготовите сладкую чурчхелу. Все блюда подадут на традиционном застолье, где будут тосты, живое общение, тамада и фольклорная музыка.
После дружеского вечера мы вернёмся в Тбилиси с вином и тёплыми воспоминаниями в сердце.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€340
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 1 завтрак и 1 ужин, дегустации
- Все переезды по программе
- Сопровождение гидом
Что не входит в цену
- Билеты до Тбилиси и обратно в ваш город
- Остальное питание
- Участие в сборе винограда - €15
- Мастер-класс - €10
- Фольклорный мини-концерт с тамадой - €120-150 за группу
