За вином в Кахетию: тур только для вашей компании

Узнать секреты сомелье, отведать несколько сортов вина в горах и отдохнуть у бассейна отеля
Если пробовать грузинское вино, то только в Кахетии! Здесь не просто произрастают знаменитые сорта винограда, но и сохранилось производство по традиционной технологии. О секретах изготовления вы узнаете от сомелье и
заодно научитесь правильно дегустировать. В дополнение отведаете местных блюд и сможете побывать на фольклорном мини-концерте с тамадой.

В сезон (сентябре-октябре) доступна опция участия в сборе винограда, после чего вы подавите плоды ногами и перельёте сок в глиняный кувшин.

Также у вас будет время на спокойный отдых на территории отеля с видом на горы, где есть открытый бассейн.

Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

Тур проводится только для вашей компании.

Питание. Включены 1 завтрак и 1 ужин, а также винные дегустации. Грузинская и европейская кухня. По предварительному заказу организуем диетическое, вегетарианское питание или специальные блюда. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Все виды туристического транспорта в зависимости от количества участников.

Дети. От 10 лет.

Виза. Гражданам РФ не требуется.

Уровень сложности. Минимальный. Без физической нагрузки. Короткие прогулки, передвижение на транспорте.

Тур проводится только для вашей компании от 2 человек. Даты любые. Можно расширить группу (любое количество участников). Если вас больше 4 человек, цена для одного составит €235.

Программа тура по дням

1 день

Природа, история и гастрономия Кахетии

Встретимся утром в Тбилиси — у вашего отеля или в другом месте по договорённости. Отправимся в сердце грузинского виноделия — Кахетию.

Первой остановкой станет винодельня, где вы примете участие в дегустации вин под руководством сомелье и узнаете секреты местного виноделия. У вас будет возможность приобрести понравившиеся напитки по ценам производителя.

Далее мы возьмём короткую паузу для фотосессии и продолжим путь к Бодбийскому монастырю, в котором покоятся мощи Святой Нино, просветительницы Грузии. Вы прогуляетесь по территории обители и полюбуетесь Алазанской долиной.

Следующий пункт — город Сигнахи, также известный как город любви. Он знаменит оборонительной стеной с 26 сторожевыми башнями. Мы поднимемся на одну из них и увидим вершины, покрытые снегом круглый год. Затем прогуляемся по узким мощёным улочкам. У вас будет время на посещение сувенирных магазинов и обеда в кафе.

Вечером остановимся в отеле с открытым бассейном, где вы сможете отдохнуть перед новым насыщенным днём. Также вас ждёт ужин с местными блюдами.

2 день

Утро в горах и дополнительная программа

Утром у вас будет свободное время до обеда. Вы сможете насладиться природой, искупаться в открытом бассейне, позагорать, сделать фотографии или просто расслабиться.

В сентябре и октябре, в сезон сбора винограда, мы отправимся на виноградники (за доплату). Там соберём спелые гроздья и загрузим их в деревянный сосуд — сацнахели. По старинной традиции вы будете давить виноград ногами, как это делали предки грузин. Затем сок перельём в подземный глиняный кувшин — квеври, где через несколько месяцев он превратится в натуральное вино. Потомственный винодел расскажет о сортах винограда, произрастающих в Алазанской долине, и о технологии изготовления вина.

Затем вы примете участие в гастрономическом мастер-классе (за доплату): слепите сочные хинкали (или испечёте хлеб шоти), приготовите сладкую чурчхелу. Все блюда подадут на традиционном застолье, где будут тосты, живое общение, тамада и фольклорная музыка.

После дружеского вечера мы вернёмся в Тбилиси с вином и тёплыми воспоминаниями в сердце.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€340
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 1 завтрак и 1 ужин, дегустации
  • Все переезды по программе
  • Сопровождение гидом
Что не входит в цену
  • Билеты до Тбилиси и обратно в ваш город
  • Остальное питание
  • Участие в сборе винограда - €15
  • Мастер-класс - €10
  • Фольклорный мини-концерт с тамадой - €120-150 за группу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, любое удобное вам место, 10:00
Завершение: Тбилиси, любое удобное вам место, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ната
Ната — ваша команда гидов в Тбилиси
Путешествие в Грузию – это сочетание горных пейзажей, ласкового моря, вкуснейшей кухни и богатого культурного наследия. Здравствуйте, я Ната – представитель команды гидов. Мы поможем вам увидеть Грузию глазами местных
жителей. Почему с нами? Мы команда местных профессионалов с 8-15-летним опытом в туризме. Индивидуальные маршруты адаптируются под ваш вкус – от гор Казбеги до пляжей Батуми. Автоэкскурсии проводим по самым интересным и живописным уголкам страны. Предлагаем полный спектр туристических услуг «с аэропорта до аэропорта» и лучшие решения всех вопросов. Вы продегустируете настоящие грузинские вина и традиционные блюда, погрузитесь в историю и традиции Грузии. Вас ждёт комфортная, тёплая атмосфера и забота на каждом шагу. Наша команда сделает ваше путешествие ярким и счастливым!

А
Александр
9 июн 2025
Это наш четвертый визит в Грузию.
Честно говоря, не ожидали, что нас могут так удивить. Такого уровня обслуживания мы еще не встречали. Все было профессионально, интеллигентно и душевно. С первых минут
стало понятно, что мы приехали к людям, которые действительно знают и любят свое дело.
Организатор Ната и водитель Георгий встретили нас как родных, с искренней улыбкой и заботой, вниманием к деталям и дальше стало только лучше.
Программа выше всяких похвал: насыщенная, продуманная, без спешки, для максимального комфорта. Все было сделано с любовью и большим опытом. Лёгкая подача информации, исчерпывающие ответы на наши вопросы, дегустации вин, где каждый глоток сопровождался интересным рассказом, веселый гастрономический мастер-класс, где мы готовили (и с удовольствием ели!) традиционные блюда с рецептами, приятное застолье с тамадой, где мы научились произносить тосты и в целом спокойная, доброжелательная атмосфера сделали нашу экскурсию яркой и незабываемой, а отдых в уютном отеле с великолепными видами и бассейном стал идеальным завершением насыщенного дня.
Жена в восторге, я приятно удивлен. За два дня мы не просто посетили винный регион - мы прочувствовали его гораздо глубже, чем ожидали.
Это, без сомнения, лучшая команда из всех, с кем мы сотрудничали в Грузии.
Огромное спасибо Нате и Георгию - вы сделали эти дни по-настоящему особенными.
Мы обязательно вернемся. И снова - только с вами!
Рекомендую всем!

