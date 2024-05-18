Едем в Грузию, не только чтобы вдоволь наесться хинкали и хачапури. За неделю мы посетим много интересных локаций, продегустируем вино в усадьбе Цинандали, ощутим на себе все прелести грузинского застолья, отправимся в треккинг по каньону Окаце и погуляем по «городу любви» Сигнахи. Вас ждут мастер-классы по приготовлению знаменитых национальных блюд, достопримечательности Алазанской долины, Мартвильский каньон и курорт Боржоми, а также пещерный город Вардзия и древняя столица Грузии — Мцхета.

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Описание

Организационные детали

Организатор оставляет за собой право изменять локации в зависимости от погодных условий в целях безопасности.

Рекомендуем взять купальники (для посещения серных источников). Для женщин: платки на голову.

После бронирования тура сообщите, как вы планируете добираться (номер рейса и время прилёта, время вылета). За неделю до тура делаем общий чат всех членов группы для всех организационных вопросов.

Возможно прилететь во Владикавказ и от туда заказать трансфер до Тбилиси, но в таком случае нужно приехать на день раньше начала тура. Детали обсуждаем индивидуально.